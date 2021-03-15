COVID-19 знову наступає. Кількість хворих така сама, як у листопаді, коли був найбільший підйом, - гендиректор лікарні ім. Мечникова Риженко

Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в Україні погіршується, хворих стає все більше.

Про це в інтерв'ю "ГОРДОН" розповів генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що в лікарні Мечникова вже немає вільних ліжок для хворих на COVID-19.

"Ми знову заповнені. Кількість хворих така сама, як була в листопаді, коли був найбільший підйом (27 листопада 2020 року в Україні було зафіксовано найвищий добовий приріст хворих COVID-19 - 16 294. - "ГОРДОН"). Кожен день ми приймаємо десяток важких пацієнтів, які йдуть з приймальні прямо в реанімаційне відділення. COVID, на жаль, знову наступає. Я не знаю, як назвати правильно, - третьою хвилею або це відновлення другої хвилі ... Але COVID знову стало багато, людям необхідна допомога. Сьогодні всі наші "ковідні" відділення після невеликого послаблення знову почали працювати в повну силу. Дуже важко, коли бачиш десятки людей, які не можуть жити без кисню", - сказав Риженко.

На сьогодні в реанімації лікарні Мечникова перебуває 22 людини, хворих на COVID-19, повідомив лікар.

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"Вони дихають тільки за допомогою апаратів: одні - з маскою, інші - трансназально. Дуже складна ситуація ... Був період в лютому, коли було менше надходжень. Як би ми не говорили, що карантини, локдауни - це погано, але для хворих це, напевно, було краще [рішення]. У той період було менше хворих. Зараз знову пішла хвиля, кожен день ми приймаємо людей з важкими проявами пневмонії, [з ураженням] 60-70% [легень], розуміючи заздалегідь, що багатьох з них можемо не врятувати", - розповів Риженко.

Він підкреслив, що багато хворих не вчасно звертаються до лікарів, а займаються самолікуванням.

"Деякі вважають, що вони сильні і можуть вилікуватися вдома. П'ють трави, різні зілля, про які їм розповідають сусіди, і в останню хвилину, коли вони вже непритомніють у під'їзді, їх привозять в лікарню і відразу - у відділення реанімації. Багато з тих, хто надходить у важкому стані, вірили до останнього, що коронавірус можна вилікувати вдома. Це глибока помилка, якось треба переконати людей її унеможливити. Будь-який прояв хвороби, особливо задишка, висока температура, може призвести до тяжких наслідків. Треба звертатися до лікарів", - сказав Риженко.

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Він зазначив, що COVID-19 - це підступне захворювання, яке до цього часу не вивчено.

"Серед молодих людей переважно гинуть ті, хто має вірусні або хронічні захворювання, - діабет та інші. Люди похилого віку, на жаль, більше гинуть від постковідних ускладнень - це різні тромбози, інсульти, інфаркти. Здається, успішно пролікували коронавірусну пневмонію, через тиждень надходить з інсультом ... Це підступна хвороба, яку до кінця ще ніхто не розшифрував. Я сподіваюся, що найближчим часом вчені поставлять крапку в цьому питанні і розкажуть, що необхідно для того, щоб успішно до кінця вилікувати хворого", - сказав лікар.