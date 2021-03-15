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Українці готові до вступу в ЄС і НАТО, - опитування Liberty Report. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українці готові до вступу в ЄС і НАТО, - опитування Liberty Report. ІНФОГРАФІКА

69% українців підтримують вступ країни до Європейського Союзу, 57% - вступ до НАТО. Відсоток тих, хто підтримує приєднання до цих структур, вищий серед молоді та жителів заходу України і нижчий - серед осіб літнього віку, які живуть на сході країни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною компанією Liberty Report. Вони були представлені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Вступ до ЄС підтримують 75% чоловіків і 66% жінок. Найбільш позитивне ставлення до цього питання у жителів західного регіону України. Тут підтримали вступ до ЄС 84% респондентів, а найменший показник на Сході - 49%. Досить очікувано, що найбільше готова до членства в європейські сім'ї молодь 18-29 років. Серед цієї категорії опитаних 80% висловилися на підтримку вступу в ЄС. Найменший показник - 53% у старшій віковій категорії 60+.

Загалом лише 25% висловилися проти вступу в ЄС.

Українці готові до вступу в ЄС і НАТО, - опитування Liberty Report 01Українці готові до вступу в ЄС і НАТО, - опитування Liberty Report 02

Українці готові до вступу в ЄС і НАТО, - опитування Liberty Report 03

При цьому 57% українців позитивно ставляться до перспективи вступу України в НАТО. Вступ до Альянсу підтримують 70% чоловіків і 51% жінок.

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Молодь сприймає перспективу членства в НАТО оптимістичніше, ніж люди з вікової групи 60+. У відсотках це 72% і 43% відповідно. У віковій групі 45-59 років відсоток прихильників вступу до альянсу становить 50%, а у віці 30-44 - 64%.

За словами соціологів, різниця в 12% між кількістю людей, які хочуть в ЄС і тими, що хочуть в НАТО (69% і 57% відповідно) досить очікувана, адже значна частина населення України історично підозріло ставиться до будь-яких військово-політичних організацій.

Не хочуть бачити Україну в НАТО тільки 36%. Цікаво, що і на Півдні, і на Сході 56% опитаних висловилися проти вступу, а на Заході і в Центрі України - лише 17% і 26% відповідно.

Дослідження було проведено з застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн і по телефону в пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 2,58%.

