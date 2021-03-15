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Рада планує направити на висновок КС законопроєкт про призначення директорів НАБУ і ДБР, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада планує направити на висновок КС законопроєкт про призначення директорів НАБУ і ДБР, - Разумков

Верховна Рада планує включити до порядку денного і направити на висновок Конституційного Суду законопроєкт №5133 про призначення директорів НАБУ і ДБР.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

"Важливим питанням буде направлення до Конституційного Суду законопроєкту №5133 про унормування питання призначення директорів НАБУ і ДБР, для того, щоб привести це питання у відповідність до Конституції", - наголосив Разумков.

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Прощай безвиз, гуд бай МВФ. Здравствуй Беня.
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15.03.2021 14:02 Відповісти
Засрали педіки? Включають задню?
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15.03.2021 14:06 Відповісти
Твои сексуальные фантазии, копрофил, здесь никому не интересны. Страдай молча сам.
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15.03.2021 14:26 Відповісти
никакого прощай безвиз, рабы нужны и лучше работящие украинцы, чем черномазые мусульмане с ихним аллах акбар отрэжу голову
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15.03.2021 14:06 Відповісти
Просто отмените НАБУ. К чему это лицемерие? Всем всё уже давно понятно. Ждите звонок Байдена дальше
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15.03.2021 14:27 Відповісти
Ці тупі зелені засранці довалюють все, що було створено хорошого. При цьому відповідальність не забувають звалити на когось іншого, в основному на папєрєдніков.
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15.03.2021 14:43 Відповісти
Ну, да. Знову у совдепісько-януковичеську багнюку
Европарламет вас зеним пройдисвітам чітко і недвозначно:
Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП

А воно із баранячою наполегливістю - одне і теж, одне і теж. Ну, як Беня наказав
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15.03.2021 15:11 Відповісти
ВЗрада упорно выполняет разворот Украины в обятия рашиста ,и на розрыв связей как США так и с ЕС
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15.03.2021 15:59 Відповісти
 
 