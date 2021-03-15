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"Слуги народу" попросять Разумкова пустити журналістів у кулуари Ради, - Корнієнко
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Депутатська фракція "Слуга народу" має намір у вівторок відправити запит на ім'я голови Верховної Ради Дмитра Разумкова про те, щоб відкрити кулуари на другому поверсі парламенту для роботи журналістів.
Про це повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На виконання того, що обіцяв Давид Георгійович (Арахамія, - Ред.) щодо відкриття кулуарів Верховної Ради, завтра ми направимо запит голові Верховної Ради", - сказав Корнієнко на брифінгу після засідання фракції в понеділок.
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))