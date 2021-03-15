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Новини Політика України
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Разумков про справу "харківських угод": "Народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков про справу "харківських угод": "Народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував справу "харківських угод". Відповідно до закону, навіть після зняття недоторканності народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування.

Про це він сказав під час Погоджувальної ради ВР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Разумков наголосив, що у нардепів залишається індемнітет.

"СБУ вже прийшла з відповідними рішеннями суду, (з'ясувати. - Ред.), хто як голосував. На щастя чи на жаль, народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування. Індемнітет він залишається... Я не впевнений, що ця ідея буде повністю реалізована (притягнення до кримінальної відповідальності. - Ред.)", - сказав глава Ради.

Також читайте: Малюська про відповідальність за Харківські угоди: Нардепи, згідно з Конституцією, не відповідають за результати голосування, притягнути можуть чиновників

"Але подивимося: суд є суд", - зазначив Разумков.

За його словами, нести відповідальність можуть ті особи, які ініціювали це питання, готували матеріали. "Ті, хто був залучений до цього процесу, вони справді можуть понести покарання, якщо вони діяли не в інтересах України, тим більше, якщо вони діяли в інтересах іншої держави", - сказав спікер.

Нагадаємо, 12 березня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за підготовку, підписання та ратифікацію Харківських угод. Розслідування почали за фактом державної зради. Раніше Рада нацбезпеки і оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації Харківських угод українським парламентом. Цей документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію Харківських угод.

