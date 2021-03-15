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Рада планує направити на висновок КС законопроєкт про призначення директорів НАБУ і ДБР, - Разумков
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Верховна Рада планує включити до порядку денного і направити на висновок Конституційного Суду законопроєкт №5133 про призначення директорів НАБУ і ДБР.
Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
"Важливим питанням буде направлення до Конституційного Суду законопроєкту №5133 про унормування питання призначення директорів НАБУ і ДБР, для того, щоб привести це питання у відповідність до Конституції", - наголосив Разумков.
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Европарламет вас зеним пройдисвітам чітко і недвозначно:
Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП
А воно із баранячою наполегливістю - одне і теж, одне і теж. Ну, як Беня наказав