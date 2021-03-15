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Україна сподівається на новий альянс з підписантами Будапештського меморандуму: Росія буде змушена сісти за стіл переговорів, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Україна сподівається на новий альянс з підписантами Будапештського меморандуму: Росія буде змушена сісти за стіл переговорів, - Резніков

Росія порушила свої зобов'язання перед Україною в рамках Будапештського меморандуму, проте Україна чекає створення нового міжнародного альянсу, з яким Росія не зможе не рахуватися і буде змушена сісти за стіл переговорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Obozrevatel сказав віцепрем'єр-міністр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Мене тішить, що почали звучати питання Будапештського меморандуму. Постійний представник Німеччини на засіданні Ради безпеки ООН нещодавно у своїй промові нагадав зокрема й росіянам, що саме Лавров, який тоді був представником Росії в цій організації, привіз реєструвати в канцелярії Будапештський меморандум", - зазначив Резніков, додавши, що Україна має повне моральне право очікувати на підтримку країн Будапештського меморандуму в новому форматі.

Він нагадав, що свого часу Україна відмовилась від третього у світі ядерного потенціалу, довірившись Росії, США, Великій Британії, Франції, які гарантували недоторканність державних кордонів.

Також читайте: Зеленський про невиконання Будапештського меморандуму: "Це зрада України"

Росія порушила свої зобов’язання, тому Україна має "повне моральне право очікувати від країн Будапештського меморандуму повної підтримки". "Ми очікуємо нового альянсу, з яким Росія не зможе не рахуватися і змушена буде сісти за стіл перемовин так само, як у свій час приєдналася до "нормандського формату", - зазначив Резніков.

Він уточнив, що не йдеться про реанімацію цього документа в буквальному розумінні, однак потрібно постійно підтримувати діалог про гарантії безпеки та допомогу Україні, проти якої РФ здійснює агресію.

Як повідомлялося, 5 грудня 1994 року лідерами України, Великої Британії, Росії і США було укладено Будапештський меморандум "Про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". Дві інші ядерні держави та постійні члени Ради Безпеки ООН – Китай і Франція - також приєдналися до цього документа, який містив зобов’язання сторін-підписантів гарантувати незалежність та територіальну цілісність України. Після підписання документа Україна вивела на територію Росії третій за потужністю на той час ядерний арсенал. Натомість Росія у 2014 році на порушення цієї угоди та інших міжнародно-правових актів стосовно відносин з Україною здійснила неприкриту збройну агресію проти України, анексувавши Крим та окупувавши частину території Донбасу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Весняне загострення параноїдальної шизофреніі !!! Де вони взялись , це здіпець!!!)))
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15.03.2021 16:43
+4
Ну да ,одного же меморандума не хватило .... Украина надеется на новый альянс с подписантами Будапештского меморандума: Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров, - Резников - Цензор.НЕТ 7251
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15.03.2021 16:40
+3
Віддали мацкалям 560 крилатих ракет з дальністю 2500 км за велику шану. Тепер радіємо Нептунам з дальністю в 280 км та з меншою боєголовкою. Спасібо Данилич, удружил.
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15.03.2021 16:57
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Ну да ,одного же меморандума не хватило .... Украина надеется на новый альянс с подписантами Будапештского меморандума: Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров, - Резников - Цензор.НЕТ 7251
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15.03.2021 16:40 Відповісти
да, уж этот-то покрепче будет!
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15.03.2021 16:42 Відповісти
Весняне загострення параноїдальної шизофреніі !!! Де вони взялись , це здіпець!!!)))
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15.03.2021 16:43 Відповісти
Услуга, которая уже оказана, ничего не стоит...
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15.03.2021 16:43 Відповісти
Віддали мацкалям 560 крилатих ракет з дальністю 2500 км за велику шану. Тепер радіємо Нептунам з дальністю в 280 км та з меншою боєголовкою. Спасібо Данилич, удружил.
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15.03.2021 16:57 Відповісти
Ага, ще рашисти погодяться на перезавантаження Ради Безпеки ООН з її соьогоднішнім правом вето від Раші. Мячти-мячти, какая радость...
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15.03.2021 16:44 Відповісти
Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров, - Резников./ Кукареканьем кодлан Коломойского заражен поголовно.
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15.03.2021 16:44 Відповісти
Расея сидит на бутылке. Садиться за стол переговоров ей не интересно.
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15.03.2021 16:48 Відповісти
Раз уж зелёным хочется надеяться, то может лучше надеяться на другой альянс - НАТО например?
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15.03.2021 16:50 Відповісти
Главное- "Россия нарушила свои обязательства перед Украиной в рамках Будапештского меморандума, однако Украина ждет создания нового международного альянса- а почему на каждом углу не вопит о необходимости создания этого альянса??? Сидеть , ждать- молчать - это рашистская методичка в исполнении "слуг"
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15.03.2021 16:53 Відповісти
Нарешті Президент України згадав про Будапештський Меморандум.
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15.03.2021 16:56 Відповісти
Как бы возврат к ядерному оружию был бы понадежней этих бумажек на которые всем плевать.
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15.03.2021 16:57 Відповісти
Где то уже слышал такое: Движение - всё, конечная цель - ничто... Эти, изумрудные наши, - создают движуху и шумиху, в этом и вся суть их.
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15.03.2021 17:07 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності !!! "Много шума ,из ничего!" !!!!))))
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15.03.2021 17:10 Відповісти
А Міттеран же попереджував Чучму про підписантів мумурандуму: "молодий чоловіче, ВОНИ вас надурять"...
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15.03.2021 17:07 Відповісти
Да прочитайте, млять, тект преждле чем трындеть!