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Топ коментарі
+32
Як, все таки, добре! Натицяв кнопок, завів країну в кризу і ніякої відповідальності! Ще й гроші за це отримав! Не робота, а мрія!
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15.03.2021 12:47
+21
Конечно ответственность не несут! Им есть что нести. Они бабло по карманам несут!
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15.03.2021 12:45
+17
Маладой риганал відмазує старих ригів.
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15.03.2021 12:48
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Конечно ответственность не несут! Им есть что нести. Они бабло по карманам несут!
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15.03.2021 12:45 Відповісти
разумков ХИТРЫЙ и ИЗВОРОТЛИВЫЙ лис,похлеще зеленого клоуна
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15.03.2021 13:25 Відповісти
Так потерпевшего вiслюка как раз за глупость, жадность и зависимость на табурет и поставили. Как януковича. вiслюк - янукович-2.
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15.03.2021 13:40 Відповісти
Як, все таки, добре! Натицяв кнопок, завів країну в кризу і ніякої відповідальності! Ще й гроші за це отримав! Не робота, а мрія!
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15.03.2021 12:47 Відповісти
Потрібно змінити закон про відповідальність.
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15.03.2021 12:51 Відповісти
Разумкову потрібно змінити псевдонім-на разумкова він не тягне.
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15.03.2021 13:17 Відповісти
Мудаков ? Разумков про справу "харківських угод": "Народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування" - Цензор.НЕТ 3044
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15.03.2021 13:27 Відповісти
Разумков про справу "харківських угод": "Народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування" - Цензор.НЕТ 5293 а если расстрелять то начнете думать ишь твари прикрылись коллективным колхозом все голосуют индивидуально даже сенсорную кнопку ввели как предали страну то типа да мы просто без всякой ответственности так пора ввести уголовную коллективную ответственность тогда начальника ЖЭК за взятку дворники будут сдавать как стеклотару нач. департамента гор сель райсовета облсовета также кутузку попадет сдадут его же подчиненные и так везде коллективное стукачество и доносы ... судья взял взятку..... а секретарь его заложила.... доктор взял взятку а медсестра его заложила а если не заложат пойдут коллективно группой лиц лет по по 20 лет каждому на рыло....тюрьмы...
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15.03.2021 13:55 Відповісти
канешна потрибно...- это менять конституцию и закон про статус нарпедов...- и хто на это пайдёт...???(((
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15.03.2021 23:17 Відповісти
Шановні українці, цей великий філософ від олігархічної партії "слуг народу" забувся на пів реченні, а хто депутатів збирається притягувати до відповідальності за те чи інше голосування, аж ніяк ні. Треба послідовно і далі продовжувати речення, раз сказав "А", то не забудь і про "Б". Депутати не несуть відповідальності за виступи, за голосування, коли це не становить складу кримінального злочину. А злочин тут доволі серйозний і на виду -зрада Батьківщини. Бо харківські угоди надали можливість державі агресору (після окупації частини Грузії, подій у Чечні, подій на п-о.Тузла) збільшити контингент ворожої армії в Криму, вільно пересуватись територією, а не тільки військової бази у Севастополі, проводити антиукраїнську політику, розвідувальну діяльність, готуватись до захоплення Криму зеленими чоловічками. Ще у 2005 році українська розвідка і вище керівництво держави мала дані про плани відтяпати в України Крим, згадайте публікації 2005-2006 років, але розуму і тоді не було займатись посиленням обороноздатності країни, бо тоді у пріоритеті "батька" нації були бджоли, пам"ятники, історичні реконструкції, Батурин, ну .....й не обійшлось без любих друзів, а ще взаємна боротьба за владу аж до знищення країни. Цим і скористались московіти, затіявши зомбування населення східних російськомовних територій та розподіл країни на Схід і Захід, придумавши зерно роздору теоріями на кшталт "хто кого годує", насадивши українцям на трон двічі судимого зека. Ставленики РФ очолювали міністерство оборони України за Януковича, вони знищували українську армію. Харківські угоди легалізували злочинну діяльність ерефії в Україні ще на 25 років і цим дуже скоро скористався ворог у зручний для нього момент. Тому голосування голосуванням, а зрада є зрадою, а коли у кого із депутатів не було у голові тями, то нічого було займати місця у законодавчому органі країни. Отака юридична кваліфікація ст.111 Кримінального кодексу України.
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15.03.2021 13:33 Відповісти
и шо ты им зробиш..??????????????- без закона об отзыве пассажиров...??????7
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15.03.2021 23:18 Відповісти
Ага! Собрались депутаты , переименовали Украину в малоросию или какой нибудь федеральный орган параши , и всё ! Ответственности не несут?
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15.03.2021 13:46 Відповісти
Разумкову пора на политическую свалку
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15.03.2021 12:47 Відповісти
Лубянская консерва.
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15.03.2021 12:56 Відповісти
К сожалению да. Коллективная БезОтветственность.
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15.03.2021 12:48 Відповісти
Суть, суть! Як не несуть? За голосування, - ні, а за наслідки голосування, яке привело до здачі державних інтересів - ще й як несуть. Бо раптом ці "бежвідповіьальні" депутати прогилосують за повну капітуляцію, то що, теж відповідально ті нести не будуть? І якщо роворити юридичними термінами, то відповідальність у цьому випадку - за державну зраду, яка стала я внаслідок голосування.
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15.03.2021 12:58 Відповісти
Так воно і є. Піар чистої води. Пан Зеленськитй готовить капітуляцію і "наїхав" на Конституційний суд, щоб підтвердив голосуквання в майбутньому депутатів. А рішення РНБО бали для Зеленського, який все зробив, що ті депутати не понесли відповідалтьності. Чи це не при ньому було?

