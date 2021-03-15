Експерт МОЗ Дубров закликав без необхідності не призначати і не приймати при COVID-19 антибіотики
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Під час аудиту медичних закладів Закарпатської області, що приймають хворих на COVID-19, в одному закладі усі пацієнти перебували на антибактеріальній терапії.
Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомив експерт МОЗ, президент ГО "Асоціація анестезіологів України" Сергій Дубров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"В одному закладі 100% хворих отримують антибіотики! Це при тому, що за рекомендаціями світових організацій лише від 3 до 8% випадків захворювання на коронавірус потребують антибіотикотерапії. Безконтрольна антибіотикотерапія - це не тільки витрачені намарне державні гроші, а й потенційна небезпека. Антибіотик не впливає на віруси, не понижує температуру. Незабаром ми будемо мати спалах пневмоній та різних інфекцій, це призведе до страшних наслідків, смертності", - сказав Дубров.
Зі свого боку, директор Департаменту охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Пшеничний зазначив, що на Закарпатті є багато пацієнтів, які на час, коли потрапляють в стаціонар, є резистентними до антибіотикотерапії.
"До цього часу вони уже приймали два чи три види антибіотиків. Ми просимо не робити цього, не приймати антибіотики, керуючись порадами колег чи сусідів, які хворіли на ковід, продавців з аптеки. Для доцільності прийняття антибіотика є покази!", - наголосив Пшеничний.
Він закликав закарпатців звертатися до сімейних лікарів за призначенням і не займатися самолікуванням. Адже це може призвести до ускладнених випадків коронавірусу.
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Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года. Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки.
На сегодняшний день это составляет 30,014 млн. гривен.
Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Так нагло даже при Януковиче не воровали.
антибіотики-проти бактерій.
вакцинування-проти вірусів.
COVID-19 -вірус.
Начнём с того, что протокол Минздрава просто дурной - сначала доводят людей до двухсторонней пневмонии , а потом героически спасают или теряют.
Во время надо делать рентген и тесты с подозрением на ковид
БРЕХНЯ.
БО.
ЛЮДИ ПОЧИНАЮТЬ САМОЛІКУВАННЯ.
А ПОТІМ ІНКОЛИ ЗАПІЗНО
потом футбольный матч в Киеве при закрытых всех стадионах в Европе
ТЕПЕРЬ МОБИЛЬНЫЕ ГОСПИТАЛИ разворачиваем ?
Идиоты . Народ сам спасается как может