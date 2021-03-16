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Новини Політика України
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коаліція (331) Тимошенко (4639) Батьківщина (545) Слуга народу (2544)

"Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію щодо створення коаліції у Верховній Раді і переформатування уряду.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила народна депутатка Юлія Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я побачила, наскільки тяжка економічна, медична, соціальна ситуація, наскільки все це загнано в глухий кут, я просто вийшла і сказала: слухайте, далі це вже може бути невідновлювальним, ми просто можемо пройти точку неповернення, давайте робити сильний національний уряд, давайте робити сильну політику, сильні рішення і діяти негайно. І я сказала, що якщо президент готовий змінити стратегію країни із зовнішнього безглуздого управління українців на національну політику, яка буде підніматиме цілі галузі, яка замінить повністю всю логіку реформування охорони здоров'я, якщо ви готові змінити стратегію, я готова стати поряд з вами, уся моя команда готова бути поряд, і ми допоможемо підняти країну із цих уламків", - розповіла Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" зазначила, що "певний час переговори йшли".

"І я можу сказати, що моя пропозиція заради того, щоб зараз врятувати ситуацію, залишається у них на столі. Але це їхнє рішення – продовжити цей хаос, безглуздя і щоденне прийняття рішень проти національних інтересів або повернутися до відродження величі України, її індустріальної потужності і правильної соціальної політики", - пояснила Тимошенко.
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Топ коментарі
+62
Ау, сулима, ты где? Что скажешь теперь про "вону"?
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15.03.2021 23:22
+56
Пора Батькивщину переименовать на Красные фонари.
Старая шлюха всегда пытается себя продать подороже.
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15.03.2021 23:31
+54
Пустіть бабцю до корита!
"Батькивщина" сделала партии "Слуга народа" предложение о создании коалиции и переформатировании правительства, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6671
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15.03.2021 23:23
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Система против юли . Сколько ботов скупили за раз. Они не против юли они против дешевого украинского газа и земли в руках громад.
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16.03.2021 10:18 Відповісти
Думаю,что даже зеленский не настолько туп,что бы пустить юлю на потоки денег. Даже он понимает,кто будет снимать пенку с варенья а кто кушать из выгрибной ямы обеими руками.
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16.03.2021 10:21 Відповісти
Хитрожопая Юла в преддверии Великого Поста решила обеспечить себя постными продуктами питания. Жрать-то хочется всегда, а тут надобно так ухитриться, чтобы при этом ещё и Пост соблюсти. В этом смысле "Слуга народа" для Юлы "як знахідка"©, потому как всё падлючее ЗЕ-шапито во главе с ЗЕлёносопельным БлаЗЕнем - "ни рыба ни мясо"© - их сожрать в Великий Пост "сам Бог велел."©
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16.03.2021 10:22 Відповісти
Ця баба хоч з чортом об*єднається, аби до годівниці ближче. Брехливішої людини годі знайти.
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16.03.2021 10:32 Відповісти
Юля за владу готова хоч із чортом лисим злягатись...
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16.03.2021 10:47 Відповісти
"... наводжу цитату з російського сайту:
Политик ( Тимошенко ) призналась, что на такой шаг ее подтолкнула тяжелая ситуация в экономической, медицинской и социальной сферах страны.

«Если президент готов изменить стратегию страны с внешнего бессмысленного управления украинцами на национальную политику (...) вся моя команда готова быть рядом, и мы поможем поднять страну из этих обломков», - заключила Тимошенко.

Заявивши про зовнішнє управління Тимошенко стала в один ряд з Татаровим і Портновим.
І зрештою, щось же має стати останньою краплею, щоб "офіційно" вважати її виразником російських інтересів.

Источник: https://censor.net/ru/b3253533
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16.03.2021 10:49 Відповісти
Григян з Зеленським, Татаровим та Портновим будуть проводити національну політику.
пуйла.
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16.03.2021 10:50 Відповісти
как заявил Григорий Омельченко на ТВ-шоу перед выборами в 2019 г. "Что еще должна совершить эта дама, чтобы вы поняли, насколько она предательница и подлая", и привел пример с подписанием газовых контрактов в 2009, когда она отказалась показать Договор с Путиным Президенту и СБУ, и Ющенко пришлось по своим каналам через разведку доставать копию Договора.
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16.03.2021 11:10 Відповісти
"Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7270Так ! Якщо Зе таки задумає щось робити з Юлькою , ней спочатку просто за кавою поговорить про це з бувшими президентами України Ющенком та Порохом "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1981

