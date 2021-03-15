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Людям потрібно пояснити, що перше щеплення від COVID-19 знижує ймовірність зараження, а друге - повністю унеможливлює, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський на селекторній нараді заявив, що необхідно постійно роз'яснювати людям питання, пов'язані з проходженням вакцинації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Треба пояснювати людям, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%. Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не мусимо забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває", – зазначив Зеленський.
Президент поцікавився, яка реакція людей на вакцинацію. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що побічні ефекти виявляються лише у 0,8% випадків, тяжких випадків не зафіксовано.
Топ коментарі
+14 Goldman Sachs
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Будь ласка, зачекайте...
а у самих украинцев такого права нет.
***** страх потеряли окончательно.
https://dumskaya.net/news/glavnyy-sanvrach-lyashko-u-ukraintcev-net-prava-138868/
И вообще, зесрань обещала государство в смартфоне - пожалуйста, имеем вакцинацию в смартфоне. Всё, как зебилы хотели. Вакцинация в смартфоне, лечение в смартфоне, пожрать - скоро тоже в самртфоне. Встречайте.
Дебил *****
Ми вводимо адаптивний карантин - "нєт, я протів!"
Ми просимо дотримуватись заходів власної безпеки - "нєт, я протів!"
Ми розпочинаємо вакцинацію - "нєт, я протів!"
Ситуація з коронавірусом покращується - "рісуют лєвую статістіку!"
Ситуація з коронавірусом погіршується - "власть нічево нє умєєт!"
Не вгодиш.
Ми спустили ковідний фонд на найкращий бітум,асфальт і шлак з самого Кривого Рогу ,замість купити кисневі станції і лабораторії для тестувань-"нєт,я протів!"
Поки дураки укладали угоди на купівлю якоїсь європейської дєшовки AstraZeneca по 3 $,ми шукали контактів з найкращими світовими виробниками з Азії-"нєт,я протів!"
Ми купили в китайців по 17$,-"не таке,фуфло.Де НАБУ ?"
Ми купили вже в індусів,з вод Священного Ганга,освячене великими гуру і Далай-Ламою,вже по 29$ -"нєт,я протів"...
Люди все умные смотрят новости, интересуются, ищут информацию и знают, что вакцина AstraZeneca, производимая в Индии уже запрещена к применению в большинстве стран Европы из за негативных последствий для здоровья.
Или Зеленский считает европейцев идиотами, которые отказались от вакцины AstraZeneca, а себя самым умным, вернее самым хитрож...ым?
Пусть лучше обьяснит людям, почему в Укарине нет нормальной американо-европейской вакцины Pfizer BioNTec или американской Moderna, у которых эффективность намного выше чем в выпускаемой в Индии вакцины AstraZeneca и предназначенной для отсталых стран Африки и Азии?
Так что спешить европейцев приравнивать к простодушным и умным, наверно, рановато.
60% після другої прививки для залишившихся від першої 40% імовірності захворіти це ще -24% захворіти. Разом вийде -84% імовірності захворіти. Якраз майже як на офіційному сайті астра зенеки і пишуть.
А Нелоха відправте в 5-7 класс математику вчити.
Капітан Зебро Слонік @gorbulyova
В Дубаї тепер, якщо обираєш не вакцінуватися, ковід тест кожні сім днів за свій рахунок!!!
150 аед середня ціна в Дубай
Рекомендованная схема включает внутримышечное введение двух доз вакцины (каждый раз по 0,5 мл) в интервале от 8 до 12 недель.
Для установления возможности формирования долгосрочной защиты после введения одной дозы требуются дополнительные исследования.
Зеля уже стал умнее ВОЗа, т.к. оно несёт, что уже после одной дозы есть результат. Это вам со Степашкой в Индии рассказали? Там и не такое расскажут, в т.ч. про супер-раджей.
Список этих вяяяликих "стран" можно продолжать.
А как вам Обьединённые Арабские Эмираты?
Поки нічого кращого світ не придумав від ковіду крім вакцини! Ось мною вибране на основі спілкування з людьми, які пережили ковід і вижили:
Коротше 1. Понос і кал темного, як нафта кольору, 2.їсти зовсім не хочеться, але лікарі в реанімації казали їсти бо здохнеш.3. в день робили 4 рази крапельниці і ще уколи . 4. спочатку легка форма десь до 37-38 темп. декілька днів , а потім 39-40 і людина за 3-4 дні гине бо згорають легені. 5. чим скоріше почати лікуватися і не чаями, то більше вірогідність вижити. 7. звичайно хтось може перенести легку форму, але це вже точно лотерея і навіть середні симптоми не йдуть ні в яке порівняння з можливими ускладненнями від вакцини.8. всі ліки повинні давати в лікарні.