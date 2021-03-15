Двоє громадян Молдови намагалися потрапити в Україну з ПЛР-тестами "з майбутнього", - Держприкордонслужба

У двух граждан Молдовы обнаружили поддельные ПЦР-тесты на коронавирус.

Про це в Facebook повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби, інформує Цензор.НЕТ.

Прикордонники виявили у двох громадян Молдови недійсні і водночас "цікаві" документи. Громадяни Молдови, які прямували на в'їзд в Україну легковим автомобілем марки "AUDI", надали на паспортному контролі документи і довідки про ПЛР-тести.

Під час перевірки у прикордонників виникли сумніви щодо достовірності медичних довідок. Адже вони були роздруковані на кольоровому принтері і мали однаковий QR-код. Крім того, згідно з медичними довідками, тест на небезпечний вірус було зроблено о 16:00 14 березня, а мандрівники прибули в пункт пропуску цього ж дня близько 14:00.

Тому "мандрівників у часі" прикордонники через кордон не пропустили і направили повідомлення представникам Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 Кримінального кодексу України (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).

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