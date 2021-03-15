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напад (976) Харків (2898) лікарі (1030)

"Черепно-мозкова травма і забої", - на Харківщині напали на бригаду швидкої допомоги, двох медиків госпіталізовано

Новини Цензор.НЕТ Події

"Черепно-мозкова травма і забої", - на Харківщині напали на бригаду швидкої допомоги, двох медиків госпіталізовано

У Валківському районі на Харківщині в ніч на 15 березня хулігани напали на бригаду "швидкої", яка перебувала в пункті базування. Двох побитих медиків госпіталізовано.

Про це повідомляється на сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Надзвичайна подія трапилася сьогодні вночі у пункті постійного базування Травневе Валківського відділення екстреної медичної допомоги. Групою осіб було скоєно хуліганський напад на бригаду, яка, в очікуванні виклику, перебувала на території пункту. Внаслідок нападу працівники Центру зазнали тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як розповів кореспонденту агентства "Укрінформ" директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта, котрий відвідав у лікарні травмованих медиків, найбільше постраждав водій. Також побили санітарку. Їх доправили в лікарню, третій член екіпажу – фельдшерка – не постраждала.

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"Це якісь хуліганські дії… Бригада перебувала на роботі, очікувала виклику. Люди з траси приходять до пункту. Дівчину постраждалу після надання допомоги та огляду сьогодні ось відпускають додому. А у водія стан не дуже – черепно-мозкова травма та забої. Поки що він залишається в лікарні", - сказав Забашта.

Медики "швидкої" вже звернулися в поліцію.

У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що інформацію про подію в пункті "швидкої" внесли в журнал єдиного обліку територіального відділення поліції та проводять перевірку. Обставини, кількість та особи нападників встановлюють.

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Топ коментарі
+9
Быдло совдеповское которое нужно только утилизировать
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15.03.2021 14:19
+8
А это разгул преступности которого так добиваются враги Украины.
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15.03.2021 14:28
+4
вот кому реально нужно давать разрешение на короткостволы
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15.03.2021 14:33
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Быдло совдеповское которое нужно только утилизировать
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15.03.2021 14:19 Відповісти
В СТРАНЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ХОТЬ КАКАЯ-ТО ВЛАСТЬ ? "Черепно-мозкова травма і забої", - на Харківщині напали на бригаду швидкої допомоги, двох медиків госпіталізовано - Цензор.НЕТ 741

не новости, а ДНИЩЕ !
- президент сливает разведоперацию спецслужб 4-х (!!!!) стран

- нападение группой лиц на скорую в месте базирования,
- мамаша торгует фотокарточками 8-летней модели в постели с бой-френдом
-.........

где мы ?
в ЗЕльоном ДРИЩЕ ?
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15.03.2021 15:10 Відповісти
Что это за дикость?!
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15.03.2021 14:22 Відповісти
А это разгул преступности которого так добиваются враги Украины.
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15.03.2021 14:28 Відповісти
Наркотики добывала уголовная гопота таким образом.
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15.03.2021 14:51 Відповісти
Собаки скажені
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15.03.2021 14:31 Відповісти
вот кому реально нужно давать разрешение на короткостволы
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15.03.2021 14:33 Відповісти
коментар відмічено як спам
Харьківщину розглядайте, як страдалицю за руцьким міром. Вся харківщина - це ВА-ТА!!!
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15.03.2021 14:36 Відповісти
не вся. 50%. Так было при евромайданах в 2014м, так и сейчас+/-
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15.03.2021 15:23 Відповісти
в последнее время подобное все чаще но когда начнут реальные сроки давать ?
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15.03.2021 14:38 Відповісти
Внесли в журнал єдиного обліку територіального відділення поліції та проводять перевірку- запхніть ваш журнал в свої поліцейські сідниці. Дайте змогу народу захистити себе самим, своїх рідних і свю роботу та своє діло.
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15.03.2021 14:40 Відповісти
Тут и мусор и бандит,скажут что это голимый беспредел .а беспредел надо жёстко присекать.
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15.03.2021 14:51 Відповісти
АВАКОВ: "Город Харьков всегда был и остается ментовским городом." территорией безнаказанности беззакония. И Разумов оттуда черпает себе кадры колорадочников, И Генеральная Лярва - кадр Харькова. УСЬО БУДЕТ ХАРЬКОВ?
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15.03.2021 14:51 Відповісти
Соседские СМИ писали про антирейтинги российских городов по преступности, так первое место занял .... Севастополь (!), там рост преступности за год составил 44%.

Сердечно порадовавшись за соседей, я пришла к следующим выводам:
Раз Севастополь во времена СССР был закрытый город, тогда это кто же туда сейчас понаехал? Ответ очевиден: обдроченцы из ЛДНР.

Сейчас Слуги Народа ЛДНР ре-интегрируют в Украину в "турборежиме"(С) - и в Украине уровень преступности выростет на 44%.
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15.03.2021 14:54 Відповісти
Необходима системная уборка биомусора!!!
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15.03.2021 15:39 Відповісти
Раз нельзя легализировать короткоствол для самозащиты (а государство ведь не задищает) то Нужно запретить кулаки. А то глупые украинцы сразу друг друга будут бить. И запретить автомобили и алкоголь, от них намного больше убийств чем гипотетически было бы от короткочтвола. И кухонные ножи запретить, а то мы друг друга сразу перережем- нарид ще не готовий..
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15.03.2021 19:28 Відповісти
 
 