(Нагадаю - при Ющенку Юлька була премьерміністринею , а Порох - головував нацбезом. Так своєю боротьбою за ще більший вплив дістали спокійного Ющенка , що в один день летіли зі своїх посад у різні сторони "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4156)
Тай Яник , хоч він і "у міграції" , теж би багато сказав !
Не просто так він Юльку на нари сажав!
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16.03.2021 12:21 Відповісти
откуда вона знает, какая у нас тяжелая ситуация в экономической, медицинской и социальной сферах страны. Всё она знает, сидя в конча-заспе и в Раде иногда.
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17.03.2021 00:23 Відповісти
Первыми поддержали коалицию Богдан Ярёменко, Евгений Петруняк и Роман Иванисов....
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16.03.2021 11:06 Відповісти
ЖЮлька свою жизнь положила на борьбу за власть и дерибан для своего клана. И при этом на борьбу с конкурентами типа фирташа, которую называла борьбой с олигархами.
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16.03.2021 11:16 Відповісти
Что это комсомольское тупорылое мурло Тимошенко может дать Украине?? Очередной союз тимошенко +_Лазаренко-+зеленский и украденный бюджет страны, как в 1996 году!!?? Эта воровка Тимошенко, через подставных лиц, и так приватизировала половина земель чернозёмов юга Украины в одесской , николаевской и херсонской областях!! Ну, а про газовый предательский безграмотный договор с пуйлом-****** , по 450 дол. за 1000 куб .м??. Забыли?? А про завышенную зарплату шахтёрам донбасса??! забыли? А харьковские соглашения и договор о Чёрноморском флоте россии на территории Крыма??Забыли !! И Это всё она-эта предательница Украины Тимошенко!! Эта змеюка никогда не успокоится!!!
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16.03.2021 11:22 Відповісти
100%, но думаю, что за исключением Лазаренко. Похоже, что они сами его утопили, так ка он был среди них лишний. Он в их клан не вписывался. Чем не вписывался, не буду подсказывать.
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16.03.2021 11:29 Відповісти
Сколько подлых юлеботов было в интернете при Ющенко. Они все мерзкие предатели народа. Сначала они помогли жЮльке утопить Мороза, а потом и Ющенко. Они конечно не без недостатков, но она несравнимо хуже каждого из них.
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16.03.2021 11:37 Відповісти
Юля - это лучшее что было у УКРАИНЫ за все 30 лет..
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16.03.2021 12:44 Відповісти
Не тільки було, а і є.
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16.03.2021 13:42 Відповісти
З/явився Ванька, отримав нові вказівки, яким гівн..м гадити, зеленим чи сердечками. Де ти Ванька ховався? Чи відсипався після переговорів? Ну то йдемо на дострокові, бо Дівулі зелені показали гарбузяку?
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16.03.2021 18:06 Відповісти
От тому ми і у такому лайні, що це було "накраще"..
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16.03.2021 14:26 Відповісти
Только когда сидела в Качановке.
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16.03.2021 20:48 Відповісти
читаю ваші коментарі і розумію, що сила українців в єдності і глибокий повазі одне до одного!
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16.03.2021 12:18 Відповісти
Вибачаюсь, що не зміг взяти участь в обговоренні теми, бо щойно вийшов з бану. Тим не меньш задоволений, що Юля досі є головним ворогом у шахраїв і пройдисвітів всіх мастей, і особливо у ... Промовчу. Бо знову піду в бан "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3290
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16.03.2021 13:25 Відповісти
Для Roman Podyu 5027fa4e