ЗАКОН УКРАЇНИ
статті 80 Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141), виклавши її в такій редакції:
"Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
Президент України
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Попередньо схвалений
Верховною Радою України
30 серпня 2019 року
м. Київ
3 вересня 2019 року
№ 27-IX
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15.03.2021 13:06 Відповісти
Маладой риганал відмазує старих ригів.
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15.03.2021 12:48 Відповісти
...и засновника их партии Разумков о деле "харьковских соглашений": "Народные депутаты не несут ответственность за свои голосования" - Цензор.НЕТ 3519
Порошенко поддерживал Харьковские соглашения в 2010 году
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15.03.2021 12:53 Відповісти
и где связь? это оправдывает мелкого рыгососа разумкова?
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15.03.2021 12:56 Відповісти
Ця сторінка недоступнаЗахищене з'єднання не може бути встановлено, оскільки на цьому сайті використано непідтримуваний протокол.
На якій помийці ти це знайшов?
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15.03.2021 12:59 Відповісти
Проверил. Работает. У тебя обе руки левые?
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15.03.2021 13:07 Відповісти
У мене браузер блокує ліві сайти. Лівою рукою.
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15.03.2021 13:11 Відповісти
то есть вы хотите чтобы мы верили помойке СТРАНА ЮА?
вы в своем уме?
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15.03.2021 15:30 Відповісти
Кривоглазок это коментарі. Более разширенную информацию можешь почитать на українській правді. Ищвини, на ваш рыгачий Прямый ссылки не дам
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15.03.2021 15:42 Відповісти
Как это не несут ответственность?.. А за что же наши чудо-депутаты вообще несут ответственность и несут ли её вообще? Или это у нас, наряду с судьями, особая каста сверхлюдей? Набокопорил до войны, отвечай, и не "политически", а уголовно. По-моему Разумков уже шкварится в прямом эфире Разумков о деле "харьковских соглашений": "Народные депутаты не несут ответственность за свои голосования" - Цензор.НЕТ 3644
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15.03.2021 12:48 Відповісти
ДОЛЖНЫ НЕСТИ И ПОНЕСУТ ...... Разумков о деле "харьковских соглашений": "Народные депутаты не несут ответственность за свои голосования" - Цензор.НЕТ 161
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15.03.2021 12:48 Відповісти
Вот для этого хунта и нужна.
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15.03.2021 12:52 Відповісти
Литвин открыл заседание, хотя не было зарегистрировано 226 депутатов. Его то за это можно на цепь посадить вместе с не-депутатами, которые поддерживали эти преступные соглашения?
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15.03.2021 12:49 Відповісти
Оно в ректоры Универа Шевченко собралось, мерзкое плагиаторное.
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15.03.2021 12:50 Відповісти
Зеленый Гаденыш таки прав. Да и к дальнейшим событиям договор не имеет никакого отношения.
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15.03.2021 12:49 Відповісти
срамота !
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15.03.2021 12:49 Відповісти
Кого мы выбрали?????!!!!! Это полный пипец!!!!!!!!
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15.03.2021 12:49 Відповісти
ЧмоЗеленський теж ні за що не несе відповідальності! Не за вагнергейт, ні за зрадників при владі, яких він туди призначив, ні за повний розвал в державі.
73% ви де? Кого ви вибрали? Коли ви вже мислити навчитесь?
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15.03.2021 15:42 Відповісти
Тут він правий - винуватий той, хто обрав цих депутатів. Нагадую - обрали комуняк, бандюків з ПР і два рази несудимого в Президенти. Хто їх привів до влади?
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15.03.2021 12:49 Відповісти
Ті ж самі 73% корисних ідійотів.
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15.03.2021 12:53 Відповісти
Просто посмотрите видеозаписи того времени. Кто агитировал, кто был против. Кто радовался......Делайте выводы. Многие и сейчас рвутся во власть, и в ней находятся.
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15.03.2021 12:49 Відповісти
А за измену Родине депутаты ответственность несут?
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15.03.2021 12:49 Відповісти
Судячи з останніх подій та рішень, то НІ. (
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15.03.2021 12:53 Відповісти
Разумков решил поломать PR-акцию преЗЕдента?...
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15.03.2021 12:51 Відповісти
та вроде терки меж ими...на сл. презика мурчать мыслит.
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15.03.2021 12:53 Відповісти
А интересно выходит..проголосуй они сегодня за капитуляцию (все равно перед кем)..то опять нет криминала тут??? Разумков о деле "харьковских соглашений": "Народные депутаты не несут ответственность за свои голосования" - Цензор.НЕТ 6814
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15.03.2021 12:51 Відповісти
За що несуть відповідальність народні депутати?

Сантехнік несе відповідальність за...
Інженер за...
Програміст за...

Депутат - ВЗАГАЛІ не несе відповідальності!

Це ППЦ, це ППЦ
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15.03.2021 12:51 Відповісти
Це і є повалення Конституційного ладу. Кузьма був правий на всі 100!
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17.03.2021 20:26 Відповісти
Це як: з закритими очима, заткнутими вухами натицяв кнопок, отримав чималу зарплату і ніякої відповідальності? Тепер зрозуміло чому місце в Раді не дешево коштує.(((
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15.03.2021 12:51 Відповісти
а нах тоді вони потрібні?
давайте замінимо всіх ботами, включно з Разумковим
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15.03.2021 12:52 Відповісти
Боти - створені розумними істотами програмні продукти!
Депутати - результат НЕсвідомого голосування!

