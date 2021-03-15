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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Резніков про позов окупантів проти України через воду для Криму: Ці погрози викликають сміх

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Резніков про позов окупантів проти України через воду для Криму: Ці погрози викликають сміх

Погрози Росії подати міжнародні позови щодо призупинення Україною водопостачання Криму після перекриття Північно-Кримського каналу викликають сміх.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, відповідаючи на відповідне запитання журналістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я, як юрист, який все життя практикує право, я просто регочу, це смішно. Я хочу зауважити тим товаришам, які озвучують ідею, що вони судитимуться з Україною - Wellcome! Тільки я хочу нагадати, що відповідно до Женевської конвенції, написаної багато десятиліть тому, окупант несе відповідальність за мирне цивільне населення на території, яку він окупував. З усіх питань, включаючи водозабезпечення, вони відповідають перед мирним населенням за нормами міжнародного права", - підкреслив Резніков.

Від також додав, що Україна неодноразово чітко озвучувала свою позицію щодо цього питання.

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"Офіційна позиція України наступна: вода в Крим і в Севастополь з материкової частини вільної України поставлятиметься обов'язково після повної деокупації півострова", - заявив віцепрем'єр.

Нагадаємо, з 24 серпня 2020 року в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запрповадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

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На початку березня 2021 року в окупованому Криму заговорили про підготовку позову до України "через шкоду, заподіяну півострову водною блокадою".

Росія витратить близько 80 млрд рублів на фінансування федеральної цільової програми (ФЦП) "Соціально-економічний розвиток Республіки Крим та міста Севастополя" в 2021 році.
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Топ коментарі
+24
короче. крысьчане. не дайте себе засохнуть.
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15.03.2021 22:28
+20
Та шо крысянам не так? Хотели в родную говень, получайте. Крысм без Украины через пару лет станет таким, каким его втюхали Украине в свое время. ПУСТЫНЯ. Радуйтесь.

Моя бабушка там жила до канала, так пару кустиков помидор/огурцов лелеяла, как сделок золотой.
Поливала те кустики водой хрен знает откуда перенесенной.
Потом она канал и копала, как рассказывала, то жесть, а не работа была.
Так что, сасать, крысяне.
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15.03.2021 22:45
+19
Хрущов і той розумніший ху#ла був,розумів,що Криму без України немає!
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15.03.2021 22:36
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короче. крысьчане. не дайте себе засохнуть.
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15.03.2021 22:28 Відповісти
схоже на те, що з часом, обміліють усі водосховища і Крим перетвориться на пустелю!
кацапи зберуть речі і з'їпуть в козломордію! тіки потім Україна відновить свію территорію, відновить постачання води і повернутися в Крим зможуть тіки ті колаборанти, які зберегли свої українські паспорти
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15.03.2021 23:10 Відповісти
