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Невисокі темпи проведення кампанії з масової вакцинації проти COVID-19 в Україні були заплановані від початку, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Невисокі темпи проведення кампанії з масової вакцинації проти COVID-19 в Україні були заплановані від початку, - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко стверджує, що повільні темпи проведення кампанії з масової вакцинації в Україні були заплановані спочатку.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Українська правда.Життя", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна на нинішньому етапі вакцинації не відстає від інших країн, хоча можливості дозволяли вакцинувати першого ж дня десятки тисяч людей. "Якщо подивитися, скільки вакцинацій в день робили різні країни, то Україна на своєму етапі не відстає. Не лідирує, але й не відстає. Питання не в тому, чи могли ми за раз проколоти і 20, і 30 тисяч доз у перший день. Могли", - зазначив Ляшко.

За його словами, водночас Міністерство охорони здоров'я відповідає за те, щоб кампанія розгорнулася і не зірвалася в перші дні, "тому що вони найбільш критичні".

Ляшко зазначив, що про запуск кампанії з вакцинації населення каскадним методом оголошували раніше. "Ми говорили, що запускаємо вакцинацію каскадним методом. Про це говорили ще в січні і лютому. Незважаючи на те, яка кількість доз приїде, будемо запускати саме таким каскадним методом, подивимося на програмні помилки і поступово будемо розширюватися. Зараз ми готові робити і до 20 тисяч щеплень на добу", - заявив Ляшко.

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На уточнююче запитання, чи означають його слова, що повільні темпи вакцинації були заплановані спочатку, головний санлікар відповів ствердно. "Так, звичайно. Нам потрібно було запустити вакцинацію, щоб не було зривів, щоб не допустити програмних помилок, які мали негативний інформаційний вплив на кампанію імунопрофілактики, - пояснив Ляшко. - Навіть якщо у квітні або наприкінці березня привезуть 10 мільйонів вакцин, то у квітні 10 мільйонів не провакцинують через одну ключову річ: нам не потрібні програмні помилки, які призведуть до зриву кампанії імунопрофілактики".

Також заступник міністра зазначив, що наявні в системі охорони здоров'я України потужності дозволять вийти на рівень у п'ять мільйонів щеплень на місяць.

"Є 600 мобільних бригад, які можуть зробити 100 щеплень на добу. 4250 пунктів щеплень, які в середньому робитимуть 30 щеплень на добу. Це нам дасть можливість робити п'ять мільйонів щеплень на місяць при повній завантаженості бригад, наявності вакцин і правильно сформованих чергах. Якщо буде більше доз вакцини, у нас ще є 11 тисяч кабінетів щеплень для рутинної вакцинації", - підкреслив Ляшко.

Після початку рутинної вакцинації буде можливість ще більше нарощувати кількість щеплень, зазначив головний санітарний лікар України. "Ми готові зупинити своїм рішенням проведення рутинної вакцинації на місяць-два, а ми можемо це зробити, то в такому випадку зможемо робити і сім, і вісім, і десять мільйонів щеплень на місяць. Це потужності, які є сьогодні в системі охорони здоров'я", - підсумував він.
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Топ коментарі
+11
Такой бред не каждый день услышишь...
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15.03.2021 20:49
+10
Ай-яй-яй... а каскадные похороны ковиднеизлеченных тоже были заранее запланированы?
Путается товарищ в показаниях...
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15.03.2021 20:46
+6
Все проще: это типичный политикан которому хоть в морду плюй.
Когда надо, то черное у него белое и наоборот.
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15.03.2021 20:56
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15.03.2021 20:45 Відповісти
помнится, в феврале степанов и ляшко орали что "в первый месяц сделаем 5 млн вакцинаций".. и это при том что в сша сделали только 3 млн))
вот оно как.. "невысокие темпы запланированы изначально было"... аж 5 млн за месяц))
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15.03.2021 21:02 Відповісти
)) виртуальный мир. как его лохторату опишеш, такое представление о нём тот и будет иметь.
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15.03.2021 21:19 Відповісти
СловоБлудийо...
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15.03.2021 20:46 Відповісти
Та ні. То щиросердне добровільне щізнанн, у посадовому злочині.
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15.03.2021 20:52 Відповісти
Ай-яй-яй... а каскадные похороны ковиднеизлеченных тоже были заранее запланированы?
Путается товарищ в показаниях...
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15.03.2021 20:46 Відповісти
а потім буде : вакцинація взагалі не була запланована
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15.03.2021 22:14 Відповісти
Да ,такой был план Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7981такой себе притормаживающий планец .ты шоооо Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7981
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15.03.2021 20:46 Відповісти
Пробздів щось на зразок-"ми знали що обсеремося,ну і обісралися😁",а так то все ОК Імбіцили 😠
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15.03.2021 20:47 Відповісти
очередной пук в бочку больше нечего сказать
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15.03.2021 20:47 Відповісти
от ушлёпок ...ты где ? выезжаю ... Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4654
Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7795
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15.03.2021 20:48 Відповісти
Германия, Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca -
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15.03.2021 20:48 Відповісти
Такой бред не каждый день услышишь...
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15.03.2021 20:49 Відповісти
может все же двойной удар по черепухе, справоцированный ковидом и типа/вакцинированием дает о себе знать ???
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15.03.2021 20:54 Відповісти
Все проще: это типичный политикан которому хоть в морду плюй.
Когда надо, то черное у него белое и наоборот.
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15.03.2021 20:56 Відповісти
) ТРОЙНОЙ удар - за эти пост 13 дней, когда Ляшко впустил в себя вакцину , страны строем от материнской отказываются , уж не говоря о матерной индийской.
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15.03.2021 21:03 Відповісти
Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко

