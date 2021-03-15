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"Слуги народу" попросять Разумкова пустити журналістів у кулуари Ради, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Депутатська фракція "Слуга народу" має намір у вівторок відправити запит на ім'я голови Верховної Ради Дмитра Разумкова про те, щоб відкрити кулуари на другому поверсі парламенту для роботи журналістів.

Про це повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На виконання того, що обіцяв Давид Георгійович (Арахамія, - Ред.) щодо відкриття кулуарів Верховної Ради, завтра ми направимо запит голові Верховної Ради", - сказав Корнієнко на брифінгу після засідання фракції в понеділок.

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"Слуги народа" попросят Разумкова пустить журналистов в кулуары Рады, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5939
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15.03.2021 19:45 Відповісти
І Ківу запитали? Заважають мєдітірувати.
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15.03.2021 19:51 Відповісти
Давид Георгиевич

"Слуги народа" попросят Разумкова пустить журналистов в кулуары Рады, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1416
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15.03.2021 19:47 Відповісти
Рейтинги падають, вагнергейт на носі... Треба "вдувати" у вуха ще більше, ще частіше...
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15.03.2021 19:53 Відповісти
Челобитную нада пррральна поднести з конвертом $$ в зубах та на колінах...
Як Мені за все життя подобається те, на що маєш Право, слово "прохати" чи "просити"...
На англійськом зовсім по іншому...
))
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15.03.2021 19:53 Відповісти
Гнать надо их в шею !!!довели страну,сволочи
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15.03.2021 20:41 Відповісти
перевирити спсписок ттих що просять - це як раз ті що перебіжать до Разумкова...
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15.03.2021 20:50 Відповісти
 
 