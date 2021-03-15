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В Україні посилюють відповідальність за порушення ПДР: перелік змін і розміри штрафів. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні посилюють відповідальність за порушення ПДР: перелік змін і розміри штрафів. ІНФОГРАФІКА

Президент України Володимир Зеленський 11 березня підписав проєкт закону про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Уже із 17 березня 2021 року закон набуває чинності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Так, сьогодні, 15 березня, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, на які зміни варто розраховувати всім учасникам дорожнього руху.

"Ухваленим законом було значно актуалізовано відповідальність за кермування у стані алкогольного сп’яніння. Якщо раніше відповідальність за керування у стані алкогольного сп’яніння вперше передбачала штраф - 10 200 гривень і позбавлення права керування на рік, то тепер таке ж правопорушення вперше тягне за собою штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Якщо особа вдруге протягом року скоює таке правопорушення, то вона мусить заплатити штраф – 34 тисячі гривень, транспортний засіб вилучається на три роки, а також можливе оплатне вилучення транспорту", - зазначив він.

В Україні посилюють відповідальність за порушення ПДР: перелік змін і розміри штрафів 01

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції наголосив, що новий закон передбачає нові санкції – адміністративний арешт та оплатне вилучення транспортного засобу.

"Суд під час ухвалення рішення, враховуючи особу правопорушника, враховуючи його майновий стан може визначити покарання у вигляді адміністративного арешту. Оплатне вилучення транспортного засобу – це процедура, за якою за рішенням суду транспортний засіб вилучається у власника, реалізовується на аукціоні, а отримані кошти повертаються власнику", - наголосив Білошицький.

В Україні посилюють відповідальність за порушення ПДР: перелік змін і розміри штрафів 02

Він зазначив, що якщо особа втретє за рік сідає за кермо в стані алкогольного сп’яніння, то штраф зростає до 51 тисячі гривень, з адміністративним арештом до 15 діб, а також передбачається конфіскація транспортного засобу – безоплатне вилучення.

"Дуже важливий аспект – уникнення відповідальності за кермування у стані алкогольного сп’яніння. Ми не лише посилюємо відповідальність, але й усуваємо прогалини у законодавстві, які існували раніше. Ні для кого не секрет, що тисячі справ за 130 статтею закривалися у зв’язку із малозначністю, у зв’язку із передачею на розгляд трудового колективу і найбільше – за строками", - сказав Білошицький.

В Україні посилюють відповідальність за порушення ПДР: перелік змін і розміри штрафів 03

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України наголосив, що тепер порушникам не вдасться уникнути відповідності за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння так, як це було раніше.

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"Законом передбачається, що розгляд справи за статтею 130 тепер буде тривати протягом одного року. Виключається можливість закриття цієї справи за малозначністю чи у зв’язку із передачею на розгляд трудового колективу. Крім того, хочу зазначити, що строк позбавлення права кермування буде сумуватися, а не замінюватися", - додав він.

В Україні посилюють відповідальність за порушення ПДР: перелік змін і розміри штрафів 04

Крім того, якщо мова йде про ДТП з потерпілими, то наразі вводиться окремий кваліфікований склад злочину – у разі вчинення ДТП у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до нанесення тілесних ушкоджень, важких тілесних чи смерть потерпілих, передбачено позбавлення волі на різні терміни, а також закон виключає будь-які інструменти пом’якшення покарання.

"Це означає, якщо людина перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, призвела до ДТП, яка понесла за собою травми чи загибель потерпілих, то порушник не може розраховувати на умовно-дострокове звільнення, амністію чи помилування. Крім того, порушник не зможе уникнути відповідальності у зв’язку з каяттям, примиренням чи передачею порушника на поруки", - наголосив він.

В Україні посилюють відповідальність за порушення ПДР: перелік змін і розміри штрафів 05

Білошицький пояснив, що новий закон передбачає посилення покарання за перевищення швидкості, невикористання ременів безпеки або мотошоломів, брудні, неосвітлені чи встановлені з порушенням номерні знаки.

