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Три коронавірусні лікарні на Прикарпатті завантажено на 100%, ще низка медустанов - більш ніж на 90%, - головний санлікар області Савчук

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Три коронавірусні лікарні на Прикарпатті завантажено на 100%, ще низка медустанов - більш ніж на 90%, - головний санлікар області Савчук

В Івано-Франківській області три COVID-лікарні завантажено на 100%.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на ранок 15 березня на Прикарпатті три лікарні, які приймають хворих на коронавірус, завантажено на 100%, це - Долинська, Галицька і Калузька районна лікарні", - зазначив Савчук.

За його словами, завантаженість більш ніж 90% зафіксована в COVID-лікарнях Бурштина, Тлумача, Городенки, в Коломийській, Калуській ЦРЛ, Лисецький і Яремчанській і у двох COVID-лікарнях Івано-Франківська.

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Никогда такого не было и вот опять. Зеленая пошесть так и не подготовилась к третьей волне эпидемии. Это не деньги на дорогах пилить.
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15.03.2021 16:28 Відповісти
А самим слабо тоже чуть озаботится?Ну там маски, социальные дистанции, не ходить на дискотеки, днюхи, свадьбы? У нас же все неверующие фомы, пока самого в жопу не клюнет. А теперь спасите, помогите)
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15.03.2021 16:42 Відповісти
Сколько людей прошло за зиму через курорты Карпат? И это в период пика пандемии и локдауна. А потом они разъехались по всей стране.
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15.03.2021 16:46 Відповісти
Вот именно) Отдых понад усе)
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15.03.2021 17:03 Відповісти
ну так главмразь непосредственно пример подавала своей зелёной пастве
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15.03.2021 17:06 Відповісти
Таки да. "Вы все лохи, а я на отдыхе",
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15.03.2021 17:08 Відповісти
 
 