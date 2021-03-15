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Щеплення проти коронавірусу отримали близько 6 тисяч військовослужбовців зі складу ООС, - пресцентр
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У зоні проведення операції Об'єднаних сил триває вакцинація проти коронавірусу. Станом на сьогодні, 15 березня, першу дозу вакцини Covishield отримали близько 6 тисяч військовослужбовців зі складу ООС.
Про це повідомило командування ООС на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Серед вакцинованих проти коронавірусу близько 1000 медичних працівників. Поствакцинальних ускладнень у військовослужбовців зі складу ООС поки не фіксували.
Кампанію з вакцинації військових в ООС проводять 10 мобільних бригад, які складаються з двох лікарів і медичної сестри. Вони пройшли спеціальну підготовку і володіють технікою проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної допомоги в разі побічних ефектів.
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Fedir Syzyi
показати весь коментар15.03.2021 21:07 Відповісти Мені подобається 0
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