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У Польщі не фіксують суттєвих побічних наслідків від застосування вакцини AstraZeneca, - МОЗ РП

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

У Польщі не фіксують суттєвих побічних наслідків від застосування вакцини AstraZeneca, - МОЗ РП

Польша не будет отказываться от вакцины против COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca, так как не фиксируют существенных побочных последствий ее применения.

Про це повідомили в понеділок глава МОЗ Польщі Анлжей Недзельський та заступник міністра Вальдемар Краска, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У деяких країнах вказувалося на появу побічних наслідків тромбоемболії після щеплення цією вакциною. У Польщі не зафіксовано таких випадків", - повідомив Краска.

Разом з тим він додав: якщо Європейське агентство з питань лікарських засобів (EMA) прийме рішення призупинити щеплення цією вакциною, то Польща його виконає.

"На даний момент такої рекомендації немає. Відтак, у Польщі й надалі ведуться щеплення цією вакциною", - констатував Краска.

У свою чергу глава МОЗ Польщі Недзельський повідомив, що у Польщі виконано 583 тис. щеплень вакциною AstraZeneca, а побічні наслідки зафіксовано лише у 4% випадків.

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За його словами, користь від щеплення вакциною AstraZeneca для безпеки польського суспільства є набагато вищою, ніж можливі ризики.

Нагадаємо, що вакцина AstraZeneca (Covishield) рекомендована до використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я та її застосовують в Австралії, Південній Кореї, Канаді й країнах ЄС.

Як повідомлялося, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія і Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів. Використання вакцини AstraZeneca 12 березня також призупинив Таїланд, Румунія і Болгарія.

У другому кварталі Польща планує продати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

У Польщі виконано вже 4,5 млн щеплень, двома дозами вакциновано понад 1,6 млн людей.
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_Дорогая редакция, я ху сегодня всемирный день защиты прав потребителя в связи с чем у меня к вам вопрос: куда сдавать бракованную власть и какая на неё гарантия? Заранее спасибо. В Польше не фиксируют существенных побочных последствий применения вакцины AstraZeneca, - Минздрав РП - Цензор.НЕТ 1770
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15.03.2021 23:10 Відповісти
Сцук. Логика канешна неоспоримая.
Смертность от ковида - 3 процента
Побочка от ковишидла - 4 процента.
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16.03.2021 00:00 Відповісти
Побочка в виде временного повышения температуры и смертность - две большие разницы.
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16.03.2021 00:52 Відповісти
Дык о побочке неизвестно ниче,кроме того,что она есть.
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16.03.2021 01:36 Відповісти
Зате по вживанню слова "ниче" можна багато про що здогадатися.
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16.03.2021 07:37 Відповісти
Германия сегодня запретила использование вакцины астра ценика !
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16.03.2021 00:21 Відповісти
А тим часом в Збройних Силах новий "зашквар". Прислали у війська чергову папіру: провести роз'яснювальну роботу щодо вакцинації. Зібрати підписи за вакцинацію чи проти. Потім щоб кожен понаписував рапорт у разі відмови. Відсканувати цей рапорт. Перший примірник відправити "на верх", другий залишити на місці. Задовбала ця паперова маячня. Генералам нєхер зайнятися. Це не армія, це потужна паперова психіатрична клініка
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16.03.2021 05:48 Відповісти
Не слушайте безмозглых кретинов,которые распространяют московские фейки о "проблемах" с вакциной АстраЗенека! Миллионы людей сделали себе прививку и все нормально! Вакцинируйтесь без сомнений,потому что последние мутации Ковида начинают "молодеть",-то есть среди молодых пациентов все больше больных с тяжелыми формами болезни и с более тяжелыми последствиями!
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16.03.2021 06:16 Відповісти
 
 