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ТСК (326) Порошенко (12838) Шеремет (517) ПВК "Вагнер" (662) COVID-19 (18013)

Порошенко: Опозиція вимагає негайно створити ТСК щодо пандемії, "вагнергейту" і "справи Шеремета"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко: Опозиція вимагає негайно створити ТСК щодо пандемії, "вагнергейту" і "справи Шеремета"

Опозиція вимагає негайно створити ТСК з розслідування провалу антиковідної політики влади, "вагнергейту", а також у "справі Шеремета" і політичних переслідувань.

Про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Порошенко зауважив, що триває збір підписів щодо позачергового засідання стосовно "вагнергейту", але керівництво парламенту може внести це питання у порядок денний поточного сесійного тижня.

"Я хочу подякувати фракції "Голос", яка в повному складі дала свої підписи. Я хочу подякувати "Батьківщині", яка дала достатню кількість голосів і буде надані додаткові підписи. У нас, виявляється, всі фракції дали підписи своїх представників. І сьогодні їх зібрано вже майже 70", – сказав Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко вимагає скликати термінове засідання РНБО щодо ситуації з поширенням COVID-19

"Коли ви робите зміни в порядку денному, поставте позицію "Вагнера" і розгляньте. У нас три позиції ТСК, на яких ми наполягаємо. Перше – це "Вагнер", друге – це розслідування "справи Шеремета" і переслідування політичних бранців, і третє – це ТСК по пандемії", – наголосив Порошенко.

Він наголосив, що ТСК – це парламентський інструмент опозиції, тоді як у влади є інші важелі, зокрема система правоохоронних органів. "ТСК – це інструмент опозиції, а влада, якщо хтось вчинив злочин, – будь ласка, робіть розслідування", – підсумував Порошенко.

Також читайте: COVID-19 знову наступає. Кількість хворих така сама, як у листопаді, коли був найбільший підйом, - гендиректор лікарні ім. Мечникова Риженко

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Топ коментарі
+25
Да неужели? Так он же у вас вчера в очередной раз сбежал. Кого садить?

Порошенко: оппозиция требует немедленно создать ВСК по пандемии, "вагнергейту" и "делу Шеремета" - Цензор.НЕТ 7009
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15.03.2021 13:23
+19
Давай, Гетьман Порох!!! Дави сепарських ОПЗЖ- вошей і ЗЕ-гнид!!!!
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15.03.2021 13:24
+16
Порошенко розколов Україну на мислячих людей і недоумків. Порошенко: оппозиция требует немедленно создать ВСК по пандемии, "вагнергейту" и "делу Шеремета" - Цензор.НЕТ 854
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15.03.2021 13:30
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А де їх взяти?
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15.03.2021 14:35 Відповісти
Перекупляти порохоботів рошенками. Порошенко: Опозиція вимагає негайно створити ТСК щодо пандемії, "вагнергейту" і "справи Шеремета" - Цензор.НЕТ 3872
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15.03.2021 14:55 Відповісти
Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года. Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки. На сегодняшний день это составляет 30,014 млн. гривен.

Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Так нагло даже при Януковиче не воровали. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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15.03.2021 13:49 Відповісти
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ВКС "по делу Шеремета", параллельно криминальному расследованию? Извиняюсь, но это давление на следствие, что противозаконно
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15.03.2021 13:51 Відповісти
Дурбали...такий дурбали..
Нік прямо пасує написаному.
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15.03.2021 13:55 Відповісти
Ок , дурбелику 🤣🤣🤣
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15.03.2021 14:14 Відповісти
Та ще не все. А куди дівали "Вальцмана", "баригу", "мародера", "Ротердам+", " вбив брата" і "пересадив всіх патріотів", що немає кого садити і Зелі?
Одна тільки у вас малороси правда, що Порошенко, як і всі громадяни України до війни ходили в московську церкву, бо вважали їх братньою. Але з початком війни Порошенко привіз Томос нашій українській автокефальній ПЦУ. А Ваш Зеля, Разумков, особливо Трофімов, працвівник офісу президента, та вся шушера "православна", (не плутати із "чефірами", бо в тих синагога), ходять у московську церкву. Заблокували перехід громад із УПЦ(могсковської) в ПЦУ. І роздавали нагороди виключно московським попам.
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15.03.2021 14:49 Відповісти
"Вальцмана" вважаю вигадкою; "вбив брата" - чого не знаю, того не знаю; "пересадив всіх патріотів" - маячня, бо патріотів багато, крім того, я маю власне тлумачення поняття "патріот", відмінне від загальноприйнятого.
Падлюче ЗЕ-шапіто на чолі з брехуном ЗЕленошмарклевим БлаЗЕнем я тролю з більшим завзяттям, ніж Порохатого Баригу.
Виходячи з кількості парафіян, ПЦУ явно відстає від УПЦ МП. Не уявляю, як можна заблокувати вибір церкви для релігійної громади?
Громади громадами, але жодного парафіянина ніхто не обмежує здійснити індивідуальний вибір церкви.
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19.03.2021 21:19 Відповісти
Що вигадають антикризові менеджери ОПУ до прем'єри "Вагнергейту" на Netflix - анонс "Час Ч" Романа Чайки на 5-му каналі

Дивіться 15 березня на "5 каналі"
Тяжкі будні радикальних центристів: як "Слуга народу" кувала КПРС? "Харківські угоди" чи "харківські уроди" - ніхто не знає! Що вигадають антикризові менеджери ОПУ до прем'єри фільму "Зелений вагнергейт" на Netflix.

Дивіться у програмі "Час Ч" із Романом Чайкою 15 березня о 15:30 на "5 каналі".
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15.03.2021 13:57 Відповісти
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ВСК еще при старом уголовнике кучме был надежный способ спустить любое дело на тормозах, думаю, сейчас это еще бОльший пшик.

За то, что нет другого законного способа раскрыть уголовное преступление - нужно либо начинать Майдан, либо заниматься самосудом, причем начинать с тех, кто ОБЯЗАН обеспечивать законную правоохранительную деятельность, с гарантов, так сказать...
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15.03.2021 14:23 Відповісти
Класно так дивитися на стрічку новин - 20 коментарів, 15,27. В заголовку Порошенко - і як прорвало Порошенко: Опозиція вимагає негайно створити ТСК щодо пандемії, "вагнергейту" і "справи Шеремета" - Цензор.НЕТ 8228
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15.03.2021 15:04 Відповісти
Пропоную Бутусову лайфхак - ставите після кожного основного заголовку ще одне речення з одним словом - Порошенко))
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15.03.2021 15:06 Відповісти
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И по сгорелой хате Гонтаревой тоже крммисию. И вообще,сегодня слишком много в новостях Сывачьолаго,к чему бы это?
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15.03.2021 16:35 Відповісти
Возле параши будет что-то требовать сывочолый со своими 5% эЛОХтората
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15.03.2021 23:54 Відповісти
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