Для пішоходів та велосипедистів, які порушують правила дорожнього руху, також зросли покарання. Перехід у невстановленому місці або на заборонений сигнал світлофора/регулювальника буде вартувати – 255 гривень, раніше було 51 гривня. Порушення правил велосипедистом – 340 гривень. Повторне порушення ПДР велосипедистом чи пішоходом - 850 гривень штрафу.

В Україні посилюють відповідальність за порушення ПДР: перелік змін і розміри штрафів 06

Законом вноситься зміна щодо використання автомобілів без кольорографічних схем, розпізнавальних знаків та написів.

"Раніше така норма не була передбачена в законі, тепер це дозволяється. Мова йде про автомобілі "Фантом". Вже закуплено 4 такі автомобілі, на них встановлюється обладнання та вони будуть працювати у тестовому режимі. Такі автомобілі покликані виявляти правопорушення безпосередньо у русі. Законом вносяться зміни про попередження водіїв про те, що саме на цій ділянці дороги ведеться робота по виявленню порушень", - сказав Білошицький.

В Україні посилюють відповідальність за порушення ПДР: перелік змін і розміри штрафів 07
В Україні посилюють відповідальність за порушення ПДР: перелік змін і розміри штрафів 08
Інфографіка: МВС

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Топ коментарі
+39
Полицаям дали возможность грачевать на своих авто с палочкой в любое время. Дали палочку полосатую а теперь крутите как хотите. Вот эти изменения практически все это ширма. Самый важный последний пункт.
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15.03.2021 13:31
+19
Теперь полицейский может дежурить и рубить бабло на своём личном авто , без всяких лент ,надписей и мигалок. Тем самым помочь государству - примусов на ходу уже почти не осталось. Правильно я понял или скем ?
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15.03.2021 13:37
+17
Вечером дядя с палкой в форме остановит машину, дадут водителю по голове, заберут авто и ищи-свищи ! По моему такое уже проходили и никак не запомнили???
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15.03.2021 13:51
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Головне КРНТРОЛЬ, а не штрафи.
НЕВІДВОРОТНІСТЬ і бажано, в залежності від достатку.
Небуло, не буде, від слова НІКОЛИ, бо тварюки при владі(
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15.03.2021 13:21 Відповісти
А як оцінити достаток? У таких все записано на тещу В Україні посилюють відповідальність за порушення ПДР: перелік змін і розміри штрафів - Цензор.НЕТ 4104
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15.03.2021 14:00 Відповісти
Мультіоцінка - авто, житло, доходи. Штраф обирається по максимальній шкалі.
Або круте авто, або житло, або доходи, але усе сімейне). Досить реальний варіант, переписати все на маму усе не всі змогли.
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16.03.2021 08:56 Відповісти
что ты имеешь в виду?
контроль без штрафов?
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15.03.2021 14:40 Відповісти
Полицаям дали возможность грачевать на своих авто с палочкой в любое время. Дали палочку полосатую а теперь крутите как хотите. Вот эти изменения практически все это ширма. Самый важный последний пункт.
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15.03.2021 13:31 Відповісти
Накінець то патрульні покінчать з власною епохою бідності. А вся наша влада глибоко ***************. І скільки разів її не міняли, на виході результат один - кака какою.
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15.03.2021 14:01 Відповісти
Это точно! Возврат старой схемы контроля водителей
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15.03.2021 14:29 Відповісти
