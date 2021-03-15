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Новини Політика України
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Зеленський (12389) Путін (18897) Росія (36537) Донбас (21169) Гармаш (134)

У Зеленського вже немає ставлення до Путіна як до людини, у якої "в очах світиться мир", - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Зеленського вже немає ставлення до Путіна як до людини, у якої "в очах світиться мир", - Гармаш

Політика України щодо Росії та конфлікту на Донбасі сьогодні змінюється. Президент Зеленський втратив свої ілюзії і почав дивитися на ситуацію реалістично.

Про це заявив журналіст, представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Гармаша, раніше Зеленський ще сподівався: з Путіним можна буде якось домовитися.

"Вірив, що війна тривала просто тому, що колишні правлячі еліти були зацікавлені в ній, а ось він прийде і принесе мир. Але з досвідом він починає бачити процеси більш реалістично. Ми - свідки, як сьогодні змінюється політика України щодо Росії та конфлікту на Донбасі. Ми вже реагуємо на цю війну, не як на військовий конфлікт у локальному регіоні, а як на глобальну гібридну агресію проти України - закриваємо ворожі телеканали, обмежуємо силу російських агентів впливу, б'ємо по їхній економічній основі", - підкреслив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виконання других Мінських угод буде фактично капітуляцією, - Гармаш

Гармаш додав, що це якраз показник того, що "Зеленський втратив свої ілюзії і почав дивитися на ситуацію реалістично".

"Відповідно, сьогодні вже немає ставлення до Путіна як до людини, у якої "в очах світиться мир". Його сприймають як главу ворожої Україні держави, яка намагається знищити нашу країну.

Повний текст інтерв'ю із Сергієм Гармашем для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте: Окупанти можуть готувати на Донбасі військову провокацію як привід для введення "російських миротворців", - Гармаш

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Топ коментарі
+33
Какое разочарование ! Аж прослезился.
Но, вопрос остался.
Этот кварталовец дорвался до Банковой плюясь лозунгами: "не дадим Пороху наживаться на войне !"
Порох давно не Президент. Война продолжается.
Кто же сейчас наживается на войне ?
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15.03.2021 14:03
+26
полностью некомпетентное зеленое чмо. два года потеряны и конца края факапам не видно...
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15.03.2021 14:03
+18
Интересно, что он видит в глазах у бородатой бабушки?
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15.03.2021 14:01
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Білорусці набагато менше часу знадобилось це догнать.
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15.03.2021 14:00 Відповісти
Лялька не спроможна на самостійні дії чи мислення!!! Дійство відбувається за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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15.03.2021 14:27 Відповісти
єто типа вислюк оманський "думал" что смотрит в глаза пуцлеру, а оказалось - то не глаза, и даже не глаз - а обічная дупа У Зеленского уже нет отношения к Путину как к человеку, у которого "в глазах светится мир", - Гармаш - Цензор.НЕТ 2896
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15.03.2021 14:00 Відповісти
и да, вислюк оманський НЕ утратил иллюзии, до него стало доходить (через пинки и подсрачники от Запада) - что в Ростове он никому не нужен, а на Запад его не пустят.. А в Украине он сподобится разве что в виде "висюльки" на столбе... Если конечно сам раньше не сядет на пожизненное.
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15.03.2021 14:04 Відповісти
Интересно, что он видит в глазах у бородатой бабушки?
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15.03.2021 14:01 Відповісти
после волшебного пенделя от Байдена клован прозрел
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15.03.2021 14:02 Відповісти
Если бы !
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15.03.2021 14:03 Відповісти
Где Вы видели признаки этого? Поделитесь, пожалуйста, я слеп.
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15.03.2021 14:20 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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15.03.2021 14:29 Відповісти
полностью некомпетентное зеленое чмо. два года потеряны и конца края факапам не видно...
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15.03.2021 14:03 Відповісти
А Вы ж слышали, наверное, что ОНЕ о втором сроке задумываются? У Зеленського вже немає ставлення до Путіна як до людини, у якої "в очах світиться мир", - Гармаш - Цензор.НЕТ 4152 У Зеленського вже немає ставлення до Путіна як до людини, у якої "в очах світиться мир", - Гармаш - Цензор.НЕТ 7437
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15.03.2021 14:19 Відповісти
Ви про що ,які втрати?? Зелена пліснява послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!!))))
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15.03.2021 14:30 Відповісти
Какое разочарование ! Аж прослезился.
Но, вопрос остался.
Этот кварталовец дорвался до Банковой плюясь лозунгами: "не дадим Пороху наживаться на войне !"
Порох давно не Президент. Война продолжается.
Кто же сейчас наживается на войне ?
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15.03.2021 14:03 Відповісти
+100500!!!
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15.03.2021 14:23 Відповісти
коментар відмічено як спам
петины ученики и наживаются
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15.03.2021 14:53 Відповісти
Фамилии у них есть ? И с какого бодуна они его "ученики" ?
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15.03.2021 15:15 Відповісти
Бред!
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15.03.2021 15:16 Відповісти
"зеленский" может видеть там все что угодно. Но как скажет его хозяин так тому и быть(проверено уже не раз)
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15.03.2021 14:04 Відповісти
клоун - крупнейшее разочарование всех тех, кто голосовал по приколу и хуже не будет, так что уже всем пофик какое у того к кому отношение
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15.03.2021 14:05 Відповісти
Знайдуть нове.
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15.03.2021 14:08 Відповісти
Хєрасє. Так ще років пару і до довбня дойде шо то не Порох розпочав війну і щоб її закінчити треба не просто пєрєстать стєлять, а боронити і проводити відповідну зовнішню політику.
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15.03.2021 14:06 Відповісти
Навіщо Гармаш та йому подібні привели до влади особу, яка після 5 років війни вважала, що війна не закінчується тому, що цього не хочуть правлячі еліти?
Два роки йому потрібно було на те, щоб зрозуміти, що винен пуйло.
І не факт, що він дійсно зрозумів це зараз.
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15.03.2021 14:06 Відповісти
В соцмережах пишуть, що на днях Гармаш в ефірі Еспресо ТВ заявив, що Зєля більше проукраїнський, ніж Порошенко.
Ох вже ці донецько-луганські журналісти ...
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15.03.2021 14:12 Відповісти
У Зеленського вже немає ставлення до Путіна як до людини, у якої "в очах світиться мир", - Гармаш - Цензор.НЕТ 4398 У Зеленського вже немає ставлення до Путіна як до людини, у якої "в очах світиться мир", - Гармаш - Цензор.НЕТ 3709
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15.03.2021 14:16 Відповісти
коментар відмічено як спам
так и есть зеля больше проукраинский.а петю нужно посадить за содействие сепарским телеканалам итд.Уже сам шарий в шоке.просит вернуть петю что бы и дальше безнаказанно вести пропаганду против украины.
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15.03.2021 15:13 Відповісти
У Зеленського вже немає ставлення до Путіна як до людини, у якої "в очах світиться мир", - Гармаш - Цензор.НЕТ 6974

