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Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук

"На заходи щодо поліпшення водопостачання Криму і Севастополя" з бюджету Росії направлять понад 3,2 млрд рублів.

Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду РФ.

"Кошти підуть на фінансування вивчення надр для виявлення нових джерел питної води, а також на проведення ремонтних робіт на мережах водопостачання. Очікується, що це дозволить забезпечити додаткову подачу води до Севастополя в обсязі не менше 14 тис. кубометрів на добу, в інші населені пункти Криму - не менше 74 тис. кубометрів на добу", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Окупанти через "водну блокаду" Криму хочуть відсудити в України "до 10-20 трлн рублів"

Нагадаємо, з 24 серпня 2020 року в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запрповадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Читайте також: Джемілєв вважає, що через нестачу води в Криму Росія завдасть шкоди екології: "зіпсують весь півострів"

На початку березня 2021 року в окупованому Криму заговорили про підготовку позову до України "через шкоду, заподіяну півострову водною блокадою".

Росія витратить близько 80 млрд рублів на фінансування федеральної цільової програми (ФЦП) "Соціально-економічний розвиток Республіки Крим та міста Севастополя" в 2021 році.
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Топ коментарі
+26
На реке Волга есть вода, московиты идите к своей воде Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 104
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15.03.2021 21:37
+26
Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1764
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15.03.2021 21:39
+25
Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3762
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15.03.2021 21:51
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Море же вокруг.
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15.03.2021 21:37 Відповісти
На реке Волга есть вода, московиты идите к своей воде Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 104
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15.03.2021 21:37 Відповісти
есть вода и на исконно китайских реках лена и енисей.
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15.03.2021 22:01 Відповісти
Пилите Шура, пилите. А простые русскомирные-камнеловящие, пусть тазиками и баклажками запасаются, предстоит весёлый "туристический" сезон
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15.03.2021 21:39 Відповісти
как последние несколько лет (но этот более засуховатый для ваты))))
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15.03.2021 21:43 Відповісти
Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1764
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15.03.2021 21:39 Відповісти
Маша чтоле?
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15.03.2021 21:54 Відповісти
Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5793 инструкция:

Как найти воду с помощью лозы
Перед началом работы тщательно высушите ее. Поиск воды осуществляйте, двигаясь сначала с севера на юг, а потом с востока на запад. Прижмите локти к телу, а рогатку возьмите руками за оба конца так, чтобы ее острый конец "смотрел" вверх.Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9419
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16.03.2021 08:36 Відповісти
вобщем, лозу уже тщательно высушили. можно начинать.
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16.03.2021 08:39 Відповісти
Применительно к Крыму двигаться в поисках воды с севера на юг, означает удаляться от воды. Хотя...тут они ее один хрен не получат, так что таки да - вода на юге, соленая правда!
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18.03.2021 20:41 Відповісти
Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6173
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15.03.2021 21:42 Відповісти
цистернами из ростова везите)
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15.03.2021 21:42 Відповісти
да у них теперь пенсии как маскве, они чартерами талую из Альпийских гор могут себе позволить!!!
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15.03.2021 21:49 Відповісти
Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9069 Вот же ж любители придумывать проблемы.. А шо её искать? Выдать каждому два ведра + коромысло и пусть пи23уют по замечательному мосту на материк за водой.
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15.03.2021 21:42 Відповісти
выход есть!.. я нашел решение!!!
Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9772
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15.03.2021 21:44 Відповісти
Гиппуровая кислота любителям Лаврова - самое то! Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6245
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15.03.2021 22:27 Відповісти
Короче и витамины и минералы...хоть лопатой жри! Самой воды только не хватает
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18.03.2021 20:44 Відповісти
старинный рецепт - за такие деньги можно закупить дополнительных ослов и переправить их из средней азии в крым, где выжатую из камней воду можно будет ослиной мочёй разводить
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15.03.2021 21:45 Відповісти
Пан Москаль кілька років тому дав пораду. Тож дотримуйтесь неї і віддайте йому частину грошей за доречну пораду
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15.03.2021 21:45 Відповісти
Сколько денег высасывает наш Крым у москалей, 50 миллиардов в том году 80 миллиардов в этом. А это все деньги рядовых жителей россии. Алигархи и путинское окружение свое всеравно возьмёт. Никаких повышений социалки, ремонта дорог, все бабки на Крым. Слава Крыму - лучшему агенту по убийству РФ из нутри.
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15.03.2021 21:48 Відповісти
Чет мне кажется что деньги скомуниздят...
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15.03.2021 21:50 Відповісти
Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3762
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15.03.2021 21:51 Відповісти
От потребления мочи это не спасет. ***** - феерический долбодятел, он переплюнул даже Зеленского, вбухать 5 млрд руб для того, чтобы каждому крымчанину дать по полстакана мочи - это праздник!
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15.03.2021 21:51 Відповісти
какая вода?
крысмане сча стали настолько бохаты, шо дерьмо в унитазе пивом смывают...
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15.03.2021 21:52 Відповісти
Парашные "учёные" ищут новые источники воды, обозначенные на схеме буквами Мэ и Жо.
Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8965
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15.03.2021 21:52 Відповісти
Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 523
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15.03.2021 21:52 Відповісти
Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8696
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15.03.2021 22:08 Відповісти
Воистину, кацапами можно вымазать даже говно!
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15.03.2021 22:29 Відповісти
😂
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15.03.2021 23:09 Відповісти
Копейки какие то.
Не найдут новых источников.
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15.03.2021 21:53 Відповісти
Розпробували нарештіПравительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9810
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15.03.2021 21:54 Відповісти
Ну що тут сказати?.. СМАЧНОГО ! Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7337
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15.03.2021 22:13 Відповісти
думаю быстро освоят Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8969 3,2 млрд рублей деньги не большие
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15.03.2021 21:55 Відповісти
Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 36
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15.03.2021 21:56 Відповісти
Самі складаєте чи якась література є?
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15.03.2021 22:04 Відповісти
https://twitter.com/
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15.03.2021 22:16 Відповісти
тут можно было-бы "новые источники питьевой воды" , Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2915 только это Канада!
Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3966Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4810
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15.03.2021 21:58 Відповісти
На ваш запрос в РосНИИ экспериментальных технологий относительно разработки получения воды из мочи и сливочного масла из говна отвечаем следующее - по первому пункту, мыться и стирать можно, но пить ещё нельзя, по второму пункту - на хлеб мажется уже отлично, но есть пока тоже нельзя. Нужны дополнительные средства для исследований
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15.03.2021 21:59 Відповісти
рисовые чеки в Крыму... в Украинском Крыму... хреново было?
а им в раша-говень захотелось и камней с неба...

Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6823

Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3087

...
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15.03.2021 21:59 Відповісти
_Нарисованное вражеской пропагандой их "захотелось" не было тогда и не есть ныне ни причиной, ни движущей силой войны. Единственная причина и виновник - расия.
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15.03.2021 22:49 Відповісти
В одній німецькій казці чувак з каменю воду витискував (правда, потім виявилось, що то він до каменюки сир прикладав, але то таке)
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15.03.2021 22:00 Відповісти
Если опреснять , то можно и мочу пить.
Крисчане будут рады.
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15.03.2021 22:01 Відповісти
Сверлите скважину через всю землю!
Есть шанс что на той стороне окажется Амазонка, а если взять чуток другой угол, то можно до Миссисипи или до Святого Лаврентия добраться!
Главное не сдаваться и импровизировать!
Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4144
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15.03.2021 22:05 Відповісти
крысы зашевелились по той причине что на юге Украины этой весной почти не было осадков. И вода в водохранилищах крыма почти на нуле. Поэтому завывание и подскуливание кацапни усиливается. И ведь русне остается только скулить сунуться на Херсонщину им сцыкотно. знает мордва что там в степях вся и останется как корм для лис и волков.
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15.03.2021 22:09 Відповісти
Мішустін Міхаіл, а ніякий не Михайло. Не поганіть гарне українське імя.
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15.03.2021 22:11 Відповісти
слабо применить те же технологии. что и на МКС?
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15.03.2021 22:11 Відповісти
Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3885. Населєна ватніками . Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5120 .
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15.03.2021 22:15 Відповісти
Лучше - захвачена ватниками.
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15.03.2021 22:19 Відповісти
Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9063
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15.03.2021 22:15 Відповісти
читается как
"КрымоРРой" 😂
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15.03.2021 22:28 Відповісти
Кубань, Дон, Волга, Обь, Енисей, Лена - источники воды в Крым.
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15.03.2021 22:20 Відповісти
А нехай водопровід Амур-Крим будують. Заодно 100 млрд доларів зможуть розпиляти.
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15.03.2021 22:22 Відповісти
пущай кацапы крысомор канал роют.
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15.03.2021 22:24 Відповісти
еще есть вода в замерзшем виде на спутниках Сатурна. и многие кометы из льда.
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15.03.2021 22:23 Відповісти
Та ви не підказуйте, а то ще справді щось "сворганят".
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15.03.2021 22:26 Відповісти
Какая Кубань?
Рогозина с ведрами на шестой спутник Юпитера)
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15.03.2021 22:36 Відповісти
за такі гроші я їм готовий сцати по 4 рази в день в канал
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15.03.2021 22:23 Відповісти
за такі гроші я їм готовий сцати по 4 рази в день
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15.03.2021 22:25 Відповісти
Нехай злизують задню стінку холодильника . Або сніг з морозильника топлять . Ну-у , якщо вже влізли в це рашистське гімно , то що ж , пристосовуйтесь .
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15.03.2021 22:27 Відповісти
Эти дебилы уже насверлили скважин, что все ушло под землю)
Давайте их горячо поддержим в этом начинании, точнее в успешном продолжении)))
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15.03.2021 22:30 Відповісти
Становится даже интересно... 😂
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15.03.2021 22:33 Відповісти