Що я скажу про "Вону"? А те, що і казав раніше: її зусилля очолити уряд за влади Зєлі будуть марними. Зєля НІКОЛИ її не призначить прем'єркою. Бо їх наміри з Зєлєю прямо протилежні. Маріонетка Зєля, з своїми ляльководами, мають намір грабувати Україну до її скону, а потім підпалити, щоб знищити сліди злочину. У Юлі наміри очистити Україну від корупції, зробити її сильною, заможною і щасливою. Що в неї вже вдавалось в минулому, але лише тимчасово, на короткий термін, бо бідну Україну обсіли кровопійці, як хвору собаку блохи, і не відпускають від себе. А одурені українці вірять наклепам цих пройдисвітів, бо думають не головою, а телевізором. Це все наслідки трьохсотлітньої колонізації і особливо жорстоких катувань у минулому сторіччі. Тим не меньш люди починають прокидатись.
________________
Зєлю геть. Дострокові. Зеркаль - наш президент. Юля - наш прем'єр. І Україна стане сильною, заможною і щасливою.
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16.03.2021 13:40 Відповісти
По Зеракаль питань не має, а з чого ти вирішив, що вона може співпрацювати із ЮВТ? Це ж як схрестити їжака і зайця. Зеркаль має прогресивні та ******* погляди, ЮВТ, це глибоке, соціалістично-популістичне минуле. Якийсь дивний гібрид. Чи ти їх прихильник виключно по статевій ознаці? Тобі подобаються сильні жінки? Ох ти і шалун...
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16.03.2021 14:26 Відповісти
Чому Зеркаль? А тому, що за неї проголосують не тільки юліни прихильники, якщо Юля її підтримає, а і юлєфоби. Тому вона переможе ще у першому турі. Відмовиться Зеркаль підписувати суспільний договір? Де Юля буде означена прем'єркою? Тоді у пані шансів обратись не буде. Можна обрати ЄДИНИМ Андрія Сенченко. Який перекрив Північно Кримський канал. Фактично наша єдина, найбільша і беззаперечна перемога у війні з Рашою. Якщо не враховувати перемогу в суді Стокгольма по Юліному договору.
_________
Зустрічне питання: пану не подобаються жінки? "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7254
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16.03.2021 14:42 Відповісти
Якщо Юля підтримає Зеркаль, то я перестану її підтримувати.
Суспільний договір де Юля (або хтось інший) має бути прем'єром (чи у якому будуть поділені будь-які інші посади), це ніякий не суспільний договір. Це Юлін договорняк.
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16.03.2021 14:46 Відповісти
А хіба платний троль взагалі здатен когось підтимувати? Ще й задарма? "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7705
Облиш. Платний троль заробляє в мережі, може "дякулою" за штуку помочі попрацювати, навіть проголосувати за бабло... А підтримувати??? Це з області фантастики
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16.03.2021 14:54 Відповісти
Зверни увагу, я не голосував за Зебіла, а ти - голосував...
далі продовжувати?
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16.03.2021 14:56 Відповісти
Тобто продовжуй - ти голосував за Пєцю? "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8036
(відповідати не обов'язково, я знаю, що пан задарма не голосує))
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16.03.2021 15:03 Відповісти
Я тобі тисячу разів казав, за кого я голосував. Не пам'ятаєш, запиши на папірчику.
В першому турі за Гриценко, у другому проти Зеленського (відповідно за Пецю)
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16.03.2021 15:16 Відповісти
Между Гриценко и Барыгой такая же разница как между ежом и ужом . Я тоже в первом туре голосовал за пана Анатолия , но голосовать за Барыгу это то же самое что и за бойко если бы он вышел во второй тур . А за Юлю вполне допустимо , НО ее не пустили во второй тур 16 % петекантропов
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16.03.2021 16:35 Відповісти
Юля, разів у 50ть більш лайно ніж Зеленський. Причому, соціалістично-популістичне. Якщо Зеля тупо популіст, то ця ще й соціалістка по методам.
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18.03.2021 13:34 Відповісти
Шо, Ваня, опять на мели? Ходишь, по двести гривен на демонстрации побираешься?
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16.03.2021 15:43 Відповісти
Не долго продержался пользованный жулькин нацюцюрнык--традиционно сьехал на тему ,,платных троллей,, когда адекватно ответить нечем.
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16.03.2021 14:58 Відповісти
Добре, що пан росіянин вивчив хочаб одне українське слово - "нацюцюрник" "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2935
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16.03.2021 15:05 Відповісти
але зверни увагу. Нехай він і знає тільки одне слово, але як доречно він його використав?!
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16.03.2021 15:17 Відповісти
Яке ж ваню ти недолуге та тупе створіння.
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16.03.2021 15:22 Відповісти
Але ж вперте, тому смішне у своїй недолугості "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6647
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16.03.2021 15:45 Відповісти
Скоріше друге. Нажаль.
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16.03.2021 15:48 Відповісти
Мені подобаються жінки, але коли мова йде про політику, посади, фаховий рівень, я не розрізняють жінок та чоловіків. Для мене ти або спеціаліст, або ні.
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16.03.2021 14:48 Відповісти
Скільки пан тут в мережі тусується, то його поінформованість в політиках має бути не меньшою, ніж у відомих західних економістів і лідерів. Так усі вони одноголосно визнали Юлю НАЙБІЛЬШ ефективною прем'єркою, а її уряд найбільш успішним.
Але не буду заважати пану заробляти його срібняки. Не він, так хтось інший їх заробить. Добре, що вийшло поспілкуватись. Не з усіма тролями в мене це виходить "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5023
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16.03.2021 15:01 Відповісти
а можно конкретики у твої пости.
Хто такі - відомі західні економісти і лідери? Оголоси список.
усі вони одноголосно визнали - після списку закинь пруфи

