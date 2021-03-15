Порошенко вимагає скликати термінове засідання РНБО щодо ситуації з поширенням COVID-19

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликає керівництво країни скликати термінове засідання Ради національної безпеки і оборони за участю керівників парламентських фракцій для напрацювання плану подолання поширення COVID-19.

Про це він заявив під час погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Хочу наголосити, заради об’єктивності, всі країни рік тому увійшли в пандемію не готовими і не знали, що робити, але вони за цей рік навчилися. Вони не продавали маски, не витрачали кошти ковідного фонду на "велике крадівництво", розграбовуючи державний бюджет. Вони закуповували кисневі концентратори, ШВЛ, тести, вакцини ще влітку минулого року. В той же час як наша влада оголошувала себе чемпіоном по боротьбі з коронавірусом, особисто Зеленський", - нагадав Порошенко.

Він зауважив, що станом на зараз Україна лідирує в Європі за кількістю госпіталізованих, а за темпами розповсюдження пандемії входить у трійку.

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"Прохання звернутися до президента країни негайно скликати засідання РНБО за участю керівників парламентських фракцій, бо країна потребує зараз об’єднання всіх зусиль для того, щоб захистити людей, захистити країну. І даному випадку я твердо переконаний, що це засідання має запропонувати прямий і конкретний шлях виходу. Зокрема, намагаємося запропонувати наш антиковідний план", – говорить п’ятий Президент.

"Ще раз наголошую – ми за вакцинацію", – сказав Порошенко. Він застеріг представників влади від намагань звинуватити опозицію у провалі антиковідної кампанії.

"Ваші закупівлі, вашу нездатність і вашу незграбність перекласти на опозицію – не вийде! Будете нести відповідальність вже за 25 тисяч смертей українців", – резюмує Порошенко.