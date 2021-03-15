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За останні три тижні захворюваність на COVID-19 у Львові збільшилася втричі, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За останні три тижні захворюваність на COVID-19 у Львові збільшилася втричі, - міськрада

Медики фіксують різке збільшення кількості нових захворювань COVID-19 і, зокрема, велику кількість важких госпіталізацій. Тому місто працює над тим, щоб вже до кінця березня на базі міських медичних установ розгорнути додаткові 700 ліжок із доступом до кисню.

Про це під час брифінгу 15 березня заявив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

"Ми розгортаємо тимчасові госпіталі на базі наших лікарень, і як резерв беремо приміщення наших поліклінік. Звичайно, медичний персонал потребуватиме певного перепрофілювання, підготовки, і ми для цього беремо три тижні. Бо має бути кисень, резервне живлення, всі умови і догляд за хворими", - зазначив Садовий.

За його словами, на сьогодні день у Львові відзначається суттєве зростання захворюваності на COVID-19.

"Станом на ранок з Covid-19 госпіталізовано в наші комунальні установи 489 людей. Динаміка, порівняно з минулим тижнем, збільшилась на 30%. От, наприклад, станом на ранок було госпіталізовано 40 людей, а виписано 4. Тому рішення, які ми приймали минулого тижня про додаткових 700 ліжок, вже впроваджується в життя. Також обласна адміністрація планує суттєво розширяти ліжкову базу в межах області.

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Вірус дуже складний. Якщо раніше в лікарню поступали ті люди, які мають суттєві проблеми зі здоров’ям, то зараз багато поступає молодих людей, які не мають жодних проблем зі здоров’ям. І фактично, за декілька днів прогресує уражень легень до 20−30−50%. Найстрашніше, коли люди займаються самолікуванням, самі приймають антибіотики, а потім, коли поступають в лікарню, лікарі вже не знають, що робити", — зазначив Садовий.

Як зауважила керівниця управління охорони здоров’я ЛМР Леся Кобецька, за останні три тижні захворюваність на Covid-19 збільшилась втричі.

"700 ліжок ми плануємо розподілити в тимчасових госпіталях на базі 8-ї лікарні (250−300 ліжок) і лікарні швидкої допомоги (орієнтовно 500) за рахунок поліклінік — ми їх фактично доєднуємо до 8 лікарні і лікарні швидкої допомоги", — додала вона.

"У п’ятницю і суботу ми з комісією обстежували всі поліклінічні відділення міста Львова. Сьогодні будемо мати фінальне засідання, де визначимо, на базі яких поліклінічних відділень буде розгортатися необхідна кількість ліжок. Має бути близькість реанімації, тому що хворі потребують реанімаційного втручання, і має бути змога швидко розгорнути ці ліжка", — додав Андрій Москаленко, перший заступник міського голови.
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И что нам "святая" Мендель теперь скажет про побездуна?

За последние три недели заболеваемость COVID-19 во Львове увеличилась втрое, - горсовет - Цензор.НЕТ 640
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15.03.2021 18:19 Відповісти
Що Порошенко пішов у контрнаступ і хоче взяти реванш. Для того у кожну рошенівську цукерку шприцм вводять слину КОВІДного пацієнта.
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15.03.2021 18:22 Відповісти
А торты и пирожные -- вообще страшная вещь. А так вот на тайной базе Рошена готовят отряды ковидных диверсантов.

За последние три недели заболеваемость COVID-19 во Львове увеличилась втрое, - горсовет - Цензор.НЕТ 3899
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15.03.2021 18:27 Відповісти
Достатньо було б слини порохоботів ))
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15.03.2021 20:01 Відповісти
Ти знаєш! 😁 Безперечно ти ту слину досліджував! Або збирав з плювачок, або з себе. 😊
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15.03.2021 20:56 Відповісти
Невже порохоботи такі невиховані? Просто дикуни якісь! За останні три тижні захворюваність на COVID-19 у Львові збільшилася втричі, - міськрада - Цензор.НЕТ 5996
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15.03.2021 21:38 Відповісти
Ато! Не виховані порохоботи плюють у плювачки. А куди плюють виховані зебіли? Підозрюю, що на землю, бо про плювачки вони не чули. 😁
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15.03.2021 21:43 Відповісти
Cлина порохоботів страшна річ.
її використовують "сили спецоперацій"..
нею збризкують періодично Кремль,щоб розвалився.. За останні три тижні захворюваність на COVID-19 у Львові збільшилася втричі, - міськрада - Цензор.НЕТ 9528
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15.03.2021 22:54 Відповісти
За останні три тижні захворюваність на COVID-19 у Львові збільшилася втричі, - міськрада - Цензор.НЕТ 975
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15.03.2021 18:56 Відповісти
Когда народ поймет, что посиделки в ресторанах в эпидемию это плохо и станет строго соблюдать карантин, чет наладится. А пока будут болеть массово.
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15.03.2021 19:28 Відповісти
"А пока будут болеть массово."- на дуже популярну хворобу - тупість ! Але вистачить імбецилів з кієффа закрити у психушці і піздемія пропаде. За останні три тижні захворюваність на COVID-19 у Львові збільшилася втричі, - міськрада - Цензор.НЕТ 8268
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15.03.2021 19:34 Відповісти
А як же так, почали щеплення, а захворюваність почала зростати.
То може ці щеплені почали активно захворювати?..
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15.03.2021 19:33 Відповісти
особливо тупим .
просто нові мутації,зокрема "британський" штамм стали більш агресивні..
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15.03.2021 22:56 Відповісти
-вистачить імбецилів з кієффа закрити у психушці і піздемія пропаде.
- може ці щеплені почали активно захворювати?..

П..дєц.. За останні три тижні захворюваність на COVID-19 у Львові збільшилася втричі, - міськрада - Цензор.НЕТ 7067
скільки налізло в тему дурантинофілів і просто дебілів..((
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15.03.2021 22:59 Відповісти
 
 