Вся особо упоротая нечисть с медведчуковских каналов перебежала на мураевский "Наш".
Почему его не закрывает патриот Зеля?
И почему до сих пор не в СИЗО спонсоры террористов медведчук и козак?
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15.03.2021 15:17 Відповісти
соевый гэтьман У Зеленського вже немає ставлення до Путіна як до людини, у якої "в очах світиться мир", - Гармаш - Цензор.НЕТ 4962за 5 лет ни одного не закрыл)))почему этот псевдо патриот не в СИЗО?
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16.03.2021 03:35 Відповісти
Минулого літа перед виборами в Білорусі по радіо "Новоє врємя" також якийсь експерд типу Гармаша розказував, що білоруси більші європейці ніж українці і що Білорусь швидше ніж Україна вступить в ЄС.
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15.03.2021 17:01 Відповісти
І саме тому хоче зустрітися наодинці, як з одним з учасників Нормандського формату. 😏
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15.03.2021 14:09 Відповісти
какое внезапное прозрение! это всем вменяемым людям было понятно если не с 2014г, то в 2019г так точно. И только оманскому непарнокопытному грезились глазки .уйла. Хотя в 14г оно кварталило в Горловке, а в 19г веживалось на стадионе
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15.03.2021 14:13 Відповісти
*выёживалось
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15.03.2021 14:29 Відповісти
протрезвей для начала.вменяемая она У Зеленського вже немає ставлення до Путіна як до людини, у якої "в очах світиться мир", - Гармаш - Цензор.НЕТ 3039
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16.03.2021 03:40 Відповісти
пнх - так понятно?
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16.03.2021 13:58 Відповісти
соевое ворье мне будит понятно когда ты со своим милиардером сгниешь на теремных нарах.Быдло!
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16.03.2021 14:28 Відповісти
А скільки ще треба українцям вибрати клованів які будуть шукати міра в беньках *****?! У Зеленського вже немає ставлення до Путіна як до людини, у якої "в очах світиться мир", - Гармаш - Цензор.НЕТ 2367
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15.03.2021 14:14 Відповісти
У Зеленського вже немає ставлення до Путіна як до людини, у якої "в очах світиться мир", - Гармаш - Цензор.НЕТ 4631
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15.03.2021 14:14 Відповісти
И скольких человеческих жизней стоила эта "перемена погоды"? У Зеленського вже немає ставлення до Путіна як до людини, у якої "в очах світиться мир", - Гармаш - Цензор.НЕТ 2708
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15.03.2021 14:15 Відповісти
Зеленский это ему ЛИЧНО сообщил - шёпотом, под одеялом?
Ибо что либо смелое сказать на публику, Зе-нарик трусит.
У Зеленського вже немає ставлення до Путіна як до людини, у якої "в очах світиться мир", - Гармаш - Цензор.НЕТ 7742
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15.03.2021 14:16 Відповісти
Это что -- заявы перед объявлением "иду на второй срок" ?
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15.03.2021 14:17 Відповісти
Несомненно.
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15.03.2021 15:17 Відповісти
У Зеленського вже немає ставлення до Путіна як до людини, у якої "в очах світиться мир", - Гармаш - Цензор.НЕТ 3940
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15.03.2021 14:17 Відповісти
Сейчас Арестович сделал разворот на 180 градусов.
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15.03.2021 14:29 Відповісти
Должность обязывает...
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15.03.2021 14:32 Відповісти
ну, если он на должности лизоблюда - то да. А если на госдолжности и ему платят из госбюджета - то обязан говорить ПРАВДУ.
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15.03.2021 15:16 Відповісти
Кривонос уже говорил правду...
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15.03.2021 15:18 Відповісти
Цікаво, "чюдо-юдо", ні, "юдо-чудо" це читало?
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15.03.2021 14:36 Відповісти
Верил, что война продолжалась просто потому, что прежние правящие элиты были заинтересованы в ней, а вот он придет и принесет мир. Источник: https://censor.net/ru/n3253374 -- вы граждане Украины понимаете на сколько тупого выбрали себе президента ?
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15.03.2021 14:20 Відповісти
Нашлось 3 миллиона, которые понимали, что собой представляет зеленский, еще в 2019.
К огромному сожалению, куча осведомленных журналистов, экспертов, политиков решили, что с ним хуже не будет.
