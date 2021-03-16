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Новини Політика України
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Зеленський (17522) Слуга народу (2544) Дубінський Олександр (416)

Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дубінський написав звернення до Зеленського:

Нардеп Олександр Дубінський заявив про фальсифікацію рішення про виключення його з партії "Слуга народу" і пообіцяв домагатися від Володимира Зеленського, щоб той "щогодини і щохвилини" діяв в інтересах українського народу й України.

"Звернення до Президента" він опублікував у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Дубінський зазначив, що його виключення з партії - не історична подія.

"Хоча дивовижний сам факт, що розпорядженням однієї людини, вже без будь-якого прикриття фіговими листочками нібито колегіальності здійснюється даний процес.

Це всього лише документальне оформлення рішення іншої людини, яка побоялася відповісти на порушене мною вчора просте і ясне запитання:

"Ви дійсно дали добро для шахрайської зачистки Київської обласної організації партії "Слуга народу" від тих, за кого голосували виборці на місцевих виборах?"

24 години, які я відвів президенту Зеленському для відповіді, минули.

Читайте також: Дубінського виключили з партії "Слуга народу"

І ось вона - історична подія, яка відбулася сьогодні.

Ваша президентська величність, Зеленський Володимир Олександрович, вітаю Вас із фактичним встановленням в Україні монархічного ладу!

Ладу, де Конституція, закони, а тепер уже й думка людей, які за Вас, Володимире Олександровичу, проголосували - нічого не значать, тому що вся абсолютна влада належить одній людині.

Бо на все воля монарха, який на свій розсуд вершить долю країни", - пише Дубінський.

За його словами, про "таємну конференцію анонімних партійців", що ініціюють його виключення, жоден член обласної організації партії "Слуга народу", зокрема сам Дубінський, не були повідомлені.

"Але це деталі діяльності аферистів, які не такі важливі і не повинні нас відволікати від головного. Для початку відкрию ще один маленький секрет. Питання, яке я вчора публічно поставив Вам, я задав від імені виборців. А до цього мені особисто подзвонив один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку. Але це всього лише його слова, а не Ваші) Хоча Ви цілком могли бути поруч із ним, коли він робив цей дзвінок. Але питання не в мені. Ви, Ваша президентська величність, перейшли на відкритий обман людей. Людей, які за Вас голосували і 2/3 цих людей Вам вже не довіряють.

Я Вам довіряв. Довіряв Вам сильно і щиро. Я голосував за Ваші ініціативи та запропоновані Вами кадри, хоча і сумнівався у багатьох із них. У прем'єр-міністрах (їздунах по Кабміну і шмигалящих по вухах людей), міністрах, окремі з яких чесно зізнавалися, що вони дебіли, генеральних прокурорах, які, ще не прийшовши на посаду, губили матеріали справи щодо вбивства Гонгадзе, і так далі.

Я, звичайно, не знімаю з себе відповідальності, але я занадто, занадто Вам довіряв. Я вірив у Вашу щирість. А виявилося, що це була не щирість. За маскою щирості ховалася чудова гра талановитого актора.

Я до останнього боровся за Вас. Я розумів уже багато в процесах, які відбуваються останнім часом. Мені багато неприємних речей були відомі. Але я не хотів вірити в те, що мене, як і абсолютну більшість людей, підло і підступно обдурив акторський талант.

Але після того, як я переконався в тому, як чинять з людьми на прикладі Київської обласної організації, як фальсифікують і підміняють вибір людей, не рахуються із цим вибором - я просто не маю права мовчати.

У Вас, Ваша президентська величність, у Вашій величній голові існує глибоко помилкове розуміння, яке тиражує Ваша численна аферистична свита та обслуга, про те, що саме Ви привели мене в політику і в парламент.

Ось нещодавно про це натякнув один із Ваших сценаристів Костюк. Я йому відповів жорстко з одної простої причини.

Я боротьбою з Порошенком почав займатися набагато раніше Вас, як і взагалі порушувати небезпечні теми.

Нас із Вами показували на одному і тому ж телеканалі, який безумовно допоміг нам у нашій із Вами політичній кар'єрі.

Але на відміну від Вас, за президента Порошенка мене реально переслідували.