На жаль не с**буться, бо москалям потрібна морська база. А буде вона в пустині то москалів не грає. Просто це танці для цивільного населення, мов які злі укри води не дають, тому пересиляйтесь на материк в Хабарівський край, або в Еврейську область.
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16.03.2021 06:27 Відповісти
А шо не так с водой? У нас полно криниць, хай приходят с ведрами и набирают
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15.03.2021 22:30 Відповісти
Обезвоживание организма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) - патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды и воздействием мочи на мозг и центральную нервную систему..
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15.03.2021 22:30 Відповісти
воздействие мочи там началось задолго до начала обезвоживания.
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15.03.2021 22:43 Відповісти
Так шо? Там всьо печально и запущенно? Боже, как я переживаю.Погодите. Щас самогоночки домашней сьорбну под борщ и, чесное слово, начнется таки форменная истерика.
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15.03.2021 22:46 Відповісти
тока закусуйте, будь ласка!
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15.03.2021 22:50 Відповісти
Дякую. Обов'язково.
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15.03.2021 22:53 Відповісти
русне показали где к жилетке рукава пришиваются.
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15.03.2021 22:35 Відповісти
Хрущов і той розумніший ху#ла був,розумів,що Криму без України немає!
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15.03.2021 22:36 Відповісти
А если они перейдут на капельное орошение населения?
Божьей росой.... 😂
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15.03.2021 22:37 Відповісти
Пам'ятаєте рекламу "Юпі - просто додай води!"? Тепер в Криму потрібна нова реклама... Щось подібне до "Каміння з неба - просто додай сечі!"
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15.03.2021 22:38 Відповісти
Хай каміння почавлять,може крапку води таки вичавлять,ні😁?
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15.03.2021 23:06 Відповісти
Тільки не Юпі, а Інвайт. Ось цей ролик https://youtu.be/cjfn0AuA8WY?t=10
а ось це на нього пародія, як раз кримчанам актуально https://youtu.be/3foTrj9cyOo?t=47
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16.03.2021 06:53 Відповісти
СТОП .!! Які іски Резников об иске оккупантов против Украины из-за воды для Крыма: Эти угрозы вызывают смех - Цензор.НЕТ 4942 ..?? Так вони ж самі відмовились Резников об иске оккупантов против Украины из-за воды для Крыма: Эти угрозы вызывают смех - Цензор.НЕТ 1779 . .! Хоч одна кацапська гнида , за 7 років , попросила подати в Крим воду ??
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15.03.2021 22:41 Відповісти
Резников об иске оккупантов против Украины из-за воды для Крыма: Эти угрозы вызывают смех - Цензор.НЕТ 3577
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15.03.2021 22:41 Відповісти
Пусть РФ вернет Крым, если она хочет придерживаться международного права.
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15.03.2021 22:43 Відповісти
до кацапов и колаборантов кажись начинает доходить... камни с неба хорошо, но встают по перек горлянки... паникуют сволочи.
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15.03.2021 22:43 Відповісти
Та шо крысянам не так? Хотели в родную говень, получайте. Крысм без Украины через пару лет станет таким, каким его втюхали Украине в свое время. ПУСТЫНЯ. Радуйтесь.

