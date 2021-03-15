Україна сподівається на новий альянс з підписантами Будапештського меморандуму: Росія буде змушена сісти за стіл переговорів, - Резніков
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Росія порушила свої зобов'язання перед Україною в рамках Будапештського меморандуму, проте Україна чекає створення нового міжнародного альянсу, з яким Росія не зможе не рахуватися і буде змушена сісти за стіл переговорів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Obozrevatel сказав віцепрем'єр-міністр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
"Мене тішить, що почали звучати питання Будапештського меморандуму. Постійний представник Німеччини на засіданні Ради безпеки ООН нещодавно у своїй промові нагадав зокрема й росіянам, що саме Лавров, який тоді був представником Росії в цій організації, привіз реєструвати в канцелярії Будапештський меморандум", - зазначив Резніков, додавши, що Україна має повне моральне право очікувати на підтримку країн Будапештського меморандуму в новому форматі.
Він нагадав, що свого часу Україна відмовилась від третього у світі ядерного потенціалу, довірившись Росії, США, Великій Британії, Франції, які гарантували недоторканність державних кордонів.
Росія порушила свої зобов’язання, тому Україна має "повне моральне право очікувати від країн Будапештського меморандуму повної підтримки". "Ми очікуємо нового альянсу, з яким Росія не зможе не рахуватися і змушена буде сісти за стіл перемовин так само, як у свій час приєдналася до "нормандського формату", - зазначив Резніков.
Він уточнив, що не йдеться про реанімацію цього документа в буквальному розумінні, однак потрібно постійно підтримувати діалог про гарантії безпеки та допомогу Україні, проти якої РФ здійснює агресію.
Як повідомлялося, 5 грудня 1994 року лідерами України, Великої Британії, Росії і США було укладено Будапештський меморандум "Про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". Дві інші ядерні держави та постійні члени Ради Безпеки ООН – Китай і Франція - також приєдналися до цього документа, який містив зобов’язання сторін-підписантів гарантувати незалежність та територіальну цілісність України. Після підписання документа Україна вивела на територію Росії третій за потужністю на той час ядерний арсенал. Натомість Росія у 2014 році на порушення цієї угоди та інших міжнародно-правових актів стосовно відносин з Україною здійснила неприкриту збройну агресію проти України, анексувавши Крим та окупувавши частину території Донбасу.
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, подтверждают такое:
1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ ( 994_055 ) уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины.
2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее использование против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом согласно Уставу Организации Объединенных Наций ( 995_010 ).
3. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ( 994_055 ) воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить любые преимущества.
4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия.
5. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины их обязательства не применять ядерное оружие против любого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающим ядерным оружием, кроме случая нападения на них самих, их территории или их подопечные территории, их вооруженные силы или на их союзников с стороны такого государства совместно или в союзе с государством, обладающим ядерным оружием.
6. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, вследствие которой возникает вопрос относительно этих обязательств.
Этот меморандум вступает в силу с момента подписания. http://kiev1.org/budapesht-m.html
. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, вследствие которой возникает вопрос относительно этих обязательств.
Вот и все гарантии для Украины , которые предоставляет этот меморандум для Украины. Еслм на Украину нападут, то они соберутся и проведут консультации. О защите Украины ни слова. Тогдашний президент Кучма подписался под пустой , ничего не значушчей бумашкой, по которой Украина полностью розуружается, и стает беззащитной. Говоря языком уголовного кодекса Кучма совершил диверсию против Украины, и должен за это дияние давным давно на зоне рукавицы шить.
1. Вода, треп и болтовня.
2. Пару-тройка строк ни о чем.
3. Де факто НЕТ гарантий. ИХ НЕТ. Просто перед этим была болтованяо гарантиях и т.д.
Почему за имзену родине не судят все сооавтров? За такие подвиги в ссср бы давно расстреляли всех соучастников. Ведь ЯО здали взамен на пустоту. Почему не был подготовлен соответствующий ДОГОВОР с гарантиями, сроками и т.д.?
Пусть поговорит с Великобританией и США - подписантами Будапештского меморандума!