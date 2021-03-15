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Новини Політика України
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Рудьковський (65) Слуга народу (2544) Корнієнко (649) Семінський Олег (44)

Розмова Семінського про готовність заплатити $7 млн за отримання мандата була давно і не має стосунку до "Слуги народу", - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розмова Семінського про готовність заплатити $7 млн за отримання мандата була давно і не має стосунку до

Розмова народного депутата Олега Семінського (фракція "Слуга народу") про готовність заплатити $7 млн, щоб потрапити до виборчого списку будь-якої партії, була давно і не має стосунку до партії "Слуга народу".

Про це заявив перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Як я зрозумів, ці розмови були досить давно, вони стосуються тих етапів, коли про партію "Слуга народу" точно не йшлося, а може йшлося, але не в такому плані, що вона балотуватиметься до Верховної Ради", - сказав Корнієнко на брифінгу.

За словами Корнієнка, в розмові Семінського і Рудьковського йшлося нібито про партійний список, а Семінський балотувався як мажоритарник у 205-му окрузі. Корнієнко вважає, що говорити про якісь підозри на адресу "Слуги народу" тут не варто.

Читайте також: ДБР зареєструвало заяву Рудьковського, в якому він звинувачує "слугу народу" Семінського у вимаганні, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Раніше було оприлюднено аудіозапис нібито розмови чинного депутата від "Слуги народу" Олега Семінського з екс-нардепом і колишнім міністром транспорту України Миколою Рудьковським. Згідно з аудіозаписом, чинний депутат від партії "Слуга народу" готовий був витратити до 7 мільйонів доларів на отримання мандата

Також читайте: Катеринчук став адвокатом Рудьковського у справі про викрадення Семінського

Нагадаємо, в 2021 році СБУ розкрила викрадення колишнього керівника "Нафтогазвидобування" Олега Семінського. За версією слідства, в 2012 році Рудьковський з подільниками викрали Семінського і позбавили волі на 3 роки. Його катували і вимагали виплатити неіснуючий борг в 200 млн доларів США. Зараз Семінський - народний депутат "Слуги народу" по мажоритарному 205 округу (Чернігівська область).

25 лютого в Офісі генпрокурора заявили про повідомлення про підозру у справі викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" 5 особам, в т.ч Рудьковському.

26 лютого Рудьковський заявив, що перебуває на відпочинку за кордоном і не причетний до викрадення Семінського.

