Три коронавірусні лікарні на Прикарпатті завантажено на 100%, ще низка медустанов - більш ніж на 90%, - головний санлікар області Савчук
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Івано-Франківській області три COVID-лікарні завантажено на 100%.
Про це повідомив головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Станом на ранок 15 березня на Прикарпатті три лікарні, які приймають хворих на коронавірус, завантажено на 100%, це - Долинська, Галицька і Калузька районна лікарні", - зазначив Савчук.
За його словами, завантаженість більш ніж 90% зафіксована в COVID-лікарнях Бурштина, Тлумача, Городенки, в Коломийській, Калуській ЦРЛ, Лисецький і Яремчанській і у двох COVID-лікарнях Івано-Франківська.
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