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Новини Політика України
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місцеві вибори (997) мер (483) Харків (3917) Корнієнко (649)

Питання про позачергові вибори мера Харкова може бути розглянуто на наступному пленарному тижні, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання про позачергові вибори мера Харкова може бути розглянуто на наступному пленарному тижні, -

Верховна Рада може розглянути питання про призначення позачергових виборів мера Харкова на наступному пленарному тижні (з 30 березня по 2 квітня).

Про це повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сам проєкт постанови про оголошення виборів у Харкові буде в середу в комітеті, далі він розглядатиметься в залі ... На цьому пленарному тижні, може, ні, а от на наступному - точно так", - сказав Корнієнко під час брифінгу в понеділок.

Разом із тим він уточнив, що немає необхідності приймати цей проєкт постанови терміново з точки зору процедури проведення виборів, оскільки "наступні вибори, на які він потрапляє, це може бути остання неділя жовтня".

"Потрібно, щоб постанова була проголосована не пізніше, ніж за 60 днів - це остання неділя серпня. Тобто до кінця цієї сесії, до липня у нас є цей часовий проміжок", - додав Корнієнко.

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Також він поінформував, що представники "Слуги народу" спільно з членами фракції "Голос" внесли до парламенту законопроєкт, який передбачає, щоб надалі не було необхідності у спеціальному рішенні місцевої ради про визнання факту смерті мера.
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Топ коментарі
+4
Ватники оберуть ватника. А з Києва можуть прислати лище зєбілу.
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15.03.2021 20:59
+2
Харківська мафія ще не дала слугам отмашку
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15.03.2021 20:53
+2
В Харьков нужно назначать с Киева в годы войны ВОЕННОГО КОМЕНДАНТА вместо мэра
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15.03.2021 20:55
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Харківська мафія ще не дала слугам отмашку
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15.03.2021 20:53 Відповісти
Ватники оберуть ватника. А з Києва можуть прислати лище зєбілу.
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15.03.2021 20:59 Відповісти
не спрощуйте - Аваков сказав: Харьков всєгда бил городом мєнтов (читаємо мафії)
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15.03.2021 21:17 Відповісти
Он отметил, что "Харьков всегда был ментовский город".
"Здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие, так сказать, БОКОВЫЕ АВТОРИТЕТЫ ( тобто тільки місцеві?) не будут здесь ничего решать и править. Более того, я буду этим заниматься специально сам. Если кто-то будет соответствующим образом проявляться или на что-то даже претендовать, будет демонстративная, неадекватная, несимметричная реакция", - пообещал глава МВД.
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15.03.2021 21:21 Відповісти
Не ускладнюйте. Аваков правильно сказав про город мєнтов, але від цього не краще. Краще було б "город мастєров" або інженерів, але "шо є то є".
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15.03.2021 21:28 Відповісти
Василий , предложи свой выбор харьковчанам , обзывать весь город ( большой город ) одним оскорбительным словом , не есть хорошо
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15.03.2021 21:36 Відповісти
Харьков всегда был русскоязычным городом.да и до россии здесь рукой подать
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16.03.2021 07:14 Відповісти
Верховная Рада может рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов мэра Харькова на следующей пленарной неделе (с 30 марта по 2 апреля). Источник: https://censor.net/ru/n3253507

РИГІВ У ТЮРМУ, ПАТРІОТА УКРАЇНИ НА МЕРА ХАРКОВА Вопрос о внеочередных выборах мэра Харькова может быть рассмотрен на следующей пленарной неделе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7581
Дай то Бог !
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15.03.2021 20:55 Відповісти
В Харьков нужно назначать с Киева в годы войны ВОЕННОГО КОМЕНДАНТА вместо мэра
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15.03.2021 20:55 Відповісти
Та да.
Надо ж ещё добазариться хто будет мэром.
А тут как раз засада.)
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15.03.2021 20:57 Відповісти
сегодня бабада дежурный по СМИ ?
шото ...много шума от никого...
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15.03.2021 20:58 Відповісти
Фельдман - опзж, ярославский - ???? (тоже опзж). В итоге будет Допа. А нам - дупа.
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15.03.2021 21:08 Відповісти
А остальные, типа, норвеги? )))
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15.03.2021 21:12 Відповісти
Нема балотуватися буде? Скажете-лапті склеїв 😁 !!!! Відповім,ну і що , Гепа як сіфілітік льєнін-"жівєєвсєхжівих"😆
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15.03.2021 21:11 Відповісти
Поліція наклала штраф на нардепа В.Ар'єва за сигнал кортежу В.Зеленського з понад 20 машин. "Навіть при Януковичі такого не було", - нардеп на своїй сторінці ФБ.
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15.03.2021 21:36 Відповісти
Ищи не популистикие дела,которых у у шоколада было море .Смотри вперед .
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15.03.2021 21:47 Відповісти
Эта крыса здохла -теперь год его нельзя поменять???
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15.03.2021 21:45 Відповісти
Вот так стоял вопрос о ликвидации рыжего.Казнить нельзя помиловать.И с этой теоремой -танцуют все презы.
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15.03.2021 21:54 Відповісти
Та ладно,хай той що є залишається.
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15.03.2021 23:07 Відповісти
 
 