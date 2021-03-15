В Україні посилюють відповідальність за порушення ПДР: перелік змін і розміри штрафів. ІНФОГРАФІКА
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Президент України Володимир Зеленський 11 березня підписав проєкт закону про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Уже із 17 березня 2021 року закон набуває чинності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.
Так, сьогодні, 15 березня, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, на які зміни варто розраховувати всім учасникам дорожнього руху.
"Ухваленим законом було значно актуалізовано відповідальність за кермування у стані алкогольного сп’яніння. Якщо раніше відповідальність за керування у стані алкогольного сп’яніння вперше передбачала штраф - 10 200 гривень і позбавлення права керування на рік, то тепер таке ж правопорушення вперше тягне за собою штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Якщо особа вдруге протягом року скоює таке правопорушення, то вона мусить заплатити штраф – 34 тисячі гривень, транспортний засіб вилучається на три роки, а також можливе оплатне вилучення транспорту", - зазначив він.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції наголосив, що новий закон передбачає нові санкції – адміністративний арешт та оплатне вилучення транспортного засобу.
"Суд під час ухвалення рішення, враховуючи особу правопорушника, враховуючи його майновий стан може визначити покарання у вигляді адміністративного арешту. Оплатне вилучення транспортного засобу – це процедура, за якою за рішенням суду транспортний засіб вилучається у власника, реалізовується на аукціоні, а отримані кошти повертаються власнику", - наголосив Білошицький.
Він зазначив, що якщо особа втретє за рік сідає за кермо в стані алкогольного сп’яніння, то штраф зростає до 51 тисячі гривень, з адміністративним арештом до 15 діб, а також передбачається конфіскація транспортного засобу – безоплатне вилучення.
"Дуже важливий аспект – уникнення відповідальності за кермування у стані алкогольного сп’яніння. Ми не лише посилюємо відповідальність, але й усуваємо прогалини у законодавстві, які існували раніше. Ні для кого не секрет, що тисячі справ за 130 статтею закривалися у зв’язку із малозначністю, у зв’язку із передачею на розгляд трудового колективу і найбільше – за строками", - сказав Білошицький.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України наголосив, що тепер порушникам не вдасться уникнути відповідності за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння так, як це було раніше.
"Законом передбачається, що розгляд справи за статтею 130 тепер буде тривати протягом одного року. Виключається можливість закриття цієї справи за малозначністю чи у зв’язку із передачею на розгляд трудового колективу. Крім того, хочу зазначити, що строк позбавлення права кермування буде сумуватися, а не замінюватися", - додав він.
Крім того, якщо мова йде про ДТП з потерпілими, то наразі вводиться окремий кваліфікований склад злочину – у разі вчинення ДТП у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до нанесення тілесних ушкоджень, важких тілесних чи смерть потерпілих, передбачено позбавлення волі на різні терміни, а також закон виключає будь-які інструменти пом’якшення покарання.
"Це означає, якщо людина перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, призвела до ДТП, яка понесла за собою травми чи загибель потерпілих, то порушник не може розраховувати на умовно-дострокове звільнення, амністію чи помилування. Крім того, порушник не зможе уникнути відповідальності у зв’язку з каяттям, примиренням чи передачею порушника на поруки", - наголосив він.
Білошицький пояснив, що новий закон передбачає посилення покарання за перевищення швидкості, невикористання ременів безпеки або мотошоломів, брудні, неосвітлені чи встановлені з порушенням номерні знаки.
Для пішоходів та велосипедистів, які порушують правила дорожнього руху, також зросли покарання. Перехід у невстановленому місці або на заборонений сигнал світлофора/регулювальника буде вартувати – 255 гривень, раніше було 51 гривня. Порушення правил велосипедистом – 340 гривень. Повторне порушення ПДР велосипедистом чи пішоходом - 850 гривень штрафу.
Законом вноситься зміна щодо використання автомобілів без кольорографічних схем, розпізнавальних знаків та написів.
"Раніше така норма не була передбачена в законі, тепер це дозволяється. Мова йде про автомобілі "Фантом". Вже закуплено 4 такі автомобілі, на них встановлюється обладнання та вони будуть працювати у тестовому режимі. Такі автомобілі покликані виявляти правопорушення безпосередньо у русі. Законом вносяться зміни про попередження водіїв про те, що саме на цій ділянці дороги ведеться робота по виявленню порушень", - сказав Білошицький.
