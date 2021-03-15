Розмова Семінського про готовність заплатити $7 млн за отримання мандата була давно і не має стосунку до "Слуги народу", - Корнієнко

Розмова народного депутата Олега Семінського (фракція "Слуга народу") про готовність заплатити $7 млн, щоб потрапити до виборчого списку будь-якої партії, була давно і не має стосунку до партії "Слуга народу".

Про це заявив перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Як я зрозумів, ці розмови були досить давно, вони стосуються тих етапів, коли про партію "Слуга народу" точно не йшлося, а може йшлося, але не в такому плані, що вона балотуватиметься до Верховної Ради", - сказав Корнієнко на брифінгу.

За словами Корнієнка, в розмові Семінського і Рудьковського йшлося нібито про партійний список, а Семінський балотувався як мажоритарник у 205-му окрузі. Корнієнко вважає, що говорити про якісь підозри на адресу "Слуги народу" тут не варто.

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Раніше було оприлюднено аудіозапис нібито розмови чинного депутата від "Слуги народу" Олега Семінського з екс-нардепом і колишнім міністром транспорту України Миколою Рудьковським. Згідно з аудіозаписом, чинний депутат від партії "Слуга народу" готовий був витратити до 7 мільйонів доларів на отримання мандата

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Нагадаємо, в 2021 році СБУ розкрила викрадення колишнього керівника "Нафтогазвидобування" Олега Семінського. За версією слідства, в 2012 році Рудьковський з подільниками викрали Семінського і позбавили волі на 3 роки. Його катували і вимагали виплатити неіснуючий борг в 200 млн доларів США. Зараз Семінський - народний депутат "Слуги народу" по мажоритарному 205 округу (Чернігівська область).

25 лютого в Офісі генпрокурора заявили про повідомлення про підозру у справі викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" 5 особам, в т.ч Рудьковському.

26 лютого Рудьковський заявив, що перебуває на відпочинку за кордоном і не причетний до викрадення Семінського.

3 березня він повернувся в Україну. В аеропорту "Бориспіль" Рудьківському вручили підозру.