А Ви в цей час, як і багато років до цього, просто спокійно займалися своїм бізнесом, підтримуючи теплі відносини і з усіма олігархами, і з усіма президентами.

І я переконаний, що якби не телевізійний канал, на якому нас із Вами показували, як і Ваш чудовий серіал "Слуга народу", то Ви не стали би президентом, а я не став би народним депутатом України.

Така вже магія телебачення, яка, безумовно, допомагає талановитим людям в їхньому кар'єрному зростанні.

З приводу того, про що мене запитують окремі опоненти, заявляючи про те, що я нібито повинен скласти мандат народного депутата України.

Цей мандат отриманий мною від людей, які мене обрали, перед якими я несу відповідальність і розкидатися цією відповідальністю, бути легковажними можуть тільки безвідповідальні артисти розмовного жанру, а не державні діячі.

Тому, і Ви, і я приречені нести цю відповідальність перед тими, хто нас обрав і тому і Ви, і я, не взажаючи на все те, що сталося, попри Вашу негідну поведінку, повинні кожен день, кожну годину і кожну хвилину діяти в інтересах українського народу й України.

Чого я від Вас, Ваша президентська величність, буду домагатися, не дивлячись на те, як Ви до цього ставитеся.

У Вас ще залишається невеликий шанс порвати з аферистами і шахраями і почати реально служити українському народові.

Пам'ятайте, головний герой серіалу "Слуга народу" Василь Голобородько, якого Ви так блискуче зіграли, в самому кінці серіалу послав в с...аку тих, хто намагається незаконно здійснювати зовнішнє управління незалежною і суверенною державою?

На жаль, це було тільки в кіно.

А поки на ділі партія "Слуга народу" стала партією "Слуга аферистів і шахраїв", - скорочено "САМ"( Слуга аферистов и мошенников).

Партією "САМ", якоюй одноосібно править САМ, його президентська величність, Зеленський Володимир Олександрович", - резюмував Дубінський.

Дубінський написав звернення до Зеленського: Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку 01

Напомним, 14 марта Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского. В свою очередь Дубинский назвал инициаторов данного решения аферистами и мошенниками.

Кроме этого, Дубинский обнародовал видео некого заседания, на котором кроме него присутсвуют еще три человека. Это собрание он назвал внеочередной (экстренной) конференцией Киевской областной организации политической партии "Слуга народа".

15 марта "Слуга народа" исключила из партии народного депутата Александра Дубинского за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

Читайте также: Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США, а за некомандную работу, - "слуга народа" Кравчук
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Топ коментарі
+79
эта шавка палит и себя, и осла оманського - и своих хозяев: беню, ахметова, пинчука и тд.
"Я борьбой с Порошенко начал заниматься гораздо раньше Вас, как и вообще поднимать опасные темы."

т.е. основная цель клована и всей этой зеленой шоблы - борьба с Порохом, по приказу их хозяев..

впрочем, это понимают даже зебилы сейчасДубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке" - Цензор.НЕТ 5871
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15.03.2021 22:34
+63
Я борьбой с Порошенко начал заниматься гораздо раньше Вас, Дубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке" - Цензор.НЕТ 6738 . Источник: https://censor.net/ru/n3253515
Ось воно ,, не з кацапською агресією , не з олігархами , а з Порошенком ! Дубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке" - Цензор.НЕТ 7626 .
Кожен зебіл вважає що -чим раніше він почав бароцца з Порошенком , тим більше він заслуговує на почесті .

