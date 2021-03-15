У Зеленського вже немає ставлення до Путіна як до людини, у якої "в очах світиться мир", - Гармаш
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Політика України щодо Росії та конфлікту на Донбасі сьогодні змінюється. Президент Зеленський втратив свої ілюзії і почав дивитися на ситуацію реалістично.
Про це заявив журналіст, представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За словами Гармаша, раніше Зеленський ще сподівався: з Путіним можна буде якось домовитися.
"Вірив, що війна тривала просто тому, що колишні правлячі еліти були зацікавлені в ній, а ось він прийде і принесе мир. Але з досвідом він починає бачити процеси більш реалістично. Ми - свідки, як сьогодні змінюється політика України щодо Росії та конфлікту на Донбасі. Ми вже реагуємо на цю війну, не як на військовий конфлікт у локальному регіоні, а як на глобальну гібридну агресію проти України - закриваємо ворожі телеканали, обмежуємо силу російських агентів впливу, б'ємо по їхній економічній основі", - підкреслив журналіст.
Гармаш додав, що це якраз показник того, що "Зеленський втратив свої ілюзії і почав дивитися на ситуацію реалістично".
"Відповідно, сьогодні вже немає ставлення до Путіна як до людини, у якої "в очах світиться мир". Його сприймають як главу ворожої Україні держави, яка намагається знищити нашу країну.
Повний текст інтерв'ю із Сергієм Гармашем для Цензор.НЕТ читайте тут.
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Но, вопрос остался.
Этот кварталовец дорвался до Банковой плюясь лозунгами: "не дадим Пороху наживаться на войне !"
Порох давно не Президент. Война продолжается.
Кто же сейчас наживается на войне ?
Два роки йому потрібно було на те, щоб зрозуміти, що винен пуйло.
І не факт, що він дійсно зрозумів це зараз.
Ох вже ці донецько-луганські журналісти ...
Вся особо упоротая нечисть с медведчуковских каналов перебежала на мураевский "Наш".
Почему его не закрывает патриот Зеля?
И почему до сих пор не в СИЗО спонсоры террористов медведчук и козак?
Ибо что либо смелое сказать на публику, Зе-нарик трусит.
К огромному сожалению, куча осведомленных журналистов, экспертов, политиков решили, что с ним хуже не будет.
а то в 2019 году этот глаз ***** светился миром? ))))
Что, теперь всем надо обоссаться от радости?
Его глаза не лгут.
Они правдиво говорят, Что их владелец - плут!" /Р.Бернс/
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт". Якби не Байден , Зе і далі зазирав би путлеру в очі.