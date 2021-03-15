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Епідзонування України: чотири регіони в "червоній" зоні, 11 - у "помаранчевій", у дев'яти - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Епідзонування України: чотири регіони в "червоній" зоні, 11 - у "помаранчевій", у дев'яти - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 15 березня в м. Київ і восьми областях перевищено норму госпіталізації пацієнтів із COVID-19.

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Так, у "червоній" зоні залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська і Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг (в Івано-Франківській, Закарпатській та Житомирській областях), коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, а також рівень госпіталізацій. У Закарпатській області перевищено рівень завантаженості лікарняних ліжок із киснем - 70,2% (за норми менш ніж 65%), також цей показник перевищено в Івано-Франківській області - 65,9%.

Коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 також перевищено в Київській (21,4%), Львівській (21,7%) та Сумській (21,6%) областях.

До "помаранчевої" зони потрапили Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Також дивіться: У Черкасах розгортають тимчасовий госпіталь для хворих на COVID-19. ВIДЕО

Решта регіонів України - в "жовтій" зоні.

При цьому станом на 14 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено в дев'яти регіонах - у Києві (77,2 на 100 тисяч населення за норми 60), Івано-Франківській (123,4), Вінницькій (122,7), Чернівецькій (89,4), Закарпатській (86,9), Житомирській (96), Миколаївській (90,3), Тернопільській (60,6) і Хмельницькій (73,4) областях.

Епідпоріг перевищено у восьми областях: Донецькій (119,4%), Житомирській (141,3%), Закарпатській (139,0%), Київській (100,1%), Івано-Франківській (209,1%), Сумській (109,7%), Тернопільській (147,1%) та Черкаській (101,9%).

Епідзонування України: чотири регіони в червоній зоні, 11 - у помаранчевій, у девяти - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ 01
Епідзонування України: чотири регіони в червоній зоні, 11 - у помаранчевій, у девяти - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ 02
Епідзонування України: чотири регіони в червоній зоні, 11 - у помаранчевій, у девяти - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ 03

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Таке передчуття, що попередні хвилі то була лише розминка...
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15.03.2021 14:08 Відповісти
А Пфайзера всё нет
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15.03.2021 14:14 Відповісти
Тут была новость про переполненные больницы в быдлохарькове, а по таблице - заполнены менее, чем на треть...
Харьковские больницы для пациентов с COVID-19 загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, - врач Корсунов

И кто же это так брешет?
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15.03.2021 14:16 Відповісти
Это ты с быдлокиевом перепутал
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15.03.2021 14:20 Відповісти
А как же сцыла?
Или название не нравится, так даже Леня Космос не такой предводитель быдла, как гепа-допа, коих быдловчане всегда выбирают, уверен, и в этот раз...
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15.03.2021 14:26 Відповісти
Да! Вакцинация населения прошла успешно и вовремя, медаль и орден министру!!!
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15.03.2021 14:26 Відповісти
Чуть позже, дайте деньги посчитать и оприходовать...
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15.03.2021 14:29 Відповісти
лыжи -наше всё!
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15.03.2021 14:40 Відповісти
Виявляється те змагання, де Зеля і Стьопа стали чемпіонами, було всього лиш серед інвалідів-аматорів.
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15.03.2021 14:51 Відповісти
ничего стращного:
в Днепре 12 марта вакцинировали
10(десять)!!! человек!!
Ковидные деньги пустим на строительство дорог и парт съезды
-пандемия сбежит
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15.03.2021 15:04 Відповісти
Україна має негайно перейти до дистанційної форми навчання. Садочки теж.
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15.03.2021 15:05 Відповісти
 
 