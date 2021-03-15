Українці готові до вступу в ЄС і НАТО, - опитування Liberty Report. ІНФОГРАФІКА

69% українців підтримують вступ країни до Європейського Союзу, 57% - вступ до НАТО. Відсоток тих, хто підтримує приєднання до цих структур, вищий серед молоді та жителів заходу України і нижчий - серед осіб літнього віку, які живуть на сході країни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною компанією Liberty Report. Вони були представлені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Вступ до ЄС підтримують 75% чоловіків і 66% жінок. Найбільш позитивне ставлення до цього питання у жителів західного регіону України. Тут підтримали вступ до ЄС 84% респондентів, а найменший показник на Сході - 49%. Досить очікувано, що найбільше готова до членства в європейські сім'ї молодь 18-29 років. Серед цієї категорії опитаних 80% висловилися на підтримку вступу в ЄС. Найменший показник - 53% у старшій віковій категорії 60+.

Загалом лише 25% висловилися проти вступу в ЄС.

При цьому 57% українців позитивно ставляться до перспективи вступу України в НАТО. Вступ до Альянсу підтримують 70% чоловіків і 51% жінок.

Читайте також: "Слуга народу" Корнієнко про відсутність підсумкових результатів "опитування Зеленського": Дивна історія, планували зробити, але чомусь не зробили. ВIДЕО

Молодь сприймає перспективу членства в НАТО оптимістичніше, ніж люди з вікової групи 60+. У відсотках це 72% і 43% відповідно. У віковій групі 45-59 років відсоток прихильників вступу до альянсу становить 50%, а у віці 30-44 - 64%.

За словами соціологів, різниця в 12% між кількістю людей, які хочуть в ЄС і тими, що хочуть в НАТО (69% і 57% відповідно) досить очікувана, адже значна частина населення України історично підозріло ставиться до будь-яких військово-політичних організацій.

Не хочуть бачити Україну в НАТО тільки 36%. Цікаво, що і на Півдні, і на Сході 56% опитаних висловилися проти вступу, а на Заході і в Центрі України - лише 17% і 26% відповідно.

Дослідження було проведено з застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн і по телефону в пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 2,58%.