в Чехии полиция спецом ездит на немаркированных
автомобилях чтобы выявлять нарушителей и что с того?
ПРОСТО НЕ НАРУШАЙ ЕСТЬ ТАМ ПОЛИЦЕЙСКАЯ МАШИНА ИЛИ НЕТ ЕЕ...
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15.03.2021 14:39 Відповісти
Вся різниця в тому , що неознакований автомобіль - службовий автомобіль , який начинений апаратурою , для доказу Вами порушення . Цей автомобіль , не може бути використаний поліцією , коли їй заманеться . А в нашій ситуації , дійсно , буде їзда на приватних авто , без жодної апаратури Це явно годівниця для вічно голодних і спрагнених ! Все нове - це добре забуте старе . Це кіно у нас вже було !
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15.03.2021 14:57 Відповісти
а ты просто не нарушай... и тебе будет плевать
есть в немаркированной машине полицейский или его там нет...
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15.03.2021 15:03 Відповісти
Просто не нарушай, но заплатить все равно будешь обязан. Просто без причины нельзя останавливать по закону, но у нас можно. Так что да, плевать будет на нас полиция из любой машины.
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15.03.2021 15:19 Відповісти
не пиши ерунды...
меня в Украине "ни за что" еще ни разу не остановили...
и вообще зачем ментам это нужно?
если и так нарушает каждый третий,
так что они не успевают обилетить даже всех нарушителей...
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15.03.2021 15:25 Відповісти
в прошлом году в мае под киевом меня остановил сержант, долго принюхивался и сказал что от меня в моем салоне пахнет, пахло действительно только не мной (мне нельзя пить) а омывателем который остался с зимы. потом началось долгое мычание и попытка выбить признание ,что якобы я вчера сильно бухал. пришлось пускать струю из омывателя. поняв , что не ведусь и даже говорю - а давай мне дышать в трубу и проверим, с большим сожалением сержант ретировался. а сколько была апломба типа - вы если у меня в трубочку дыхнете дальше пешком идти придется и тому подобное. и шо думаете извинился? как же....а ты говоришь просто так не останавливают... останавливают, деньги всем нужны!
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15.03.2021 15:50 Відповісти
Ну значит врёте что ездите в Украине. И да нарушает много и прям на глазах у ментов но останавливают они утром и вечером под гаражами просто понюхать, а не нарушителей на дороге. А переносные знаки нарисованные акварелью на картонке давно не встречали или знаки установленные с нарушением? Теперь в этих ловушках и в рабочее и не рабочее время подрабатывать на личном транспорте будут.
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15.03.2021 15:52 Відповісти
да я скорее всего больше тебя проездил по Украине...)
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15.03.2021 20:14 Відповісти
Про это не знаю, но врёте вы больше чем ездите это точно.
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16.03.2021 06:27 Відповісти
"И вообще, зачем ментам это нужно"? Ты стебешся? В Украине все шиворот навыворот. По твоему мнению правоохранители "боряцца с нарушениями ПДД"? Да плевать им с высокой колокольни на те нарушения.В полицию идут СТРИЧЬ ЛЭВЭ! Тебя "просто так не останавливали"? И шо, это о чем то говорит? Посмотри живые ролики в ю тубе как полицейские беспредельничают и сплошь нарушают законы прямо на камеру. Особенно как "качают ситуацию", что бы разогнать на 130-ю. Вплоть до того, что подсовывают битые трубки для анализаторов, тщательно ими запакованные. А потом в судах все это сыпется, но для полиции-это брызги шампанского.
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15.03.2021 16:03 Відповісти
не тупи я гражданин Украины...

