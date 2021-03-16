Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку"

Нардеп Олександр Дубінський заявив про фальсифікацію рішення про виключення його з партії "Слуга народу" і пообіцяв домагатися від Володимира Зеленського, щоб той "щогодини і щохвилини" діяв в інтересах українського народу й України.

"Звернення до Президента" він опублікував у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Дубінський зазначив, що його виключення з партії - не історична подія.

"Хоча дивовижний сам факт, що розпорядженням однієї людини, вже без будь-якого прикриття фіговими листочками нібито колегіальності здійснюється даний процес.

Це всього лише документальне оформлення рішення іншої людини, яка побоялася відповісти на порушене мною вчора просте і ясне запитання:

"Ви дійсно дали добро для шахрайської зачистки Київської обласної організації партії "Слуга народу" від тих, за кого голосували виборці на місцевих виборах?"

24 години, які я відвів президенту Зеленському для відповіді, минули.

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І ось вона - історична подія, яка відбулася сьогодні.

Ваша президентська величність, Зеленський Володимир Олександрович, вітаю Вас із фактичним встановленням в Україні монархічного ладу!

Ладу, де Конституція, закони, а тепер уже й думка людей, які за Вас, Володимире Олександровичу, проголосували - нічого не значать, тому що вся абсолютна влада належить одній людині.

Бо на все воля монарха, який на свій розсуд вершить долю країни", - пише Дубінський.

За його словами, про "таємну конференцію анонімних партійців", що ініціюють його виключення, жоден член обласної організації партії "Слуга народу", зокрема сам Дубінський, не були повідомлені.

"Але це деталі діяльності аферистів, які не такі важливі і не повинні нас відволікати від головного. Для початку відкрию ще один маленький секрет. Питання, яке я вчора публічно поставив Вам, я задав від імені виборців. А до цього мені особисто подзвонив один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку. Але це всього лише його слова, а не Ваші) Хоча Ви цілком могли бути поруч із ним, коли він робив цей дзвінок. Але питання не в мені. Ви, Ваша президентська величність, перейшли на відкритий обман людей. Людей, які за Вас голосували і 2/3 цих людей Вам вже не довіряють.

Я Вам довіряв. Довіряв Вам сильно і щиро. Я голосував за Ваші ініціативи та запропоновані Вами кадри, хоча і сумнівався у багатьох із них. У прем'єр-міністрах (їздунах по Кабміну і шмигалящих по вухах людей), міністрах, окремі з яких чесно зізнавалися, що вони дебіли, генеральних прокурорах, які, ще не прийшовши на посаду, губили матеріали справи щодо вбивства Гонгадзе, і так далі.

Я, звичайно, не знімаю з себе відповідальності, але я занадто, занадто Вам довіряв. Я вірив у Вашу щирість. А виявилося, що це була не щирість. За маскою щирості ховалася чудова гра талановитого актора.

Я до останнього боровся за Вас. Я розумів уже багато в процесах, які відбуваються останнім часом. Мені багато неприємних речей були відомі. Але я не хотів вірити в те, що мене, як і абсолютну більшість людей, підло і підступно обдурив акторський талант.

Але після того, як я переконався в тому, як чинять з людьми на прикладі Київської обласної організації, як фальсифікують і підміняють вибір людей, не рахуються із цим вибором - я просто не маю права мовчати.

У Вас, Ваша президентська величність, у Вашій величній голові існує глибоко помилкове розуміння, яке тиражує Ваша численна аферистична свита та обслуга, про те, що саме Ви привели мене в політику і в парламент.

Ось нещодавно про це натякнув один із Ваших сценаристів Костюк. Я йому відповів жорстко з одної простої причини.

Я боротьбою з Порошенком почав займатися набагато раніше Вас, як і взагалі порушувати небезпечні теми.

Нас із Вами показували на одному і тому ж телеканалі, який безумовно допоміг нам у нашій із Вами політичній кар'єрі.

Але на відміну від Вас, за президента Порошенка мене реально переслідували.

А Ви в цей час, як і багато років до цього, просто спокійно займалися своїм бізнесом, підтримуючи теплі відносини і з усіма олігархами, і з усіма президентами.

І я переконаний, що якби не телевізійний канал, на якому нас із Вами показували, як і Ваш чудовий серіал "Слуга народу", то Ви не стали би президентом, а я не став би народним депутатом України.

Така вже магія телебачення, яка, безумовно, допомагає талановитим людям в їхньому кар'єрному зростанні.

З приводу того, про що мене запитують окремі опоненти, заявляючи про те, що я нібито повинен скласти мандат народного депутата України.

Цей мандат отриманий мною від людей, які мене обрали, перед якими я несу відповідальність і розкидатися цією відповідальністю, бути легковажними можуть тільки безвідповідальні артисти розмовного жанру, а не державні діячі.

Тому, і Ви, і я приречені нести цю відповідальність перед тими, хто нас обрав і тому і Ви, і я, не взажаючи на все те, що сталося, попри Вашу негідну поведінку, повинні кожен день, кожну годину і кожну хвилину діяти в інтересах українського народу й України.

Чого я від Вас, Ваша президентська величність, буду домагатися, не дивлячись на те, як Ви до цього ставитеся.

У Вас ще залишається невеликий шанс порвати з аферистами і шахраями і почати реально служити українському народові.

Пам'ятайте, головний герой серіалу "Слуга народу" Василь Голобородько, якого Ви так блискуче зіграли, в самому кінці серіалу послав в с...аку тих, хто намагається незаконно здійснювати зовнішнє управління незалежною і суверенною державою?

На жаль, це було тільки в кіно.

А поки на ділі партія "Слуга народу" стала партією "Слуга аферистів і шахраїв", - скорочено "САМ"( Слуга аферистов и мошенников).

Партією "САМ", якоюй одноосібно править САМ, його президентська величність, Зеленський Володимир Олександрович", - резюмував Дубінський.

Напомним, 14 марта Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского. В свою очередь Дубинский назвал инициаторов данного решения аферистами и мошенниками.

Кроме этого, Дубинский обнародовал видео некого заседания, на котором кроме него присутсвуют еще три человека. Это собрание он назвал внеочередной (экстренной) конференцией Киевской областной организации политической партии "Слуга народа".

15 марта "Слуга народа" исключила из партии народного депутата Александра Дубинского за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

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