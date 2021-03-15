Уряд РФ виділив понад 3,2 млрд рублів на пошук "нових джерел питної води" в окупованому Криму
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"На заходи щодо поліпшення водопостачання Криму і Севастополя" з бюджету Росії направлять понад 3,2 млрд рублів.
Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду РФ.
"Кошти підуть на фінансування вивчення надр для виявлення нових джерел питної води, а також на проведення ремонтних робіт на мережах водопостачання. Очікується, що це дозволить забезпечити додаткову подачу води до Севастополя в обсязі не менше 14 тис. кубометрів на добу, в інші населені пункти Криму - не менше 74 тис. кубометрів на добу", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, з 24 серпня 2020 року в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води.
З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запрповадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.
19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.
На початку березня 2021 року в окупованому Криму заговорили про підготовку позову до України "через шкоду, заподіяну півострову водною блокадою".
Росія витратить близько 80 млрд рублів на фінансування федеральної цільової програми (ФЦП) "Соціально-економічний розвиток Республіки Крим та міста Севастополя" в 2021 році.
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Как найти воду с помощью лозы
Перед началом работы тщательно высушите ее. Поиск воды осуществляйте, двигаясь сначала с севера на юг, а потом с востока на запад. Прижмите локти к телу, а рогатку возьмите руками за оба конца так, чтобы ее острый конец "смотрел" вверх.
крысмане сча стали настолько бохаты, шо дерьмо в унитазе пивом смывают...
Не найдут новых источников.
а им в раша-говень захотелось и камней с неба...
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Крисчане будут рады.
Есть шанс что на той стороне окажется Амазонка, а если взять чуток другой угол, то можно до Миссисипи или до Святого Лаврентия добраться!
Главное не сдаваться и импровизировать!
"КрымоРРой" 😂
Рогозина с ведрами на шестой спутник Юпитера)
Давайте их горячо поддержим в этом начинании, точнее в успешном продолжении)))
ЭТО РОССИЯ, как орал Жириновский.