Ти ж не балабол?
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16.03.2021 15:19 Відповісти
а накой ехать еслю жулька "найкраща" сама справилась обосралась "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8041
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16.03.2021 18:34 Відповісти
после 2014 года Меркель и Мадлен Олбрайт призывали Жульку не становиться в оппозицию, а помогать президенту и Украине в тяжелое время - война с Россией. Жулька 1 год молчала а потом пошла в нападение - начала организовывать митинги, протесты, не голосовала по важным статьям бюджета, отсутствовала и сбегала во время важных голосований - то есть вредила Украине.
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17.03.2021 00:17 Відповісти
съездила ради пиара. Тетчер прекрасно всё знала, кто такая Жулька=газовая принцесса.
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17.03.2021 00:19 Відповісти
Лідером чого є екс-посол і екс-прем'єр? І хіба ці двоє = усі?
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18.03.2021 13:32 Відповісти
Проблемка есть ванюша-Зеркаль не собирается на Президентство.Она не такая тупая любительница власти ради власти как твоя тимошенко. Сегодняшнее влияние твоей бабули сильно тобой переоценено.
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16.03.2021 14:56 Відповісти
А що так росіяни злякались? Що Зеркаль переможе на дострокових їхнього шпигуна Зєлю? Бо знають її характер? Що нею не поманепулюєш?
Так і є, пані Ланою не поманепулюєш.
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16.03.2021 15:08 Відповісти
Ты был в бане или в запое???С каких это пор зеленский стал,,моим,,? Или так хочется забыть,как мы с тобой лично срались и я отговаривал тебя не голосовать за зеленского? Хочешь мне приписать свои вавки в голове?
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16.03.2021 15:14 Відповісти
Так, Ваня, їх наміри однакові - служити Бені. Але він їм дав різні ролі, один мародерить зараз, а інша в запасі, як тільки з тим щось не вийде. А про її наміри нам сказали її дії, чи вона не була при владі? Ми що зблизилися з Європою і НАТО? Ні, вона нас потягнула в бік росії і запам'ятай Ваня, якби не її дурні поради не дратувати росію, то ми давно були б в НАТО і не малиб війни з москалями, бо кацапи від НАТО заїкаються і скулять, що вони мирні.
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16.03.2021 18:12 Відповісти
Хитрый беня никогда не кладет все яйца в одну корзину.
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16.03.2021 20:19 Відповісти
Ти можеш визначитись? Спочатку ти пишеш, що Зеленський ворог, зрадник, злочинець, а Юля свята Богиня. Коли Юля, відверто, заради влади, бажає піти на співпрацю із "ворогом, зрадником і злочинцем" ти починаєш з'їжджати...
"Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7057
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16.03.2021 14:21 Відповісти
Вибачаюсь, не "заради влади", а "заради України". Сьогодні Юлі у владу йти - бути вчергове оббріханою, бо зелені довели країну до прірви. Будь який геній в економіці не зможе зупинити дінаміку руйнівних процесів і ще півроку-рік, щонайменьше, ситуація буде погіршуватись. Потім ще стільки ж стабілізуватись. І лише потім піде якийсь ріст. Поки це станеться люди всі свої негаразди повісять на того, хто країну з цього зеленого болота витягував. Знову на Юлю?
Юля все це розуміє, але, як справжня мати, йде під танка захищати рідну дитину. Ось її справжня мотивація
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16.03.2021 14:32 Відповісти
не "заради влади", а "заради України" - дякую, посміявся.

