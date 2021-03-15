УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
32425 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 316 47
вакцина (3511) Зеленський (12389) COVID-19 (18013)

Людям потрібно пояснити, що перше щеплення від COVID-19 знижує ймовірність зараження, а друге - повністю унеможливлює, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Людям потрібно пояснити, що перше щеплення від COVID-19 знижує ймовірність зараження, а друге - повністю унеможливлює, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на селекторній нараді заявив, що необхідно постійно роз'яснювати людям питання, пов'язані з проходженням вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Треба пояснювати людям, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%. Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не мусимо забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває", – зазначив Зеленський.

Президент поцікавився, яка реакція людей на вакцинацію. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що побічні ефекти виявляються лише у 0,8% випадків, тяжких випадків не зафіксовано.

Також читайте: Вакцинація від COVID-19 в Україні йде плановими темпами, - заступник голови МОЗ Кучер

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+14
При эффективности 60% "полностью исключает"?
Дебил блять
показати весь коментар
15.03.2021 13:09
+13
Людям нужно объяснить, почему степанов объявил стоимость фуфломицина коммерческой тайной
показати весь коментар
15.03.2021 13:11
+11
Ти після вакцинації ще граєш на піаніні, чи вже фсьо?
показати весь коментар
15.03.2021 13:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Индийский фуфломицин за огромные засекреченные украденные бабки.
показати весь коментар
15.03.2021 13:07 Відповісти
95 квартал сказал, что только им решать чем прививать украинцев,
а у самих украинцев такого права нет.
***** страх потеряли окончательно.

https://dumskaya.net/news/glavnyy-sanvrach-lyashko-u-ukraintcev-net-prava-138868/
показати весь коментар
15.03.2021 13:15 Відповісти
Где украинская вакцина, о которой столько базарил прошлым летом? Она же уже была практически готова. И ШО????
показати весь коментар
15.03.2021 13:18 Відповісти
Вообще-то индийская фармакология одна из лучших в мире.Но самому прививаться не хочется.
показати весь коментар
15.03.2021 13:37 Відповісти
Ти після вакцинації ще граєш на піаніні, чи вже фсьо?
показати весь коментар
15.03.2021 13:08 Відповісти
А оно что, вакцинировалось???

И вообще, зесрань обещала государство в смартфоне - пожалуйста, имеем вакцинацию в смартфоне. Всё, как зебилы хотели. Вакцинация в смартфоне, лечение в смартфоне, пожрать - скоро тоже в самртфоне. Встречайте.
показати весь коментар
15.03.2021 14:14 Відповісти
При эффективности 60% "полностью исключает"?
Дебил *****
показати весь коментар
15.03.2021 13:09 Відповісти
Особенно помогает прививка, сделанная в 2025 году
показати весь коментар
15.03.2021 13:10 Відповісти
Так быстро очередь не дойдет.
показати весь коментар
15.03.2021 13:17 Відповісти
Людям нужно объяснить, почему степанов объявил стоимость фуфломицина коммерческой тайной
показати весь коментар
15.03.2021 13:11 Відповісти
Клован,кто слил кацапам операцию по "вагнеровцам"?
показати весь коментар
15.03.2021 13:15 Відповісти
Ми вводимо жорсткий карантин - "нєт, я протів!"
Ми вводимо адаптивний карантин - "нєт, я протів!"
Ми просимо дотримуватись заходів власної безпеки - "нєт, я протів!"
Ми розпочинаємо вакцинацію - "нєт, я протів!"
Ситуація з коронавірусом покращується - "рісуют лєвую статістіку!"
Ситуація з коронавірусом погіршується - "власть нічево нє умєєт!"
показати весь коментар
15.03.2021 13:21 Відповісти
понятно. І. Боцман - "свіжий" подляковий бот тут, на форумі Цензора.
показати весь коментар
15.03.2021 13:23 Відповісти
и таки ой вей..
показати весь коментар
15.03.2021 13:32 Відповісти
Люди -такі скоти.
Не вгодиш.
Ми спустили ковідний фонд на найкращий бітум,асфальт і шлак з самого Кривого Рогу ,замість купити кисневі станції і лабораторії для тестувань-"нєт,я протів!"
Поки дураки укладали угоди на купівлю якоїсь європейської дєшовки AstraZeneca по 3 $,ми шукали контактів з найкращими світовими виробниками з Азії-"нєт,я протів!"

Ми купили в китайців по 17$,-"не таке,фуфло.Де НАБУ ?"

