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Зеленський обговорив з прем'єром Швеції Левеном ситуацію на Донбасі й інвестиції в Україну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський обговорив з прем'єром Швеції Левеном ситуацію на Донбасі й інвестиції в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Співрозмовники обговорили ситуацію щодо боротьби з коронавірусом в обох державах і забезпечення України вакциною, ліцензованою західними країнами.

Зеленський поінформував Левена про ситуацію з безпекою на Донбасі й ініціативи України, покликані посилити реакцію міжнародної спільноти на окупацію Криму та Севастополя.

Керівники країн обговорили поглиблення двосторонньої взаємодії у сфері оборони і перспективи співпраці двох держав у рамках партнерства НАТО з розширеними можливостями.

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Сторони приділили увагу шляхам активізації торгово-економічного співробітництва. "Наш пріоритет - знайти нові шляхи повернення тенденцій у двосторонній торгівлі до рівня, який передував пандемії коронавірусу", - зазначив Зеленський.

Президент України також позитивно відзначив вихід всесвітньо відомих шведських компаній і брендів на ринок України, зокрема початок роботи в Києві першого магазину компанії ІКЕА. Сторони відзначили взаємну ініціативу працювати в напрямку запозичення досвіду Швеції щодо будівництва сміттєпереробних заводів в Україні.
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Топ коментарі
+6
Даже представить не могу это "обсуждение"....
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15.03.2021 22:09
+5
дурик!.. обсуди с Премьером Швеции покупку лицензии на производство в Украине истребителей Сааб JAS 39 Gripen Е..
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15.03.2021 22:06
+4
На тлі інвестскандала з китайозами ,саме час говорити про інвестіціі з свенами !!!)))
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15.03.2021 22:05
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На тлі інвестскандала з китайозами ,саме час говорити про інвестіціі з свенами !!!)))
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15.03.2021 22:05 Відповісти
Свени Волво продали китайцям, а до Донбасу не дійшли, зупинились під Полтавою.
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15.03.2021 22:09 Відповісти
дурик!.. обсуди с Премьером Швеции покупку лицензии на производство в Украине истребителей Сааб JAS 39 Gripen Е..
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15.03.2021 22:06 Відповісти
- дай миллион..дай )))
Зеленский обсудил с премьером Швеции Левеном ситуацию на Донбассе и инвестиции в Украину - Цензор.НЕТ 4182

..
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15.03.2021 22:07 Відповісти
Даже представить не могу это "обсуждение"....
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15.03.2021 22:09 Відповісти
а чего тут представлять.. премьер Швеции пытался угадать мелодию, которую Зеленский выстукивал инструментом.. и все по телефону..
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15.03.2021 22:14 Відповісти
ШО оно может обсуждать ! ЧМО !
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15.03.2021 22:09 Відповісти
Интересно, а VaZelin о проблемах со "Скания-Украина" что-то рассказал? Или по старой привычке отморозился?
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15.03.2021 22:14 Відповісти
Про нань розказував? А про правосуддя? А про "прокладки"? Може хоч щось про боротьбу з олігархатом для підвищення інфестиційного клімату?
Хоча всі ці питання треба ставити "авторському колективу студії "Квартал-95"
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15.03.2021 22:30 Відповісти
пусть не отвиливает, а ответит когда он посадит Коломойского,

и объяснит каким образом Коломойский, Медведчук, Пинчук и Ахметов за его 2 года правления разбогатели в разы, а народ обнищал в разы
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15.03.2021 22:30 Відповісти
Ніякий інвестор сюди не прийде.За інвестиції і Яник говорив.
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15.03.2021 22:43 Відповісти
Та то все фігня. Цікаво інше - чому Україна ще й досі не інвестує саму в себе?
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16.03.2021 01:02 Відповісти
Никаких инвестиций при зеленом осле не будет! Это очевидно!
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16.03.2021 01:09 Відповісти
 
 