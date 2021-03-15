Питання про позачергові вибори мера Харкова може бути розглянуто на наступному пленарному тижні, - "слуга народу" Корнієнко
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Верховна Рада може розглянути питання про призначення позачергових виборів мера Харкова на наступному пленарному тижні (з 30 березня по 2 квітня).
Про це повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сам проєкт постанови про оголошення виборів у Харкові буде в середу в комітеті, далі він розглядатиметься в залі ... На цьому пленарному тижні, може, ні, а от на наступному - точно так", - сказав Корнієнко під час брифінгу в понеділок.
Разом із тим він уточнив, що немає необхідності приймати цей проєкт постанови терміново з точки зору процедури проведення виборів, оскільки "наступні вибори, на які він потрапляє, це може бути остання неділя жовтня".
"Потрібно, щоб постанова була проголосована не пізніше, ніж за 60 днів - це остання неділя серпня. Тобто до кінця цієї сесії, до липня у нас є цей часовий проміжок", - додав Корнієнко.
Також він поінформував, що представники "Слуги народу" спільно з членами фракції "Голос" внесли до парламенту законопроєкт, який передбачає, щоб надалі не було необхідності у спеціальному рішенні місцевої ради про визнання факту смерті мера.
Будь ласка, зачекайте...
"Здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие, так сказать, БОКОВЫЕ АВТОРИТЕТЫ ( тобто тільки місцеві?) не будут здесь ничего решать и править. Более того, я буду этим заниматься специально сам. Если кто-то будет соответствующим образом проявляться или на что-то даже претендовать, будет демонстративная, неадекватная, несимметричная реакция", - пообещал глава МВД.
РИГІВ У ТЮРМУ, ПАТРІОТА УКРАЇНИ НА МЕРА ХАРКОВА
Дай то Бог !
Надо ж ещё добазариться хто будет мэром.
А тут как раз засада.)
шото ...много шума от никого...