, подтверждают такое:
1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ ( 994_055 ) уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины.
2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее использование против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом согласно Уставу Организации Объединенных Наций ( 995_010 ).
3. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ( 994_055 ) воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить любые преимущества.
4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия.
5. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины их обязательства не применять ядерное оружие против любого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающим ядерным оружием, кроме случая нападения на них самих, их территории или их подопечные территории, их вооруженные силы или на их союзников с стороны такого государства совместно или в союзе с государством, обладающим ядерным оружием.
6. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, вследствие которой возникает вопрос относительно этих обязательств.
Этот меморандум вступает в силу с момента подписания. http://kiev1.org/budapesht-m.html
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15.03.2021 17:27 Відповісти
А что тут читать????
. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, вследствие которой возникает вопрос относительно этих обязательств.
Вот и все гарантии для Украины , которые предоставляет этот меморандум для Украины. Еслм на Украину нападут, то они соберутся и проведут консультации. О защите Украины ни слова. Тогдашний президент Кучма подписался под пустой , ничего не значушчей бумашкой, по которой Украина полностью розуружается, и стает беззащитной. Говоря языком уголовного кодекса Кучма совершил диверсию против Украины, и должен за это дияние давным давно на зоне рукавицы шить.
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15.03.2021 18:30 Відповісти
Это не диверсия, это в сотни раз хуже. За такое рыжого вместе с подельниками должны были судить по законам военного времени. И повесить. На таких как он пули не тратили.
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15.03.2021 19:00 Відповісти
Вже насподівалися
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15.03.2021 18:42 Відповісти
А с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали" , - заявив Владимир Путин, 4 марта2014г.
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15.03.2021 18:48 Відповісти
Кратко о меморандуме
1. Вода, треп и болтовня.
2. Пару-тройка строк ни о чем.
3. Де факто НЕТ гарантий. ИХ НЕТ. Просто перед этим была болтованяо гарантиях и т.д.
Почему за имзену родине не судят все сооавтров? За такие подвиги в ссср бы давно расстреляли всех соучастников. Ведь ЯО здали взамен на пустоту. Почему не был подготовлен соответствующий ДОГОВОР с гарантиями, сроками и т.д.?
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15.03.2021 18:59 Відповісти
Все правильно. Макрон и Меркель сейчас топят за Уйлостан. Ни Франция, ни Германия на ничего не должны. НаРФия в их окружении чувствует себя, как среди союзников, очень комфортно.
Пусть поговорит с Великобританией и США - подписантами Будапештского меморандума!
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15.03.2021 19:21 Відповісти
Придурки на 8-й год войны вспомнили о Будапештском меморандуме! хе-хе идиоты))
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15.03.2021 21:09 Відповісти
Как вариант - это размен Донбасса на Крым. Потому, что Украина отстраивать Донбасс не потянет. Но вот так просто отпускать атакующего нельзя - пусть ещё отстраивает то, что загубил.
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15.03.2021 22:21 Відповісти
Вы еще создайте этот международный альянс. Значит, международное право Россия может игнорировать, а альянс - ни-ни.
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15.03.2021 22:43 Відповісти
если кацапия куда-то сядет, то это будет не вашими клоунскими стараниями точно...
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15.03.2021 23:10 Відповісти
 
 