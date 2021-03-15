Разумков про справу "харківських угод": "Народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував справу "харківських угод". Відповідно до закону, навіть після зняття недоторканності народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування.

Про це він сказав під час Погоджувальної ради ВР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Разумков наголосив, що у нардепів залишається індемнітет.

"СБУ вже прийшла з відповідними рішеннями суду, (з'ясувати. - Ред.), хто як голосував. На щастя чи на жаль, народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування. Індемнітет він залишається... Я не впевнений, що ця ідея буде повністю реалізована (притягнення до кримінальної відповідальності. - Ред.)", - сказав глава Ради.

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"Але подивимося: суд є суд", - зазначив Разумков.

За його словами, нести відповідальність можуть ті особи, які ініціювали це питання, готували матеріали. "Ті, хто був залучений до цього процесу, вони справді можуть понести покарання, якщо вони діяли не в інтересах України, тим більше, якщо вони діяли в інтересах іншої держави", - сказав спікер.

Нагадаємо, 12 березня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за підготовку, підписання та ратифікацію Харківських угод. Розслідування почали за фактом державної зради. Раніше Рада нацбезпеки і оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації Харківських угод українським парламентом. Цей документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію Харківських угод.