Україна сподівається на новий альянс з підписантами Будапештського меморандуму: Росія буде змушена сісти за стіл переговорів, - Резніков

Росія порушила свої зобов'язання перед Україною в рамках Будапештського меморандуму, проте Україна чекає створення нового міжнародного альянсу, з яким Росія не зможе не рахуватися і буде змушена сісти за стіл переговорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Obozrevatel сказав віцепрем'єр-міністр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Мене тішить, що почали звучати питання Будапештського меморандуму. Постійний представник Німеччини на засіданні Ради безпеки ООН нещодавно у своїй промові нагадав зокрема й росіянам, що саме Лавров, який тоді був представником Росії в цій організації, привіз реєструвати в канцелярії Будапештський меморандум", - зазначив Резніков, додавши, що Україна має повне моральне право очікувати на підтримку країн Будапештського меморандуму в новому форматі.

Він нагадав, що свого часу Україна відмовилась від третього у світі ядерного потенціалу, довірившись Росії, США, Великій Британії, Франції, які гарантували недоторканність державних кордонів.

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Росія порушила свої зобов’язання, тому Україна має "повне моральне право очікувати від країн Будапештського меморандуму повної підтримки". "Ми очікуємо нового альянсу, з яким Росія не зможе не рахуватися і змушена буде сісти за стіл перемовин так само, як у свій час приєдналася до "нормандського формату", - зазначив Резніков.

Він уточнив, що не йдеться про реанімацію цього документа в буквальному розумінні, однак потрібно постійно підтримувати діалог про гарантії безпеки та допомогу Україні, проти якої РФ здійснює агресію.

Як повідомлялося, 5 грудня 1994 року лідерами України, Великої Британії, Росії і США було укладено Будапештський меморандум "Про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". Дві інші ядерні держави та постійні члени Ради Безпеки ООН – Китай і Франція - також приєдналися до цього документа, який містив зобов’язання сторін-підписантів гарантувати незалежність та територіальну цілісність України. Після підписання документа Україна вивела на територію Росії третій за потужністю на той час ядерний арсенал. Натомість Росія у 2014 році на порушення цієї угоди та інших міжнародно-правових актів стосовно відносин з Україною здійснила неприкриту збройну агресію проти України, анексувавши Крим та окупувавши частину території Донбасу.