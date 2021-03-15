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Головний санлікар Ляшко захворів на коронавірус: "зрада" скасовується, у мене тільки 13-й день після щеплення

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Головний санлікар Ляшко захворів на коронавірус:

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко захворів на коронавірус.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав позитивний ПЛР на ковід. Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований. Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням. У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явились симптоми, тому зрада відміняється. Але я впевнений, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і незабаром зможу повернутися до роботи!", - написав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтервал між СOVID-щепленнями можуть збільшити з 4 до 12 тижнів, - Ляшко

Він також підкреслив, що всі вакцини проти COVID-19 в першу чергу розроблені для полегшення перебігу хвороби без ускладнень для здоров'я.

"І ще раз наголошую. Якщо симптоми, звертайтеся до лікаря і проводьте діагностику. Вчасно поставлений діагноз - запорука стримування поширення коронавірусної хвороби", - додав Ляшко.

Він також уточнив, що зараз на лікарняному.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+67
Уже можно смеяться, или еще подождать?
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15.03.2021 16:36
+40
Короче:
вакцина - говно
санврач - придурок в смартфоне
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15.03.2021 16:38
+30
Головний санлікар Ляшко захворів на коронавірус: "зрада" скасовується, у мене тільки 13-й день після щеплення - Цензор.НЕТ 9997
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15.03.2021 17:21
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Сдается мне, что он дурил всем голову и не прививался индийской вакциной!
иначе не заболел бы, вакцины колют сейчас для лечения тяжелых ковид больных.

Головний санлікар Ляшко захворів на коронавірус: "зрада" скасовується, у мене тільки 13-й день після щеплення - Цензор.НЕТ 2150
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15.03.2021 18:24 Відповісти
Если больной, вакцину не колят
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15.03.2021 18:51 Відповісти
А що тут робить паРаша?
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15.03.2021 18:55 Відповісти
При любом заболевании не колят
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15.03.2021 18:52 Відповісти
Довымахивался дятел со своей индийской бодягой AstraZeneca
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15.03.2021 19:28 Відповісти
Брехло, или неуч? Вот открытые источники инета. Почему 22 дня?

Защитный эффект вакцины Pfizer/BioNTech наступает на 12-й день после первой инъекции
Все вакцины против коронавируса, по которым есть данные на сегодня, начинают действовать примерно спустя две, максимум три недели после первого укола.
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15.03.2021 20:45 Відповісти
у меня знакомый заболел в израиле на 15ый день после пфайзер.
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15.03.2021 22:13 Відповісти
Ну это не зрада, конечно.
Но хохма - как ни крути.
Это как "батюшке" триппер вдруг подхватить.
Тут уж оправдывайся - не оправдывайся, как говорится..
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15.03.2021 22:16 Відповісти
краще б самогонки по 150 грам пив чим тою фігньою прививався
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15.03.2021 22:33 Відповісти
Ляшко негодящий даже для роли подопытной крысы, и даже реакцию его организма нельзя принимать во внимание, ибо она такая же ложная и лживая.
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16.03.2021 00:47 Відповісти
Всі, як один, порохоботики в коментарях показали велич свого розуму.
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16.03.2021 11:02 Відповісти
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