Феноменальні ублюдки . !!
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15.03.2021 22:28
+47
тупой собачий рот Дубинского сказал: "гаф-гаф!"..
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15.03.2021 22:16
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100%!!!Был на вершине,а теперь-политический бомж,и на хер никому не нужный.Отака житуха:хочешь кого-то в собачий рот,а получаешь в собственный)))
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15.03.2021 22:52 Відповісти
Не-а. Тупой собчий рот побіжить в опезежопу. Там шухрічі зустрінутьйого з братськими обіймами. А що зучатиме: дупінський і опзежопа-блізнеци-братья.
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15.03.2021 23:00 Відповісти
точно! ты прав! как то я не подумал. там депутат кива в тупой собачий рот его к присяге опзж приведет.....
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15.03.2021 23:32 Відповісти
Взагалі, згоден що "Слуга народа" стала партией "Слуга аферистов и мошенников", - сокращённо "САМ" з невиликою поправкою, не "стала", а "завжди була".
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15.03.2021 22:41 Відповісти
Як на мане, то вся ота мохнорила верхівка зешобли подібна до большевіков бланка-ульянова.Тільки ще якби нелох-оманскій відпустив борідку то будуть монобольшевікі - хапуги замість болшевіков-комуняк.
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15.03.2021 23:26 Відповісти
Згадую, як воно брехало, що у Куницького не має ізраїльського громадянства
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15.03.2021 22:42 Відповісти
и тут Порошенко прям в собачий рот...
вездесующий какой)
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15.03.2021 22:44 Відповісти
Жалкий скулеж прогнанной старой приживалки. Где же он теперь будет столоваться. И папе Бене, без влияния на ЗЕ, он тоже не интересен.
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15.03.2021 22:44 Відповісти
Эта ***** не пропадет - вступит в ОПА-ЖОПУ - будет на Путинском ЧЛЕНЕ прыгать.
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15.03.2021 23:40 Відповісти
Псина бени коломойши знал, шо его высер озвучат, и преподносит себя благородным патриотом, это равносильно, если бы дешевая шлюха преподнесла бы себя светской дамой.
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15.03.2021 22:45 Відповісти
брачику, чудовищная ошибка. суки они продолжают по старому выть.
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15.03.2021 22:46 Відповісти
Истерика у чувака)Может,пусть мама отвлечет?Покатает.С ветерком)Или скоро не будет на что удовлетворять мамину любовь к скорости? Дубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке" - Цензор.НЕТ 2851
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15.03.2021 22:47 Відповісти
...окончательно дотявкался, пудель румынский Дубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке" - Цензор.НЕТ 5250
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15.03.2021 22:50 Відповісти
Дубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке" - Цензор.НЕТ 1248 Дубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке" - Цензор.НЕТ 6306 Дубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке" - Цензор.НЕТ 1248 Дубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке" - Цензор.НЕТ 2572
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15.03.2021 22:55 Відповісти
Напомните мне, в каком разделе конституции полномочия заместителей президента описаны?
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15.03.2021 22:57 Відповісти
За депутатів голосували, як за кота в мішку, і за Дубинського ніхто не знав. А такі, як Дубинський, думали, що вони господарі і будуть керувати президентом і робити, що їм заманеться. Тепер, коли життя змушує президента стати на сторону національних інтересів, і притиснути корупціонерів, хабарників і противників, вони показують своє зухвальство і неповагу до свого президента.
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16.03.2021 07:26 Відповісти
О-о-о-ооо, зеленоглазое такси.
О-о-о-ооо, притормози, притормози...
(пестня)
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15.03.2021 22:57 Відповісти
Пригальмувати-- це не про зешоблу по причині відсутності розуму.
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15.03.2021 23:03 Відповісти
В президента не должно быть друзей, президент не человек, а институт.
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15.03.2021 23:05 Відповісти
Дубинский и историческое событие, это нонсенс.
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15.03.2021 23:06 Відповісти
Бэрримор, что там за вой на болотах?
Это собачий рот Дубинского лишают неввинности
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15.03.2021 23:08 Відповісти
В словах Бубинского завуалировано слышится, не трогай Коломойского.
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15.03.2021 23:10 Відповісти
Коломойського відправити в Америку, там з ним розберуться.
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16.03.2021 07:38 Відповісти
Пациенты подлежат эвтаназии обое у них мания преследования Порошенком тяжела ноша конченных Дубинский написал обращение к Зеленскому: "Мне лично позвонил один из ваших заместителей и сказал, что это Вы дали команду по моей зачистке" - Цензор.НЕТ 6942
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15.03.2021 23:15 Відповісти
Було набагато більше підстав вигнати зі "слуг" Зеленського як на мене, а вигнали Дубінського.

