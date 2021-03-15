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Суддя Вовк у 7-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суддя Вовк у 7-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу

Голова окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк вчергове не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Сьогодні ВАКС постановив зупинити сплив строків у провадженні на час розшуку голови ОАСК та відмовив у відводі слідчого судді", – зазначили у пресслужбі суду.

Раніше ВАКС шість разів ухвалював рішення про примусову доставку Вовка, проте підозрюваний суддя не з'являвся до суду.

Нагадаємо, раніше директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що захист протидіє доставці в Антикорупційний суд голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя Вовк у 6-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу: ВАКС ухвалив рішення про примусове доставлення

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Топ коментарі
+10
шесть неявок судьи Вовк в суд назад, ГБР должна было возбудить уголовное дело против полиции и лично Авакова, за неисполнение судебного документа.. но это ж Аваков!.. кто его сейчас посадит?!..
но прийдете новый Президент, и руководство ГБР, руководство МВД и лично Аваков вместе с судьей Вовком поедут в комфортное СИЗО, потому что уголовные дела они себе заработали на ровном месте..
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15.03.2021 14:47
+9
В Україні суддя, це щось на порядок вище за Гітлера в Німеччині в 1940 році.
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15.03.2021 14:45
+9
А якби який волонтер не явився? А якби якийсь доброволець не явився?
Та вони там простим людям дулі крутять і сміються, як з дурників.
Вони - то особлива каста. Ніхто з них нікого свого не засудить. Просто гра між ними "схопи за піську - відпусти піську". Хапають і регочуть. Для власного задоволення.
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15.03.2021 14:47
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В Україні суддя, це щось на порядок вище за Гітлера в Німеччині в 1940 році.
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15.03.2021 14:45 Відповісти
7 ???!!! о MAMA MIA!!!!!
Судья Вовк в 7-й раз не явился на заседание по избранию ему меры пресечения - Цензор.НЕТ 9952
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15.03.2021 14:49 Відповісти
Суддя Вовк у 7-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 134
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15.03.2021 15:19 Відповісти
как мне говорил один судья лет 18-20 назад - второй после президента . а учитывая теперешнее что - то вместо президента в стране то и получается что первый в государстве
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15.03.2021 16:56 Відповісти
Він на х..боком бачив державну владу України та і саму Україну !!!)))
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15.03.2021 14:45 Відповісти
в якому лісі ховається той пресловутий сірий Вовк ?
мабудь у Печерському Судья Вовк в 7-й раз не явился на заседание по избранию ему меры пресечения - Цензор.НЕТ 9459
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15.03.2021 14:56 Відповісти
срать хотел на всех и свея, может пора за помидоры и арестовать и в прессхату?
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15.03.2021 14:46 Відповісти
Даже ДУБИНСКОГО сняли а судье Вовк похрен! )
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15.03.2021 14:47 Відповісти
шесть неявок судьи Вовк в суд назад, ГБР должна было возбудить уголовное дело против полиции и лично Авакова, за неисполнение судебного документа.. но это ж Аваков!.. кто его сейчас посадит?!..
но прийдете новый Президент, и руководство ГБР, руководство МВД и лично Аваков вместе с судьей Вовком поедут в комфортное СИЗО, потому что уголовные дела они себе заработали на ровном месте..
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15.03.2021 14:47 Відповісти
А якби який волонтер не явився? А якби якийсь доброволець не явився?
Та вони там простим людям дулі крутять і сміються, як з дурників.
Вони - то особлива каста. Ніхто з них нікого свого не засудить. Просто гра між ними "схопи за піську - відпусти піську". Хапають і регочуть. Для власного задоволення.
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15.03.2021 14:47 Відповісти
каста недоторканих пофігістів.
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15.03.2021 14:48 Відповісти
прэлэсно...ему можно - оно ж полубох ?
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15.03.2021 14:48 Відповісти
Новый советник Разумкова проводил сессию облсовета Харьковской области в футболке «Беркут» и носил «георгиевскую ленту»15 марта, 2021Без рубрикиКомментарии: 1Судья Вовк в 7-й раз не явился на заседание по избранию ему меры пресечения - Цензор.НЕТ 1393Внештатным советником главы ВР Дмитрия Разумкова по вопросам местного самоуправления назначен экс-глава Харьковского областного совета (2008-2020 гг.) и бывший «регионал» Сергей Чернов.Читать далее
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15.03.2021 14:50 Відповісти
лютый волчара)
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15.03.2021 14:50 Відповісти
как мило..., одной мне кажется, что некоторым у нас в стране закон и беззаконие в придачу, а другие находятся как-то НАД всей этой возней...
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15.03.2021 14:52 Відповісти
Судья забил на суд. Судья Вовк в 7-й раз не явился на заседание по избранию ему меры пресечения - Цензор.НЕТ 2386
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15.03.2021 14:55 Відповісти
Сколько еще будет длиться эта кукольная комедия?! Жлоба волка посадить в клетку и насильно доставить в Суд!
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15.03.2021 14:55 Відповісти
Даже бандюки Донецка смогли в стране сохранить на некоторое время видимость государства . Квартальщики за 2года!!! опустили ее до Одесского ПРивоз по понятиям.
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15.03.2021 14:56 Відповісти
А что, так тоже можно было?
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15.03.2021 15:01 Відповісти
Суддя Вовк у 7-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 2588

