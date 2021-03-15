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Експерт МОЗ Дубров закликав без необхідності не призначати і не приймати при COVID-19 антибіотики

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Експерт МОЗ Дубров закликав без необхідності не призначати і не приймати при COVID-19 антибіотики

Під час аудиту медичних закладів Закарпатської області, що приймають хворих на COVID-19, в одному закладі усі пацієнти перебували на антибактеріальній терапії.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомив експерт МОЗ, президент ГО "Асоціація анестезіологів України" Сергій Дубров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В одному закладі 100% хворих отримують антибіотики! Це при тому, що за рекомендаціями світових організацій лише від 3 до 8% випадків захворювання на коронавірус потребують антибіотикотерапії. Безконтрольна антибіотикотерапія - це не тільки витрачені намарне державні гроші, а й потенційна небезпека. Антибіотик не впливає на віруси, не понижує температуру. Незабаром ми будемо мати спалах пневмоній та різних інфекцій, це призведе до страшних наслідків, смертності", - сказав Дубров.

Зі свого боку, директор Департаменту охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Пшеничний зазначив, що на Закарпатті є багато пацієнтів, які на час, коли потрапляють в стаціонар, є резистентними до антибіотикотерапії.

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"До цього часу вони уже приймали два чи три види антибіотиків. Ми просимо не робити цього, не приймати антибіотики, керуючись порадами колег чи сусідів, які хворіли на ковід, продавців з аптеки. Для доцільності прийняття антибіотика є покази!", - наголосив Пшеничний.

Він закликав закарпатців звертатися до сімейних лікарів за призначенням і не займатися самолікуванням. Адже це може призвести до ускладнених випадків коронавірусу.
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Топ коментарі
+3
МВФ прислал напоминание Кабинету министров о согласовании с ним внешних аудиторов аудита "Фонда по борьбе с последствиями COVID-19", согласно п. 9 Меморандума с МВФ. Шмыгаль это Зеленскому даже не показывает.

Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года. Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки.
На сегодняшний день это составляет 30,014 млн. гривен.
Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Так нагло даже при Януковиче не воровали.
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15.03.2021 22:42
+3
**Он призвал закарпатцев обращаться к семейным врачам за назначением и не заниматься самолечением. Ведь это может привести к осложненным случаям коронавируса** семейные врачи сами не знают, что назначать - сидите дома и ждите пока не станет совсем плохо, после этого вызывайте скорую,,, так что спасение утопающего - дело рук самого утопающего
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15.03.2021 22:56
+3
Шоб ви знали там в своїх недоміністерствах, шо в нас ще з совку - попав до лікарні - антибіотики колять в 99,9% випадків ще до обстеження. Ніхто з вас цим не переймався, і, тем не менш, ми якось не повиздихали. Про антибіотики і бюджетні кошти - взагалі смішно.
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15.03.2021 22:57
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МВФ прислал напоминание Кабинету министров о согласовании с ним внешних аудиторов аудита "Фонда по борьбе с последствиями COVID-19", согласно п. 9 Меморандума с МВФ. Шмыгаль это Зеленскому даже не показывает.

Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года. Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки.
На сегодняшний день это составляет 30,014 млн. гривен.
Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Так нагло даже при Януковиче не воровали.
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15.03.2021 22:42 Відповісти
тільки при янєлохі міністром може бути ідіот.
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15.03.2021 22:45 Відповісти
**Он призвал закарпатцев обращаться к семейным врачам за назначением и не заниматься самолечением. Ведь это может привести к осложненным случаям коронавируса** семейные врачи сами не знают, что назначать - сидите дома и ждите пока не станет совсем плохо, после этого вызывайте скорую,,, так что спасение утопающего - дело рук самого утопающего
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15.03.2021 22:56 Відповісти
Шоб ви знали там в своїх недоміністерствах, шо в нас ще з совку - попав до лікарні - антибіотики колять в 99,9% випадків ще до обстеження. Ніхто з вас цим не переймався, і, тем не менш, ми якось не повиздихали. Про антибіотики і бюджетні кошти - взагалі смішно.
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15.03.2021 22:57 Відповісти
особливо тупим...В тому числі деяким"лікарям"

антибіотики-проти бактерій.
вакцинування-проти вірусів.
COVID-19 -вірус.
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16.03.2021 00:23 Відповісти
Читати і розуміти, шо написано - ні, ніяк?
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16.03.2021 06:12 Відповісти
я не пойму, зачем собирали и считали койки - если не знают как лечить!
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15.03.2021 23:05 Відповісти
Все печешься об Украине?А тебе стыдно за убитых вами украинцев?
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15.03.2021 23:10 Відповісти
«есть много пациентов, которые на тот момент, когда попадают в стационар, резистентны к антибиотикотерапииИсточник: https://censor.net/ru/n3253519»
Начнём с того, что протокол Минздрава просто дурной - сначала доводят людей до двухсторонней пневмонии , а потом героически спасают или теряют.
Во время надо делать рентген и тесты с подозрением на ковид
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15.03.2021 23:11 Відповісти
протокол Минздрава просто дурной - сначала доводят людей до двухсторонней пневмонии , а потом героически спасают или теряют.

БРЕХНЯ.
БО.
ЛЮДИ ПОЧИНАЮТЬ САМОЛІКУВАННЯ.
А ПОТІМ ІНКОЛИ ЗАПІЗНО
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16.03.2021 00:25 Відповісти
Вы болели ковид ?
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16.03.2021 00:28 Відповісти
Сначала Буковель при закрытых лыжных курортах в Европе ,
потом футбольный матч в Киеве при закрытых всех стадионах в Европе
ТЕПЕРЬ МОБИЛЬНЫЕ ГОСПИТАЛИ разворачиваем ?

Идиоты . Народ сам спасается как может
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15.03.2021 23:15 Відповісти
Этих экспертов пора на гиляках подвешивать вниз головой 😀😅😀
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15.03.2021 23:16 Відповісти
И точно также,народ сам себя заражает. У нас только сейчас начнут штрафовать за НЕ ношение маски.
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16.03.2021 06:31 Відповісти
А вот и новость. Стою на остановке,и там же стоит около пятидесяти лет "орел" без маски! Вдруг подошли двое карабинеров и показывают ему на лицо,типа,-где маска? Он начинает что-то им преподавать,жестикулировать... Вдруг у одного из карабинеров появляется на руках папка с квитанциями на штраф. Как он начал быстро мельтешить руками,откуда-то из внутренних карманов достал маску,одел и стоит по стойке смирно.Сразу поумнел.
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16.03.2021 11:27 Відповісти
Не выздыхали, но теперь в больницах развились такие супербактерии, что только антибиотики последнего поколения самые дорогие их берут или вообще не берут, а дебильный народ требует при всяком случае выписывать им антибиотики, а если не выписывают, покупают сами или идут к другому врачу.
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16.03.2021 07:24 Відповісти
 
 