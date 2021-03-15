Захарова про "Кримську платформу": Всі зусилля Києва щодо повернення півострова можуть сприйматися тільки як загроза агресії проти РФ
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Росія розглядає участь у "Кримській платформі" як недружній до себе крок і "пряме посягання на її територіальну цілісність".
Про це йдеться в опублікованому на сайті Міністерства закордонних справ РФ коментарі Марії Захарової, передає Цензор.НЕТ.
Росія сприймає стратегію деокупації Криму, прийняту РНБО України, а також ініціативу "Кримська платформа" як "загрозу" і "посягання на територіальну цілісність РФ", заявила 15 березня спікер МЗС Росії Марія Захарова.
"Всі зусилля Києва щодо повернення Криму є нелегітимними і не можуть сприйматися інакше, як загроза агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації. Ще раз нагадуємо, що будемо розглядати участь будь-яких країн та організацій у таких діях, включно з ініціативою "Кримська платформа", як недружній стосовно Росії крок, як пряме посягання на її територіальну цілісність", - стверджує Захарова.
Нагадаємо, "Кримська платформа" - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини і захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.
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Не ссьі, Маха, краденое все равно вазвращать придьотся.
Тут уж и к ***** ни хади.
Патамушта всьо праходит, и эта тоже прайдьот.😁
Увьі, в ближайшее время его вернуть не реально. Но работьі по возвращению крьіма не прекращать.
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Правильно будет так: не угроза агрессии РФ, угроза для оккупанта РФ
Тре' шрайбати якось так: особа зайввохромосомного походження, гарна альтернативною красою. Або: самиця мумя шокуючої зовнішності.
Ну, все: про еротичні сновидіння можна навіть і не мріяти.
самолет принадлежит специальному летному отряду «Россия» Управления делами президента! Захарова смешная и как вся фашистская власть кремля которая под коксом.
КРЫМ юридически принадлежит Украине это территория Украины! О чем она там коксонутая кукарекает не понятно.
От яку дію чинить "кокс" на аффцу-бєз-мазгофф.