Ми купили вже в індусів,з вод Священного Ганга,освячене великими гуру і Далай-Ламою,вже по 29$ -"нєт,я протів"...
показати весь коментар
15.03.2021 14:29 Відповісти
Де Лоцмана і Айсберга Альбертовича загубили?
показати весь коментар
15.03.2021 14:54 Відповісти
людям ничего не нужно обьяснять, тем более от брехливой власти...
Люди все умные смотрят новости, интересуются, ищут информацию и знают, что вакцина AstraZeneca, производимая в Индии уже запрещена к применению в большинстве стран Европы из за негативных последствий для здоровья.
Или Зеленский считает европейцев идиотами, которые отказались от вакцины AstraZeneca, а себя самым умным, вернее самым хитрож...ым?
Пусть лучше обьяснит людям, почему в Укарине нет нормальной американо-европейской вакцины Pfizer BioNTec или американской Moderna, у которых эффективность намного выше чем в выпускаемой в Индии вакцины AstraZeneca и предназначенной для отсталых стран Африки и Азии?
показати весь коментар
15.03.2021 13:22 Відповісти
Николай. а Европа уже вчера объявила, что связи случаев тромбофилии с вакциной AstraZeneca не обнаружено. И рекомендовали продолжать вакцинацию. Кроме того Европа, и Италия в частности, рассматривают возможность производства Спутника V у себя.
Так что спешить европейцев приравнивать к простодушным и умным, наверно, рановато.
показати весь коментар
15.03.2021 14:47 Відповісти
-60% зниження імовірністі від першої прививки.
60% після другої прививки для залишившихся від першої 40% імовірності захворіти це ще -24% захворіти. Разом вийде -84% імовірності захворіти. Якраз майже як на офіційному сайті астра зенеки і пишуть.
А Нелоха відправте в 5-7 класс математику вчити.
показати весь коментар
15.03.2021 13:22 Відповісти
От ******! А якщо ласти скине людина після щеплення чи ПОВТОРНО захворіє на корону, то скільки буде відшкодовувати держава цій людині чи її сімї? А ЗЕЛЕНИЙ?
показати весь коментар
15.03.2021 13:27 Відповісти
знакомая докторша сказа что нужно быть полным дол-м что бы верить что обычная хирургическая маска убережет от вируса особенно если ее таскать на морде часами
показати весь коментар
15.03.2021 13:28 Відповісти
Идиот? Маска защищает не тебя, а тех, кто вокруг тебя. Люди в мсках берегут окружающих. Люди без масок (в среднем 73%) срут на окружающих.
показати весь коментар
15.03.2021 14:09 Відповісти


Капітан Зебро Слонік @gorbulyova



В Дубаї тепер, якщо обираєш не вакцінуватися, ковід тест кожні сім днів за свій рахунок!!!
150 аед середня ціна в Дубай
показати весь коментар
15.03.2021 13:36 Відповісти
Какое же оно дебильное: прививка не исключает заражение, а помогает болезни протекать более мягко.
показати весь коментар
15.03.2021 13:41 Відповісти
Какова рекомендованная дозировка вакцины? https://www.who.int/ru/news-room/feature-stories/detail/the-oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
Рекомендованная схема включает внутримышечное введение двух доз вакцины (каждый раз по 0,5 мл) в интервале от 8 до 12 недель.
Для установления возможности формирования долгосрочной защиты после введения одной дозы требуются дополнительные исследования.
Зеля уже стал умнее ВОЗа, т.к. оно несёт, что уже после одной дозы есть результат. Это вам со Степашкой в Индии рассказали? Там и не такое расскажут, в т.ч. про супер-раджей. Людям потрібно пояснити, що перше щеплення від COVID-19 знижує ймовірність зараження, а друге - повністю унеможливлює, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5713
показати весь коментар
15.03.2021 13:45 Відповісти
Не знаю как та вакцина о какой он говорит, а Российская, работает так: Сделана из двух штаммов Генетически модифицированного аденовируса. Надо чтоб вирус заразил организм, а иммунитет с ним справился у научился бороться (что потом перенесёт и на коронавирус). Но эти вирусы, встречаются в популяции людей и сами по себе. От первого есть иммунитет примерно у 30%, от второго - примерно у 80%. Если есть иммунитет - вакцина не сработает. Потому и используют сразу 2 вируса. После первого иммунитет появляется примерно у 70% людей, после второго, примерно у 93% (НЕ 100%! Ни одна из вакцин не даст 100%)
показати весь коментар
15.03.2021 14:31 Відповісти
А свиная вакцина из параши разве в ЕС сертифицирована? Я не говорю о разных }{уйловских купленных уЙоббиках, а в нормальных странах и в целом в ЕС как? Людям потрібно пояснити, що перше щеплення від COVID-19 знижує ймовірність зараження, а друге - повністю унеможливлює, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8542
показати весь коментар
15.03.2021 14:40 Відповісти
53 страны сертифицировали.
показати весь коментар
15.03.2021 22:20 Відповісти
Сама параша, Абхазия, Ю.Осетия, ПМРа...
Список этих вяяяликих "стран" можно продолжать. Людям потрібно пояснити, що перше щеплення від COVID-19 знижує ймовірність зараження, а друге - повністю унеможливлює, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1445
показати весь коментар
15.03.2021 22:48 Відповісти
Имеются в виду только страны признанные ООН.