Заради України люди йдуть на страту, у в'язницю, на тортури... це мабуть тільки ЮВТ, "заради України" постійно лізе до корита.
Просте запитання. Якщо зелені довели країну до прірви, то до зелених (при Пеці) вона не була на краю прірви? Так ото ж...
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16.03.2021 14:35 Відповісти
Саме так, Юля визначилась ще в дев'яностих і вона сприймає Україну і українців, як мати. Ще тоді Юля могла залишатись у бізнесі і ще тоді вона могла б жити десь на березі Женевського ставу у власному маєтку не клята і не м'ята. Але Юля залишила бізнес, пішла у політику, двічі була ув'язнена, двічі повністю виправдана, її рідня і оточення були жорстоко переслідувані, але теж виправдані, але не зламалась, не прогнулась і продовжує боротись за Україну, як за рідну дитину. Яке "корито" пан тут нам тулить???
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16.03.2021 14:50 Відповісти
А я дорослий хлопчик, мені її тітьку не треба, я і без "мамки" розберуся. "Батя" ж коли до Ростову втік, якось прожили? От і без "мамки" справимось.
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16.03.2021 14:58 Відповісти
,,бо зелені довели країну до прірви,, это не зеленые довели Украину а такие олигофрены как ты
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16.03.2021 15:00 Відповісти
Причина-ты.Остальное уже последствия.
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16.03.2021 15:03 Відповісти
Вибач, пан росіянин, бо мені хочеться ще трохи побути активованим. Якщо я зараз щось не те скажу, то знову піду в бан. Тому Auf Wiedersehen "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9152
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16.03.2021 15:13 Відповісти
Ты по определению не можешь сказать,,ТО,,. Все что ты тут выделяешь это глупость,ложь и юлины агитки для олигофренов без памяти. Подсказали второй прикол для тупого сьезда с темы -с ,,платних ботов,, на ,,россиянин,,? "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4017
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16.03.2021 15:19 Відповісти
Так что там с ,,Зелюгетьдостроковi,,? Шо там твоя,,активация,,подсказывает на тему статьи? "Батьківщина" зробила партії "Слуга народу" пропозицію про створення коаліції і переформатування уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6314
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16.03.2021 15:28 Відповісти
Ваня дочитал методичку до вырванных им же в туалете страниц. Кризис жанра. Такий завзятий бовдур як він може і фамілію Зеркаль спаплюжити, хоча ніхто ніде не чув про її політичні амбіції.
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16.03.2021 15:52 Відповісти
Окрім своїх,,хателок,, ваню не турбує нічого. Ні бажання Зеркаль,ні доля України
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16.03.2021 16:09 Відповісти
Зеркаль талановито працює на своєму місці. Хай працює. Наснаги та вдачі талановитій людині.
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16.03.2021 16:14 Відповісти
Краще б не виходив.
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16.03.2021 19:57 Відповісти
Не-не. Ваня выполняет общественно полезную работу-планомерно уничтожает рейтинг своего божества своей неадекватностью восприятия окружающего мира по методичкам популистки. Не баньте его пожалуйста-люди должны это читать и делать свои выводы.
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16.03.2021 20:13 Відповісти
Юлино предложение прозвучит особенно внушительно, если вспомнить, что фракция "слуг" вдесятеро больше.
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16.03.2021 16:49 Відповісти
Нема там зараз єдності в монобільшості. Без залучення когось зі сторони голосування провалюються. Як по Вітренко, наприклад
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16.03.2021 16:56 Відповісти
Кожен бажає буцнути Ваньку, а йому, як в анекдоті, де одна дама стоїть за селом з потріпаним волоссям, відірваний рукав від пальто, без гудзиків, чобота і говорить "тьфу, ледь від всього села відбилася".
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16.03.2021 18:38 Відповісти
А все просто-оно насрало всем а виноваты у него все кто не срал. Жизни учит всех по жулькиным методичкам,советы дает всем удивительной глупости и наглости. А на три буквы идти сам не хочет. Может темноты боится?
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16.03.2021 20:08 Відповісти
"Вона прийде - порядок наведе , вона спасе Україну "чого не придумаєш , щоб дорватись до кормушку , можна і з рогатим договір заключити тим паче не перший раз для пані Юлі
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16.03.2021 20:03 Відповісти
и снова ширка
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17.03.2021 18:07 Відповісти
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