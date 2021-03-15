Захарова про "Кримську платформу": Всі зусилля Києва щодо повернення півострова можуть сприйматися тільки як загроза агресії проти РФ

Росія розглядає участь у "Кримській платформі" як недружній до себе крок і "пряме посягання на її територіальну цілісність".

Про це йдеться в опублікованому на сайті Міністерства закордонних справ РФ коментарі Марії Захарової, передає Цензор.НЕТ.

Росія сприймає стратегію деокупації Криму, прийняту РНБО України, а також ініціативу "Кримська платформа" як "загрозу" і "посягання на територіальну цілісність РФ", заявила 15 березня спікер МЗС Росії Марія Захарова.

"Всі зусилля Києва щодо повернення Криму є нелегітимними і не можуть сприйматися інакше, як загроза агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації. Ще раз нагадуємо, що будемо розглядати участь будь-яких країн та організацій у таких діях, включно з ініціативою "Кримська платформа", як недружній стосовно Росії крок, як пряме посягання на її територіальну цілісність", - стверджує Захарова.

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Нагадаємо, "Кримська платформа" - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини і захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.