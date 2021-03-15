Резніков про позов окупантів проти України через воду для Криму: Ці погрози викликають сміх

Погрози Росії подати міжнародні позови щодо призупинення Україною водопостачання Криму після перекриття Північно-Кримського каналу викликають сміх.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, відповідаючи на відповідне запитання журналістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я, як юрист, який все життя практикує право, я просто регочу, це смішно. Я хочу зауважити тим товаришам, які озвучують ідею, що вони судитимуться з Україною - Wellcome! Тільки я хочу нагадати, що відповідно до Женевської конвенції, написаної багато десятиліть тому, окупант несе відповідальність за мирне цивільне населення на території, яку він окупував. З усіх питань, включаючи водозабезпечення, вони відповідають перед мирним населенням за нормами міжнародного права", - підкреслив Резніков.

Від також додав, що Україна неодноразово чітко озвучувала свою позицію щодо цього питання.

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"Офіційна позиція України наступна: вода в Крим і в Севастополь з материкової частини вільної України поставлятиметься обов'язково після повної деокупації півострова", - заявив віцепрем'єр.

Нагадаємо, з 24 серпня 2020 року в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запрповадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

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На початку березня 2021 року в окупованому Криму заговорили про підготовку позову до України "через шкоду, заподіяну півострову водною блокадою".

Росія витратить близько 80 млрд рублів на фінансування федеральної цільової програми (ФЦП) "Соціально-економічний розвиток Республіки Крим та міста Севастополя" в 2021 році.