А за ботів, а ви?
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15.03.2021 12:55 Відповісти
Вот поэтому мы так и живем. Голосуют за конверты, никакой ответственности за решения...
Дурдом, короче. Если бы отвечали за свои решения, то и законы бы были совсем другие!
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15.03.2021 12:52 Відповісти
Тоді і народу України має належати рівно теж саме чим володіють його обранці- ( народний індемнітет )
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15.03.2021 12:52 Відповісти
это прекрасно..., понимаете в чем прелесть ситуации - депутаты на время каденции вообще ни за что ответственности не несут - ни перед людьми, которые их выбирали, ни перед законом ни перед богом (если они о нем что-то слышали)..., только перед своими кураторами - если не отбили бабки, но это негласно..., это не должность - это сказка...., вторые после бога, ну мож 3-и, второй у нас - президент..., верх мечты - делай что-нибудь, не делай - все, как с гуся вода...
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15.03.2021 12:52 Відповісти
Разумкоff собі наговорив в на політичну труну. Якщо раніше була ілюзія адекватності, то зараз вона розвіялися як дим. Вітаю з початком уходу у політичне небуття.
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15.03.2021 12:52 Відповісти
Бо від ригів у залі тодішньої зРади ланцюжок може легко привести до колишнього рига Разумкова... а риго-анали колишніми не бувають.
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15.03.2021 13:30 Відповісти
Згідний
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15.03.2021 14:01 Відповісти
А що поганого зробили риги окрім того що не розігнали майдан?
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15.03.2021 14:01 Відповісти
скользкий тип .
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15.03.2021 12:53 Відповісти
Хороший кандидат в президенты! Главное не забывать об этом.
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15.03.2021 12:54 Відповісти
лол. для рашки или Беларуси - может быть
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15.03.2021 12:55 Відповісти
это разумков еще тот рыгоподпевала. любителей беркута в советники набрал, на снбо за закрытие говноканалов не голосовал. консерва
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15.03.2021 12:54 Відповісти
депутати й потрібні для відповідальності
бо технології дозволяють хоч зараз ввести всенародне електронне голосування по будь-якому питанню
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15.03.2021 12:54 Відповісти
Разумков- умный.Привлечь можно только дворников и гардеробщиц.Прекрасный буквоед.Только зачем он нужен? Чернова пригрел.Ему от Януковича медальку надо повесить.Очередной Литвин!Тот ещё для номенклатуры предателей хотел создать Пантеон.Предателей.
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15.03.2021 12:56 Відповісти
младо-рыгоанал - разумков, пытается выступить в защиту своих недавних однопартийцев...
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15.03.2021 12:57 Відповісти
Эту статью
"Народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету."
Давным давно пора менять. Что значит не несет ответсвенности за свою работу? это где вообще еще есть такая норма?
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15.03.2021 12:57 Відповісти
Они в ответе за судьбы и благополучие 40млн человек.
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15.03.2021 13:00 Відповісти
Ну, те кого ці 40 млн. обрали, те і маємо. Як і зараз 73% Разумков про справу "харківських угод": "Народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування" - Цензор.НЕТ 7723 Так що не треба перекладати свою особисту відповідальність.
Тут, єдина зачіпка - неособисте голосування і голосування не за процедурою. От тут за зябра можна взяти
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15.03.2021 13:13 Відповісти
То ти за них радієш, риговська шавка?
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15.03.2021 13:00 Відповісти
Це ми прекрасно знаємо. І це дуже погано. Тому і живемо в такому лайні. Це потрібно змінити!
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15.03.2021 13:02 Відповісти
разум к off, а кто несёт ответственность? А президенты и призЕденты, несут ответственность за свои решения? Почти 30 лет, мы в дерьме живём, а дэбудады миллионерами становятся, кто за это ответит?
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15.03.2021 13:06 Відповісти
Зе им нулевую декларацию подготовил, скоро будет все чики-пики!
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15.03.2021 13:41 Відповісти
Разумков который мечтает о ************* своими высерами убьет свой нарисованый рейтинг
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15.03.2021 13:07 Відповісти
Слава Богу, убивать то нечего! Действительно нарисован ...
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15.03.2021 15:02 Відповісти
Разум покидає кова! За його ствердженням, всім за що проголосували депутати, навіть сраку підтерти не вдасться. Нахєр тоді ви всі потрібні?!
