Порошенко: Опозиція вимагає негайно створити ТСК щодо пандемії, "вагнергейту" і "справи Шеремета"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Опозиція вимагає негайно створити ТСК з розслідування провалу антиковідної політики влади, "вагнергейту", а також у "справі Шеремета" і політичних переслідувань.
Про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Порошенко зауважив, що триває збір підписів щодо позачергового засідання стосовно "вагнергейту", але керівництво парламенту може внести це питання у порядок денний поточного сесійного тижня.
"Я хочу подякувати фракції "Голос", яка в повному складі дала свої підписи. Я хочу подякувати "Батьківщині", яка дала достатню кількість голосів і буде надані додаткові підписи. У нас, виявляється, всі фракції дали підписи своїх представників. І сьогодні їх зібрано вже майже 70", – сказав Порошенко.
"Коли ви робите зміни в порядку денному, поставте позицію "Вагнера" і розгляньте. У нас три позиції ТСК, на яких ми наполягаємо. Перше – це "Вагнер", друге – це розслідування "справи Шеремета" і переслідування політичних бранців, і третє – це ТСК по пандемії", – наголосив Порошенко.
Він наголосив, що ТСК – це парламентський інструмент опозиції, тоді як у влади є інші важелі, зокрема система правоохоронних органів. "ТСК – це інструмент опозиції, а влада, якщо хтось вчинив злочин, – будь ласка, робіть розслідування", – підсумував Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Так нагло даже при Януковиче не воровали. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Нік прямо пасує написаному.
Одна тільки у вас малороси правда, що Порошенко, як і всі громадяни України до війни ходили в московську церкву, бо вважали їх братньою. Але з початком війни Порошенко привіз Томос нашій українській автокефальній ПЦУ. А Ваш Зеля, Разумков, особливо Трофімов, працвівник офісу президента, та вся шушера "православна", (не плутати із "чефірами", бо в тих синагога), ходять у московську церкву. Заблокували перехід громад із УПЦ(могсковської) в ПЦУ. І роздавали нагороди виключно московським попам.
Падлюче ЗЕ-шапіто на чолі з брехуном ЗЕленошмарклевим БлаЗЕнем я тролю з більшим завзяттям, ніж Порохатого Баригу.
Виходячи з кількості парафіян, ПЦУ явно відстає від УПЦ МП. Не уявляю, як можна заблокувати вибір церкви для релігійної громади?
Громади громадами, але жодного парафіянина ніхто не обмежує здійснити індивідуальний вибір церкви.
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За то, что нет другого законного способа раскрыть уголовное преступление - нужно либо начинать Майдан, либо заниматься самосудом, причем начинать с тех, кто ОБЯЗАН обеспечивать законную правоохранительную деятельность, с гарантов, так сказать...