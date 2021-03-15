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Окупанти через "водну блокаду" Криму хочуть відсудити в України "до 10-20 трлн рублів"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти через

Окупаційна "влада Криму" має намір наступного тижня провести заходи для підготовки позову до України.

Його сума може становити до 10-20 трлн рублів, повідомив у понеділок "перший заступник голови Державної ради Криму" Юхим Фікс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Буквально на наступному тижні будемо проводити заходи, пов'язані з підготовкою позову щодо водної блокади, яку здійснювала Україна. Зараз рахуємо збитки - це десь, на наш погляд, між 10-20 трлн рублів, маємо вийти на цю цифру", - сказав Фікс на громадських слуханнях у Громадській палаті РФ по темі "Дискримінація і переслідування на міжнародній арені громадян Росії, які проживають на території Криму".

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Нагадаємо, з опівночі 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запрповадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

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На початку березня 2021 року в окупованому Криму заговорили про підготовку позову до України "через шкоду, заподіяну півострову водною блокадою".
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Топ коментарі
+93
Странные создания эти лапотные,они же сами заявили что не признают международные суды. Оккупанты из-за "водной блокады" Крыма хотят отсудить у Украины "до 10-20 трлн рублей" - Цензор.НЕТ 6508
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15.03.2021 17:55
+61
Оккупанты из-за "водной блокады" Крыма хотят отсудить у Украины "до 10-20 трлн рублей" - Цензор.НЕТ 3633
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15.03.2021 17:56
+53
иск не будет удовлетворен: граждане России не обязаны сидеть в Крыму, они могут вернуться домой в РФ, где есть вода
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15.03.2021 17:59
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Это около 30 миллиардов долларов. Ну удачи 😂
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15.03.2021 22:47 Відповісти
Украина подаёт встречный иск по блокированию подачи из рашки
газа,
нефти,
угля,
никеля
......
и всего прочего чего попало из недр рашки 😂

Природные ресурсы Украины принадлежат ее народу.
Нет принадлежности к украинскому народу - нет воды
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15.03.2021 22:54 Відповісти
Оправдание нападения на Украину летом ? 🤔
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15.03.2021 22:56 Відповісти
За оккупацию украинских территорий Крыма и части Донбасса, РФ должна Украине 300 млрд долларов. Окупанти через "водну блокаду" Криму хочуть відсудити в України "до 10-20 трлн рублів" - Цензор.НЕТ 5260 Счет нужно выставить хунте кремлю.


МАРОДЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УРОВНЯ РФ!

фашистская власть из РФ вывезла оборудование 12-ти заводов из оккупированных территорий Луганской области и 6-ти заводов - из временно оккупированных территорий Донецкой области. Тоже самое и по Крыму можно по считать...сколько было всего вывезено в РАшку.
http://www.ostrovok.lg.ua/news/chernaya-voda/maroderstvo-gosudarstvennogo-urovnya-v-rf-s-gordostyu-rasskazyvayut-o-vyvezennyh-iz-donbassa-zavodah
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15.03.2021 23:31 Відповісти
да не млрд, думаю общий счет идет на триллионьі
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22.03.2021 14:05 Відповісти
Окупанти через "водну блокаду" Криму хочуть відсудити в України "до 10-20 трлн рублів" - Цензор.НЕТ 8447
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16.03.2021 00:02 Відповісти
Крым это оккупированная территория Украины. По международному праву Украина не обязана снабжать оккупированный Крым водой, питанием, отдыхающими и т.д. Это обязанности страны оккупанта России. Россия из-за "водной блокады" Крыма хочет подать в международный суд, который она не признает, на Украину. С таким же успехом она может подать в суд на Украину за то, что в Украине говорят на украинском языке, едят сало и не дают оккупантам в Крым.
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16.03.2021 08:34 Відповісти
Без пресной воды почва в Крыму превратится в солончаки,это понятно было и дураку,винторогим тоже начинает это доходить,прогрессируют однако.Осталось им эволюционировать до дурака,потом до человека умного,эволюция дело долгое(((
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16.03.2021 08:59 Відповісти
Звірі ви,а не люди,хунта!Замість взяти і дати їм води в обмін на бензин,чи солярку,так ні!Літр води,на 10 літрів солярки чи бензину,і все!
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16.03.2021 09:21 Відповісти
Сколько им там рублей надо?
Окупанти через "водну блокаду" Криму хочуть відсудити в України "до 10-20 трлн рублів" - Цензор.НЕТ 2592
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16.03.2021 09:41 Відповісти
треба подавати в печерський суд, точно виграють.
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16.03.2021 09:57 Відповісти
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