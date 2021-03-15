Суддя Вовк у 7-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу

Голова окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк вчергове не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Сьогодні ВАКС постановив зупинити сплив строків у провадженні на час розшуку голови ОАСК та відмовив у відводі слідчого судді", – зазначили у пресслужбі суду.

Раніше ВАКС шість разів ухвалював рішення про примусову доставку Вовка, проте підозрюваний суддя не з'являвся до суду.

Нагадаємо, раніше директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що захист протидіє доставці в Антикорупційний суд голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя Вовк у 6-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу: ВАКС ухвалив рішення про примусове доставлення