А если бы народ массово пошёл вакцинироваться, то тот же клоун Ляшко заявил бы, что высокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально
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15.03.2021 20:51 Відповісти
Ну чисто тобі "палата №6" .
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15.03.2021 20:51 Відповісти
в палате № 6 умный доктор пристрастился к разговорам с умным пациентом.

в данном случае я шо-то никого умного не наблюдаю
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15.03.2021 22:24 Відповісти
Советский анекдот, перед сдачей объекта прораб инструктирует рабочих: " Что бы ни случилось, делайте вид что так и запланировано". Приехала комиссия, ходят по объекту, вдруг одна стена с грохотом обрушивается, рабочий смотрит на часы и говорит :" 10-00, точно по расписанию!"
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15.03.2021 20:52 Відповісти
запланироааны чтобы лохи насладились игрой членом-на-рояли ...
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15.03.2021 20:52 Відповісти
Как по мне то этого деб#ла Ляшко следовало бы проверить у психолога перед назначением.
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15.03.2021 20:53 Відповісти
Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3721 Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9523
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15.03.2021 20:55 Відповісти
коронавирус жеж может давать осложнение на.. (или там не на шо?)))
шо-то и раньше был как бы не Цицерон...а тут ваше...как сценарист для 95-кв )))
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15.03.2021 20:56 Відповісти
парашные учёные выяснили, шо переболевшие коронавирусом могут начать ускоренно стареть ))
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15.03.2021 21:27 Відповісти
да нехотят граждане вакцинироваться ! брешет Шапито
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15.03.2021 20:57 Відповісти
Іншими словами: "Ми провалили вакцинацію, вмирають люди і падає економіка, але ми - молодці."
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15.03.2021 20:57 Відповісти
Так оказывается это мы сами не хотели? Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2918
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15.03.2021 20:59 Відповісти
Та все це відволікання уваги від дерибану!
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15.03.2021 21:01 Відповісти
ппц балабол зеленый
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15.03.2021 21:01 Відповісти
Т.е. запланировали с самого начала что люди не поведутся на индийскую х-ню Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8318
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15.03.2021 21:01 Відповісти
брешуть каскадним методом))))
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15.03.2021 21:02 Відповісти
-"Ваш дизайн-говно!"-"Так это дизайн говна"-"Ааааа,но тогда норм!"
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15.03.2021 21:02 Відповісти
Окончательно зарапортовался (забрехался) Ляшко. Что ни новость, то всё у этой власти в будущем времени. Жаль, что журналист не спросил у него, как долго будет длится этот начальный этап. Журналист также не спросил о том, почему не до сих пор завезено очень малое просто смешное количество вакцины.
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15.03.2021 21:13 Відповісти
не до сих пор ...до сих пор...
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15.03.2021 21:16 Відповісти
Я надеюсь что в случае пожара в жилище Ляшко пожарные также будут подходит к методике тушения каскадно. Потушили прихожую, перекурили, обсудили. Потом кухню, перекурили, обсудили... Ну и так дальше... Вот что этот санвредитель будет орать, бегая под окнами?
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15.03.2021 21:18 Відповісти
Многоходовочка, значит, ага)))) ляшко, наверное, и британский штамм предвидел)))
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15.03.2021 21:29 Відповісти
Ну а че? Все врут. Никто никого не увольняет. Почему бы и этому не сбрехать. Подумаешь.
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15.03.2021 21:30 Відповісти
вот же лживое " зе" отребье.---https://pharma.net.ua/news/ukraine/24930-ukraina-poluchit-117-tys-doz-vakciny-ot-pfizer-v-chisle-pervyh-po-programme-covax
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15.03.2021 21:31 Відповісти
Невысокие темпы проведения кампании по массовой вакцинации от COVID-19 в Украине были запланированы изначально, - Ляшко

