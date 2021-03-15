Справа MH17: Малайзія заявила, що не ставатиме на чийсь бік до завершення розслідування

У Малайзії заявили, що країна залишається прихильною справі досягнення справедливості в розслідуванні катастрофи MH17, проте її підхід завжди базувався на доказах, а не на впливі політичних мотивів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол Малайзії в Україні Раджа Реза Раджа Заіб Ша розповів в інтерв’ю Укрінформу, відповідаючи на запитання, чи змінилося ставлення малайзійської влади до справи MH17 з лютого минулого року, після відставки Махатхіра Мохамада, який не бачив переконливих доказів того, що Росія має нести відповідальність за катастрофу MH17.

"Попри те, що в 2020 році керівництво урядом Малайзії перейшло від Махатхіра Мохамада до Мухіддіна Яссіна, позиція Малайзії щодо MH17 залишається незмінною. Тобто, як і раніше, для перемоги справедливості ми віддані роботі Спільної слідчої групи, хочемо мати прозорий, надійний, ефективний процес судового розгляду, заснований на верховенстві права. Наш підхід завжди базувався на доказах, а не на впливі політичних мотивів", - зазначив Раджа Реза Раджа Заіб Ша.

Посол додав, що Малайзія завжди "повторює, що катастрофу літака рейсу MH17 не слід приписувати жодній країні, поки Окружний суд Гааги в Нідерландах не вивчить усі докази і не винесе своє рішення".

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За його словами, Малайзія не ставатиме на чийсь бік до завершення кримінального розслідування.

"Інші сторони можуть вільно подавати будь-які позови, у тому числі до Міжнародного кримінального суду, як, наприклад, робить Україна, вживати різні альтернативні заходи для пошуку справедливості", - сказав посол, коментуючи позови від родичів жертв катастрофи до Європейського суду з прав людини, які підтримали Нідерланди.

Малайзія є однією з п’яти країн у складі Спільної слідчої групи разом із Бельгією, Нідерландами, Австралією та Україною і взяла на себе зобов’язання внести 5,7 мільйона доларів США на судовий розгляд. Ці гроші будуть виділені у першому кварталі 2021 року і підуть на витрати під час судового процесу в Гаазі, включаючи безпеку, транспорт, зв’язок, повідомив Раджа Реза Раджа Заіб Ша.

На переконання посла, трагедія MH17 зблизила Малайзію та Україну. "Я знаю, що це болючий процес для членів сімей, але ми задоволені тим, що суд у Гаазі нарешті розпочався. Є четверо обвинувачених. Хоча судовий процес відбувається заочно, тобто обвинувачені відсутні, ми сподіваємось, що за його результатами сім'ї та родичі 298 пасажирів та членів екіпажу зможуть сказати: "Тепер ми знаємо, хто відповідальний за збиття рейсу MH17". Для мене дуже важливо знайти правду, але ми маємо йти справжнім, прозорим судовим процесом", - підсумував Раджа Реза Раджа Заіб Ша.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малайзійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.