3 березня він повернувся в Україну. В аеропорту "Бориспіль" Рудьківському вручили підозру.
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Топ коментарі
+27
Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 5989 Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 3827
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15.03.2021 20:39
+11
новый прайслист теперь у брата ермака. за 7 лимонов сегодня и прыщ не вскочит.
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15.03.2021 20:36
+10
бабадааааа карабельная сААААсасна
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15.03.2021 20:37
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Так да не так. То да не то. Не оком ни о чем!!!
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15.03.2021 20:33 Відповісти
І тут прокол у порохоботів. І срака близько, а вкусити ніяк)))
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15.03.2021 20:34 Відповісти
Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 5327 Звісно, а як інакше.
"Цензор, НЕТ", який виклав запис розмови, це філія порохоботів. Яка друкує фейки і ставить палки в колеса пліснявим та їх "велічайшему" лідеру Бубочці, на шляху до "кінця епохи бідності" та зниженню тарифів. Ви нас розкусили.
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15.03.2021 20:54 Відповісти
Але ж він ДІЮЧИЙ депутат СН.
Отакі злодії та пройдисвіти там позбирались.
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15.03.2021 21:36 Відповісти
Не те, що плівки Деркача і вбивство брата від Зебізян😂
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15.03.2021 21:39 Відповісти
олена, ты дура! веришь зеленожопым?))))) Тогда совсем полная дура
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15.03.2021 21:44 Відповісти
А Ви, мадам, пустунка...
Самотня пустунка...
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15.03.2021 21:55 Відповісти
новый прайслист теперь у брата ермака. за 7 лимонов сегодня и прыщ не вскочит.
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15.03.2021 20:36 Відповісти
бабадааааа карабельная сААААсасна
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15.03.2021 20:37 Відповісти
в СН ні дня щоб без зашквару, Корнієнко а ти не сциш що "викопають" і твої грішки? гівно воно ж таке, не тоне Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 369
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15.03.2021 20:37 Відповісти
Це було давно й не правда и ваащє ми святі та божі
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15.03.2021 20:38 Відповісти
Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 5989 Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 3827
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15.03.2021 20:39 Відповісти
Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 4409
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15.03.2021 20:42 Відповісти
Как всегда,пошли отмазки голимые.люди вамне надоело ???
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15.03.2021 20:43 Відповісти
Да действительно, какие могут быть претензии: если заплатил 7 миллионов за место, значит честный человек!
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15.03.2021 20:45 Відповісти
Представляете, как взвыли бы зебилы, если-бы нечто подобное, нарыли в разговорах партии ЕС???!!! А так, ничего особенного - я не я и лошадь не моя, давно было, не помню и не имею отношения, прям как рашка к агрессии и оккупации...
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15.03.2021 20:45 Відповісти
... да и бабки мы уже потратили, нет их - бабок Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 9758
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15.03.2021 20:52 Відповісти
а откуда об этом знает бабада ???? - это раз
а давно...и за 7 млн - это как бы не криминал??? - это два
как задолбал этот лядский продажный цирк - это и три и четыре и 100500
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15.03.2021 20:46 Відповісти
шо самое интересное на записи семинский не уточнял в какой валюте были эти "7 лимонов". так что Корниенко в курсе . спалился баран зеленый
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15.03.2021 21:00 Відповісти
Настамнет.
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15.03.2021 20:46 Відповісти
Все-таки нужно уточнить, если к примеру он купил это депутатское место за 7 лямов у Порошенко, то почему он оказался депутатом от "слуги народа"?
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15.03.2021 20:48 Відповісти
"Іхтамнєт" по-зеленому. Чекаємо "Вирвано з контексту", "Ви не так все зрозуміли" і постиків від Мендель
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15.03.2021 20:49 Відповісти
Сорвали с языка!))) Им всем давно уже нужно вырвать контекст
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15.03.2021 21:46 Відповісти
Це все попередники і "клятий Порошенко"😊шоу блазнів "for ever"
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15.03.2021 23:17 Відповісти
да ви шо!?
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15.03.2021 20:50 Відповісти
Ну да...ну да. І Татаров давно був копупціонером, і Семінській тоже не зараз мандат купував. Всі зелені правильні пацани. А виборцям зелених телевізор скаже все що потрібно.
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15.03.2021 20:50 Відповісти
Это в другую партию такие расценки. В СН значительно дороже.
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15.03.2021 20:51 Відповісти
Чувак просто рилом не підійшов для зє-шобли, от якби за ним було зґвалтування чи крадіжка, тоді й без 7 лямів прийняли.
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15.03.2021 21:01 Відповісти
А где это видно давно или вчера слов к уголовному делу не пришьеш Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 3677
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15.03.2021 21:04 Відповісти
у корупционеров нета срока давности , Все равно что бабломойского в минюсте США можно было бы оправдывать фразой которую глаголит Корниенко Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 3506
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15.03.2021 21:06 Відповісти
Конечно Семинский очень хотел потратить 7 миллионов баксов на мандат депутата СН, но СН такие принципиальные, что приняли его даром. Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 3520
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15.03.2021 21:07 Відповісти
Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 3651
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15.03.2021 21:26 Відповісти
Рудьковский был заочно арестован в РФ 26 мая 2016 года по делу о нападении на российское посольство в Киеве.28 сентября 2018 года он был задержан в Москве и помещен под стражу.когда они базарили не понятно. наврядли Мутьковский тер по телефону с кичи.
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15.03.2021 21:29 Відповісти
Да, если честный человек, то тогда, откуда же у него взялось 7 миллионов доляров???
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15.03.2021 21:29 Відповісти
Это реально могло быть давно, потому что, если читать хотя бы все, что дают в эфир, этот человек сказал о готовности войти в любую партию, вплоть до коммунистов. Коммунисты уже в 2014 году не принимали участие в выборах - их запретили.
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15.03.2021 21:41 Відповісти
PS Это не говорит о том, что он не заплатил за нынешний мандат, а только о том, что слитый в сеть разговор мог быть далеко не сейчас, как минимум, при Януковиче.
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15.03.2021 21:44 Відповісти
Вчера было по 3,а сегодня по пять. ***...вас в рот,слуги вы наши.
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15.03.2021 21:42 Відповісти
****** как дышит. Мажоритарщик плясал от СН. Мерзкие ублюдочные животные
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15.03.2021 22:18 Відповісти
Вы не понимаете, это не то, это было ещё при Порошенко Розмова Семінського про готовність заплатити $7 млн за отримання мандата була давно і не має стосунку до "Слуги народу", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5827
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16.03.2021 11:05 Відповісти
 
 