Питання про позачергові вибори мера Харкова може бути розглянуто на наступному пленарному тижні, - "слуга народу" Корнієнко

Верховна Рада може розглянути питання про призначення позачергових виборів мера Харкова на наступному пленарному тижні (з 30 березня по 2 квітня).

Про це повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сам проєкт постанови про оголошення виборів у Харкові буде в середу в комітеті, далі він розглядатиметься в залі ... На цьому пленарному тижні, може, ні, а от на наступному - точно так", - сказав Корнієнко під час брифінгу в понеділок.

Разом із тим він уточнив, що немає необхідності приймати цей проєкт постанови терміново з точки зору процедури проведення виборів, оскільки "наступні вибори, на які він потрапляє, це може бути остання неділя жовтня".

"Потрібно, щоб постанова була проголосована не пізніше, ніж за 60 днів - це остання неділя серпня. Тобто до кінця цієї сесії, до липня у нас є цей часовий проміжок", - додав Корнієнко.

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Також він поінформував, що представники "Слуги народу" спільно з членами фракції "Голос" внесли до парламенту законопроєкт, який передбачає, щоб надалі не було необхідності у спеціальному рішенні місцевої ради про визнання факту смерті мера.