А как вам Обьединённые Арабские Эмираты?
показати весь коментар
15.03.2021 23:24 Відповісти
Замість таляпання їзиком і розповсюдження ковіду кругом себе краще вакцинуйтесь, що я успішно зробив минулого тижня.
показати весь коментар
15.03.2021 13:50 Відповісти
Як самопочуття після вакцинації? Цікавлюся, бо я теж записався, а коли черга дійде не знаю. Тут один антиваксер все мене просить сповістити його як я вакцинацію перенесу. Я не знаю, чи він доживе до того часу, то розкажіть як у Вас пройшло, я йому передам. Людям потрібно пояснити, що перше щеплення від COVID-19 знижує ймовірність зараження, а друге - повністю унеможливлює, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6470 (якщо можна вік свій вкажіть, можна приблизно).
показати весь коментар
15.03.2021 14:28 Відповісти
Практично не відчував якихось симптомів, хіба легка слабісь ввечері другого дня і просто ліг спати не в 22-23 год, а в 21, щоб перестрахуватись.
Поки нічого кращого світ не придумав від ковіду крім вакцини! Ось мною вибране на основі спілкування з людьми, які пережили ковід і вижили:
Коротше 1. Понос і кал темного, як нафта кольору, 2.їсти зовсім не хочеться, але лікарі в реанімації казали їсти бо здохнеш.3. в день робили 4 рази крапельниці і ще уколи . 4. спочатку легка форма десь до 37-38 темп. декілька днів , а потім 39-40 і людина за 3-4 дні гине бо згорають легені. 5. чим скоріше почати лікуватися і не чаями, то більше вірогідність вижити. 7. звичайно хтось може перенести легку форму, але це вже точно лотерея і навіть середні симптоми не йдуть ні в яке порівняння з можливими ускладненнями від вакцини.8. всі ліки повинні давати в лікарні.
показати весь коментар
15.03.2021 21:01 Відповісти
50+
показати весь коментар
15.03.2021 21:04 Відповісти
Дякую за докладну інформацію. Щастя Вам.
показати весь коментар
15.03.2021 22:06 Відповісти
Дайте йому селедки.
показати весь коментар
15.03.2021 13:53 Відповісти
людям нужно обеспечить вакцинирование, а не проводить его в телевизоре с этими нелепыми пояснениями!
показати весь коментар
15.03.2021 14:00 Відповісти
Що воно несе. Навіть у Ізраїлю ( де ширяють "найчудовішу" в світі пфайзер) вакциновані двома дозами і хворіють, і вмирають від ковід.
показати весь коментар
15.03.2021 14:06 Відповісти
Так, в Ізраїлі аж 46,49% вакциновано двома дозами.
показати весь коментар
15.03.2021 14:30 Відповісти
14.03 в Ізраїлі було 1178 випадків. А ще 21.01 там було 11934 випадки. Зменшення в 10 разів за неповних 2 місяці.
показати весь коментар
15.03.2021 14:36 Відповісти
...идинах, фуев чемпион по борьбе с ковидом Людям потрібно пояснити, що перше щеплення від COVID-19 знижує ймовірність зараження, а друге - повністю унеможливлює, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7728
показати весь коментар
15.03.2021 14:12 Відповісти
А як правільно?***...тий,чи ****..тий..?,ну не філолух я.
показати весь коментар
15.03.2021 14:17 Відповісти
Давай вакцинуй ******... вже майже півмільйона записались на вакцинацію!!! А вакциновано лише 20 000 Ви не взмозі забезпечити ні вакцинування ні боротьбу з ковідом ні тестування.. Ця влада - ганьбище Українського народу!
показати весь коментар
15.03.2021 14:50 Відповісти
Голосування за Зелю як президента зменшує шанс того, що перед вами думаюча людина. Голосування за партію Слуга Народу після цього повністю його виключає.
показати весь коментар
15.03.2021 14:53 Відповісти
Зеленський--"заслужений" лікар України!!!
показати весь коментар
15.03.2021 15:31 Відповісти
этот придурок еще и доХтур?
показати весь коментар
15.03.2021 16:48 Відповісти
Когда выкинешь на эту х-ню свои кровные, сразу начинаешь понимать, что такое эффект плацебо.
показати весь коментар
15.03.2021 19:22 Відповісти
 
 