меня останавливали сотни раз
(в основном за превышение и нарушение правил обгона)
- но ни разу не остановили просто без нарушения
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15.03.2021 20:16 Відповісти
Какая разница, чей ты гражданин? Перечитай еше раз написанное сверху. Там идет речь о каком то гражданстве?
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15.03.2021 20:37 Відповісти
Это ты с другой планеты! Меня на трассе Запорожье Днепр на стационарном посту остановили и начали типа пил, дыхни и т п ... а мы на самолет спешили... можно было ************, но я прогнулся перед ними. Денег не платил, но уехал быстро дальше. Вот такой вот у нас закон
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15.03.2021 16:24 Відповісти
За свою , понад 30и річну історію їзди за кермом , можу Вам ( не позволю собі написати " ти " ) привести безліч історій , як це робиться в Україні . І загнати , Вас , в суд , що Ви доводили , що не верблюд - що 2 пальці об лід . І ще . Не робіться святішим від Папи Римського . Я вже понад 10 років , як веду бізнес поза Україною . Надивився , слава Богу !
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15.03.2021 16:10 Відповісти
по ходу ты либо же тролль...
...либо же когда тебя тормозят за дело
- то начинаешь быковать: "а это не я!"
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15.03.2021 20:18 Відповісти
Вас батьки не навчили звертатися до незнаймої людини на "Ви " ? Я з Вами на "тики" не ходив . Дискутувати з невихованою людиною - собі дорожче !
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15.03.2021 21:02 Відповісти
Пред'явлення документів у неприродній спосіб у скільки обходиться?
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15.03.2021 15:17 Відповісти
Нет,без опознавательных знаков,вы можете не останавливаться. Имеется ввиду машины с оборудованием видеофиксацией, которые будут снимать нарушения во время движения,в Польше например такие есть.
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15.03.2021 19:27 Відповісти
Ну нарешті, гаїшнікі розвернуться на повну.
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15.03.2021 13:35 Відповісти
Теперь полицейский может дежурить и рубить бабло на своём личном авто , без всяких лент ,надписей и мигалок. Тем самым помочь государству - примусов на ходу уже почти не осталось. Правильно я понял или скем ?
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15.03.2021 13:37 Відповісти
Так точно!)
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15.03.2021 14:30 Відповісти
херня шо то шо то мусарам барыгам и мажорам как три копейки..)0цирк)) В Украине усиливают ответственность за нарушение ПДД: перечень изменений и размеры штрафов - Цензор.НЕТ 5872
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15.03.2021 13:40 Відповісти
Нарешті дочекалися, обіцяного покращення.
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15.03.2021 13:40 Відповісти
Вечером дядя с палкой в форме остановит машину, дадут водителю по голове, заберут авто и ищи-свищи ! По моему такое уже проходили и никак не запомнили???
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15.03.2021 13:51 Відповісти
💯
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15.03.2021 14:30 Відповісти
зеленский может сказать, когда уже зарплаты и доходы украинцев так будут расти как штрафы и тарифы на коммуналку?
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15.03.2021 13:54 Відповісти
Да судя по крутизне тачек на дорогах и чеках в супермаркетах с доходами у украинцев все в порядке)
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15.03.2021 16:29 Відповісти
так это ещё было заработано, куплены тачки при Порошенко
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15.03.2021 17:09 Відповісти
бред! как покупали, так и покупают
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16.03.2021 09:41 Відповісти
Мені сподобалось як наші люди мислять ! Замість того щоб просто не порушувати ,вони турбуються про гайців в кущах !
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15.03.2021 13:56 Відповісти
Ви пане Андрій іноплатетянин? Близька мені людина працює адвокатом. за півроку виграла три справи по ст. 130КУпАПу. І я краще вас знаю, що творять мєнти.
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15.03.2021 14:04 Відповісти
Серйозно !? Звідки ж мені знати що вони творять ? 😂
По секрету вам скажу ,я працюю водієм . По Україні намотував по 2000 - 2500 т.км в тиждень . І жодного разу ,повтрю ще раз " жодного разу" мене не штрафували просто так ! Тільки за порушення!
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15.03.2021 14:28 Відповісти
