Невисокі темпи проведення кампанії з масової вакцинації проти COVID-19 в Україні були заплановані від початку, - Ляшко
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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко стверджує, що повільні темпи проведення кампанії з масової вакцинації в Україні були заплановані спочатку.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Українська правда.Життя", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна на нинішньому етапі вакцинації не відстає від інших країн, хоча можливості дозволяли вакцинувати першого ж дня десятки тисяч людей. "Якщо подивитися, скільки вакцинацій в день робили різні країни, то Україна на своєму етапі не відстає. Не лідирує, але й не відстає. Питання не в тому, чи могли ми за раз проколоти і 20, і 30 тисяч доз у перший день. Могли", - зазначив Ляшко.
За його словами, водночас Міністерство охорони здоров'я відповідає за те, щоб кампанія розгорнулася і не зірвалася в перші дні, "тому що вони найбільш критичні".
Ляшко зазначив, що про запуск кампанії з вакцинації населення каскадним методом оголошували раніше. "Ми говорили, що запускаємо вакцинацію каскадним методом. Про це говорили ще в січні і лютому. Незважаючи на те, яка кількість доз приїде, будемо запускати саме таким каскадним методом, подивимося на програмні помилки і поступово будемо розширюватися. Зараз ми готові робити і до 20 тисяч щеплень на добу", - заявив Ляшко.
На уточнююче запитання, чи означають його слова, що повільні темпи вакцинації були заплановані спочатку, головний санлікар відповів ствердно. "Так, звичайно. Нам потрібно було запустити вакцинацію, щоб не було зривів, щоб не допустити програмних помилок, які мали негативний інформаційний вплив на кампанію імунопрофілактики, - пояснив Ляшко. - Навіть якщо у квітні або наприкінці березня привезуть 10 мільйонів вакцин, то у квітні 10 мільйонів не провакцинують через одну ключову річ: нам не потрібні програмні помилки, які призведуть до зриву кампанії імунопрофілактики".
Також заступник міністра зазначив, що наявні в системі охорони здоров'я України потужності дозволять вийти на рівень у п'ять мільйонів щеплень на місяць.
"Є 600 мобільних бригад, які можуть зробити 100 щеплень на добу. 4250 пунктів щеплень, які в середньому робитимуть 30 щеплень на добу. Це нам дасть можливість робити п'ять мільйонів щеплень на місяць при повній завантаженості бригад, наявності вакцин і правильно сформованих чергах. Якщо буде більше доз вакцини, у нас ще є 11 тисяч кабінетів щеплень для рутинної вакцинації", - підкреслив Ляшко.
Після початку рутинної вакцинації буде можливість ще більше нарощувати кількість щеплень, зазначив головний санітарний лікар України. "Ми готові зупинити своїм рішенням проведення рутинної вакцинації на місяць-два, а ми можемо це зробити, то в такому випадку зможемо робити і сім, і вісім, і десять мільйонів щеплень на місяць. Це потужності, які є сьогодні в системі охорони здоров'я", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
вот оно как.. "невысокие темпы запланированы изначально было"... аж 5 млн за месяц))
Путается товарищ в показаниях...
Когда надо, то черное у него белое и наоборот.
А если бы народ массово пошёл вакцинироваться, то тот же клоун Ляшко заявил бы, что высокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально
в данном случае я шо-то никого умного не наблюдаю
шо-то и раньше был как бы не Цицерон...а тут ваше...как сценарист для 95-кв )))
очень малоепросто смешное количество вакцины. не до сих пор...до сих пор...
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МЕЖДУ СТРОК:
Мы не лохи!,- Ляшко
https://www.youtube.com/watch?v=N5ushBxDchs&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%B5
В Ивано-Франковской области говорят, что третья волна пандемии сильно отличается от двух предыдущих. Болеть начали целыми семьями, улицами и селами. И очень много тяжелых случаев, особенно среди молодых.
"У нас переболели все родственники и сейчас еще есть больные. И представьте себе, что лучше всех, например, с сатурацией было у бабушки, которой 95 лет! У нее она была 97-98. И, если бы не положительный результат теста, мы бы даже не поняли, что она больна. А племянники, которым по 30 лет, жаловались на позывы на рвоту, температурили и даже были госпитализированы. При этом, в отличие от классических проявлений Сovid-19, - сильные боли в суставах, мышцах - мы такого не замечали. В основном у всех температура, ухудшение на седьмой день и страшная слабость",
А ТЕПЕРЬ ПРОСТОЙ ВОПРОС: "Насколько эфективна вакцинация к новым штамам вируса?" Другими словами прививка Covid-19 защищает от вирусов мутантов? Если даже после перененного Ковида люди повторно заболевают!
Об этом заявил на своей странице в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования, народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net/ru/n3252273"
Мы делаем 1 000 000 прививок в день - мы так запланировали.
Мы делаем 100 прививок в день - мы так запланировали.
Мы вместо вакцины колим людям огуречный рассол - мы так запланировали.
Так и хочется сказать про руководство: Гарвард ***, всем раздать семки и спортивные штаны.