============
МЕЖДУ СТРОК:
Мы не лохи!,- Ляшко
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15.03.2021 21:34 Відповісти
вот это звиздеж...
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15.03.2021 21:38 Відповісти
Це в нього від "вакцини" такі "мислі" появилися, чи від коронобєсія?????
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15.03.2021 21:39 Відповісти
Невисокі темпи проведення кампанії з масової вакцинації проти COVID-19 в Україні були заплановані спочатку, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9661
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15.03.2021 21:39 Відповісти
Вони над нами просто знущаються.
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15.03.2021 21:42 Відповісти
Хто бачив щоденну статистику вакцинації? Хто порівнював темпи з іншими країнами?
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15.03.2021 21:46 Відповісти
Ляшко, бери на вооружение
https://www.youtube.com/watch?v=N5ushBxDchs&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%B5
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15.03.2021 21:47 Відповісти
У слуг 23% лехторату, уявляєте, майже кожен четвертий вірить в цю відверту брехню.
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15.03.2021 21:51 Відповісти
Невисокі темпи проведення кампанії з масової вакцинації проти COVID-19 в Україні були заплановані спочатку, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3097.
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15.03.2021 21:52 Відповісти
Так ось ти який - зелений турборежим !? . Невисокі темпи проведення кампанії з масової вакцинації проти COVID-19 в Україні були заплановані спочатку, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4151 .
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15.03.2021 22:00 Відповісти
На іншиж ресурсах вже шкандаль-Ляжко віруса підчепив...
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15.03.2021 22:06 Відповісти
та звільніть вже накінець того дауна ..а можна з лохом разом
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15.03.2021 22:21 Відповісти
Во всем мире пять подтвержденных штаммов коронавируса: Сovid-19, британский, испанский, южноафриканский и бразильский. Это пять активных штаммов коронавируса, который разошелся по всему миру из Китая. То, что выявили на Буковине, - это так называемый комбовирус, который циркулирует в Украине наряду с Сovid-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных - его агрессивность, быстрая распространенность и "молодость", - рассказал Рубан.

В Ивано-Франковской области говорят, что третья волна пандемии сильно отличается от двух предыдущих. Болеть начали целыми семьями, улицами и селами. И очень много тяжелых случаев, особенно среди молодых.

"У нас переболели все родственники и сейчас еще есть больные. И представьте себе, что лучше всех, например, с сатурацией было у бабушки, которой 95 лет! У нее она была 97-98. И, если бы не положительный результат теста, мы бы даже не поняли, что она больна. А племянники, которым по 30 лет, жаловались на позывы на рвоту, температурили и даже были госпитализированы. При этом, в отличие от классических проявлений Сovid-19, - сильные боли в суставах, мышцах - мы такого не замечали. В основном у всех температура, ухудшение на седьмой день и страшная слабость",

А ТЕПЕРЬ ПРОСТОЙ ВОПРОС: "Насколько эфективна вакцинация к новым штамам вируса?" Другими словами прививка Covid-19 защищает от вирусов мутантов? Если даже после перененного Ковида люди повторно заболевают!
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16.03.2021 00:06 Відповісти
"Процесс вакцинации в Украине происходит в три раза медленнее, чем планировало Министерство здравоохранения. Среди основных причин - недостаточное количество мобильных бригад и отсутствием мотивации у работающих там медиков.
Об этом заявил на своей странице в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования, народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net/ru/n3252273"
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16.03.2021 00:26 Відповісти
физическое уничтожение было запланировано заранее
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16.03.2021 03:13 Відповісти
Всегда под хреновую ситуацию подгоняют задним числом свои как бы решения.

Мы делаем 1 000 000 прививок в день - мы так запланировали.
Мы делаем 100 прививок в день - мы так запланировали.
Мы вместо вакцины колим людям огуречный рассол - мы так запланировали.

Так и хочется сказать про руководство: Гарвард ***, всем раздать семки и спортивные штаны.
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16.03.2021 05:20 Відповісти
Каскадный ты наш недоумок
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16.03.2021 05:42 Відповісти
Похоронные команды бабло косят, а тут вакцина. А они же гробы закупили...
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16.03.2021 07:15 Відповісти
если ничерта не выходит - скажи всем, что так и было задумано. Невисокі темпи проведення кампанії з масової вакцинації проти COVID-19 в Україні були заплановані від початку, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7032
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16.03.2021 08:42 Відповісти
 
 