3,2 млрд рублей, естественно огромная сумма для нищей Раши, учитывая, что бюджет ФК "Зенит" всего-то 18 млрд рублей. Вот читая комменты, думаю, неужели приятно жить в мечтах? Вспоминается как смеялись над мостом, над энергохвостом.... ну и что? Крымский гоблин теперь троллит, предлагая продавать Украине электричество, которого в Крыму сейчас, в два раза больше потребностей (запас для энергоемких опреснителей) На этой неделе, запустя два водозабора, Бельбекский, на 50 000 кубов для Севы, и Тайганский, 25 000 кубов для Симфы. Все же верят, что Крым вернется? Ну так радоваться надо, все ведь Украине достанется.
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15.03.2021 22:42 Відповісти
Вот ты кацапа тормоз. Смеются с того что эти деньги могли пойти нищим мокшам на пенсии получающим по 10 тыс рублей,на школы на дороги на больницы . Но нет вы вкладываете в украденный Крым который все равно придется возвращать. И до жопы что там с электрикой и мостом, Крым по всем международным законам это Украина и то что вы там ковыряетесь только наращивает проценты за оккупацию.
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16.03.2021 06:01 Відповісти
Погуглил. Минимальная пенсия (т. е. меньше не бывает) - 11280 р., или 4264 грн. В Украине минималка - 1769 грн., т. е. в 2,4 раза меньше. Но тебе это надо?
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16.03.2021 08:07 Відповісти
А ціни які? Тільки не бреши, бо про мінімальну пенсію вже збрехав.
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16.03.2021 08:29 Відповісти
Да, ты прав, это минималка в Амурской области, я думал они везде одинаковые, взял первую попавшуюся ссылку))) А по ценам я не рублю. Вот сравнивают цены в Севастополе и Одессе (ссылка перая на ютюбе)
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16.03.2021 09:42 Відповісти
Вот здесь лучше (ссылка)
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16.03.2021 11:52 Відповісти
кацап наши родственники живут нарасии и получают пенсии не те что у тебя погуглить Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8563 иди домой бухла нет !
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16.03.2021 08:46 Відповісти
Каменщики так плохо зарабатывают? У меня есть, но сейчас пост (ссылка) (ссылка) А водку не употребляю уже лет 10
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16.03.2021 12:06 Відповісти
кацап внимание а ты видел какой внешний долг штатов ! Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1936
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16.03.2021 12:35 Відповісти
У тебя водки нет из-за внешнего долга США?
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16.03.2021 12:43 Відповісти
Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2516
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15.03.2021 22:44 Відповісти
До конечной цели хоть 3200 рейхсрублей дойдёт?
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15.03.2021 22:45 Відповісти
Выделило 3,2 млрд руб. себе в карманы.
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15.03.2021 23:12 Відповісти
Кцапи є покидьками людства! А /крімьчянє, в раадной говєні/ нехай п'ють воду з батарей опалення!!!
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15.03.2021 23:15 Відповісти
украинцы могут помочь, советом... как море копать Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1490
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15.03.2021 23:17 Відповісти
Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5718
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15.03.2021 23:46 Відповісти
Які тупі. Що там шукати, поруч 2 моря і Сіваш. Пийте і не обляпайтеся!!!
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16.03.2021 09:01 Відповісти
Можно не сомневаться, что 3 млрд. украли, а остальное потратили.
ЭТО РОССИЯ, как орал Жириновский.
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16.03.2021 10:38 Відповісти
але кацапи дуже вперті істоти. будуть страждати, но поки усі не вимруть крим не віддадуть.
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16.03.2021 11:58 Відповісти
Опять же, минус 20 танчиков на УВЗ
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17.03.2021 21:28 Відповісти
 
 