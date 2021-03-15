Резніков про позов окупантів проти України через воду для Криму: Ці погрози викликають сміх
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Погрози Росії подати міжнародні позови щодо призупинення Україною водопостачання Криму після перекриття Північно-Кримського каналу викликають сміх.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, відповідаючи на відповідне запитання журналістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я, як юрист, який все життя практикує право, я просто регочу, це смішно. Я хочу зауважити тим товаришам, які озвучують ідею, що вони судитимуться з Україною - Wellcome! Тільки я хочу нагадати, що відповідно до Женевської конвенції, написаної багато десятиліть тому, окупант несе відповідальність за мирне цивільне населення на території, яку він окупував. З усіх питань, включаючи водозабезпечення, вони відповідають перед мирним населенням за нормами міжнародного права", - підкреслив Резніков.
Від також додав, що Україна неодноразово чітко озвучувала свою позицію щодо цього питання.
"Офіційна позиція України наступна: вода в Крим і в Севастополь з материкової частини вільної України поставлятиметься обов'язково після повної деокупації півострова", - заявив віцепрем'єр.
Нагадаємо, з 24 серпня 2020 року в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води.
З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запрповадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.
19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.
На початку березня 2021 року в окупованому Криму заговорили про підготовку позову до України "через шкоду, заподіяну півострову водною блокадою".
Росія витратить близько 80 млрд рублів на фінансування федеральної цільової програми (ФЦП) "Соціально-економічний розвиток Республіки Крим та міста Севастополя" в 2021 році.
Будь ласка, зачекайте...
кацапи зберуть речі і з'їпуть в козломордію! тіки потім Україна відновить свію территорію, відновить постачання води і повернутися в Крим зможуть тіки ті колаборанти, які зберегли свої українські паспорти
Божьей росой.... 😂
а ось це на нього пародія, як раз кримчанам актуально https://youtu.be/3foTrj9cyOo?t=47
Моя бабушка там жила до канала, так пару кустиков помидор/огурцов лелеяла, как сделок золотой.
Поливала те кустики водой хрен знает откуда перенесенной.
Потом она канал и копала, как рассказывала, то жесть, а не работа была.
Так что, сасать, крысяне.
"Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее через гада-главврача,
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то
Если вы не отзоветесь, мы напишем в Спортлото"
А вмесо вишен - один весёлый смех. (с)
Я оккупант- вяликоросс мене ваша водица вообще и нах.. не впала!
Вечно и вволю были бы " Бояра" да брага то...
И наоборот без этой водицы укропов мой крепкий руцький дух вяликоросса,
он неподражаемо хорошо разносится по всему ставшим уже российским Крыму,
чётко указывая кто в моём новом доме безоговорочный хозяин.
(Азіров)
Укроп! Уууу... ай как шибко сушит, дай водицы !
Так кацап він і в Українському Криму кацап... !
Не тільки Крим аі Кубань, це етнічна українська територія злочинно анексована Московією - ордою. Вона відноситься до стародавньої української землі. У 17 - 18 століттях. в басейн річки Кубані переселилося понад 20 тис. українських запорізьких козаків, зайнявши тоді нічию величезну вільну безлюдну територію. Вже набагато пізніше царський уряд личакової паРаші за допомогою українських козаків завоював всю Кубань і позбавив цих же українських кубанських козаків автономних прав: права обирати гетьмана, старшин, права козацького демократичного самоврядування ..... А за переписом 1926 року, на Кубані налічувалося 1,5 млн українців, або більше 62% всього населення з татар, москалів, калмиків ... Тут офіційно діяло понад 150 українських шкіл. Але к 1933 р всі українські школи були злочинно закриті, ліквідовані всі українські видавництва, газети, а українське населення було поголовно майже півтора мільйона українців знищено кривавими кремлівськими окупантами комуно -фашистами: голодомором, розстрілами, репресіями, депортацією ....
В даний час на анексованою москалями Українській Кубані майже немає (кілька відсотків) нащадків славних слов'ян гордих українських козаків які відродили козацтво в цій жахливій не слов'янській личаковій Росії - орді.
Ну а зараз вже ******* липові потішні так звані бутафорські "Кубанські козаки" це бридкі пропиті і з ніг до голови обісцяні кацапські козломорді квадратні рябі пики, з рязанський і вологодським кацапським говором, з жахливим - матом личакових москалів кацапів, притому вони всі поголовно кремлівські фашисти -опричники )(уйла , люті вороги Україні..
казали їм до того путіни і гундяєви: "...руSSкіє будут траву єсть, но нє паставіт іх Запад на калєні..."
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!