Вы ещё скажите что вас не останавливали просто так. А теперь ещё и штрафовать будут просто так.
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15.03.2021 15:21 Відповісти
Останавливали конечно ! Это для вас проблема ? Показать права дело 2 минут , и поезжай себе дальше !
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15.03.2021 15:47 Відповісти
Ни каких проблем, просто им можно нарушать закон, значить можно и штрафовать незаконно. Это же не проблема для вас?
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15.03.2021 16:06 Відповісти
Як ви собі це уявляєте ? Якщо ви нічого не порушили ,кажете їм всього доброго і їдете собі !
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15.03.2021 18:35 Відповісти
А кого это волнует что вы порушили або нет? Вас же незаконно остановили и все спакойно, так же спокойно и штраф заплатите ни за что и едьте себе!
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15.03.2021 19:53 Відповісти
Этот "Гончар из Польши"- тролль из конюшен Тохи Чихонте.
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16.03.2021 09:39 Відповісти
А что это тохи чихонте, я ещё такого не слышал?
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16.03.2021 09:52 Відповісти
Антон Чехов,и Антон Геращенко- у обеих один и тот же псевдоним( Антоша Чихонте).
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16.03.2021 10:38 Відповісти
Ты думаешь шлангом прикинутся, и доказать людям в Украине, что полиция у водителей смистематически не вымогает деньги? Даже если останавливают за нарушение, то вначале идут качели да деньги. Причем на все статьи ПДД сразу. Раскажи сказки " о полиции" своему другану Тохе Геращенке.
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15.03.2021 16:12 Відповісти
Так не порушуйте ! Це ж не проблема ! А якщо вже порушив то мені легше дати їм на лапу і їхати далі !
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15.03.2021 18:36 Відповісти
Когда ты "даешь на лапу" полицейскому,ты "порушуєш" уже не админ кодекс, а совершаешь уголовно наказуемое деяние. Вас шо, не инструктируют там?
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15.03.2021 18:49 Відповісти
Зате я не скиглю як деякі ! Мужчина повинен відповідати за свої поступки ,порушив- плати !
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15.03.2021 19:55 Відповісти
Ты в Польше и ЕС тоже "полиции на лапу даешь"? Сказочник. Тут ваших, с ботофермы, штук шесть водится. И шо, Антоша Чихонте не мог хоть ники вам попридумывать пооригинальнее, да поразнообразнее?
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15.03.2021 20:07 Відповісти
Поставьте видеорегистратор, и никто незаконно у вас ничего не будет требовать,в противном случае у вас есть доказательства вашей правоты для суда.
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15.03.2021 19:30 Відповісти
Да их в открытую телефонами снимают и ю тюб выкладывают. Весь ю туб забит роликами оо полицейских-вымогателях и шо? А НИ-ЧЕ -ГО! Пока эта система булет производить устойчивый денежный поток до самых верхов в милиции, можешь хоть гопки скакать.
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15.03.2021 19:50 Відповісти
Не вспомню ни одного случая,что бы у меня в открытую вымогали,или им удалось незаконно меня привлечь. Попытки были,но если вы знаете свои права,то на попытках это и заканчивается.Желают счастливой дороги и ждут другого.
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15.03.2021 20:05 Відповісти
Ну хорошо тебе,что ты "вооружен о опасен"! Но, 99 процентов граждан, подвергшихся вымогательствам-просто люди. А с принятием этого закона сумма денег, от вымогательств, и количество жертв только увеличится. Ты за это топишь?
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15.03.2021 20:17 Відповісти
О, ще один свідок секти трьох мавп; "Якщо я не бачу зла, не чую про зло і нічого не говорю про зло, то я захищений від нього".
Риторичне запитання - звідки беруться амеби?
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15.03.2021 16:24 Відповісти
Запитай в своїх батьків,вони тобі розкажуть !
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15.03.2021 18:33 Відповісти
Навряд чи, вони про тебе не знають.
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15.03.2021 18:38 Відповісти
Звісно що ні ! Звідки бидлоті знати щось про людей нормальних ?
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15.03.2021 19:57 Відповісти
Я і сам не розумію звідки ти знаєш щось про людей нормальних, а вище стверджуєш що знаєш навіть їхні думки, які тобі подобаються:
"Андрей Гончар 060ca76e

