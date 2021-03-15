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Задіяно найбільшу кількість апаратів ШВЛ від початку пандемії COVID-19 в Україні, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Задіяно найбільшу кількість апаратів ШВЛ від початку пандемії COVID-19 в Україні, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за останній тиждень збільшилася кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава уряду заявив під час селекторної наради.

За словами Шмигаля, якщо позаминулого тижня була заповнена третина місць, то зараз - майже половина: 2212 із 4694. Задіяно апаратів ШВЛ на сьогодні - 1072 - найбільша кількість від початку пандемії в Україні.

"Це підтверджує негативну динаміку та складний перебіг захворюваності. На Івано-Франківщині відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки, але поки що область залишається серед лідерів за кількістю активних хворих – 17 994. Найбільше їх у Києві – 44 600. Серед лідерів також Вінницька (15 133) та Чернівецька (14 220) області. Загалом в Україні станом на зараз 213 тисяч активних хворих", – сказав очільник уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2021 році "Укравтодор" проведе відкритий тендер щодо будівництва ділянки Північного обходу м. Львів, - Шмигаль

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І більше 90% хворих від них померло.
Бо ви не навчили персонал ними користуватись.
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15.03.2021 14:23 Відповісти
не від них, а які отримували лікування за допомогою тих ШВЛ.
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15.03.2021 14:24 Відповісти
ИВЛ бесполезны. Нужны кислородные концентраторы. Где они, шмыга? Деньги украли, а от ковида рассчитывали отпетлять? Увидели мир в глазах вируса?
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15.03.2021 14:25 Відповісти
Это да. Он лучше. Мои старичков 80+ спас именно кислородный концентратор. И только не китайское фуфло.
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15.03.2021 14:29 Відповісти
Харьковские избиратели Кернеса, поднажмите! За год никакой профилактики не было, все как ездили в переполненных трамваях, так и ездят, информационная безопасность от ********* соседней не выполнялась. Россия обрабатывала и подготавливала антиковидников и ватное стадо. Отряд Жнецов в пути....
"Ковидные" больницы переполнены. Харьков приближается к медицинской катастрофе, - врач
Кислородные места заняты, концентраторы не помогают - врач о ситуации в харьковской "инфекционке"

От осложнений COVID умер завотделением Харьковской областной "инфекционки"

Харьковщина попала в желтую зону
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15.03.2021 14:51 Відповісти
Шмыгаль считает в том числе задействованные апараты ИВЛ ,которые Порошенко поставлял как будто государство их преобрело
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15.03.2021 15:47 Відповісти
А кто до этого довел,ипанат зебильный?
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15.03.2021 16:11 Відповісти
 
 