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Підприємці Харківської області просять президента захистити їх від захоплення бізнесу сім'єю губернатора

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Підприємці Харківської області просять президента захистити їх від захоплення бізнесу сім'єю губернатора

Автобусні перевізники Харківської області просять президента втрутитися в ситуацію із захопленням їхнього бізнесу. На їхню думку, тиск ініціює чинна голова ХОДА Айна Тимчук та її чоловік Андрій Тимчук.

Про це йдеться у зверненні до президента близько 300 співробітників компанії - автоперевізника "Укравтотранс Плюс", копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

У зверненні йдеться про те, що чоловік губернаторки Андрій Тимчук був призначений керівником Слобожанського міжрегіонального управління "Укртрансбезпеки", при цьому маючи свій інтерес в пасажирських перевезеннях - відповідний бізнес у Дніпропетровській обалсті.

"Просимо взяти до уваги ситуацію, про яку йдеться в цьому зверненні, і допомогти нашій компанії відстояти свої законні права, адже ця ситуація являє собою кричущий вияв свавілля, рейдерства та корупції, особливо з урахуванням того, що безпосередню участь у вчиненні вказаних протиправних дій беруть високопоставлені посадові особи органів державної влади - Тимчук Андрій Олександрович (начальник Слобожанського міжрегіонального управління "Укртрансбезпеки") та Тимчук Айна Леонідівна (голова Харківської обласної державної адміністрації)", - говориться у звернені.

Окрім того, представники автоперевізника говорять про адміністративний тиск.

"Сьогодні наш бізнес всупереч законодавству зазнає утисків з використанням різноманітних адміністративно-управлінських інструментів, доступних органам державної влади", - йдеться в листі.

Заявники також наголошують на готовності захищатись шляхом мітингів та перекриттям трас держаного значення.

"Вимушені зазначити, що продовження описаних в даному зверненні незаконних і несправедливих дій, неодмінно підштовхне нашу компанію і всіх її працівників до реалізації свого права на зібрання, зокрема і шляхом організації акції протесту безпосередньо на маршруті, - на трасі Київ-Харків…", - резюмують заявники.

Нагадаємо, Айна Тимчук була призначена на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації замість Олексія Кучера 27 листопада 2020 року.

Її чоловік двічі ставав фігурантом розслідувань Bihus.info.

За даними журналістів, він мав очевидний конфлікт інтересів на минулій посаді директора Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА, а також приховав майно від НАЗК.

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Топ коментарі
+12
Царь просто нє знаєт, чьто боярє разнуздалісь!
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15.03.2021 13:02
+12
Идиоты. Зеленский же ее и поставил главой Харьковской ОГА
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15.03.2021 13:03
+5
Нужно написать письмо ЗЕЛЕНСКОМУ! Как пишут письма в РФ Путину!
=================
Писец. Стыдоба-то какая. Суды, прокуратура марионеточные.
СЛАВА БУБОЧКЕ и ПОРТНОВУ!
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15.03.2021 13:03
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Царь просто нє знаєт, чьто боярє разнуздалісь!
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15.03.2021 13:02 Відповісти
Какие "губернаторы"!!?!?!??!?!?
Вы из какой губернии приехали???? Підприємці Харківської області просять президента захистити їх від захоплення бізнесу сім'єю губернатора - Цензор.НЕТ 7666
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15.03.2021 15:10 Відповісти
Идиоты. Зеленский же ее и поставил главой Харьковской ОГА
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15.03.2021 13:03 Відповісти
Нужно написать письмо ЗЕЛЕНСКОМУ! Как пишут письма в РФ Путину!
=================
Писец. Стыдоба-то какая. Суды, прокуратура марионеточные.
СЛАВА БУБОЧКЕ и ПОРТНОВУ!
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15.03.2021 13:03 Відповісти
Обидві сторони або білі та пухнасті , або все йде по накатаній за 30 років колії.Тим що при владі - все.
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15.03.2021 13:04 Відповісти
За кого голосовали автобусные перевозчики Харькова? Риторический вопрос.
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15.03.2021 13:05 Відповісти
Так вы же убогие зебилы за зебизян в Харькове голосовали.. хуже не будет, правда?
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15.03.2021 13:06 Відповісти
На колєні, зубожілі! І бийтесь лобом об асфальт, може ваш слуга почує... 😁
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15.03.2021 13:08 Відповісти
всі 73/43%зебіли, а ми вас попереджали два роки тому... Ви ж не слухали.
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15.03.2021 13:10 Відповісти
Смішні люди, ну їй Богу... А його для чого на ту посаду Шмаркля призначила?!
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15.03.2021 13:11 Відповісти
Це що, кацапські підприємці? Якого губернатора? Ну а про "віджать" ... . То саме за це ви й голосували. Маєте.
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15.03.2021 13:17 Відповісти
Автобусные перевозчики Харькова и области -маленькие мафиозные царьки.Они могут убить,спалить,отобрать маршрут и тд.Они отбились от днепровцев еще год или два назад,а теперь когда власть в Харькове и области поменялась их маленько прищучили.Днепровские автобусы лучше и выиграли тогда маршрут по тендеру.Не сейчас,а тогда.
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15.03.2021 13:20 Відповісти
Порох очень не подарок но до такой ситуации вообще то довел телевизор . когда по нескольким канал каждый день капали на мозги " барыга . барыга . барыга " а после этого крутили сериальчик про честного президента из народа . вот неотесанное и нетерпеливое большинство которое само ничего сделать не может и уверовало что стоит поменять одного на другого и сразу все поменяется
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15.03.2021 13:36 Відповісти
Айна є, а де Гюльчатай? Підприємці Харківської області просять президента захистити їх від захоплення бізнесу сім'єю губернатора - Цензор.НЕТ 3671
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15.03.2021 13:45 Відповісти
Мы платим налоги на содержание чиновников-рейдеров-рекетиров! Граждане! Минимизируйте уплату налогов и легально приобратейте оружие для самозащиты!
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15.03.2021 13:58 Відповісти
а ничего что история началась еще давно и местные проиграв конкурс, отжали маршрут , а теперь ноют
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15.03.2021 15:14 Відповісти
А казали що всі "айни" втекли в Японію.
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15.03.2021 15:43 Відповісти
Як холопи лист пишуть? На колінах? Тільки на колінах.
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15.03.2021 15:45 Відповісти
а Ипальники им набить... слабо? вы еще гепе на тот свет письмо напишите.....стыдоба
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15.03.2021 16:46 Відповісти
 
 