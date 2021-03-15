Вакцинація від COVID-19 в Україні йде плановими темпами, - заступник голови МОЗ Кучер

В Україні вакцинація проти COVID-19 проходить плановими темпами, щеплення проводить 161 мобільна бригада.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

"Вакцинація йде плановими темпами. Станом на 14 березня ми перевищили позначку в 50 тисяч вакцинованих, і станом на сьогодні вакциновано 53 тис. 155 людей. Згідно з нашою "дорожньою картою" вакцинації, щеплення робляться силами мобільних бригад стаціонарних пунктів щеплень", - сказав він.

За словами Кучера, наразі в Україні щеплення робить 161 мобільна бригада. Медики забезпечені ноутбуками, щоб вони могли вносити інформацію про щеплених до електронної системи охорони здоров’я.

Також читайте: Майже 250 тис. українців записалися у чергу на вакцинацію проти коронавірусу, - МОЗ

"Згідно з планами, вакцинація розгортається і збільшується поетапно, тобто відбуватиметься планомірне збільшення щеплених людей… Ми кожного дня в міру своїх можливостей нарощуємо кількість щеплень", - додав він.

У той же час, зазначив Кучер, в країнах Європи відбувається "синусоїдна" вакцинація проти COVID-19, тобто кількість щеплень за добу сильно коливається.