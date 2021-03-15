Людям потрібно пояснити, що перше щеплення від COVID-19 знижує ймовірність зараження, а друге - повністю унеможливлює, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на селекторній нараді заявив, що необхідно постійно роз'яснювати людям питання, пов'язані з проходженням вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Треба пояснювати людям, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%. Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не мусимо забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває", – зазначив Зеленський.

Президент поцікавився, яка реакція людей на вакцинацію. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що побічні ефекти виявляються лише у 0,8% випадків, тяжких випадків не зафіксовано.

Також читайте: Вакцинація від COVID-19 в Україні йде плановими темпами, - заступник голови МОЗ Кучер