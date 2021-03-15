Із 17 березня запрацюють нові норми закону про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Очікуємо скорочення кількості жертв ДТП на 10-15%, - Геращенко

Із 17 березня поточного року в Україні запрацюють нові норми закону, покликаного зменшити кількість смертей на дорогах.

Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

У ході брифінгу Геращенко зазначив, що норми закону спрямовані виключно на те, щоб попередити випадки ДТП на автошляхах України, зменшити кількість п’яних водіїв та зменшити кількість жертв.

"Нагадаю, за минулий рік на автошляхах нашої держави 3554 людини загинуло, було затримано 129 тисяч водіїв у стані алкогольного сп’яніння. Понад 9 тисяч водіїв сіли повторно за кермо у стані алкогольного сп’яніння, а ще 5 тисяч сіли напідпитку втретє. Ми очікуємо, що лише за цей рік кількість жертв ДТП знизиться на 10-15%. Менше людей будуть перевищувати швидкість, сідати за кермо напідпитку", - зазначив Антон Геращенко.

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