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Іноземні дипломати систематично порушують ПДР в Україні та ігнорують штрафи. У Раді готують законодавчі зміни, - "слуга народу" Медяник

Новини Цензор.НЕТ Події

Іноземні дипломати систематично порушують ПДР в Україні та ігнорують штрафи. У Раді готують законодавчі зміни, - "слуга народу" Медяник

В Україні готуються прийняти законодавчі зміни, які дозволять притягати іноземних дипломатів до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. На сьогодні вони користуються імунітетом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу в МВС заявив народний депутат від партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник.

"Зараз разом з МВС парламентарії працюють над внесенням змін до статті 16 Кодексу України про адміністративні правопорушення про притягнення до відповідальності за вчинення правопорушень до іноземців, які користуються імунітетом. Цей законопроєкт буде зареєстрований вже цього тижня", - зазначив нардеп.

За його словами, підставою для таких змін є проблема систематичних порушень ПДР іноземними дипломатами, які ігнорують штрафи, користуючись імунітетом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні посилюють відповідальність за порушення ПДР: перелік змін і розміри штрафів. ІНФОГРАФІКА

Він також додав, що у Раді готують запровадити штрафи за образу поліцейських, прикордонників та членів громадських формувань з охорони громадського порядку. Інших подробиць він не навів.

Нагадаємо, в 2019 році поліцейські в Києві зупинили п'яного дипломата за кермом, але не змогли притягнути його до відповідальності через імунітету.

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Бггг, не все, кто на польских бляхах - иностранный дипломат
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15.03.2021 13:40 Відповісти
так у ди. авто свои номера. Причем тут бляхи и Поляки?
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15.03.2021 16:41 Відповісти
Да просто слегка на вентилятор накинуть. Глядишь, кто из бляховодов достанет шашку и поскачет в бой
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15.03.2021 17:15 Відповісти
Тут такие клоуны на цензоре что могут полякам и войну объявить, так что поаккуратнее Іноземні дипломати систематично порушують ПДР в Україні та ігнорують штрафи. У Раді готують законодавчі зміни, - "слуга народу" Медяник - Цензор.НЕТ 7784
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16.03.2021 21:34 Відповісти
В чому проблема стягнення штрафів з дипломатів? Напрацована міжнародна практика є і норм. працює. Що вам треба, зєлошарікі?
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15.03.2021 13:48 Відповісти
от петруччо той був молодець. При пеці всіх штрафували.
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15.03.2021 13:51 Відповісти
и любителю парковки на переходе арахамии отдельный закон. Заняться нечем, изумрудные имитаторы бурной деятельности? Попробуйте действующие законы исполнять
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15.03.2021 13:56 Відповісти
Пусть платят. Иммунитет на ПДД не распространяется. Наши дипломаты платят
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15.03.2021 14:46 Відповісти
Он также добавил, что в Раде готовят ввести штрафы за оскорбление полицейских, пограничников и членов общественных формирований по охране общественного порядка. Источник: https://censor.net/ru/n3253368

А когда эти дуболомы оскорбляют и унижают граждан, какая у них ответственность. Должна быть зеркальная, но в три раза. Так как используется власть, которую предоставили не по уму, а при должности.
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15.03.2021 15:30 Відповісти
 
 