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Уже до кінця року може з'явитися 6-8 нових удосконалених вакцин проти коронавірусу, - науковий співробітник ВООЗ Свамінатан

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Удосконалені вакцини проти COVID-19, які можна зберігати при кімнатній температурі, можуть бути готові до використання вже наприкінці цього або на початку наступного року.

Про це виданню Bloomberg заявила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Близько шести або восьми нових варіантів вакцин проти коронавірусу можуть пройти всі клінічні дослідження та регуляторний огляд до кінця року", - каже Сумія Свамінатан.

Нові вакцини додадуться до тих, які вже функціонують та використовуються у багатьох країнах. Людство потребує більшої кількості щеплень, особливо зараз, оскільки безперервна циркуляція вірусу породжує небезпечні нові штами COVID-19, а виробники ліків намагаються покривати масштабний попит на вакцини. За даними Bloomberg, лише 122 країни світу розпочали масові кампанії вакцинації.

"Ми повинні активно використовувати наявні вакцини. Але також важливо, щоб препарати еволюціонували та вдосконалювалися. Думаю, що до 2022 року ми побачимо появу нових удосконалених вакцин", - сказала Свамінатан, індійський педіатр, найбільш відома своїми дослідженнями туберкульозу та ВІЛ.

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Наразі нові експериментальні вакцини, що перебувають у розробці, використовують альтернативні технології та системи введення, включаючи більше однодозних вакцин, препаратів, які вводять перорально, а також назальні спреї. Удосконалені вакцини можуть врахувати недоліки своїх попередників та забезпечити те, щоб усі групи населення отримали можливість зробити щеплення.

Більше 80 кандидатів на вакцини зараз проходять клінічні випробування, хоча деякі з них все ще перебувають на ранніх стадіях тестування і можуть виявитися недостатньо успішними для масового впровадження. Компанії з вакцинами від COVID-19, які вже використовуються, також розпочали тестування оновлених версій препаратів, призначених для протидії новим штамам коронавірусу.

"Нам потрібно продовжувати підтримувати дослідження та розробку більшої кількості кандидатів на вакцини, особливо зараз, коли потреба в імунізації населення зростає. Цілком імовірно, що щеплення треба буде робити повторно. Тож нам потрібно бути готовими до цього в майбутньому", - каже Свамінатан.

Випуск нових вакцин також викликає питання про те, як ефективно та етично проводити клінічні випробування.
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Топ коментарі
+1
Денежная тема, этот вирус. Эфиоп с нас живых не слезет. Думаю. волны будут накатывать и штаммы плодиться, пока в мире не закончится бабло. Потом вирусяка чудесным образом станет безобидным. Или наутро у всех обнаружится имунитет. Уже к концу года может появиться 6-8 новых усовершенствованных вакцин от коронавируса, - научный сотрудник ВОЗ Сваминатан - Цензор.НЕТ 2815
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15.03.2021 17:15
+1
100млд баксов примерный объем вакцины от ковид.
он уже на половину попилен.
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15.03.2021 17:21
+1
Уже к концу года может появиться 6-8 новых усовершенствованных вакцин от коронавируса, - научный сотрудник ВОЗ Сваминатан - Цензор.НЕТ 1434
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15.03.2021 17:22
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Денежная тема, этот вирус. Эфиоп с нас живых не слезет. Думаю. волны будут накатывать и штаммы плодиться, пока в мире не закончится бабло. Потом вирусяка чудесным образом станет безобидным. Или наутро у всех обнаружится имунитет. Уже к концу года может появиться 6-8 новых усовершенствованных вакцин от коронавируса, - научный сотрудник ВОЗ Сваминатан - Цензор.НЕТ 2815
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15.03.2021 17:15 Відповісти
100млд баксов примерный объем вакцины от ковид.
он уже на половину попилен.
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15.03.2021 17:21 Відповісти
Уже к концу года может появиться 6-8 новых усовершенствованных вакцин от коронавируса, - научный сотрудник ВОЗ Сваминатан - Цензор.НЕТ 1434
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15.03.2021 17:22 Відповісти
по цене-качеству и продолжительности иммунитета в 2 года.
а так на 3 месте по эффективности.
но там что 94 что 96% роли уже не играют
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15.03.2021 17:23 Відповісти
продолжительности иммунитета в 2 года. Уже до кінця року може з'явитися 6-8 нових удосконалених вакцин проти коронавірусу, - науковий співробітник ВООЗ Свамінатан - Цензор.НЕТ 6069

ЦИФРУ САМ ПРИДУМАВ? Уже до кінця року може з'явитися 6-8 нових удосконалених вакцин проти коронавірусу, - науковий співробітник ВООЗ Свамінатан - Цензор.НЕТ 5267
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16.03.2021 00:27 Відповісти
нет прочитал в приложении к прививке.
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16.03.2021 06:52 Відповісти
Вы так и не поняли зависимость! Если появятся две, три, десять разработок вакцин, то навстречу ОБЯЗАТЕЛЬНО! пойдут тридцать сорок , восемьдесят разновидностей вирусов или их симбиозов. Токо не говорите нам, что это они пророднім путем. Ну такова специфика работы программиста, его возможности программирования превышают ваши....и будут(на жаль!) превышать в ближайшем будущем. Это биологическая нейросеть. Это те которые вы называете йетти, скунсовые обезьяны, снежные человеки????( они к человеку вообще не имеют никакого отношения). Это ОЧЕНЬ развитая нейросеть, маленькие зеленые называют их ОНИ, т.е. это сообщество существ(читайте манускрипт Войнича).
Не можете включаться, типа что он там курит или какое дерьмо пьет. Токо количество жертв будет расти независимо от производных вакцин. Увы ...таков расклад.
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15.03.2021 17:22 Відповісти
такова специфика работы программиста(РЕПТИЛОИДА С тАУ кИТА),-его возможности программирования превышают ваши Уже до кінця року може з'явитися 6-8 нових удосконалених вакцин проти коронавірусу, - науковий співробітник ВООЗ Свамінатан - Цензор.НЕТ 6440
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16.03.2021 00:29 Відповісти
ну у Китая 3 еще даже не сертифицированные у РФ 3, только Спутник сертифицирован.
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15.03.2021 17:27 Відповісти
WSJ: BioNTech создал альянс по производству вакцины + 1 вакцина

вот и весь список
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15.03.2021 17:32 Відповісти
ах да забыл Джонсон и Дсонсон +1.

теперь полный комплект!
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15.03.2021 20:01 Відповісти
НЕ ПИ..ДИ.
на "підході" ще 5-ток досить ефективних вакцин.(спутнік 5 заадто "активний")
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16.03.2021 00:31 Відповісти
вы на каком языку пишите, я вас совсем не понимаю
То что в РФ 3 вакцины не верите или что Биотех создает альянс ?
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16.03.2021 06:55 Відповісти
кого десь ї..е рашистська сертифікація? Уже до кінця року може з'явитися 6-8 нових удосконалених вакцин проти коронавірусу, - науковий співробітник ВООЗ Свамінатан - Цензор.НЕТ 9727
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16.03.2021 00:32 Відповісти
По 100 вакцин каждому
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15.03.2021 19:40 Відповісти
Татуировка из вакцин
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15.03.2021 19:41 Відповісти
 
 