Українці готові до вступу в ЄС і НАТО, - опитування Liberty Report 04
Українці готові до вступу в ЄС і НАТО, - опитування Liberty Report 05
Українці готові до вступу в ЄС і НАТО, - опитування Liberty Report 06
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Топ коментарі
+16
Люди голосующие за зеленского или "За Майбутнє" одновременно хотят в ЕС И НАТО?
Нет ли тут парадокса?
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15.03.2021 19:37
+9
...не с нашим нынешним уродцем Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 4335
Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 2107
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15.03.2021 19:41
+9
Желательно учесть и мое мнение мне уже 8-й десяток но я уверен в том что Украина должна войти и в НАТО и в ЕС.Я хочу чтобы наша страна была в союзе с цивилизованными странами и не была поставщиком пушечного мяса для кремлевских упырей.
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15.03.2021 20:15
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Люди голосующие за зеленского или "За Майбутнє" одновременно хотят в ЕС И НАТО?
Нет ли тут парадокса?
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15.03.2021 19:37 Відповісти
Важно, что "парадокс" или что "хотят"? Зачем все политизировать и вписывать в закостенелый шаблон. Что помогут эти дешевые стенания и инсинуации? Надо действовать на благо Украины в реальных условиях, а не в "хотелках"...
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15.03.2021 19:43 Відповісти
" Надо действовать на благо Украины"
Каким образом? Вовремя закусывать?
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15.03.2021 19:44 Відповісти
В следующий раз мудрый нарид изберет медведчука - и еще больше в НАТО захочет.
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15.03.2021 19:50 Відповісти
К гадалке не ходи. Бойко, Смешко и Мертвечук - вот выбор укрпатриота.
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15.03.2021 19:55 Відповісти
"Мудрий" нарід чомусь помилково подумав, що під ультрапатріотичні гасла з них здерли три шкури на благо мультимільйонерів.
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15.03.2021 20:02 Відповісти
і що ж тепер буде? )))) може, краще б порахували відсоток тих, хто хоче впахувати змінюючи країну до вимог стандартів НАТО та ЄС?!
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15.03.2021 19:47 Відповісти
Де ******* шановний?Тут на Цензорі?))
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15.03.2021 19:51 Відповісти
я ж про що і кажу: все залежить від мене та моїх зусиль!
тож ніяке НАТО з ЄС цій країні, з такою кількостю зєбанутих, не світить
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15.03.2021 20:02 Відповісти
Если тебе нужен результат - вступление в ЕС, - то ты идешь на выборы и голосуеш за того кто болеее всего подходит к цели. Зеленский и ЕС диаметрально противоположные величины дальше только медведчук и то чуть-чуть.
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15.03.2021 19:54 Відповісти
Для них членство в НАТО и ЕС ассоциируется с халявой. Верят в то что уровень жизни сам собой вырастет а ната их будет охранять от голодных северных Иванов.
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15.03.2021 21:04 Відповісти
Брехняяя! 73% прокацапленные зедебилы!!! Правильно, порохоскот?
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15.03.2021 19:38 Відповісти
...верно, зелескот Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 4135 Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 781
Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 7359
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15.03.2021 19:43 Відповісти
ЕС точно не до нас с нашей-то коррупцией и бардаком. Им и Румынии хватает для тонуса.
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15.03.2021 19:38 Відповісти
Кацапчик, а зачем оно тебе?
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15.03.2021 19:40 Відповісти
дедуля, разуй глаза и смотри реально на мир а не через призму телека
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15.03.2021 20:05 Відповісти
лапоть, это ты что ли хозяин?
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15.03.2021 19:41 Відповісти
Кацап, это пуйло так к тебе постоянно обращается.
И ты, как верный раб и холуй пуйла, должен постоянно бить челобитную своему обосранному плешивому недомерку перед его иконой
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15.03.2021 19:51 Відповісти
Это ты так за ***** обиделся? Смысл было тогда на Цензор лезть? Тут его все так называют.
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15.03.2021 19:56 Відповісти
Vaffanculo!
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15.03.2021 19:51 Відповісти
на коленях вы кацап! все встаете встаете и все никак! плешивый вставать вам не велит. вот и стой так! сейчас путлер с растегнутой ширинкой подойдет....
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15.03.2021 20:04 Відповісти
...не с нашим нынешним уродцем Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 4335
Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 2107
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15.03.2021 19:41 Відповісти
Какое НАТО при такой ганьбе?
https://youtu.be/vSWkJKTeYY4
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15.03.2021 19:41 Відповісти
тебе то шо за дело бульбаш? вы то в своей белорашке куда намылились? тоже к растегнутой ширинке царька плешивого на коленках????
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15.03.2021 20:08 Відповісти
Теперь дело за малым - ВСТУПИТЬ в ЕС и в НАТО ... Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 702
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15.03.2021 19:42 Відповісти
а по большому когда сходим?
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15.03.2021 20:01 Відповісти
Просто ЕС и НАТО не готовы еще...
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16.03.2021 06:09 Відповісти
Критерії, які необхідно виконати для вступу до НАТО
Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.
Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:
а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;
б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;
в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;
г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;
д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;
е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;
є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;
ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;
з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;
і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;
й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;
к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;
л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.
Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:
1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.
2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.
3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.
4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.
5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.
6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.
7. Покращення міжнародного іміджу України.
8. Посилення консолідації української нації.
9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.
10. Посилення прозорості влади.
11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.
12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.
13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/