...а ситуация страшная Суддя Вовк у 7-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 2926
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15.03.2021 15:03 Відповісти
Короче, пока у нас такой преЗедент, судьи могут спать спокойно, регулярно занося долю в ОПу или регулярно выполняя их волю!
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15.03.2021 15:05 Відповісти
Україна, рік 2023, 4-й рік потужного будівництва держави і боротьби з корупціею. Поточна новина дня :

Председатель окружного административного суда Киева Павел Вовк в очередной, 236-й раз не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда.
Ранее ВАКС двести тридцать шесть раз принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд.
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15.03.2021 15:06 Відповісти
1-й сеезон, 7-я серия...
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15.03.2021 15:08 Відповісти
Ачетакова,***? Клав цей ублюдок великий болт на всіх. Знає,гнида,що йому при нинішній владі нічого не буде,от і куражиться.
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15.03.2021 15:09 Відповісти
{вот тут фотка Гитлера с удивлённым лицом и вопросом "а чё, так можно было?"}
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15.03.2021 15:09 Відповісти
На Порошенко у них спецназ нашелся.
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15.03.2021 15:12 Відповісти
Шел надцатый год. Судье Вовку отослали повестку под номером 8 в четырнадцатой степени.
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15.03.2021 15:15 Відповісти
волк позорный
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15.03.2021 15:30 Відповісти
"Ранее ВАКС шесть раз принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд."

Цирк в Украине продолжается. Принудительно это принудительно а не ждать пока он сам сядет в тюрьму. Народ считают лохами.
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15.03.2021 15:59 Відповісти
Та он #уй ложил , или как там правильно- клал.
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15.03.2021 16:07 Відповісти
Такой )(уйни,как при зебилах,не было ни при одной власти в Украине.
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15.03.2021 16:10 Відповісти
Службовий пес виконав команду "Фас!", догнав злочинця і... облизав йому капці.
Ви думаєте той пес тупий? Та ні, просто він читає думки хазяїна.
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15.03.2021 16:31 Відповісти
Семь - счастливое число!
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15.03.2021 17:46 Відповісти
Он сейчас готовится на повышение. Ему некогда расхаживать по всякой ерунде. Просто при власти КРИМИНАЛ. Вот и все становится на свои места.
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15.03.2021 18:00 Відповісти
Очередная серия "рассмеши комика" в реалиях страны. Смешно блдь с этих шутов-пи.арасов аж до скрипа зубов.
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15.03.2021 18:08 Відповісти
Вот можно просто не приходить, и не посадят) Суддя Вовк у 7-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 107
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15.03.2021 19:19 Відповісти
У волков сейчас гон, не до судов.
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15.03.2021 19:27 Відповісти
 
 