Будь ласка, зачекайте...
НЕВІДВОРОТНІСТЬ і бажано, в залежності від достатку.
Небуло, не буде, від слова НІКОЛИ, бо тварюки при владі(
Або круте авто, або житло, або доходи, але усе сімейне). Досить реальний варіант, переписати все на маму усе не всі змогли.
контроль без штрафов?
автомобилях чтобы выявлять нарушителей и что с того?
ПРОСТО НЕ НАРУШАЙ ЕСТЬ ТАМ ПОЛИЦЕЙСКАЯ МАШИНА ИЛИ НЕТ ЕЕ...
есть в немаркированной машине полицейский или его там нет...
меня в Украине "ни за что" еще ни разу не остановили...
и вообще зачем ментам это нужно?
если и так нарушает каждый третий,
так что они не успевают обилетить даже всех нарушителей...
меня останавливали сотни раз
(в основном за превышение и нарушение правил обгона)
- но ни разу не остановили просто без нарушения
...либо же когда тебя тормозят за дело
- то начинаешь быковать: "а это не я!"
По секрету вам скажу ,я працюю водієм . По Україні намотував по 2000 - 2500 т.км в тиждень . І жодного разу ,повтрю ще раз " жодного разу" мене не штрафували просто так ! Тільки за порушення!
Риторичне запитання - звідки беруться амеби?
"Андрей Гончар 060ca76e
Мені сподобалось як наші люди мислять !".
Это нормально, менты там по 10 раз на дню проезжают и все норм. Нах они нужны, хз.
В третий раз закинул старик в море невод... Ну что за бред. Для иных мажоров/конкретных пацанов и эта 51 тысяча гривен - вполне умеренная плата за возможность кататься бухим. Как насчет забирать права? Впрочем, понятно, что для конкретных пацанов закон и написан...
Диванные коментуны, которые на соседней же новости будут возмущаться обнаглевшими водилами!
Езжу сорок лет и не имел проблем ни с милицией ни с полицией, не беспокоят ни остановки меня для проверки ни камеры, потому что привык ездить и за рубежом!
Головний тут останній пункт, згідно з яким, вони тепер будуть їздити на влядки на своїх немаркованих авто коштом податків, які ти можливо теж сплачуєш.
Тож, бо сміливо додавай в список і себе.
За кордоном, так там відповідальність поліції за законом, а тут ти ніхто, і не радій що з тобою ще нічого не траплялось, бо завжди буває "перший раз"
"ни остановки меня для проверки" і за яким це кордоном зупиняють для перевірки, за "поребриком" чи що.
Їздить він, де ти їздиш, амеба мля.
что гаиншое мусорье проголодалось и его нужно подкормить за счет народа?
если попал в ДТП по своей вине и есть пострадавшие - то 5ку автоматом ( без выяснения причин , и мнения судей ) , а если загубил кого - то 15ку ( без выяснения причин )
бухой за рулем - преступник
ни гвоздя , ни жезла , соблюдайте ПДД , уважайте других , и все будет Ок
6. Вимоги до велосипедистів
6.1
Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.
6.2
Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами: спереду - білого кольору, по боках - оранжевого, позаду - червоного.
Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).
6.3
Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху.
Колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, повинна бути розділена на групи (до 10 велосипедистів у групі) з дистанцією руху між групами 80-100 м.
6.4
Велосипедист може перевозити лише такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху.
6.5
Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі.
6.6
Велосипедисту забороняється:
a)
керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості - з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без світлоповертачів;
б)
рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку;
в)
рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);
г)
під час руху триматися за інший транспортний засіб;
ґ)
їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей (підніжок);
д)
перевозити пасажирів на велосипеді (за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками);
е)
буксирувати велосипеди;
є)
буксирувати причеп, не передбачений для експлуатації з велосипедом.
6.7
Велосипедисти повинні виконувати вимоги цих Правил, що стосуються водіїв або пішоходів і не суперечать вимогам цього розділу.