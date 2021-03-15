Разумков про справу "харківських угод": "Народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування"
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував справу "харківських угод". Відповідно до закону, навіть після зняття недоторканності народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування.
Про це він сказав під час Погоджувальної ради ВР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Разумков наголосив, що у нардепів залишається індемнітет.
"СБУ вже прийшла з відповідними рішеннями суду, (з'ясувати. - Ред.), хто як голосував. На щастя чи на жаль, народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування. Індемнітет він залишається... Я не впевнений, що ця ідея буде повністю реалізована (притягнення до кримінальної відповідальності. - Ред.)", - сказав глава Ради.
"Але подивимося: суд є суд", - зазначив Разумков.
За його словами, нести відповідальність можуть ті особи, які ініціювали це питання, готували матеріали. "Ті, хто був залучений до цього процесу, вони справді можуть понести покарання, якщо вони діяли не в інтересах України, тим більше, якщо вони діяли в інтересах іншої держави", - сказав спікер.
Нагадаємо, 12 березня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за підготовку, підписання та ратифікацію Харківських угод. Розслідування почали за фактом державної зради. Раніше Рада нацбезпеки і оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації Харківських угод українським парламентом. Цей документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію Харківських угод.
Будь ласка, зачекайте...
ЗАКОН УКРАЇНИ
статті 80 Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141), виклавши її в такій редакції:
"Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
Президент України
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Попередньо схвалений
Верховною Радою України
30 серпня 2019 року
м. Київ
3 вересня 2019 року
№ 27-IX
Порошенко поддерживал Харьковские соглашения в 2010 году
На якій помийці ти це знайшов?
вы в своем уме?
73% ви де? Кого ви вибрали? Коли ви вже мислити навчитесь?
Сантехнік несе відповідальність за...
Інженер за...
Програміст за...
Депутат - ВЗАГАЛІ не несе відповідальності!
Це ППЦ, це ППЦ
давайте замінимо всіх ботами, включно з Разумковим
Депутати - результат НЕсвідомого голосування!
А за ботів, а ви?
Дурдом, короче. Если бы отвечали за свои решения, то и законы бы были совсем другие!
бо технології дозволяють хоч зараз ввести всенародне електронне голосування по будь-якому питанню
"Народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету."
Давным давно пора менять. Что значит не несет ответсвенности за свою работу? это где вообще еще есть такая норма?
Тут, єдина зачіпка - неособисте голосування і голосування не за процедурою. От тут за зябра можна взяти
Один із законів свідчить - Ізраїль є держава для євреїв.
Чомусь Ізраїль не ізгой.
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При умові, що голосування не порушує присягу депутата ВРУ.
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:
"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу.
Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".
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ВОНИ ПОРУШИЛИ ПРИСЯГУ
Тепер ви розумієте, що чим меньше депутатів, тим більш вирогідними стають подібні рішення
А воно тупе...