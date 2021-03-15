Найманці РФ від початку доби 4 рази порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Верхньоторецьке окупанти відкривали вогонь із забороненого мінськими домовленостями міномета калібру 82-мм, а недалеко від селища Гнутове - з ручного протитанкового гранатомета.

Поблизу Водяного російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших підрозділів з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", у передмісті населеного пункту Південне, противник зробив обстріл із автоматичних станкових гранатометів. Бойових втрат серед українських воїнів немає.

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Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

Українські воїни і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил.