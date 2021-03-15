Львів за пів кроку від "червоної зони". Такої складної ситуації ще не було, - Садовий

Львів перебуває за пів кроку від "червоної зони" адаптивного карантину, що передбачає запровадження найсуворіших обмежень.

Про це заявив мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Львівський портал.

Він зазначив, що такого сплеску захворюваності на коронавірус від початку пандемії не було.

За його словами, багато країн Європи на сьогодні переходять на жорсткий локдаун. Крім того, обмеження "червоної зони" вже діють у чотирьох областях України.

"Учора стало відомо, що в харківських лікарнях нікуди класти хворих. У Львові поки є місця в медичних закладах, але якщо раніше протягом дня в комунальні лікарні надходило в середньому +30 нових хворих, то зараз таких уже понад 40. Такої складної ситуації, як зараз, раніше не було", - зазначив Садовий.

Щоб розірвати ланцюг заражень, у місті посилюються карантинні обмеження. Зокрема, із 16 березня учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно. Відповідне рішення має ухвалити комісія з надзвичайних ситуацій.

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