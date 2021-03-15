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Новини Політика України
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лікарня (886) карантин (16092) Риженко Сергій (63) COVID-19 (18013) коронавірус (16680)

COVID-19 знову наступає. Кількість хворих така сама, як у листопаді, коли був найбільший підйом, - гендиректор лікарні ім. Мечникова Риженко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

COVID-19 знову наступає. Кількість хворих така сама, як у листопаді, коли був найбільший підйом, - гендиректор лікарні ім. Мечникова Риженко

Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в Україні погіршується, хворих стає все більше.

Про це в інтерв'ю "ГОРДОН" розповів генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що в лікарні Мечникова вже немає вільних ліжок для хворих на COVID-19.

"Ми знову заповнені. Кількість хворих така сама, як була в листопаді, коли був найбільший підйом (27 листопада 2020 року в Україні було зафіксовано найвищий добовий приріст хворих COVID-19 - 16 294. - "ГОРДОН"). Кожен день ми приймаємо десяток важких пацієнтів, які йдуть з приймальні прямо в реанімаційне відділення. COVID, на жаль, знову наступає. Я не знаю, як назвати правильно, - третьою хвилею або це відновлення другої хвилі ... Але COVID знову стало багато, людям необхідна допомога. Сьогодні всі наші "ковідні" відділення після невеликого послаблення знову почали працювати в повну силу. Дуже важко, коли бачиш десятки людей, які не можуть жити без кисню", - сказав Риженко.

На сьогодні в реанімації лікарні Мечникова перебуває 22 людини, хворих на COVID-19, повідомив лікар.

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"Вони дихають тільки за допомогою апаратів: одні - з маскою, інші - трансназально. Дуже складна ситуація ... Був період в лютому, коли було менше надходжень. Як би ми не говорили, що карантини, локдауни - це погано, але для хворих це, напевно, було краще [рішення]. У той період було менше хворих. Зараз знову пішла хвиля, кожен день ми приймаємо людей з важкими проявами пневмонії, [з ураженням] 60-70% [легень], розуміючи заздалегідь, що багатьох з них можемо не врятувати", - розповів Риженко.

Він підкреслив, що багато хворих не вчасно звертаються до лікарів, а займаються самолікуванням.

"Деякі вважають, що вони сильні і можуть вилікуватися вдома. П'ють трави, різні зілля, про які їм розповідають сусіди, і в останню хвилину, коли вони вже непритомніють у під'їзді, їх привозять в лікарню і відразу - у відділення реанімації. Багато з тих, хто надходить у важкому стані, вірили до останнього, що коронавірус можна вилікувати вдома. Це глибока помилка, якось треба переконати людей її унеможливити. Будь-який прояв хвороби, особливо задишка, висока температура, може призвести до тяжких наслідків. Треба звертатися до лікарів", - сказав Риженко.

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Він зазначив, що COVID-19 - це підступне захворювання, яке до цього часу не вивчено.

"Серед молодих людей переважно гинуть ті, хто має вірусні або хронічні захворювання, - діабет та інші. Люди похилого віку, на жаль, більше гинуть від постковідних ускладнень - це різні тромбози, інсульти, інфаркти. Здається, успішно пролікували коронавірусну пневмонію, через тиждень надходить з інсультом ... Це підступна хвороба, яку до кінця ще ніхто не розшифрував. Я сподіваюся, що найближчим часом вчені поставлять крапку в цьому питанні і розкажуть, що необхідно для того, щоб успішно до кінця вилікувати хворого", - сказав лікар.

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Топ коментарі
+1
МОЗ по гибкости прогнозов соревнуется с Гидрометцентром.
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15.03.2021 12:16
+1
это результат осенних побед ручной статистики над реальным развитием ситуации с последующим открытием буковелей.
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15.03.2021 12:19
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Намекают, что вакцинация дала первые результаты?..
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15.03.2021 12:14 Відповісти
МОЗ по гибкости прогнозов соревнуется с Гидрометцентром.
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15.03.2021 12:16 Відповісти
Все в Буковель развлекаться.
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15.03.2021 12:16 Відповісти
это результат осенних побед ручной статистики над реальным развитием ситуации с последующим открытием буковелей.
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15.03.2021 12:19 Відповісти
И индийской ширкой народ вакцинироваться не хочет.Этот министр от медицины войдет в историю как самый бездарный.
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15.03.2021 12:19 Відповісти
Хочет. И ждут.
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15.03.2021 12:48 Відповісти
Срочно ВСЕМ окопаться запасы перцовки и сала пополнить . COVID-19 снова наступает. Количество больных такое же, как в ноябре, когда был самый большой подъем, - гендиректор больницы им. Мечникова Рыженко - Цензор.НЕТ 5545Отразим атаку ...
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15.03.2021 12:20 Відповісти
Днепр более 1 млн жителей 22 чела в реанимации -все нет коек
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15.03.2021 12:28 Відповісти
Помню, сначала полуумные безграмотеи рассказывали друг другу сказки что болеют только азиаты. Потом что только люди после 60. Потом, что это просто грипп.Потом, что перебалэют всэ и можно пить и гулять (фатализм). Потом, что ужё всё прошло и нужно пить гулять. Интересно, какие сказки рассказывает население друг другу теперь?
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15.03.2021 12:47 Відповісти
 
 