У Зеленського вже немає ставлення до Путіна як до людини, у якої "в очах світиться мир", - Гармаш

Політика України щодо Росії та конфлікту на Донбасі сьогодні змінюється. Президент Зеленський втратив свої ілюзії і почав дивитися на ситуацію реалістично.

Про це заявив журналіст, представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Гармаша, раніше Зеленський ще сподівався: з Путіним можна буде якось домовитися.

"Вірив, що війна тривала просто тому, що колишні правлячі еліти були зацікавлені в ній, а ось він прийде і принесе мир. Але з досвідом він починає бачити процеси більш реалістично. Ми - свідки, як сьогодні змінюється політика України щодо Росії та конфлікту на Донбасі. Ми вже реагуємо на цю війну, не як на військовий конфлікт у локальному регіоні, а як на глобальну гібридну агресію проти України - закриваємо ворожі телеканали, обмежуємо силу російських агентів впливу, б'ємо по їхній економічній основі", - підкреслив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виконання других Мінських угод буде фактично капітуляцією, - Гармаш

Гармаш додав, що це якраз показник того, що "Зеленський втратив свої ілюзії і почав дивитися на ситуацію реалістично".

"Відповідно, сьогодні вже немає ставлення до Путіна як до людини, у якої "в очах світиться мир". Його сприймають як главу ворожої Україні держави, яка намагається знищити нашу країну.

Повний текст інтерв'ю із Сергієм Гармашем для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте: Окупанти можуть готувати на Донбасі військову провокацію як привід для введення "російських миротворців", - Гармаш