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15.03.2021 14:26 Відповісти
Во втором туре таких было 4 млн. 500 тысяч.
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15.03.2021 14:39 Відповісти
повесить...(это не то что вы подумали))))) повесить зеле орден на пуп... за такой подвиг !
а то в 2019 году этот глаз ***** светился миром? ))))
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15.03.2021 14:24 Відповісти
Всех зелёных ублюдков - по 111-й. Всех до единого.
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15.03.2021 14:28 Відповісти
всех 13,541,528 чел?
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15.03.2021 14:35 Відповісти
А чого тут розмінюватись? Усіх так усіх...
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15.03.2021 14:38 Відповісти
Нет такой статьи в УК: "Придурок". Есть статья за госизмену.
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15.03.2021 14:51 Відповісти
А розуму в цією пустишки добавилося?
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15.03.2021 14:31 Відповісти
Я таки не понял, как насчёт встать перед х:йлом на колени?
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15.03.2021 14:32 Відповісти
можешь попробовать.
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15.03.2021 15:01 Відповісти
Мда... Ну и новость...
Что, теперь всем надо обоссаться от радости?
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15.03.2021 14:33 Відповісти
И что теперь будет?
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15.03.2021 14:37 Відповісти
теперь в жопу куйлу бобик будет стремиться заглянуть .. там точно сто пудов мира должно быть отложено !
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15.03.2021 14:41 Відповісти
практологией уже не интересуется))
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15.03.2021 14:39 Відповісти
"Нет, у него не лживый взгляд.
Его глаза не лгут.
Они правдиво говорят, Что их владелец - плут!" /Р.Бернс/
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15.03.2021 14:40 Відповісти
Але скільки воно горя принесло Україні своїм тупим ставленням, щоб зазирнути в очі і горланив на весь світ, що в тих очах мир.
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15.03.2021 14:55 Відповісти
сколько людей заплатили жизнями за эту "новость" для Зели, которую все люди с мозгами знали с 2014 года..
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15.03.2021 15:00 Відповісти
З 2014 по 2019 було 29 перемирь. Тож, Порошенку доходило довше.
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15.03.2021 15:35 Відповісти
Шо, зенаступнік ще путєна нє віділ, а від традиційно-петріотичного "жму руку, обнімаю, цулую..." вже хоче відмовитися? У Зеленського вже немає ставлення до Путіна як до людини, у якої "в очах світиться мир", - Гармаш - Цензор.НЕТ 1733
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15.03.2021 15:01 Відповісти
З такими адвокатами і прокурор не потрібен. Про що цей Гармаш може говорити з ворогом, якщо не здатен викрутитися з такої примітивної ситуації, фраза промовлена більше року тому, а відмазку й досі не знайшли ахвігєнні спеціалісти політексперди.
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15.03.2021 15:32 Відповісти
Нарешті дозріли до рівня оцінки ситуації Порошенком.Тільки "забувають" сказати , що це - втілювана ним позиція.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт". Якби не Байден , Зе і далі зазирав би путлеру в очі.
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15.03.2021 15:49 Відповісти
Он теперь по другому посмотрел, по другому сделал. Нет, это его по другому повернули и челюстьми проклацали. Оно петрушка на руке мастера.
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15.03.2021 15:53 Відповісти
после слива операции с вагнеровцами взгляд "зе" теперь значительно веселее и значительно ниже от глаз- рашиста , в которых он увиде "мир"
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15.03.2021 16:06 Відповісти
Если стоять постоянно раком,глаз не увидишь))))
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15.03.2021 16:13 Відповісти
Ху...ло не оценило страстных зализываний османского вислючка!
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15.03.2021 16:52 Відповісти
оно прозрело.....
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15.03.2021 16:53 Відповісти
оно прозрело.....
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15.03.2021 17:08 Відповісти
Ага) і тому воно збирається зустрітися з х#йлом тет-а-тет 🧐Логіки не бачу😠
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15.03.2021 18:02 Відповісти
 
 