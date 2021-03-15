Із 17 березня запрацюють нові норми закону про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Очікуємо скорочення кількості жертв ДТП на 10-15%, - Геращенко
Новини Цензор.НЕТ Авто
Із 17 березня поточного року в Україні запрацюють нові норми закону, покликаного зменшити кількість смертей на дорогах.
Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
У ході брифінгу Геращенко зазначив, що норми закону спрямовані виключно на те, щоб попередити випадки ДТП на автошляхах України, зменшити кількість п’яних водіїв та зменшити кількість жертв.
"Нагадаю, за минулий рік на автошляхах нашої держави 3554 людини загинуло, було затримано 129 тисяч водіїв у стані алкогольного сп’яніння. Понад 9 тисяч водіїв сіли повторно за кермо у стані алкогольного сп’яніння, а ще 5 тисяч сіли напідпитку втретє. Ми очікуємо, що лише за цей рік кількість жертв ДТП знизиться на 10-15%. Менше людей будуть перевищувати швидкість, сідати за кермо напідпитку", - зазначив Антон Геращенко.
Будь ласка, зачекайте...
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ТВАРИ!
в Швеции приняли политику нулевой терпимости. Жертв должно быть 0.
Скорость в городах ограничили до 30 кмч., количество жертв упало с 13 в год до 0.
Считается, что даже одна жизнь стоит того, чтобы вся страна ездила медленно.
Шведам про викиди розкажи, Стокгольм найчистіше місто Європи і одне з найкращих для життя.
Досі приходжу у свій дитячий двір погуляти.
А зараз - бетонні свічки над автомагістралями, а в дворі парковка, посеред якої нещасний однотипний майданчик для дітей. І хтось же там купує...
І що?
А жертв сердечно-судинних захворюваннь ЩЕ більше.
І що?
Може не треба боротись з ДТП, бо все-одно від пожеж і утоплень більше вмирає?
Але різниця в тому, що кількість ДТП в першу чергу росте від безграмотного будівництва доріг, тобто від чиновників. А кількість пожеж і утоплень - від самих людей, які лізуть купатись п'яними або засинають з цигаркою. Серцево-судинні теж від нездорового способу життя.