Мені сподобалось як наші люди мислять !".
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15.03.2021 20:18 Відповісти
представляю как менты потирают руки, да еще и разрешили на часных машинах патрулировать. короче... у мента на рыбалке закончилось бабло, фуражка, жезл и любая машина на берегу, все, он при исполнении. скоро в полицаи будет конкурс как в институт, 25 чел на место. чего то я не слишу нихрена за запрет работы ментов без видеорегистраторов. по принипу, нет фиксаии, нет наруения. а хрен там. с камерой не выгодно а без нее будут нах... й посилать. во задача, ****...
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15.03.2021 13:57 Відповісти
закончили бурсу два троечника. роботяга уехал в италию на зароботки а трутень пошол в полицию. через пять лет у роботяги появился пристойный пасат и однушка на отшибе города , а у мента квартира в центре дом за городом и шикарная тачка. только это все не его. это жены и тещи, у них реско бизнес пошел в гору, почему то. ДУМАЙ ТЕ, господа... как жить дальше. подскажу. чтоб хорошо жить норм. человеку, нужно быть ....идарасом.
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15.03.2021 14:11 Відповісти
хвантазер, хвантазируй дальше "дом за городом" ага у рядового полицейского...
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15.03.2021 14:41 Відповісти
Цензор: створення небезпечної СИТУАЦІЇ, а не АБСТАНОВКИ.
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15.03.2021 14:12 Відповісти
Пешеходные переходы делать надо в удобных местах, а не там, где какой-то дядя лет 30 назад нарисовал. В Херсоне возле Центра занятости (рядом магазин АТБ, жилые дома, остановка)-переход почти в квартале от этого места. Другой переход-на повороте. Водители прямо с поворота вылетают на переход. Пешеходов они просто не видят. Просили оборудовать переход возле остановки, побыл он там года 2, а потом его вновь упразднили. Вот там и будут полицаи зарабатывать.
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15.03.2021 14:15 Відповісти
у нас в Запорожье тоже такой фигни навалом.к примеру нерегулируемый переход через 6 полос из-за поворота.
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15.03.2021 18:15 Відповісти
А залепить переход сразу за подъемом в нежилой зоне и только разметкой на дороге(ни одного строения рядом)?
Это нормально, менты там по 10 раз на дню проезжают и все норм. Нах они нужны, хз.
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16.03.2021 09:10 Відповісти
Найважливіший останній пункт - решта все прикриття! Ось тепер можна сміливо згадати приказку-загадку - "єдина скотина яка пасеться на асфальті це мент з жезлом"!!!
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15.03.2021 14:16 Відповісти
Використання автомобілів без розпізнавальних знаків?... Во бандюкам привалило. Це ж будь-хто, будь-кого захотів і зупинив, і грабанув, і пристрелив... Вони ідіоти, що, вже взагалі іпанулись?
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15.03.2021 14:18 Відповісти
Да похоже на то
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15.03.2021 14:33 Відповісти
Сколько ж бабла на "грязных" номерных знаках можно поднять терпеть! А "избранных" бухарей как отмазывали, так и будут дальше отмазывать
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15.03.2021 14:24 Відповісти
Как это поможет в борьбе с ВИП ездунами, которые творят ТОП дичь?
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15.03.2021 14:26 Відповісти
"если лицо в третий раз за год садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, то штраф вырастает до 51 тыс. гривен"

