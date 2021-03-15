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Із 17 березня запрацюють нові норми закону про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Очікуємо скорочення кількості жертв ДТП на 10-15%, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Авто

Із 17 березня запрацюють нові норми закону про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Очікуємо скорочення кількості жертв ДТП на 10-15%, - Геращенко

Із 17 березня поточного року в Україні запрацюють нові норми закону, покликаного зменшити кількість смертей на дорогах.

Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

У ході брифінгу Геращенко зазначив, що норми закону спрямовані виключно на те, щоб попередити випадки ДТП на автошляхах України, зменшити кількість п’яних водіїв та зменшити кількість жертв.

"Нагадаю, за минулий рік на автошляхах нашої держави 3554 людини загинуло, було затримано 129 тисяч водіїв у стані алкогольного сп’яніння. Понад 9 тисяч водіїв сіли повторно за кермо у стані алкогольного сп’яніння, а ще 5 тисяч сіли напідпитку втретє. Ми очікуємо, що лише за цей рік кількість жертв ДТП знизиться на 10-15%. Менше людей будуть перевищувати швидкість, сідати за кермо напідпитку", - зазначив Антон Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху і водіння у п'яному вигляді

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Топ коментарі
+4
Ну да, лечить гланды через ж..пу - обычное дело для "этой страны"
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15.03.2021 12:56
+4
Сколько штрафы не поднимай статистика не улучшится так как пьяными за руль садятся только чиновники, мусора, прокуроры, судьи которых не наказывают и еще некоторый % полных дегенератов по жизни но их штрафами не исправить.
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15.03.2021 13:08
+3
За проезд этой развязки без ДТП дают специальную наклейку на бампер.
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15.03.2021 13:04
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Ну да, лечить гланды через ж..пу - обычное дело для "этой страны"
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15.03.2021 12:56 Відповісти
И что там герыч подготовил?не вторую ли белорусь где мусор царь и бог?
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15.03.2021 12:56 Відповісти
Геращенко ты бы лучше о безопасности дорог заботился. Хотя бы над пешеходными переходами фонари повесьте. Вы же уроды от бабла уже вхлам обезумили.

С 17 марта заработают новые нормы закона об усилении ответственности за нарушение ПДД. Ожидаем сокращение числа жертв ДТП на 10-15%, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5275

С 17 марта заработают новые нормы закона об усилении ответственности за нарушение ПДД. Ожидаем сокращение числа жертв ДТП на 10-15%, - Геращенко - Цензор.НЕТ 837
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15.03.2021 12:59 Відповісти
Как такое может существовать с нынешним количеством транспорта?!
С 17 марта заработают новые нормы закона об усилении ответственности за нарушение ПДД. Ожидаем сокращение числа жертв ДТП на 10-15%, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6849

С 17 марта заработают новые нормы закона об усилении ответственности за нарушение ПДД. Ожидаем сокращение числа жертв ДТП на 10-15%, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8417
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15.03.2021 13:02 Відповісти
За проезд этой развязки без ДТП дают специальную наклейку на бампер.
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15.03.2021 13:04 Відповісти
неотвратимость подменяют суммой....
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15.03.2021 12:59 Відповісти
Да сделайте уже сразу налог на авто за 100 км пробега 100 грн налога, а еще лучше к весу авто прифяжите. каждые100 кг веса авто за 100 км пробега 10 грн налога.
================
ТВАРИ!
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15.03.2021 13:01 Відповісти
10-15% лол)
в Швеции приняли политику нулевой терпимости. Жертв должно быть 0.
Скорость в городах ограничили до 30 кмч., количество жертв упало с 13 в год до 0.
Считается, что даже одна жизнь стоит того, чтобы вся страна ездила медленно.
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15.03.2021 13:03 Відповісти
в Украине снижение с 5000 до 4000 будет большим успехом по мнению Геращенка. 4000 просто лохи, которым не повезло.
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15.03.2021 13:06 Відповісти
Скільки викидів додатково попаде в навколишнє середовище при зменшенні середньої швидкості? І скільки людських життів вони заберуть? Зменшення щвидкості пересування товарів призводить до збільшення кількості потребного для них транспорту и т.і. 40 років тому це вже проходили
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15.03.2021 13:46 Відповісти
Лол, тобто льотчики за кермом - це насправді екологи, що турбуються про навколишнє середовище?))
Шведам про викиди розкажи, Стокгольм найчистіше місто Європи і одне з найкращих для життя.
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15.03.2021 18:12 Відповісти
Проблема комплексна. Можна у місті встановити обмеження 20 км/год, віддати під пішоходні зони 50% вулиць т.і. Нажаль більшість населених пунктів транзитні, швидкісні траси (міські) не оптимальні і не обладнанні, те ж саме освітлення переходів та перехресть. Це все обговорювалось та обчислювалось у 70-і роки, працювали інститути, київський кібцентр розробляв моделі виходячи з планів розвитку міст та запланованого розвитку промисловості. Це величезна проблема, і, зважаючи на утопічність п'ятирічних планів, за втілення так ніхто і не взявся. А зараз я бачу не турботу про наше здоров'я, а "обдарованних" говнюків яких муляє те якби ще грошенят зрізати з населення. Ми для них порох дорожній, а себе вони вважають елітою яка стоїть НАД законом, тому вони і далі будуть їздити бухі, стріляти куди завгодно, гвалтувати. Серед ваших знайомих є хтось хто б сідав за кермо напідпитку? Напевно що ні. Так само і у мене, але у кожного з нас є досвід зустріч на дорозі з не адекватними корветами, порше, мустангами... То для кого цей закон? А оті що на дорогах пасуться придумали собі назву "копи", а як були мусорами-мільтонами так і ззалишились
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15.03.2021 21:08 Відповісти
Про 70-80-ті, раз заговорили, тоді видно що будували з розумом. Старі дворики на 100% пристосовані для життя, затишні і зелені, дит.садки і школи розраховувались на кількість жителів. Дороги для проїзду через двір вузенькі, щоб не було де машину втулити.
Досі приходжу у свій дитячий двір погуляти.
А зараз - бетонні свічки над автомагістралями, а в дворі парковка, посеред якої нещасний однотипний майданчик для дітей. І хтось же там купує...
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15.03.2021 23:34 Відповісти
Ностальжі це одне, а оптимальна транспортна структура це зовсім інше. До речі "затишні дворики" Оболоні та Троєщини спроектовані у 70-ті, а Борщагівка у 60-і. І такий розум був, що вранці впродовж двох годин треба було транспортувати 100 тис. люду у центр до робочих місць. Повертаючись до обговорюваної проблеми- поки перед законом не будуть всі рівні, поки не буде втілено весь комплекс щодо облаштування транспортної інфраструктури, включаючи великогабаритні автобусні, тролейбусні, швидкісні трамваї, наземне метро, міські поїзди т.і. з продуманими маршрутами, оптимальне розміщення житлових комплексів, штрафи не мають жодного сенсу. Брешу, мають, для тих говнюків хто рулить бюджетами. Я впевнений, що головне не важкість покарання, а його неминучість з подальшими, хоч і тимчасовими обмеженнями для покараних
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16.03.2021 08:01 Відповісти
Жертв пожеж, та утоплень НАБАГАТО більше, ніж жертв АТО та ДТП.
І що?
А жертв сердечно-судинних захворюваннь ЩЕ більше.

