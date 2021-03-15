"Слуга народу" не отримувала офіційних пропозицій про коаліційні переговори від жодної фракції Ради, - Корнієнко

Офіційних пропозицій про коаліційні переговори не надходило ні від однієї фракції українського парламенту, заявляє перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Офіційних пропозицій від жодної фракції про коаліційні переговори не надходило", - сказав Корнієнко на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що відповідно до Конституції України та фракція, яка має понад 226 депутатів, є коаліцією. "У фракції "Слуга народу" перебуває понад 226 народних депутатів, тому підстав для коаліційних переговорів формальних не так багато", - підкреслив Корнієнко.

При цьому він зазначив, що коаліція може розширюватися і бути більшою, ніж фракція "Слуга народу". За словами парламентарія, якщо такі пропозиції будуть надходити, то фракція буде офіційно їх обговорювати і приймати рішення.

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Перший заступник голови фракції також нагадав, що на з'їзді партії "Слуга народу" на минулому тижні була прийнята доктрина партії, і підкреслив, що об'єднуватися треба "навколо принципів, навколо програми, навколо ідей", а потім вже говорити про якусь персональну відповідальність.

"Я думаю, що у парламентських партій тепер є можливість зайти на сайт "Слуги народу", подивитися доктрину, подивитися свою програму, знайти точки перетину. Якщо цих точок досить, щоб проводити коаліційні або будь-які інші переговори, то, безумовно, можна на нас виходити з таким пропозиціями", - сказав Корнієнко.