Записатися на вакцинацію у сімейного лікаря можна буде на другому етапі, - Ляшко
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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли і як можна буде записатися на вакцинацію у сімейного лікаря.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Ляшко заявив в інтерв'ю "УП".
"Як тільки запуститься другий етап і ми чітко будемо розуміти кількість вакцини, яка приїхала або в разі отримання відповідних рекомендацій НТГЕІ про продовження терміну введення другої дози", - сказав головний санлікар, відповідаючи на запитання, коли можна буде записатися на вакцинацію у сімейного лікаря.
За його словами, сімейні лікарі здійснюватимуть запис на вакцинацію, вносячи відповідні дані в медичні інформаційні системи.
Водночас Ляшко не зміг спрогнозувати, коли почнеться вакцинація у приватних клініках.
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