Зеленський обіцяв 10% за корупціонера, знизити тарифи вдвічі, економічний прорив, всєх бомбіть і жити як вчитель - а Дубінський звідкись пускати газ, злягатися з моделями, любіть скорость і бабушку та боротися з майданутими, і чесно все виконує.

То хто більше брехло і розбійник те ще питання.
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15.03.2021 23:16 Відповісти
Зеленський не брехав, він просто грав свою роль. А тепер, коли доля зробила його президентом справжнім, а не кіношним, реалії виявилися не такими простими, як в кіно. І тепер час покаже, чи він друг України, чи друг Росії і олігархів.
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16.03.2021 07:48 Відповісти
Оксана, не пались.
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16.03.2021 11:46 Відповісти
Бубачка отримав чарівного пенделя і Дубінський вилетів зі свистом. У янелоха срака не залізна, а твоєї на жалко.
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15.03.2021 23:19 Відповісти
Ещё одно подтверждение того что в ОП развелись крысы. Сливают всё и всем))))
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15.03.2021 23:35 Відповісти
В ОП головна криса - це Зе !
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16.03.2021 00:35 Відповісти
БЕНЕ, напиши слезное письмо - он тебя пожалеет НЕЖНО В СРАКУ.
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15.03.2021 23:36 Відповісти
ДУБинский - мерзкое ты существо и брехливый подонок , потому что при Порохе никто тебя , дрянь , не преследовал !
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15.03.2021 23:48 Відповісти
Зато теперь есть робкие надежды на то, что обиженный Дубинский будет искренне и всецело служить украинскому!!!! народу. (сам заявил, за язык никто не тянул). Остается только спросить: а до этого кому служил??
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15.03.2021 23:59 Відповісти
бабушке Бене. да фиг он народу будет служить. он будет теперь своих слуг дерьмом поливать своим собачим ротом.
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16.03.2021 08:32 Відповісти
24 години, які я відвів президенту Зеленському для відповіді, минули. Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 6216 Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 9640 Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 9640
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16.03.2021 00:34 Відповісти
Він ще й ультиматум поставить, як терорист.
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16.03.2021 07:51 Відповісти
Тупой собачий рот одновременно и подобострастно лижет, и робко пробует пробует цапнуть!
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16.03.2021 00:50 Відповісти
О-го сколько из собачьего рта обидки вырвалось, просто поток горя горестного, какие все вокруг нечестные)))
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16.03.2021 03:41 Відповісти
Что ты зделал для народа цыган мохнорылый обворовал
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16.03.2021 05:33 Відповісти
Я Вас любил, чего же боле... Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 7372
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16.03.2021 05:48 Відповісти
Он сядет.
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16.03.2021 05:53 Відповісти
Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 8077
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16.03.2021 06:53 Відповісти
Вой крысы выброшенной за борт тонущего корабля 🤪
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16.03.2021 07:02 Відповісти
А що ти хотів ***** пуцінсько-каламойшська, щоб тебе пожаліли?
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16.03.2021 08:11 Відповісти
історіческоє собитіє........
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16.03.2021 08:15 Відповісти
Iстеріческое
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16.03.2021 09:01 Відповісти
"И я убеждён, что если бы не телевизионный канал, на котором нас с Вами показывали, как и Ваш замечательный сериал "Слуга народа", то Вы не стали бы Президентом, а я не стал бы народным депутатом Украины."
короче, зелебобики, тут вам ваш избранец уже прямым текстом говорит, что вас на***ли.
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16.03.2021 08:29 Відповісти
яке воно гидке ! Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 2281
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16.03.2021 08:48 Відповісти
Не зря ему такую фамилию дали. Его в открытую послали в эротическое путешествие, а он даже на гелендвагене не может туда найти дорогу.
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16.03.2021 08:54 Відповісти
жалко что 40 лет назад твоя мамаша тебя не зачистила....
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16.03.2021 08:59 Відповісти
Что за исерика? Дубинский, а не пошёл бы ты разнорабочим на стройку, или слесарем на завод...
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16.03.2021 09:00 Відповісти
Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 7014Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 4985 Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 1854 Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 4912
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16.03.2021 11:52 Відповісти
Да сколько же уже можно писать про этот использованный контрацептив. Его место в помойке и пусть там лежит, ждет переработки. В Украине других проблем хватает, а то нашли мля великого политического деятеля или это он сам проплачивает что бы о нем писали ?
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16.03.2021 09:04 Відповісти
Пошло зеленое дерьмо по трубам
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16.03.2021 09:25 Відповісти
Це була помилка-голосувати за вас пане Дубинський!!А народ??? !!Він і уяви не мав що ви шахрай злодій і ворог Украіни!!!
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16.03.2021 09:26 Відповісти
Ну шо, дубина, кого в тупой собачий рот оттрахали? )))
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16.03.2021 09:26 Відповісти
Дубинский шо такое в чём проблема ?едь в кибуц и работай ,или иди в маршруточники будешь маму катать на скорости !
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16.03.2021 09:27 Відповісти
Це була помилка-голосувати за вас пане Дубинський!!А народ??? !!Він і уяви не мав що ви шахрай злодій і ворог Украіни!!!
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16.03.2021 09:27 Відповісти
шо попало. вой собаки получившей пинок под хвост
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16.03.2021 09:42 Відповісти
Не под хвост, а в рот, всё как он сам и просил ))))
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16.03.2021 09:49 Відповісти
По жабу и гадюку уже было? )))))
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16.03.2021 09:48 Відповісти
Рабиновича исключили из партии. Ему приснился сон: Израиль объявил войну Советскому Союзу и победил. Моше Даян стоит на трибуне Мавзолея, а перед ним проходит демонстрация советских евреев. Они скандируют:
- Восстановите Рабиновича в партии! Восстановите Рабиновича в партии!
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16.03.2021 09:50 Відповісти
Передайте товарищу Сталину, произошла чудовищная ошибка!
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16.03.2021 09:51 Відповісти
Вакансия на должность "заместитель президента".
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16.03.2021 09:55 Відповісти
Кожна мразота бачить себе тільки вертухаєм. А коли прилетіло від своїх подєльників, одразу скиглити починає.
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16.03.2021 09:58 Відповісти
А ну давайте -- скушайте друг друга! Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 8126
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16.03.2021 10:04 Відповісти
А чё? Про партию-то оно правильно написало:

