Безоглядне бажання зазирнути в очі Путіну стало підґрунтям для зриву спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов. ВIДЕО
Президент зобов'язаний сказати нам: хто зрадив українські спецслужби під час війни? Таке зрадництво не має прощення.
Про це розповів "Гордону" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Я думаю, що безоглядне бажання зазирнути в очі Путіну зіграло дуже злий ... не можна сказати жарт ... стало підґрунтям для цього тяжкого злочину. Зайшла інформація, замість того, щоб дати їй об'єктивний аналіз, замість того, щоб дати їй об'єктивну оцінку, проаналізувати її ... Ну, для цього і потрібен професіонал у комітеті з розвідки. Замість того, щоб цією інформацією правильно розпорядиться - ні, була відразу, негайно дана команда скасування операції, яка призвела до надзвичайно тяжких наслідків. До надзвичайно тяжких", - заявив він.
"І ось це не є якимось ексцесом виконавця, це абсолютно системний хід. Ми не знаємо зараз точно, хто саме телефонував до Білорусі. Ми можемо здогадуватися, коло підозрюваних доволі вузьке. Наше завдання, завдання народу України - для того, щоб влада, якщо вона дійсно захищає інтереси України, діяла професійно, щоб у нас ситуація в країні не розігрівалася, як це було в Сполучених Штатах у разі Вотергейту. Адже президент Ніксон був змушений піти достроково у відставку під загрозою імпічменту, бо він брехав, бо його впіймали на обмані. Замість того, щоб розслідувати скандал за участю спецслужб, він намагався покривати правопорушників. І це коштувало Ніксону посади. Так от, наше завдання зараз - щоб президент України, якщо він справді серйозно, якщо його партія дійсно серйозно захищають інтереси України, якщо це не гра під тиском Байдена, під тиском скандалу нашого вагнергейту, якщо це не гра вимушена, якщо це усвідомлені дії - то президент зобов'язаний припинити ховати голову в пісок, а виступити з цього приводу, взяти на себе відповідальність за цей провал, оскільки все це було в його кабінеті, все це результат його рішень, почати розслідування і встановити, хто саме з учасників цієї наради в його кабінеті телефонував до Білорусі, хто зрадник. Президент - а це його відповідальність - зобов'язаний сказати нам: хто зрадив українські спецслужби під час війни? Таке зрадництво не має прощення. Тому ми маємо почути від держави реальні дії, а не слова", - акцентував журналіст.
"Нам не просто потрібно, щоб сказали, хто це зробив. Ця людина мусить піти під суд і вона має отримати максимальний термін покарання, який тільки є в Україні. Ця людина має сидіти у в’язниці. Недостатньо просто їй сказати. Президент зобов'язаний провести розслідування. Це не опція, він зобов'язаний знайти зрадника і він зобов'язаний його максимально суворо покарати. Якщо він, звичайно, збирається бути президентом", - резюмував Бутусов.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.
Наприкінці грудня стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента.
За словами керівника організації Христо Грозєва, розслідувачі знайшли докази існування спецоперації, яку розробило ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину розслідування хочуть випустити у I кварталі 2021 року.
У лютому 2020 року в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитують низку осіб, зокрема главу Офісу президента Андрія Єрмака.
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Делать то что?, из-за выборов раз в 5 лет преступнику почти 4 года еще на новые преступления.
Может, пора уважаемым людям собраться, и, перед обращением к народу, выработать общую стратегию, которую огласить?
І в загалі, він все зробив, і майбутнім політикам треба щось нове вигадувати, щоб сподобатись виборцю.
https://eurosolidarity.org/2021/03/15/petro-poroshenko-opozycziya-vymagaye-terminovo-stvoryty-tsk-po-pandemiyi-vagnergejtu-ta-spravi-sheremeta/ Петро Порошенко: опозиція вимагає терміново створити ТСК по пандемії, «вагнергейту» та «справі Шеремета»
Опозиція вимагає негайно створити ТСК з розслідування проваленої антиковідної політики влади, «вагнергейту», а також «справи Шеремета» і політичних переслідувань. Про це п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив під час погоджувальної ради.
Порошенко зауважив, що триває збір підписів щодо позачергового засідання по «вагнергейту», але керівництво парламенту може внести це питання у порядок денний поточного сесійного тижня.
«Я хочу подякувати фракції «Голос», яка в повному складі дала свої підписи. Я хочу подякувати «Батьківщині», яка дала достатню кількість голосів і буде надані додаткові підписи. У нас, виявляється, всі фракції дали підписи своїх представників. І сьогодні їх зібрано вже майже 70», - говорить Петро Порошенко.
«Коли ви робите зміни в порядку денному, поставте позицію «Вагнера» і розгляньте. У нас три позиції ТСК, на яких ми наполягаємо. Перше - це «Вагнер», друге - це розслідування «справи Шеремета» і переслідування політичних бранців, і третє - це ТСК по пандемії», - говорить Порошенко.
Він наголосив, що ТСК - це парламентський інструмент опозиції, тоді як у влади є інші важелі, зокрема система правоохоронних органів. «ТСК - це інструмент опозиції, а влада, якщо хтось вчинив злочин, - будь ласка, робіть розслідування», - говорить Петро Порошенко.
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Засновник Bellingcat Еліот Хіггінс повідомив, що дату виходу фільму-розслідування про спецоперацію із затримання в Білорусі 28 членів ПВК «Вагнера» ще не визначили. Про це він https://twitter.com/EliotHiggins/status/1371107584321720329 написав 14 березня в Twitter.
«Для нашого розслідування "Вагнергейт" немає визначеної дати випуску, і ми ніколи не встановлювали її. Дослідження документального фільму все ще тривають, і щойно це буде зроблено, ми повідомимо всіх, коли він вийде», - розповів Хіггінс.
Журналіст-розслідувач Bellingcat Арік Толер https://twitter.com/AricToler/status/1371113971982475270 повідомив , що фільм про «вагнерівську спецоперацію» не планували показувати 15 березня. На його думку, цю дату вигадали українські медіа.
Через велику кількість дезінформації щодо "Вагнергейту", Хіггінс закликав людей https://www.unn.com.ua/uk/news/1919880-u-bellingcat-vidpovili-na-spekulyatsiyi-navkolo-filmu-pro-vagnergeyt не вірити чуткам , які говорять про фільм від Bellingcat, а читати лише офіційні джерела з інформацією про майбутню кінострічку від авторів розслідування "справи вагнерівців".
Ой, я вас умоляю!
В тот момент Зеля собирался блеснуть на нормандском формате, а операция могла обидеть Путина, тот бы не приехал и международное высткпление Зели было бы сорвано. Вот он и сказал "избежать".
https://censor.net/ru/comments/locate/3253315/0192146f-e276-7181-b857-0bfe724f4d29Ответить
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Демократія не для ідіотів!
Дивіться 15 березня на "5 каналі"
Тяжкі будні радикальних центристів: як "Слуга народу" кувала КПРС? "Харківські угоди" чи "харківські уроди" - ніхто не знає! Що вигадають антикризові менеджери ОПУ до прем'єри фільму "Зелений вагнергейт" на Netflix.
Дивіться у програмі "Час Ч" із Романом Чайкою 15 березня о 15:30 на "5 каналі".
Там Ермак с Разумковым, ещё инструменты подносят.
ИМПИЧМЕНТ!!!
ИМПИЧМЕНТ!!!