Моя бабушка там жила до канала, так пару кустиков помидор/огурцов лелеяла, как сделок золотой.
Поливала те кустики водой хрен знает откуда перенесенной.
Потом она канал и копала, как рассказывала, то жесть, а не работа была.
Так что, сасать, крысяне.
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15.03.2021 22:45 Відповісти
А можна було б не сміятися, а зробити так як з позовом кацапів по газу в Стокгольмський арбітраж.
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15.03.2021 22:50 Відповісти
Так куда лаптеногие собрались подавать свой иск, ежели они, ничтоже сумняшеся, решили (согласно мнению Госдуры) , что на территории масковии решения международных судов не признаются? Эй вы, репоеды малохольные, либо крестик нацепите, либо трусы натяните. Бо вас шото не понять.
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15.03.2021 22:51 Відповісти
Тогда они нам должны за оккупацию Крыма 100 млрд дол.
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15.03.2021 23:03 Відповісти
Текст иска им еще в районе 80-х Высоцкий составил:

"Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее через гада-главврача,
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то
Если вы не отзоветесь, мы напишем в Спортлото"
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15.03.2021 23:08 Відповісти
Поспели вишни в саду у дяди Вани,
А вмесо вишен - один весёлый смех. (с)
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16.03.2021 00:01 Відповісти
москалі! вже якось там визначтесь чи є в Криму вода, чи немає? Бо як зайдеш на будь-яке відео на титрубі про воду в Криму, то пригожинські шлюхоботи люто переконують, що вода в Криму є (крім декількох великих міст) і взагалі вода з'явилась після окупації, а ось при Україні води не було! АХАХАХАХАХ і ось вода Є, але в суд подавати будемо, бо води НЕМА! ХАХАХАХАХА. москальська логіка - така логічна!
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16.03.2021 03:59 Відповісти
Москали - это гопники в квадрате. И м море по колено, а международное право им не писано. Генетические уроды.
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16.03.2021 05:57 Відповісти
Резніков про позов окупантів проти України через воду для Криму: Ці погрози викликають сміх - Цензор.НЕТ 4141
Я оккупант- вяликоросс мене ваша водица вообще и нах.. не впала!
Вечно и вволю были бы " Бояра" да брага то...
И наоборот без этой водицы укропов мой крепкий руцький дух вяликоросса,
он неподражаемо хорошо разносится по всему ставшим уже российским Крыму,
чётко указывая кто в моём новом доме безоговорочный хозяин.
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16.03.2021 06:14 Відповісти
Не тріба скігліти . Тріба брати відро і їхаті в Ростов .
(Азіров)
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16.03.2021 06:40 Відповісти
Для Крыма путь для воды, три вершка вниз от Путинской бороды.
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16.03.2021 08:59 Відповісти
Резніков про позов окупантів проти України через воду для Криму: Ці погрози викликають сміх - Цензор.НЕТ 1935
Укроп! Уууу... ай как шибко сушит, дай водицы !
Так кацап він і в Українському Криму кацап... !
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16.03.2021 08:59 Відповісти
С таким же успехом Россия может подать в суд на Украину за то, что в Украине говорят на украинском языке, едят сало и не дают оккупантам в Крым.
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16.03.2021 09:12 Відповісти
Западная Украина это родина Бандеры, Шухевича, она всегда было за Соборность Украины (за ее единство). Лучшие ее люди отдали свои жизни за это, сидели по российских тюрьмам, каторгам. Их не сломишь и сегодня они в первых рядах за Соборность Украины.
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16.03.2021 09:31 Відповісти
Лучше напишите, как до России попала Сибирь, Дальний восток, Урал и т.д.. Украина всегда гордилась своей историей, тем, что ее столица город Киев, - мать городам русским и что именно отсюда начинаюсь и есть русская земля.. У вас же все краденное у Украины - Руси, история, название, вера. Ничего своего нет. Почему, Вы так не любите, стыдитесь своей истинной истории, своих корней
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16.03.2021 09:48 Відповісти
-
Не тільки Крим аі Кубань, це етнічна українська територія злочинно анексована Московією - ордою. Вона відноситься до стародавньої української землі. У 17 - 18 століттях. в басейн річки Кубані переселилося понад 20 тис. українських запорізьких козаків, зайнявши тоді нічию величезну вільну безлюдну територію. Вже набагато пізніше царський уряд личакової паРаші за допомогою українських козаків завоював всю Кубань і позбавив цих же українських кубанських козаків автономних прав: права обирати гетьмана, старшин, права козацького демократичного самоврядування ..... А за переписом 1926 року, на Кубані налічувалося 1,5 млн українців, або більше 62% всього населення з татар, москалів, калмиків ... Тут офіційно діяло понад 150 українських шкіл. Але к 1933 р всі українські школи були злочинно закриті, ліквідовані всі українські видавництва, газети, а українське населення було поголовно майже півтора мільйона українців знищено кривавими кремлівськими окупантами комуно -фашистами: голодомором, розстрілами, репресіями, депортацією ....
В даний час на анексованою москалями Українській Кубані майже немає (кілька відсотків) нащадків славних слов'ян гордих українських козаків які відродили козацтво в цій жахливій не слов'янській личаковій Росії - орді.
Ну а зараз вже ******* липові потішні так звані бутафорські "Кубанські козаки" це бридкі пропиті і з ніг до голови обісцяні кацапські козломорді квадратні рябі пики, з рязанський і вологодським кацапським говором, з жахливим - матом личакових москалів кацапів, притому вони всі поголовно кремлівські фашисти -опричники )(уйла , люті вороги Україні..
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16.03.2021 10:50 Відповісти
так вони ж самі хотіли:"...камні с нєба...!"
казали їм до того путіни і гундяєви: "...руSSкіє будут траву єсть, но нє паставіт іх Запад на калєні..."

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.03.2021 10:23 Відповісти
 
 