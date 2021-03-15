Українці готові до вступу в ЄС і НАТО, - опитування Liberty Report. ІНФОГРАФІКА
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69% українців підтримують вступ країни до Європейського Союзу, 57% - вступ до НАТО. Відсоток тих, хто підтримує приєднання до цих структур, вищий серед молоді та жителів заходу України і нижчий - серед осіб літнього віку, які живуть на сході країни.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною компанією Liberty Report. Вони були представлені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
Вступ до ЄС підтримують 75% чоловіків і 66% жінок. Найбільш позитивне ставлення до цього питання у жителів західного регіону України. Тут підтримали вступ до ЄС 84% респондентів, а найменший показник на Сході - 49%. Досить очікувано, що найбільше готова до членства в європейські сім'ї молодь 18-29 років. Серед цієї категорії опитаних 80% висловилися на підтримку вступу в ЄС. Найменший показник - 53% у старшій віковій категорії 60+.
Загалом лише 25% висловилися проти вступу в ЄС.
При цьому 57% українців позитивно ставляться до перспективи вступу України в НАТО. Вступ до Альянсу підтримують 70% чоловіків і 51% жінок.
Молодь сприймає перспективу членства в НАТО оптимістичніше, ніж люди з вікової групи 60+. У відсотках це 72% і 43% відповідно. У віковій групі 45-59 років відсоток прихильників вступу до альянсу становить 50%, а у віці 30-44 - 64%.
За словами соціологів, різниця в 12% між кількістю людей, які хочуть в ЄС і тими, що хочуть в НАТО (69% і 57% відповідно) досить очікувана, адже значна частина населення України історично підозріло ставиться до будь-яких військово-політичних організацій.
Не хочуть бачити Україну в НАТО тільки 36%. Цікаво, що і на Півдні, і на Сході 56% опитаних висловилися проти вступу, а на Заході і в Центрі України - лише 17% і 26% відповідно.
Дослідження було проведено з застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн і по телефону в пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 2,58%.
Будь ласка, зачекайте...
Нет ли тут парадокса?
Каким образом? Вовремя закусывать?
тож ніяке НАТО з ЄС цій країні, з такою кількостю зєбанутих, не світить
И ты, как верный раб и холуй пуйла, должен постоянно бить челобитную своему обосранному плешивому недомерку перед его иконой
https://youtu.be/vSWkJKTeYY4
Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.
Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:
а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;
б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;
в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;
г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;
д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;
е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;
є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;
ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;
з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;
і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;
й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;
к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;
л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.
Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:
1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.
2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.
3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.
4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.
5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.
6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.
7. Покращення міжнародного іміджу України.
8. Посилення консолідації української нації.
9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.
10. Посилення прозорості влади.
11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.
12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.
13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/
Нато вже знає??
Не відволікайте уваги від тарифів гучними обіцянками та цяцянками...))
26 жовтня 2009
Министр иностранных дел Украины Петр Порошенко считает, что на сегодня вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит. «Мы не собираемся идти куда-то, чтобы рассердить Россию», - отметил Петр Порошенко в интервью "Коммерсант-Украина".(с)
Дивись відео: https://www.radiosvoboda.org/a/video-rada-golosuvannia/29757103.html
26 жовтня 2009https://zaxid.net/ukraina_ne_budet_vstupat_v_nato_chtobyi_rasserdit_rossiyu___poroshenko_n1202458
"Решение о вступлении или невступлении в НАТО - это исключительно компетенция украинского народа... Мы разработали критерии, по которым Украина будет отвечать требованиям НАТО. Только после их достижения украинский народ сможет решить, вступать или не вступать в НАТО", - заявил Петр Порошенко в понедельник 24 ноября 2014 г.
Порошенко заявил, что Киев наработал как минимум шестилетний план реформ, реализация которого позволит обеспечить соответствие Украины критериям, предъявляемым к своим членам НАТО и Евросоюзом.
Действующее законодательство предусматривает внеблоковый статус Украины, однако нормы парафированного в прошлую пятницу коалиционного соглашения предусматривают "восстановление политического курса на интеграцию в евроатлантическое пространство и получение членства в Организации Североатлантического договора".
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/11/141124_ru_s_poroshenko_nato_referrendum
09.05.2020 - Порошенко: Нинішня влада віддаляє членство України в ...
"Час показав, що ми не помилилися. Влада змушена бодай формально дотримуватися стратегії, окресленої в Конституції. Слова, принаймні, каже правильні. Але дії часто-густо йдуть врозріз сказаному. Україна втратила темп, а наші відносини з Євросоюзом увійшли в кризу, яку вже важко приховати", - зазначив п'ятий президент.
"Зміна влади у Вашингтоні відкриває для України можливості активізувати власні зусилля із наближення України до НАТО. Байден на цьому шляху точно не буде переставляти ноги Зеленському. З Планом дій щодо членства в НАТО ніхто за нами бігати не буде", - наголосив Порошенко.
07.02.2021
Петро Порошенко - Покроковий план членства України в ...
(группа "Манго-манго")
Вот те раз! Мы готовы? 30 лет беззастенчивого казнокрадства, тотального воровства, кумовства и прочего позорного гавнища. Бесспорные победы в чемпионатах Европы по коррупции, бедности, слабости государства и прочему не менее позорному гавнищу. Просрали всё, что можно было просрать, к тому же - непрекращающиеся и небезуспешные попытки ещё просрать и то, чего нельзя просрать в принципе. Абсолютная безнаказанность всех тех, кто это гавнище устроил. Как результат - ударными темпами идущие: демографическая дезинтеграция, территориальная фрагментация, одним словом, - полная жопа.
И тут на тебе - полным надежд голосочком: "Мы готовы вступить в ЕС и НАТО".
А не взяли, не берут и не возьмут в обозримом будущем.
P.s. Не факт, что вообще не возьмут - отдельно Галичину и Волынь могут и взять.
Правда, сама Джоли пока не в курсе...