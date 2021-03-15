УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8002 відвідувача онлайн
Новини ПодіїСуспільство
10 066 24
ДТП (4209) Київ (13832)

Смертельна ДТП на Троєщині в Києві: водій позашляховика Губрій, який влаштував аварію, виявився експоліцейським, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Смертельна ДТП на Троєщині в Києві: водій позашляховика Губрій, який влаштував аварію, виявився експоліцейським, - ЗМІ

П’яний водій Toyota Land Cruiser, який у ніч на 15 березня скоїв смертельну ДТП у Деснянському районі Києва, виявився колишнім працівником правоохоронних органів.

Це 29-річний уродженець села Почапинці Жмеринського району Вінницької області. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Губрій Василь Сергійович, 1992 року народження, ще до 2018 року працював у поліції охорони Вінницької області. Десь життя Василя зробило крутий поворот і він почав їздити за кермом престижного Toyota Land Cruiser 200 KA7000CO (2018 р.в.), який зареєстровано на пані Главацьку Олександру, 1995 року народження", - йдеться в дописі.

Також дивіться: Смертельна ДТП на Троєщині в Києві: алкоголь у крові затриманого перевищував норму більш ніж у 10 разів. ВІДЕО камер спостереження

Водій Toyota Land Cruiser до 2018 року працював у поліції охорони Вінницької області.

"28-річна п‘яна мерзота, яка сьогодні вночі вбила двох ні в чому не повинних чоловіка та жінку, затримана поліцією Києва і вже перебуває за ґратами. Поліція і прокуратура буде вимагати в суді затримання мерзоти без права виходу під заставу, тому що такі покидьки небезпечні для людей. На жаль, максимальна відповідальність за цей злочин до публікації Закону 2695 буде лише до 10 років позбавлення волі. І мерзотник буде мати право на амністію та дострокове звільнення після відбуття 1/2 строку. Після публікації завтра Закону 2695 про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, за який я дякую особисто Президенту Володимиру Зеленському та 325 депутатам Верховної Ради, такого роду мерзотники будуть вже отримувати по 12 років ув’язнення без права на амністію чи помилування. А дострокове звільнення можливо буде тільки після відбуття не менш як 2/3 строку", - заявив заступник глави МВС Антон Геращенко.

"Нагадаю, що Верховною Радою ухвалено Закон 2695, який суттєво підвищує відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Він набуває чинності після публікації завтра. А саме з 00:00 годин середи 17 березня. Інформація про зміни в покараннях за посиланням. Наша мета - не підвищити збір штрафів у бюджет. Наша мета - збереження життя людей на дорогах України! Висловлюю свої співчуття рідним та близьким безневинно загиблих чоловіка та жінки, які просто стояли на світлофорі, очікуючи на зелене світло", - додав Геращенко.

Нагадаємо, аварія сталася на перехресті проспекту Романа Шухевича і бульвару Перова. Водій і пасажирка розчавленого позашляховиком авто Skoda загинули на місці. Тест "Драгер" у винуватця ДТП показав 2,05 проміле алкоголю. Водночас сам він травм не зазнав. Винуватця смертельної аварії поліцейські затримали і почали досудове розслідування.

Смертельна ДТП на Троєщині в Києві: водій позашляховика Губрій, який влаштував аварію, виявився експоліцейським, - ЗМІ 01

Смертельна ДТП на Троєщині в Києві: водій позашляховика Губрій, який влаштував аварію, виявився експоліцейським, - ЗМІ 02Смертельна ДТП на Троєщині в Києві: водій позашляховика Губрій, який влаштував аварію, виявився експоліцейським, - ЗМІ 03

