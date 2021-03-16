Головні новини 15 березня: Дубінського вигнали зі "слуг", нові штрафи за порушення ПДР

Дубінського виключили з партії "Слуга народу", Медведчук і Сурков обговорювали Грицака, Ляшко захворів на COVID-19, скандал із "романом" 8-річної дівчинки-моделі - головні новини 15 березня.

Дубінський більше не "слуга народу"

Олександра Дубінського виключили з партії розпорядженням її керівника Олександра Корнієнка. Причина виключення - те, що Дубінський після відсторонення від посади голови Київської обласної організації "Слуги народу" вирішив переобрати себе на посаді на "якомусь заході".

Дубінський у Фейсбуці заявив, що добро на його "зачистку" дав особисто Зеленський, і що в Україні тепер встановлено монархічний лад - адже глава держави нібито ухвалює рішення одноосібно.

Медведчук і Сурков обговорювали Грицака

ЗМІ опублікували ще один фрагмент розмови Медведчука і Суркова. Вони обговорюють Грицака, який на той момент обіймав посаду першого заступника голови СБУ, корупційні схеми на окупованих територіях і створення так званої "Ради міст".

"Слуга народу" Семінський був готовий віддати за мандат депутата $7 млн

Про це свідчить запис його розмови з екснардепом Рудьковським. "Я потрапляю в список тієї чи іншої партії - 7 лимонів у мене для цього є", - говорить на записі Семінський.

Глава партії Корнієнко стверджує, що запис було зроблено задовго до того, як Семінський став спочатку кандидатом, а пізніше і депутатом від "Слуги народу".

Головний санлікар Ляшко захворів на коронавірус

Хворобу діагностували на 13 день після того, як він отримав першу дозу вакцини. "Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформовано. ..." зрада "скасовується", - говорить про свою хворобу сам Ляшко.

Україну накриває хвиля COVID-19

Кількість хворих зараз - як у листопаді 2020 року, а кількість пацієнтів на ШВЛ - найбільше від початку пандемії. Картина хвороби змінилася: тепер молоді люди хворіють частіше і переносять хворобу гірше, ніж рік тому. Міносвіти рекомендує перенести все навчання в онлайн. МОЗ оновив зони карантину: в "червоній" - 4 області, в "помаранчевій" - 11.

Зросли штрафи за порушення ПДР

Нові правила діють з 16 березня. Тепер пияцтво за кермом обійдеться як мінімум в 17 тис. грн, а перевищення швидкості на 50 км/год - у 1700 грн. Очікується, що нові правила дозволять знизити кількість жертв ДТП на 10-15%.

Мендель стала телеведучою

Прессекретарка президента тепер випускає 10-хвилинну програму на державному телеканалі "Дом", який мовить на окуповані Крим і Донбас.

Скандал із 8-річною моделлю

Восьмирічна модель Міла Маханець повідомила у соцмережах, що зустрічається з 13-річним блогером Пашею Паєм і опублікувала відверті знімки з ним. Доросла аудиторія соцмереж вжахнулася. Дитячий омбудсмен Кулеба написав заяви в прокуратуру і поліцію.