В третий раз закинул старик в море невод... Ну что за бред. Для иных мажоров/конкретных пацанов и эта 51 тысяча гривен - вполне умеренная плата за возможность кататься бухим. Как насчет забирать права? Впрочем, понятно, что для конкретных пацанов закон и написан...
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15.03.2021 14:27 Відповісти
И полицаи теперь могут даже на бляхах ездить без опознавательных знаков. Шифроваться короче, как раньше в кустах)
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15.03.2021 14:28 Відповісти
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Перепись полудурков в коментах прошла успешно!
Диванные коментуны, которые на соседней же новости будут возмущаться обнаглевшими водилами!
Езжу сорок лет и не имел проблем ни с милицией ни с полицией, не беспокоят ни остановки меня для проверки ни камеры, потому что привык ездить и за рубежом!
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15.03.2021 14:54 Відповісти
Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes!

Головний тут останній пункт, згідно з яким, вони тепер будуть їздити на влядки на своїх немаркованих авто коштом податків, які ти можливо теж сплачуєш.
Тож, бо сміливо додавай в список і себе.
За кордоном, так там відповідальність поліції за законом, а тут ти ніхто, і не радій що з тобою ще нічого не траплялось, бо завжди буває "перший раз"
"ни остановки меня для проверки" і за яким це кордоном зупиняють для перевірки, за "поребриком" чи що.
Їздить він, де ти їздиш, амеба мля.
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15.03.2021 16:00 Відповісти
Тепер Авакоці отримають установку які машини можна зупиняти, а які ні, бо три сидить новітній феодал типу якогось прокурора...
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15.03.2021 15:18 Відповісти
это шо теперь чувак на своих домашних жигулях будет вечером выезжать на охоту и сбивать с лохов бабло?
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15.03.2021 15:39 Відповісти
Покарання стали такими,що порушник обов"язково буде вибирати між втечею і стрільбою в копів.Я не хочу бути поганим пророком,але коли тебе зупинили за порушення,штраф за яке відповідає річній твоїй зарплаті і конфіскаціі автівки,а в тебе є привезений з АТО пістолет - ти будеш стріляти і тікати...Або навпаки - тікати і стріляти...
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15.03.2021 17:12 Відповісти
Одним словом. Метро маршрутка и банка пива красавец !
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15.03.2021 18:13 Відповісти
с какого хрена мусороам опять открыли доилку с ремнями "безопасности"?
что гаиншое мусорье проголодалось и его нужно подкормить за счет народа?
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15.03.2021 18:17 Відповісти
Ну Аваков же недавно сказал что на нормальные за не хватает. Вот и нашли проверенное решение
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15.03.2021 23:13 Відповісти
нарушители нормально так заволновались в коментах.
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15.03.2021 18:59 Відповісти
я за , предлагаю 50 косых и конфискация авто с первого раза ( когда бухим за руль сел )
если попал в ДТП по своей вине и есть пострадавшие - то 5ку автоматом ( без выяснения причин , и мнения судей ) , а если загубил кого - то 15ку ( без выяснения причин )
бухой за рулем - преступник
ни гвоздя , ни жезла , соблюдайте ПДД , уважайте других , и все будет Ок
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15.03.2021 19:24 Відповісти
Смущает одно, изъятие авто и его продажа через аукцион. Как проходят у нас аукционы,не секрет. Это вообще наверно чисто наше ноу-хау.
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15.03.2021 19:32 Відповісти
сєржант Петренко повертається...)
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15.03.2021 22:05 Відповісти
СУКИ **@ННЫЕ никак не нажрутся!!!!
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16.03.2021 00:23 Відповісти
Для велосипедистов п.6 ПДР.

6. Вимоги до велосипедистів

6.1
Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.

6.2
Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами: спереду - білого кольору, по боках - оранжевого, позаду - червоного.
Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).

6.3
Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху.

Колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, повинна бути розділена на групи (до 10 велосипедистів у групі) з дистанцією руху між групами 80-100 м.

6.4
Велосипедист може перевозити лише такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху.

6.5
Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі.

6.6
Велосипедисту забороняється:
a)
керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості - з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без світлоповертачів;
б)
рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку;
в)
рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);

г)
під час руху триматися за інший транспортний засіб;
ґ)
їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей (підніжок);
д)
перевозити пасажирів на велосипеді (за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками);
е)
буксирувати велосипеди;
є)
буксирувати причеп, не передбачений для експлуатації з велосипедом.

6.7
Велосипедисти повинні виконувати вимоги цих Правил, що стосуються водіїв або пішоходів і не суперечать вимогам цього розділу.
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16.03.2021 08:25 Відповісти
Штрафи, побори, санкції давно стали основною статтею доходу держбюджету.
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16.03.2021 10:12 Відповісти
Ещё платные камеры в тюрьмах
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16.03.2021 10:20 Відповісти
 
 