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Суддя Вовк у 7-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк вчергове не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Сьогодні ВАКС постановив зупинити сплив строків у провадженні на час розшуку голови ОАСК та відмовив у відводі слідчого судді", – зазначили у пресслужбі суду.
Раніше ВАКС шість разів ухвалював рішення про примусову доставку Вовка, проте підозрюваний суддя не з'являвся до суду.
Нагадаємо, раніше директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що захист протидіє доставці в Антикорупційний суд голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.
Топ коментарі
+10 Шрек Баблокат
показати весь коментар15.03.2021 14:47
+9 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар15.03.2021 14:45
+9 Freken
показати весь коментар15.03.2021 14:47
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мабудь у Печерському
но прийдете новый Президент, и руководство ГБР, руководство МВД и лично Аваков вместе с судьей Вовком поедут в комфортное СИЗО, потому что уголовные дела они себе заработали на ровном месте..
Та вони там простим людям дулі крутять і сміються, як з дурників.
Вони - то особлива каста. Ніхто з них нікого свого не засудить. Просто гра між ними "схопи за піську - відпусти піську". Хапають і регочуть. Для власного задоволення.
...а ситуация страшная
Председатель окружного административного суда Киева Павел Вовк в очередной, 236-й раз не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда.
Ранее ВАКС двести тридцать шесть раз принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд.
Цирк в Украине продолжается. Принудительно это принудительно а не ждать пока он сам сядет в тюрьму. Народ считают лохами.
Ви думаєте той пес тупий? Та ні, просто він читає думки хазяїна.