"А пока на деле партия "Слуга народа" стала партией "Слуга аферистов и мошенников", - сокращённо "САМ". Партией "САМ", которой единолично правит САМ, его президентское величество, Владимир Александрович Зеленский"
Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 6540 Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 2595
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16.03.2021 10:16 Відповісти
"Строя, где Конституция, законы, а теперь уже и мнение людей ... - ничего не значат" - Сказал человек у которого мама мультимиллионер "любит скорость". Оно вспомнило про Конституцию и законы ...
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16.03.2021 10:28 Відповісти
Чего подонок, скулишь , как вшивая ****!
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16.03.2021 10:34 Відповісти
Зачистка - это когда он станет писать письма Зеленскому из камеры, а пока просто игры.
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16.03.2021 10:35 Відповісти
Значит было за что! (нет)

В 1938 году на Уралмашзаводе в Свердловске разоблачили сразу несколько «вредительских организаций». Простых рабочих обвиняли в поджогах, отравлениях и диверсиях. В рабочем бараке №25 арестовали сразу двух членов одной семьи - супругов Петра и Софью Дылан. Самые простые люди: он - шофер, она - раздатчица в столовой. Арестовали прямо на глазах их детей. Причем следователи заявили, что муж и жена состояли не в одной, а в разных (!) шпионских организациях.

Оба супруга после «обработки» следствием дали признательные показания и были репрессированы. А потом выяснилось, что следователи не только принудили их признать вину, но и выдумали сами факты пожаров, поломок машин и отравлений - ничего этого в помине не было. Лишь одному из супругов удалось уцелеть в те страшные годы.

