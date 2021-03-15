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Порошенко вимагає скликати термінове засідання РНБО щодо ситуації з поширенням COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко вимагає скликати термінове засідання РНБО щодо ситуації з поширенням COVID-19

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликає керівництво країни скликати термінове засідання Ради національної безпеки і оборони за участю керівників парламентських фракцій для напрацювання плану подолання поширення COVID-19.

Про це він заявив під час погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Хочу наголосити, заради об’єктивності, всі країни рік тому увійшли в пандемію не готовими і не знали, що робити, але вони за цей рік навчилися. Вони не продавали маски, не витрачали кошти ковідного фонду на "велике крадівництво", розграбовуючи державний бюджет. Вони закуповували кисневі концентратори, ШВЛ, тести, вакцини ще влітку минулого року. В той же час як наша влада оголошувала себе чемпіоном по боротьбі з коронавірусом, особисто Зеленський", - нагадав Порошенко.

Він зауважив, що станом на зараз Україна лідирує в Європі за кількістю госпіталізованих, а за темпами розповсюдження пандемії входить у трійку.

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"Прохання звернутися до президента країни негайно скликати засідання РНБО за участю керівників парламентських фракцій, бо країна потребує зараз об’єднання всіх зусиль для того, щоб захистити людей, захистити країну. І даному випадку я твердо переконаний, що це засідання має запропонувати прямий і конкретний шлях виходу. Зокрема, намагаємося запропонувати наш антиковідний план", – говорить п’ятий Президент.

"Ще раз наголошую – ми за вакцинацію", – сказав Порошенко. Він застеріг представників влади від намагань звинуватити опозицію у провалі антиковідної кампанії.

"Ваші закупівлі, вашу нездатність і вашу незграбність перекласти на опозицію – не вийде! Будете нести відповідальність вже за 25 тисяч смертей українців", – резюмує Порошенко.

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Топ коментарі
+15
Молодець! Ти шикарно висрався!
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15.03.2021 13:01
+13
Дебілам все нейметься прив'язати Петра до Медведчука Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением COVID-19 - Цензор.НЕТ 7351

Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением COVID-19 - Цензор.НЕТ 7265
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15.03.2021 13:09
+12
Моника невиноватая
Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением COVID-19 - Цензор.НЕТ 771
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15.03.2021 13:00
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Организовать зэбилам "встречу без масок", т.с. Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением COVID-19 - Цензор.НЕТ 3042
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15.03.2021 13:00 Відповісти
Моника невиноватая
Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением COVID-19 - Цензор.НЕТ 771
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15.03.2021 13:00 Відповісти
Порошенко бьет в набат,
ЗЕленский бьет по пианино.... Порошенко вимагає скликати термінове засідання РНБО щодо ситуації з поширенням COVID-19 - Цензор.НЕТ 4872
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15.03.2021 15:16 Відповісти
по пианинЕ
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15.03.2021 16:33 Відповісти
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А може потрібно терміново зізвати засідання РНБО по питанню звязків порошенка, медведчука та ахметова? Мені здається це більш важливе питання.
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15.03.2021 13:00 Відповісти
Молодець! Ти шикарно висрався!
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15.03.2021 13:01 Відповісти
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Тобі порохобот в рота.
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15.03.2021 13:03 Відповісти
Ні. Сам собі на голову. Реально молодець!
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15.03.2021 13:07 Відповісти
а может парень поддерживает Р.Л. Ахметова, с чего он порохобот? у вас быдло73 ваще крышу снесло от Петра Алексеевича.
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15.03.2021 16:35 Відповісти
тобі здається... А насправді нехай розслідує ДБР, чи хто там - СБУ... Якщо там є склад злочину. Ну, придумуйте.
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15.03.2021 13:03 Відповісти
гнида перднула... манкрут...
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15.03.2021 13:06 Відповісти
Може «манкУрт», а не «манкРут».
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15.03.2021 13:20 Відповісти
від Вас не сховаєшся...
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15.03.2021 16:36 Відповісти
Вже "захистились" індійським фуфломіцином,
ну тоді про "зв'язки" Порошенко, якщо це для вас так важливо. Та й плівки деркача можете ще раз прослухати.
"Статки Медведчука за президентства Зеленського зросли в 21 раз."
"Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, - рейтинг Forbes"
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15.03.2021 13:08 Відповісти
буковки посмешили "Статки народного депутата України Віктора Медведчука зросли у 21,5 раза за час президентства Володимира Зеленського у період з 2018 по 2020 рік." А ничего, что Зеля президентом стал в 2019м?
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15.03.2021 13:42 Відповісти
Вы что до сих пор не знаете как считается состояние милиардеров? Количество вышек или шахт одно и тоже, а в зависимости от стоимости ресурсов на рынке растет или падает состояние в денежном эквиваленте.
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15.03.2021 13:48 Відповісти
Дебілам все нейметься прив'язати Петра до Медведчука Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением COVID-19 - Цензор.НЕТ 7351

Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением COVID-19 - Цензор.НЕТ 7265
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15.03.2021 13:09 Відповісти
Цей народ безнадійно хворий. Ментальна інвалідність. 1000 років так звані "гетьмани" вожаки торгують ним та обдирають його, а той метаються, як бздло по кальсонах на можучи знайти притулку і збудувати власну державу. Розграбують себе і дадуть розграбувати зовнішнім ворогам і в рабство черговий раз, а потім звалиться свобода на голову без боротьби. Халява! Вони знову за своє. Грабують та руйнують і мріють запанувати у своїй сторонці над собі подібними і бах! Знову в ярмі. Як я ненавиджу ідіотів, брехунів та лицемірів.
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15.03.2021 14:37 Відповісти
Отож! Посадити Порошенко - межа мрій для бидла.
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15.03.2021 16:01 Відповісти
зебилоиды привели ситуацию к допе(к другой которой...впрочем, какая разница, это одного поля ягоды). А мастер спорта по борьбе с вирусом оказался банальным пид@р@стом. Тут СНБО уже не поможет. Правда непонятно, что поможет. Может быть Байден и его советник по нац. безопасности. Последний настроен довольно таки решительно...
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15.03.2021 13:01 Відповісти
А майстер боротьби з ковідом ще не пабіділ вірус? Странна, аднака. Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением COVID-19 - Цензор.НЕТ 9290
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15.03.2021 13:02 Відповісти
Пора повертатись до жорсткого карантину і закривати об'єкти некритичної інфраструктури - Буковель, спортклуб "5 елемент", профільні крамниці з продажу солодощів і т.д.
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15.03.2021 13:04 Відповісти
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Скажіть йому що він вже не президент.
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15.03.2021 13:16 Відповісти
Він залишається Президентом пожиттєво , ватничку !
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15.03.2021 13:22 Відповісти
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Ну ватнічек це ти, тільки вони моляться на своїх ідолів. Формально він дійсно вважається президентом 14-19 року, але не більше. Та й звання це можуть лишити. Доведено його соратником яником.
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15.03.2021 13:41 Відповісти
Виявляється, повільні темпи вакцинації були сплановані, аби уникнути "програмних помилок»- каже головлікар Ляшко.
Ну, в такому разі, слова його начальника міністра Степанова про «каскадні темпи» та 5-7 млн. вакцинованих щомісяця слід вважати його особистою фантазією.
Чи навпаки?
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15.03.2021 13:19 Відповісти
Петро б нам Pfizer зубами вигриз, але ж зебілам захотілось молодого та смішного, тупого та стрункого єврея-малороса, шоб паржать.
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15.03.2021 13:24 Відповісти
Вони "усталіАт вАйни", тому вибрали мІрАлюбного презЕдента в країні на яку НАПАВ ворог.
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15.03.2021 13:30 Відповісти
 
 