Нато вже знає??
Не відволікайте уваги від тарифів гучними обіцянками та цяцянками...))
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15.03.2021 19:42 Відповісти
Успокойся кацапчик, НАТО уже знает. не отвлекайся соси у плешивого!
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15.03.2021 20:10 Відповісти
Украина не будет вступать в НАТО, чтобы рассердить Россию, - Порошенко
26 жовтня 2009
Министр иностранных дел Украины Петр Порошенко считает, что на сегодня вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит. «Мы не собираемся идти куда-то, чтобы рассердить Россию», - отметил Петр Порошенко в интервью "Коммерсант-Украина".(с)
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15.03.2021 19:46 Відповісти
"Украина - ето актриса немецких фильмов для взросльіх, готовая принять в любом количестве с любой стороньі" - зєлєнский
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15.03.2021 19:49 Відповісти
По соцопросам на 2013 год больше половины населения Украины было против НАТО и за союз с рашкой. Никакое НАТО в то время Украине и не светило. Как впрочем и сейчас...
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15.03.2021 19:57 Відповісти
Президент Порошенко закріпив у Конституції України членство в НАТО і в ЄС. І якби зебидло не вибрало клоуна, то сьогодні ми вже б мали ПДЧ щодо членства в НАТО. Але президентом став пісюаніст і поставив на паузу співпрацю з НАТО.
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15.03.2021 20:13 Відповісти
Изменения в Конституцию вносит не один пусть даже гениальный кабанчик, а Верховная Рада. Причем 300-голосамм. У нас не королевство и не кацапия, к вашему порохоботня сожалению
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15.03.2021 20:26 Відповісти
Нагадаю тобі як відбувалось голосування у Верховній Раді, хто подав законопроект, хто голосував "за", хто "проти", а хто був припертий до стіни і не мав вибору, бо проголосувати "проти" означало проголосувати за путіна.

Дивись відео: https://www.radiosvoboda.org/a/video-rada-golosuvannia/29757103.html
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15.03.2021 20:48 Відповісти
"Решение относительно вступления в НАТО может быть принято по результатам референдума. Именно по результатам референдума может быть принято решение о вступлении в НАТО или любой другой организации коллективной безопасности. Мы не собираемся идти куда-то, чтобы рассердить Россию", - подчеркнул глава МИД Украины П. Порошенко.
26 жовтня 2009https://zaxid.net/ukraina_ne_budet_vstupat_v_nato_chtobyi_rasserdit_rossiyu___poroshenko_n1202458
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15.03.2021 20:24 Відповісти
Президент Украины обратился к теме НАТО через несколько дней после резонансного заявления министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который сказал, что не видит Украину членом Североатлантического альянса.

"Решение о вступлении или невступлении в НАТО - это исключительно компетенция украинского народа... Мы разработали критерии, по которым Украина будет отвечать требованиям НАТО. Только после их достижения украинский народ сможет решить, вступать или не вступать в НАТО", - заявил Петр Порошенко в понедельник 24 ноября 2014 г.

Порошенко заявил, что Киев наработал как минимум шестилетний план реформ, реализация которого позволит обеспечить соответствие Украины критериям, предъявляемым к своим членам НАТО и Евросоюзом.
Действующее законодательство предусматривает внеблоковый статус Украины, однако нормы парафированного в прошлую пятницу коалиционного соглашения предусматривают "восстановление политического курса на интеграцию в евроатлантическое пространство и получение членства в Организации Североатлантического договора".
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/11/141124_ru_s_poroshenko_nato_referrendum
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15.03.2021 20:27 Відповісти
Зміна влади, яка сталася в минулому році віддалила перспективу членства України в НАТО та Європейському Союзі. вважає п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. "Не хочуть, не можуть, не знають як, або на Путіна озираються. Версії різні, але точно видно, що процес, як мінімум, поставлений новою владою на паузу.
09.05.2020 - Порошенко: Нинішня влада віддаляє членство України в ...
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15.03.2021 20:30 Відповісти
П'ятий президент України (2014-2019 рр.), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у відеозверненні оголосив покроковий план євроатлантичної інтеграції для нинішньої влади.
"Час показав, що ми не помилилися. Влада змушена бодай формально дотримуватися стратегії, окресленої в Конституції. Слова, принаймні, каже правильні. Але дії часто-густо йдуть врозріз сказаному. Україна втратила темп, а наші відносини з Євросоюзом увійшли в кризу, яку вже важко приховати", - зазначив п'ятий президент.
"Зміна влади у Вашингтоні відкриває для України можливості активізувати власні зусилля із наближення України до НАТО. Байден на цьому шляху точно не буде переставляти ноги Зеленському. З Планом дій щодо членства в НАТО ніхто за нами бігати не буде", - наголосив Порошенко.
07.02.2021Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 2051


