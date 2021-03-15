УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14509 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
13 089 128
Крим (12747) росія (47327) Захарова (318) Кримська платформа (313)

Захарова про "Кримську платформу": Всі зусилля Києва щодо повернення півострова можуть сприйматися тільки як загроза агресії проти РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Захарова про

Росія розглядає участь у "Кримській платформі" як недружній до себе крок і "пряме посягання на її територіальну цілісність".

Про це йдеться в опублікованому на сайті Міністерства закордонних справ РФ коментарі Марії Захарової, передає Цензор.НЕТ.

Росія сприймає стратегію деокупації Криму, прийняту РНБО України, а також ініціативу "Кримська платформа" як "загрозу" і "посягання на територіальну цілісність РФ", заявила 15 березня спікер МЗС Росії Марія Захарова.

"Всі зусилля Києва щодо повернення Криму є нелегітимними і не можуть сприйматися інакше, як загроза агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації. Ще раз нагадуємо, що будемо розглядати участь будь-яких країн та організацій у таких діях, включно з ініціативою "Кримська платформа", як недружній стосовно Росії крок, як пряме посягання на її територіальну цілісність", - стверджує Захарова.

Читайте також: Україна пропонує Кувейту приєднатися до "Кримської платформи", - МЗС

Нагадаємо, "Кримська платформа" - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини і захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+50
Захарова о "Крымской платформе": Все усилия Киева по возвращению полуострова могут восприниматься только как угроза агрессии против РФ - Цензор.НЕТ 4846 Захарова о "Крымской платформе": Все усилия Киева по возвращению полуострова могут восприниматься только как угроза агрессии против РФ - Цензор.НЕТ 1902
показати весь коментар
15.03.2021 19:48
+45
возвращать украденное - это угроза преступнику???
показати весь коментар
15.03.2021 19:49
+34
Потянуло перегаром. Манька захерова решила толкнуть речь.
показати весь коментар
15.03.2021 19:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Захарова о "Крымской платформе": Все усилия Киева по возвращению полуострова могут восприниматься только как угроза агрессии против РФ - Цензор.НЕТ 147
показати весь коментар
15.03.2021 21:01 Відповісти
смердючий скунс тебе товарищ.
показати весь коментар
15.03.2021 21:32 Відповісти
кассабы. зачем вы вывели из алкогольной комы марусю грязную голову?
показати весь коментар
15.03.2021 20:41 Відповісти
русские свиньи всегда визжат. Внимание на них обращать не стоит, разве шо поржать.
показати весь коментар
15.03.2021 20:46 Відповісти
ты им подвизгуешь свиноцабака...\молодэць...!\
показати весь коментар
15.03.2021 20:49 Відповісти
Та рузкие по жизни визгуны. Как зайдёшь где-нибудь на кацапии в транспорт - а там сплошной поросячий визг, аж уши закладывает...
показати весь коментар
15.03.2021 20:49 Відповісти
Скажу на доступном для кацапоїдів "язєкє":
Не ссьі, Маха, краденое все равно вазвращать придьотся.
Тут уж и к ***** ни хади.
Патамушта всьо праходит, и эта тоже прайдьот.😁
показати весь коментар
15.03.2021 20:56 Відповісти
Захарова о "Крымской платформе": Все усилия Киева по возвращению полуострова могут восприниматься только как угроза агрессии против РФ - Цензор.НЕТ 4791
показати весь коментар
15.03.2021 21:04 Відповісти
Онє в обчєствєнньіх мєстах і на пляжах дєтєй малолетніх піз#ят і орут. І норм... І скрєпно... Раньшє дралі їх хворостінамі по пятніцам для своєго удовольствія. То такой від людєй...
показати весь коментар
15.03.2021 21:07 Відповісти
Захарова о "Крымской платформе": Все усилия Киева по возвращению полуострова могут восприниматься только как угроза агрессии против РФ - Цензор.НЕТ 6998
показати весь коментар
15.03.2021 21:13 Відповісти
Украине пора ежедневно изготавливать фанерный макет кремля и ежедневно учится брать его штурмом а опосля сжигать ,ровно так же,как рашист брал рейхстаг- хрен один и тот же
показати весь коментар
15.03.2021 21:24 Відповісти
а разрушения вызванные следующим большим крымским землетрясением на чьи происки машка и её конюшня будут списывать? ))
показати весь коментар
15.03.2021 21:25 Відповісти
Ну, а інакше як - не як загрозу самодеокупації ж...
показати весь коментар
15.03.2021 21:58 Відповісти
Прорьіть судоходньій канал на перешейке, отделив крьім от материка и пусть остров крьім отправляется в автономное плаванье.
Увьі, в ближайшее время его вернуть не реально. Но работьі по возвращению крьіма не прекращать.
показати весь коментар
15.03.2021 21:59 Відповісти
Захарова о "Крымской платформе": Все усилия Киева по возвращению полуострова могут восприниматься только как угроза агрессии против РФ
=============
Правильно будет так: не угроза агрессии РФ, угроза для оккупанта РФ
показати весь коментар
15.03.2021 22:02 Відповісти
уродливая рашистская мразь.
показати весь коментар
15.03.2021 22:03 Відповісти
Захарова про "Кримську платформу": Всі зусилля Києва щодо повернення півострова можуть сприйматися тільки як загроза агресії проти РФ - Цензор.НЕТ 7853 Нє, ну це неполіткоректно. Зараз правозахисники возбудяться і такого понаписують...
Тре' шрайбати якось так: особа зайввохромосомного походження, гарна альтернативною красою. Або: самиця мумя шокуючої зовнішності.
показати весь коментар
16.03.2021 02:19 Відповісти
Захарова про "Кримську платформу": Всі зусилля Києва щодо повернення півострова можуть сприйматися тільки як загроза агресії проти РФ - Цензор.НЕТ 3137
показати весь коментар
15.03.2021 23:52 Відповісти
Боже... такі новини наніч...
Ну, все: про еротичні сновидіння можна навіть і не мріяти.
Захарова про "Кримську платформу": Всі зусилля Києва щодо повернення півострова можуть сприйматися тільки як загроза агресії проти РФ - Цензор.НЕТ 5341
показати весь коментар
16.03.2021 01:45 Відповісти
Кокаин» из Аргентины в Москву доставил самолет из отряда Рассия»
самолет принадлежит специальному летному отряду «Россия» Управления делами президента! Захарова смешная и как вся фашистская власть кремля которая под коксом.

КРЫМ юридически принадлежит Украине это территория Украины! О чем она там коксонутая кукарекает не понятно.
Захарова про "Кримську платформу": Всі зусилля Києва щодо повернення півострова можуть сприйматися тільки як загроза агресії проти РФ - Цензор.НЕТ 6425
показати весь коментар
16.03.2021 00:37 Відповісти
кацапня всегда брешет, просто переверните ее слова и узнаете правду
показати весь коментар
16.03.2021 01:15 Відповісти
...нє пріхадя в сазнаніє, маруська-дарожка дала каммєнтарій...
От яку дію чинить "кокс" на аффцу-бєз-мазгофф.
показати весь коментар
16.03.2021 01:43 Відповісти
да мост разебашить, и зачищать крым
показати весь коментар
16.03.2021 07:55 Відповісти
чорти скачуть хрєн лохмачуть...
показати весь коментар
16.03.2021 08:27 Відповісти
Захарова про "Кримську платформу": Всі зусилля Києва щодо повернення півострова можуть сприйматися тільки як загроза агресії проти РФ - Цензор.НЕТ 3572
показати весь коментар
16.03.2021 10:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 