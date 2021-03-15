Рада планує направити на висновок КС законопроєкт про призначення директорів НАБУ і ДБР, - Разумков

Верховна Рада планує включити до порядку денного і направити на висновок Конституційного Суду законопроєкт №5133 про призначення директорів НАБУ і ДБР.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

"Важливим питанням буде направлення до Конституційного Суду законопроєкту №5133 про унормування питання призначення директорів НАБУ і ДБР, для того, щоб привести це питання у відповідність до Конституції", - наголосив Разумков.

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