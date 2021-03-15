УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8094 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Боротьба з коронавірусом
2 524 5
вакцина (3523) Ляшко Віктор (1352) COVID-19 (18055)

Записатися на вакцинацію у сімейного лікаря можна буде на другому етапі, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Записатися на вакцинацію у сімейного лікаря можна буде на другому етапі, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли і як можна буде записатися на вакцинацію у сімейного лікаря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ляшко заявив в інтерв'ю "УП".

"Як тільки запуститься другий етап і ми чітко будемо розуміти кількість вакцини, яка приїхала або в разі отримання відповідних рекомендацій НТГЕІ про продовження терміну введення другої дози", - сказав головний санлікар, відповідаючи на запитання, коли можна буде записатися на вакцинацію у сімейного лікаря.

За його словами, сімейні лікарі здійснюватимуть запис на вакцинацію, вносячи відповідні дані в медичні інформаційні системи.

Водночас Ляшко не зміг спрогнозувати, коли почнеться вакцинація у приватних клініках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У процесі вакцинації ми втратили 199 доз COVID-вакцини, - головний санлікар Ляшко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага ,на втором этапе ,на третьем этаже ,четвёртая дверь налево ... Записатися на вакцинацію у сімейного лікаря можна буде на другому етапі, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3152
показати весь коментар
15.03.2021 16:42 Відповісти
А что делать тем у кого нет семейного врача?
показати весь коментар
15.03.2021 16:54 Відповісти
Любопытно, а очередь будет общая или у семейного врача своя, в "Дії" другая, с call-центре третья, а где-то и четвёртая? Похоже, оптимальная стратегия для тех, кто хочет вакцинироваться - это ждать, когда начнут вакцинацию в частных клиниках по ценам раз в десять выше тех-же европейских.
показати весь коментар
15.03.2021 16:59 Відповісти
Надо на первом этапе вакцинировать всех желающих чиновников, а потом только для старцев.
показати весь коментар
15.03.2021 18:35 Відповісти
 
 