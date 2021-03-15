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Львів за пів кроку від "червоної зони". Такої складної ситуації ще не було, - Садовий

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Львів за пів кроку від "червоної зони". Такої складної ситуації ще не було, - Садовий

Львів перебуває за пів кроку від "червоної зони" адаптивного карантину, що передбачає запровадження найсуворіших обмежень.

Про це заявив мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Львівський портал.

Він зазначив, що такого сплеску захворюваності на коронавірус від початку пандемії не було.

За його словами, багато країн Європи на сьогодні переходять на жорсткий локдаун. Крім того, обмеження "червоної зони" вже діють у чотирьох областях України.

"Учора стало відомо, що в харківських лікарнях нікуди класти хворих. У Львові поки є місця в медичних закладах, але якщо раніше протягом дня в комунальні лікарні надходило в середньому +30 нових хворих, то зараз таких уже понад 40. Такої складної ситуації, як зараз, раніше не було", - зазначив Садовий.

Щоб розірвати ланцюг заражень, у місті посилюються карантинні обмеження. Зокрема, із 16 березня учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно. Відповідне рішення має ухвалити комісія з надзвичайних ситуацій.

Також читайте: Мер Львова Садовий хоче з вівторка перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання

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Топ коментарі
+3
"Львов в полушаге от "красной зоны". Такой сложной ситуации еще не было, - Садовый"

Садовый, мы знаем кто твой хозяин - Фридман.

Также мы, порохоботы, не забыли, как в далеком 2014 Садовый выступал за "мир" и предложил в рамках "мира" один день во Львове разговаривать всем только на русском, а на Донбассе один день всем разговаривать только на украинском.
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15.03.2021 14:49
+1
ну садовый, как обычно, тут не при чем...они же сами как бы собирались. бизнес-превыше всего. а потом-караул-спасайте...
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15.03.2021 14:53
+1
Ну и когда собственно посадят Садового ? Львов в полушаге от "красной зоны". Такой сложной ситуации еще не было, - Садовый - Цензор.НЕТ 5234
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15.03.2021 14:53
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так шо будут делать? шаг вперёд или два шага назад?
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15.03.2021 14:45 Відповісти
"Львов в полушаге от "красной зоны". Такой сложной ситуации еще не было, - Садовый"

Садовый, мы знаем кто твой хозяин - Фридман.

Также мы, порохоботы, не забыли, как в далеком 2014 Садовый выступал за "мир" и предложил в рамках "мира" один день во Львове разговаривать всем только на русском, а на Донбассе один день всем разговаривать только на украинском.
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15.03.2021 14:49 Відповісти
а также помню 26 марта 2014.
Садовий - Ми програли війну! (с)
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15.03.2021 19:47 Відповісти
в Ютубчике полно видосиков, как нарИд кучно отмечал Масленницу во Львове..
Садовый - даун!
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15.03.2021 14:50 Відповісти
ну садовый, как обычно, тут не при чем...они же сами как бы собирались. бизнес-превыше всего. а потом-караул-спасайте...
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15.03.2021 14:53 Відповісти
"нарід" відзначав, а люди в квартирах сиділи
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15.03.2021 15:38 Відповісти
Ну и когда собственно посадят Садового ? Львов в полушаге от "красной зоны". Такой сложной ситуации еще не было, - Садовый - Цензор.НЕТ 5234
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15.03.2021 14:53 Відповісти
хто ж його посадить, воно "памятник"
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15.03.2021 15:39 Відповісти
А они там в буковели вместе со шмарклей на лыжах катались во воемя карантина,вот весь запад теперь болеет,и к нам теперь от них эта зараза придёт и лок даун не за горами.
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15.03.2021 15:04 Відповісти
матчі збірної по футболу куди перенесуть? Харків також на межі червоної...
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15.03.2021 16:07 Відповісти
 
 