Петро Порошенко - Покроковий план членства України в ...
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15.03.2021 20:37 Відповісти
Посилання де?
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15.03.2021 20:42 Відповісти
Так было в 2009 году... поэтому Крым оставался украинским... в 2014 Порошенко подумал, что он Пашинян в 2020 и... потерял Крым... если бы он знал, что Пашинян потеряет Карабах, он остался бы в 2009 и не являлся народу в 2014
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16.03.2021 06:14 Відповісти
троль, Порошенко стал Президентом в июне 2014, а рашка выдала медали "за "возвращение" Крыма" в феврале 2014 - не путай причинно-следственные связи.
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16.03.2021 12:21 Відповісти
Осталось совсем немного .. )) . Но и то што есть , - Нато в Одессе , - это хорошо .
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15.03.2021 19:47 Відповісти
Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 1409
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15.03.2021 19:50 Відповісти
Ну не візьмуть країну в НАТО і ЄС,де бухі поліціянти роблять смертельні дтп.
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15.03.2021 19:52 Відповісти
а кто эти 43% против НАТО? Электорат Бойко Медведчука?
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15.03.2021 19:55 Відповісти
"Таких не берут в космонавты"©
(группа "Манго-манго")
Вот те раз! Мы готовы? 30 лет беззастенчивого казнокрадства, тотального воровства, кумовства и прочего позорного гавнища. Бесспорные победы в чемпионатах Европы по коррупции, бедности, слабости государства и прочему не менее позорному гавнищу. Просрали всё, что можно было просрать, к тому же - непрекращающиеся и небезуспешные попытки ещё просрать и то, чего нельзя просрать в принципе. Абсолютная безнаказанность всех тех, кто это гавнище устроил. Как результат - ударными темпами идущие: демографическая дезинтеграция, территориальная фрагментация, одним словом, - полная жопа.
И тут на тебе - полным надежд голосочком: "Мы готовы вступить в ЕС и НАТО".
А не взяли, не берут и не возьмут в обозримом будущем.
P.s. Не факт, что вообще не возьмут - отдельно Галичину и Волынь могут и взять.
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15.03.2021 20:04 Відповісти
давно готовы!
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15.03.2021 20:05 Відповісти
а что ЕС и НАТО по поводу думают ?
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15.03.2021 20:08 Відповісти
Хотят в ЕС и НАТО и голосуют за СН и ОПЗЖ.
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15.03.2021 20:12 Відповісти
Когнітивний дисонанс!!)))
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15.03.2021 20:26 Відповісти
36% ватных дебилов в стране
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15.03.2021 20:13 Відповісти
Желательно учесть и мое мнение мне уже 8-й десяток но я уверен в том что Украина должна войти и в НАТО и в ЕС.Я хочу чтобы наша страна была в союзе с цивилизованными странами и не была поставщиком пушечного мяса для кремлевских упырей.
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15.03.2021 20:15 Відповісти
Цілком згоден!! Я правда хлопчик ,мені лише 65 !!!)))
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15.03.2021 20:20 Відповісти
Другого пути нет. Из советско-российского болота почти вылезли , теперь надо собрать все силы для вступления в ЕС и НАТО. Если бы еще Зеленский и его опричники понимали это...
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15.03.2021 20:20 Відповісти
Саме так ,українці майже позбулись багатовікового московського ярма і отримали можливість побудови власної,сувереної,соборної держави !!)))
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15.03.2021 20:25 Відповісти
Реально, Україна має лише два напрямка розвитку країни,це євроцивілізаційний чи кардинально протилежний,"взад в родную говєнь" Московію !!!)))
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15.03.2021 20:22 Відповісти
Новость хорошая- Ахметов не хочет больше к рашистам
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15.03.2021 20:29 Відповісти
Тогда пусть грабит Украину дальше, главное тест на лояльность прошел.
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16.03.2021 06:17 Відповісти
НАТО
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15.03.2021 20:40 Відповісти
украинцы вы заметили сколько ватников прорашистских набежало и воняют и воняют - не возьмут не дадут недостойны и т.д и т.п. ватники на йух! как завещал упоротый кобздон! это вот туда - в сторону монголии и кндр....
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15.03.2021 20:52 Відповісти
Що цікаво, що ці графіки обернено пропорціонально співпадають з голосуванням за блок уродів+зажопів на останніх (місцевих) виборах...
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15.03.2021 21:16 Відповісти
Рожденный ползать ,летать не сможет.
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15.03.2021 22:06 Відповісти
пенсючня с Востока сама никогда не жила нормально, и своим детям не дает
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15.03.2021 22:53 Відповісти
Пенсионер Иванов из Жмеринки согласен жениться на Анджелине Джоли.
Правда, сама Джоли пока не в курсе...
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16.03.2021 09:51 Відповісти
 
 