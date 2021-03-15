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Новини Політика України
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"Слуга народу" не отримувала офіційних пропозицій про коаліційні переговори від жодної фракції Ради, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" не отримувала офіційних пропозицій про коаліційні переговори від жодної фракції Ради, - Корнієнко

Офіційних пропозицій про коаліційні переговори не надходило ні від однієї фракції українського парламенту, заявляє перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Офіційних пропозицій від жодної фракції про коаліційні переговори не надходило", - сказав Корнієнко на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що відповідно до Конституції України та фракція, яка має понад 226 депутатів, є коаліцією. "У фракції "Слуга народу" перебуває понад 226 народних депутатів, тому підстав для коаліційних переговорів формальних не так багато", - підкреслив Корнієнко.

При цьому він зазначив, що коаліція може розширюватися і бути більшою, ніж фракція "Слуга народу". За словами парламентарія, якщо такі пропозиції будуть надходити, то фракція буде офіційно їх обговорювати і приймати рішення.

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Перший заступник голови фракції також нагадав, що на з'їзді партії "Слуга народу" на минулому тижні була прийнята доктрина партії, і підкреслив, що об'єднуватися треба "навколо принципів, навколо програми, навколо ідей", а потім вже говорити про якусь персональну відповідальність.

"Я думаю, що у парламентських партій тепер є можливість зайти на сайт "Слуги народу", подивитися доктрину, подивитися свою програму, знайти точки перетину. Якщо цих точок досить, щоб проводити коаліційні або будь-які інші переговори, то, безумовно, можна на нас виходити з таким пропозиціями", - сказав Корнієнко.

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Топ коментарі
+2
Зелені брехуни.
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15.03.2021 13:09
+2
А шо фсё так плохо? А хде же трускавецкое Монобольшинство недоумков воровитых?
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15.03.2021 13:09
+1
Слуги)))
На коліна СЦ.КИ, бо ви СЛУГИ.
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15.03.2021 13:10
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Зелені брехуни.
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15.03.2021 13:09 Відповісти
А шо фсё так плохо? А хде же трускавецкое Монобольшинство недоумков воровитых?
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15.03.2021 13:09 Відповісти
Слуги)))
На коліна СЦ.КИ, бо ви СЛУГИ.
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15.03.2021 13:10 Відповісти
Остальные боятся замараться,Разве что ОПЗЖ не побрезгует,но на условиях что колода карт у них "Слуга народа" не получала официальные предложения о коалиционных переговорах ни от одной фракции Рады, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3947
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15.03.2021 13:12 Відповісти
Пройшло більше двох років і, НАРЕШТІ (!!!), у партії з'вилась доктрина! Тепер чекаємо ще рік, щоб з'явилася програма уряду Шмигаля... Ну а ще роки через три, можливо, вони почнуть виконувати все те, про що написали... Якщо досидять...
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15.03.2021 13:13 Відповісти
Партії не доктрина потрібна, а гарний доктор.))
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15.03.2021 13:15 Відповісти
А кому нужны эти "слуги"? Без денег Коломойского да еще под угрозой санкций США? ОПЗЖ, конечно, может протянуть руку помощи, но это будет конец рейтинга Зеленского
"Слуга народа" не получала официальные предложения о коалиционных переговорах ни от одной фракции Рады, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5185
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15.03.2021 13:14 Відповісти
А что кто-то еще верит зюзям?
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15.03.2021 13:15 Відповісти
Какие там принципы и идеи у кучи совершенно случайных людей прошедших на зеленом хайпе?Просто некоторые люди опять заработают на грабеже!Пусть их ничтожество быстрее идет на дно и будут новые выборы Рады!И врядли кто захочет спасать зеленый Титаник!
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15.03.2021 13:16 Відповісти
кто хочет в коалицию с недоносками!
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15.03.2021 15:03 Відповісти
 
 