І що?
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15.03.2021 13:06 Відповісти
Треба зрівняти цифри чи для чого ти це перднув?
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15.03.2021 13:09 Відповісти
Фя порівняв, а ти? Перднув?
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15.03.2021 13:17 Відповісти
Слово ЗРІВНЯТИ і порівняти, це різні слова)
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15.03.2021 13:18 Відповісти
Бо тема про ДТП, до чого тут пожежі і утоплення?
Може не треба боротись з ДТП, бо все-одно від пожеж і утоплень більше вмирає?
Але різниця в тому, що кількість ДТП в першу чергу росте від безграмотного будівництва доріг, тобто від чиновників. А кількість пожеж і утоплень - від самих людей, які лізуть купатись п'яними або засинають з цигаркою. Серцево-судинні теж від нездорового способу життя.
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15.03.2021 13:33 Відповісти
Сколько штрафы не поднимай статистика не улучшится так как пьяными за руль садятся только чиновники, мусора, прокуроры, судьи которых не наказывают и еще некоторый % полных дегенератов по жизни но их штрафами не исправить.
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15.03.2021 13:08 Відповісти
тоже самое с нарушением скоростного режима. гоняют на дорогах только чиновники, мусора, прокуроры, судьи которых не наказывают и еще некоторый % полных дегенератов по жизни но их штрафами не исправить.
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15.03.2021 13:35 Відповісти
а кто тебе сказал, что судей и прокуроров за это не наказывают?
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15.03.2021 13:46 Відповісти
Просто идиоты ( без пояснений
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15.03.2021 13:12 Відповісти
дтп снизятся, когда полицейские перестануть садиться за руль пьяными. только за последние три дня два дтп с полицейскими. вот кто делает статистику по авариям, господин Геращенко. лучше бы поувольняли всех ватников из МВД, у вас Херсонская полиция - рассадник сепаратизма, сепар сепаром погоняет...
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15.03.2021 13:33 Відповісти
Щось мені ця влада нагадує ждунів і, мягко кажучи, балакунів. Ждуть коли щось поліпшиться, коли хтось за них щось зробить, і все щось планують, на щось розраховують.
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15.03.2021 13:50 Відповісти
Скоро введут штраф за выезд из гаража по любой причине. И статистика по ДТП сразу упадет. Да и много чего еще упадет. Клоуны недоделанные.
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15.03.2021 14:42 Відповісти
За последние 5 лет количество колеблется в пределах 160 тыс. дтп в год и слабо зависит от частоты изображения напрягов на роже Антонины Геращенко
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15.03.2021 15:47 Відповісти
Арахамія правильно паркуватися почне?! Геращенко, давно тарілки не облизував?
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15.03.2021 16:13 Відповісти
Будет хуже с такими штрафами за синьку многие захотят убегать от ментов.
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15.03.2021 22:29 Відповісти
 
 