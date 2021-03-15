Потрібно напрацювати спільний план дій влади на випадок нового жорсткого локдауну. Його ймовірність дуже висока, - віцеспікерка ВР Кондратюк

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк пропонує терміново провести спільне засідання парламенту й уряду або спеціальне засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) для напрацювання спільного плану дій усіх гілок влади на випадок нового жорсткого локдауну в зв'язку зі зростанням захворюваності на Covid-19.

Про це вона заявила сьогодні на погоджувальній раді у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Потрібно всі зусилля кинути на боротьбу з коронавірусом. Можливо, має бути окреме спільне засідання уряду та Верховної Ради, або, можливо, більш ефективні механізми - це засідання Ради національної безпеки і оборони з цього питання. Це стосується напрацювання спільного плану дій всіх гілок влади на випадок нового жорсткого локдауну, ймовірність якого, я так бачу, дуже висока", - сказала Кондратюк.

Вона уточнила, що на такому засіданні необхідно обговорити наявність всіх ресурсів для відкриття мобільних госпіталів по всій країні, "чи всього вистачає українським медикам, якої термінової підтримки потребує наша система охорони здоров'я, куди варто спрямувати додаткові ресурси, коли Україна отримає нові партії вакцини і яких виробників".

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