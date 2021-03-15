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Новини Боротьба з коронавірусом
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Вакцинація від COVID-19 в Україні йде плановими темпами, - заступник голови МОЗ Кучер

Вакцинація від COVID-19 в Україні йде плановими темпами, - заступник голови МОЗ Кучер

В Україні вакцинація проти COVID-19 проходить плановими темпами, щеплення проводить 161 мобільна бригада.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

"Вакцинація йде плановими темпами. Станом на 14 березня ми перевищили позначку в 50 тисяч вакцинованих, і станом на сьогодні вакциновано 53 тис. 155 людей. Згідно з нашою "дорожньою картою" вакцинації, щеплення робляться силами мобільних бригад стаціонарних пунктів щеплень", - сказав він.

За словами Кучера, наразі в Україні щеплення робить 161 мобільна бригада. Медики забезпечені ноутбуками, щоб вони могли вносити інформацію про щеплених до електронної системи охорони здоров’я.

Також читайте: Майже 250 тис. українців записалися у чергу на вакцинацію проти коронавірусу, - МОЗ

"Згідно з планами, вакцинація розгортається і збільшується поетапно, тобто відбуватиметься планомірне збільшення щеплених людей… Ми кожного дня в міру своїх можливостей нарощуємо кількість щеплень", - додав він.

У той же час, зазначив Кучер, в країнах Європи відбувається "синусоїдна" вакцинація проти COVID-19, тобто кількість щеплень за добу сильно коливається.

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) Кучер Ярослав (28)


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Топ коментарі
+7
900 (не тысяч!) в день? Офиигеть стремительные темпы!
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15.03.2021 11:54
+4
Чувствуется трускавецкая школа звиздежа.
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15.03.2021 11:59
+4
Да,чтобы такое брякнуть ,план должен быть забористым ...
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15.03.2021 12:04
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900 (не тысяч!) в день? Офиигеть стремительные темпы!
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15.03.2021 11:54 Відповісти
За триста років вакцинують всіх.
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15.03.2021 12:03 Відповісти
Шота вы сильно оптимист.
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15.03.2021 12:23 Відповісти
Знаете как в совке шутили:

Есть два варианта накормить страну: фантастический и реалистичный.


Реалистичный - прилетят инопланетяне и накормят
Фантастический - нас накормит компартия

Ну вот, применимо к вакцинации от степанова.
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15.03.2021 13:51 Відповісти
Чувствуется трускавецкая школа звиздежа.
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15.03.2021 11:59 Відповісти
Ну почему, как не чиновник от медицины, так феерический лжец и мочеиспускатель?! МОЗ каждый день публикует количество прививок, где там виден прогрессивный рост?! На кого рассчитана эта брехня? И уж совсем борзо сравнивать вакцинацию в Европе с тем подобием оной, что происходит в Украине, и в абсолютных цифрах и в темпах.
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15.03.2021 12:03 Відповісти
Да,чтобы такое брякнуть ,план должен быть забористым ...
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15.03.2021 12:04 Відповісти
Зрозуміло, що кількість скрізь коливається по днях тижня. Але в нас загальні темпи на 2 порядки нижчі від необхідних.
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15.03.2021 12:05 Відповісти
Вы хоть списки обновите стран на 12 марта. Потом говорите про план. Уже понедельник, а вы должны это делать в пятницу. уже 15 марта 12 часов, у вас на сайте висит Інформація щодо країн із значним поширенням COVID-19 станом на 5 березня 2021 року. https://moz.gov.ua/article/health/informacija-schodo-kilkosti-aktivnih-vipadkiv-covid-19-na-100-tis-naselennja-stanom
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15.03.2021 12:07 Відповісти
Пліснява навіть не намагається знайти пристойне виправдання провалу тестування та вакцинації. Просто мочиться на голови нарідові.
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15.03.2021 12:10 Відповісти
По словам Кучера, сейчас в Украине прививки делает 161 мобильная бригада



Стоп... А де ще 186 бригад?

https://censor.net/ru/news/3247798/uje_sformirovany_347_mobilnyh_brigad_po_vaktsinatsii_vsego_ih_budet_600_lyashko
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15.03.2021 12:11 Відповісти
каждая по прививке в день и того 600 человек - все по плану!
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15.03.2021 16:05 Відповісти
а это план называется "Мертвому припарка"
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15.03.2021 12:14 Відповісти
tZE
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
15.‎03.‎2021
Обещания группы фармкомпании "Лекхим" о поставках в Украину вакцины CoronaVac виробництва компанії Sinovac Life Sciences Co.,Ltd до 15 березня, оплаченной еще в декабре 2020 года в сумме около 700 млн. гривен , не выполнено.

по_теме https://2019timeze.medium.com/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-medium-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-sinovac-bef897d960d9
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15.03.2021 12:24 Відповісти
Т.Е. идет в задницу. ЗЕбобики провалили и это. Развитые страны докладывают о десятках миллионов, а Бубочка ищет хотя бы тысячи. Главное Монику привили, хрен с этим миллиардным фондом на КОВИД, главное - построили дороги к "детскому дому Зеленского", к подъезду "первой мамы", к линии разграничения имени ЗЕ. А теперь хоть сдохните, непонятливые украинцы. Хуцпа, она и в Африке - хуцпа.
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15.03.2021 12:30 Відповісти
у кволої влади кволі плани...
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15.03.2021 12:37 Відповісти
Замість того, щоб таляпати їзиком і розносити ковід навколо себе ідіть і вакцинуйтесь, що я і зробив минулого тижня без проблем.
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15.03.2021 12:44 Відповісти
 
 