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+16
И сколько часов он уже экс?
показати весь коментар
15.03.2021 15:08
+12
Бывший-действующий милиционер, внедорожник, пьяный в гавно, убил людей... Стандартный набор нынче. Опять 5 лет расследовать будут и мензурки с мочой искать, как с харьковской гонщицей, которая в колонии в шезлонге загорает?
показати весь коментар
15.03.2021 15:11
+6
Жлоб с Винницы удачно женился?! За ха. Скорее всего водила у какого-то упыря, его дочки либо любовницы
показати весь коментар
15.03.2021 15:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И сколько часов он уже экс?
показати весь коментар
15.03.2021 15:08 Відповісти
Вы читать пробовали? Он экс-мусор почти 3 года
показати весь коментар
15.03.2021 15:15 Відповісти
детки сАбакова развлекаются
показати весь коментар
15.03.2021 15:09 Відповісти
При чем сдесь АВаков? Лишь бы щегульнуть рабской кайфовой возможностю мокнуть начальника? Вы бы тлучше эту кугутяру с Винницкой области мокнули, Аваков этому негодяю не заливал.... Но у рабов все рабы идеальные (нарид), а начальники (цари) хреновые,,,
показати весь коментар
15.03.2021 15:17 Відповісти
Бывший-действующий милиционер, внедорожник, пьяный в гавно, убил людей... Стандартный набор нынче. Опять 5 лет расследовать будут и мензурки с мочой искать, как с харьковской гонщицей, которая в колонии в шезлонге загорает?
показати весь коментар
15.03.2021 15:11 Відповісти
ещё один уволился перед походом по кабакам
показати весь коментар
15.03.2021 15:12 Відповісти
Сьогодні хтось з форумчан казав,що це точно екс поліціянт.Ну немає такого в європейських країнах.З цим всім в Європу і НАТО точно не візьмуть.
показати весь коментар
15.03.2021 15:12 Відповісти
Я не скажу за все Европу , но в Дании если ты покупаешь машину и у тебя не было законных на это средств , то полиция обязательно постучит в дверь с вопросом , а откуда деньги на эту машину
показати весь коментар
15.03.2021 15:15 Відповісти
Danis Nielsen Так і в Польщі такого немає.Якби там в поліціянтів були такі зашквари,то все керівництво там би полетіло,вже давно.
показати весь коментар
15.03.2021 15:24 Відповісти
А наші "вожді" і не хочуть в Європу. А навіщо? Тут вони "боги", а там вони будуть просто багаті люди і все. Тут їм можна абсолютно ВСЕ, там такого кіна не буде, навіть кадру. Це раз.
Друге - навіщо Європі ВСІ українці? Вони відберуть собі на роботу здорових та розумних. А ще земля залишилась. Ну це не надовго. Через офшори покатить
показати весь коментар
15.03.2021 19:09 Відповісти
Andrey Dzybak Це так.
показати весь коментар
15.03.2021 19:46 Відповісти
...запереть урода в остатках Крузака, облить бензином и публично сжечь к хренам Смертельное ДТП на Троещине в Киеве: устроивший аварию водитель внедорожника Губрий оказался экс-полицейским, - СМИ - Цензор.НЕТ 7250
показати весь коментар
15.03.2021 15:12 Відповісти
Хоча може бути поліція хороша з таким керівництвом? Я пам'ятаю,як Авакова називали патріотом,до речі і Коломойського і ще інших осіб.
показати весь коментар
15.03.2021 15:13 Відповісти
нє пасрамім чєсть сабакова
показати весь коментар
15.03.2021 15:13 Відповісти
Скоріше за все вдало оженився. Якась балована ***** у якої папік дєпудятел, або бізьнєсмєн оооочччєнь одарьонний. А він хлопець хоч із села, але зовнішній вигляд дав Бог непоганий. От мала ***** якась і захтіла собі Кена в ліжко... Тепер йому немає чого мєнтом работать, він на крузакові по столиці їздить...
показати весь коментар
15.03.2021 15:14 Відповісти
Жлоб с Винницы удачно женился?! За ха. Скорее всего водила у какого-то упыря, его дочки либо любовницы
показати весь коментар
15.03.2021 15:16 Відповісти
А чого? У нас всі бувші і настояШШі лідЄри всі з периферії...
показати весь коментар
15.03.2021 15:36 Відповісти
жлоб типичный -номера главное посолидней , это диагноз
показати весь коментар
15.03.2021 15:14 Відповісти
экс-милиционер это как ранее судимый = расстрелять тварь Смертельное ДТП на Троещине в Киеве: устроивший аварию водитель внедорожника Губрий оказался экс-полицейским, - СМИ - Цензор.НЕТ 7370
показати весь коментар
15.03.2021 15:16 Відповісти
К 27-ми годам наохранял на круизер,нормально ментам в Виннице платят!
показати весь коментар
15.03.2021 15:28 Відповісти
Тут у 27 років на ланоса заробиш радуєшся, а мерзота мусорська катається на крузаках!
показати весь коментар
15.03.2021 15:38 Відповісти
Я думаю.що з ним нічого страшного не станеться.Максимум відсидить декілька років.Ну подумаєш якесь сміття вбив.По іншому він і не вважав.
показати весь коментар
15.03.2021 15:34 Відповісти
Бувших мусорів не буває, цю мєрзоту на бутилку потрібно посадити і в тюрягу на 10 рочків!
показати весь коментар
15.03.2021 15:37 Відповісти
"И мерзавец будет иметь право на амнистию и досрочное освобождение после отбытия 1/2 срока. После публикации завтра Закона 2695 об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения, за который я благодарю лично Президента Владимира Зеленского и 325 депутатов Верховной Рады, такого рода мерзавцы будут уже получать по 12 лет заключения без права на амнистию или помилование." - блин, я как будто блог рамзана ахматовича кадырова читаю. еще где-то "шайтанов" ввернуть и будет 1-в-1.
показати весь коментар
15.03.2021 15:55 Відповісти
 
 