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15.03.2021 13:08 Відповісти
Це як? Насрав, а сраку підтерти ні? А за що вони тоді несуть відповідальність???? Як ні за що, то навіщо вони потрібні?Воровіті брехуни і дармоїди
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15.03.2021 13:09 Відповісти
В ЕС еще во время дела Тимошенко так и сказали: политики за политические решение могут нести только политическую ответственность = если люди это не одобрили, они за них в следующий раз не проголосуют. К уголовной ответственности можно привлечь, если депутат взял деньги или получил до договоренности другую выгоду за свой голос. Если он проголосовал по своему убеждению, его за это не привлечь к суду.
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15.03.2021 13:10 Відповісти
Не хвилюйтесь занадто, гроші брали усі риги, а комуняки взагалі фінасувались прямо з Москви.
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15.03.2021 13:32 Відповісти
Надо исправить закон.. Депутаты должны нести ответственность, за свои решения.
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15.03.2021 13:12 Відповісти
Разумков про справу "харківських угод": "Народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування" - Цензор.НЕТ 4793 Конституцію. Разумков про справу "харківських угод": "Народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування" - Цензор.НЕТ 1849 Але якщо і змінять Констуцію як Ви хочете, країна у світі стане - ізгоєм
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15.03.2021 13:18 Відповісти
Ізраїль не має конституції. Все державне управління базується на законах.
Один із законів свідчить - Ізраїль є держава для євреїв.
Чомусь Ізраїль не ізгой.
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15.03.2021 13:26 Відповісти
То з іншої опери. Чи то у Кнессеті депутати несуть карну відповідальність за висловлювання та голосування? Разумков про справу "харківських угод": "Народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування" - Цензор.НЕТ 5513
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15.03.2021 14:01 Відповісти
А на хрена нам такие депутаты ВР нужны!! Они будут голосовать и ратифицировать всякую херню и не отвечать за это ! Ребята!! Вы хорошо устроились на пять лет- бездельничая, за государственный счёт и при этом незаконно обогащаясь!!
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15.03.2021 13:19 Відповісти
"К счастью или к сожалению, народные депутаты не несут ответственность за свои голосования."
***
При умові, що голосування не порушує присягу депутата ВРУ.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:
"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу.
Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".
***
ВОНИ ПОРУШИЛИ ПРИСЯГУ
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15.03.2021 13:20 Відповісти
Доречі, про зменьшення кількості депутатів у Верховній раді до 300.
Тепер ви розумієте, що чим меньше депутатів, тим більш вирогідними стають подібні рішення
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15.03.2021 13:20 Відповісти
Ну так а нахєра вони тоді взагалі потрібні?
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15.03.2021 13:23 Відповісти
...Щоб збагачуватись за рахунок народу.
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15.03.2021 13:28 Відповісти
В Україні одні касти недоторканих, то судді можуть виносити які бажають вироки, то депутати приймають закони по замовленню.
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15.03.2021 13:40 Відповісти
Все вже вирішено! Депутатів ВР того скликання Голобородько вже "розстріляв"!
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15.03.2021 13:43 Відповісти
Обясните пожалуйста,а зачем нам законотворцы которые не несут ответственности за свои деяния?Зачем мы им деньги платим,Может оставим только тех кто несет ответственность за свои деяния а остальных разогнать?Страна абсурда-воруют все а отвечать некому звездец
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15.03.2021 13:46 Відповісти
За голосование не несут, а за принятые решения - несут.
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15.03.2021 14:23 Відповісти
Если они "не несут ответственность за свои голосования", на хер они тогда нужны?!
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15.03.2021 14:36 Відповісти
Сам Разумков сказав , що вони Баласт і дармоїди і не за що не відповідають , - Тоді навіщо ви нам потрібні.
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15.03.2021 14:54 Відповісти
Одно страшно: язЕлох начнёт беспредельничать...
А воно тупе...
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15.03.2021 15:18 Відповісти
Хамелеон!!!
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15.03.2021 16:03 Відповісти
Цим "пукасьом" в ефір гаспадін Разумков одним махом рубанов процентів 5-6 свого політичного рейтингу. Ще кілька заяв, і зустрінеться з зеленим босом на дні опитувань центру Разумкова.
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15.03.2021 16:11 Відповісти
 
 