Так-то ничего ужасного - кого-то немножечко расстреляли, кому-то немножечко сломали судьбу. Ну что же, бывает - перегибы на местах. Ничего такого страшного. Следователей-чекистов, сфабриковавших это дело тоже кстати расстреляли - ну штош, случается.
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16.03.2021 11:06 Відповісти
Я, не почитатель Зеленского , но это пи....ц, это бородатое чудо ,пролезшее на имени Зеленского в Раду ,теперь возомнили себя ИБРАННИКОМ народа.как голосовали люди ,Слуга народа , Зеленского значит ,,ЗА,, и пролезли в Раду ,,непотріба,,хоть отбавляй. Это все вина Зеленского и его кадровая политика.
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16.03.2021 11:08 Відповісти
Я, не почитатель Зеленского , но это пи....ц, это бородатое чудо ,пролезшее на имени Зеленского в Раду ,теперь возомнили себя ИБРАННИКОМ народа.как голосовали люди ,Слуга народа , Зеленского значит ,,ЗА,, и пролезли в Раду ,,непотріба,,хоть отбавляй. Это все вина Зеленского и его кадровая политика.
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16.03.2021 11:09 Відповісти
Дубинский,как и голосовавшие за зеленского,такие наивные.Разве не видна была за 1000км. хамовито-циничная невежественная.безответственная и крайне не искренна фигура Зеленского.Дубинский и все сторонники(избиратели) точно такие же,как и их *ВЕЛИЧЕСТВО*. Только за то,что зе оставил на поле боя умирать нашего бойца и его реакция на это,то уже нужно немедленно было выходить из партии слуг.А тот дешовый *актёрский талант* действительно нужно засунуть в ср...Но к сожалению этот *талант* востребован для совкого невежественного народа,который в экстазе смеётся над собой. Этого*актёра* интересно смотреть тем,кому скучно смотреть Шекспира,Чехова.
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16.03.2021 11:21 Відповісти
тупий рот з колояйським придумали, як підняти рейтинг зюзі
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16.03.2021 11:25 Відповісти
Злодій кричить, - тримай злодія..
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16.03.2021 11:32 Відповісти
Та лана, псиный рот супротив жабы.
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16.03.2021 11:33 Відповісти
Фамилий звонившего заместителя! Пусть Родина знает героя!
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16.03.2021 11:51 Відповісти
...я ходил на Ваши концерты, восхищался Вашим талантом, а Вы вот так...
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16.03.2021 12:17 Відповісти
Понимаю сколько зелетролей сидит на этой ветке... Но , как ни относись к Дубинскому, он талантливый журналист и точно сформулировал совершенно очевидную, с момента Рифмастера, Санжар и увольнений через прессу, реальность
"Ваше президентское величество, Владимир Александрович Зеленский, поздравляю Вас с фактическим установлением в Украине монархического строя!
Строя, где Конституция, законы, а теперь уже и мнение людей, которые за Вас, Владимир Александрович, проголосовали - ничего не значат, потому что вся абсолютная власть принадлежит одному человеку.
Ибо на всё воля монарха, который по своему усмотрению вершит судьбы страны" Всё именно так. Один в один. И кто знает историю - знает чем это закончится.
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16.03.2021 12:22 Відповісти
Пост цього породистого пудєля довгий як собача пісня. Не пропаде пес.. Буде разом з бультерєром ківою за катлєтку тявкать.
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16.03.2021 12:31 Відповісти
геть не здивуюся, якщо незабаром цей покривджений вступить до лав ОПЖЗ
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16.03.2021 12:41 Відповісти
Дубінський написав звернення до Зеленського: "Мені особисто зателефонував один із ваших заступників і сказав, що це Ви дали команду на мою зачистку" - Цензор.НЕТ 3256
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16.03.2021 16:15 Відповісти
Вот зачем его исключали.
Такой гниде только в СН и место.
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16.03.2021 18:53 Відповісти
Никакой гордости у этой инфузории, готов на коленях просить, унижаться лишь бы дальше "мама любит скорость"
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16.03.2021 19:38 Відповісти
Напоминает писульки Сталину от репрессированных....
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16.03.2021 19:55 Відповісти
КАКИЕ ЖЕ ЭТИ ЖДЫ ЛИПКИЕ !!!
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16.03.2021 20:03 Відповісти
Одно румынское гαβно пишет другому израильскому лайну что-то во имя народа Украины.
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16.03.2021 20:32 Відповісти
Державний діяч Дубінеску, бл@ть, аж смішно.
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16.03.2021 21:19 Відповісти
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