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Після вакцинації проти COVID-19 імунітет напрацьовується мінімум три тижні, - гендиректор ЦГЗ Родина

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Після вакцинації проти COVID-19 імунітет напрацьовується мінімум три тижні, - гендиректор ЦГЗ Родина

Згідно з існуючими даними, антитіла починають працювати на 22-25 день після вакцинації проти COVID-19.

Про це гендиректор Центру громадського здоров'я Роман Родина заявив в ефірі Громадського радіо, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є дані доказових журналів наукових, в яких доведено, що антитіла починають працювати десь на 22-25 день після вакцинації. Це означає, що організм не миттєво напрацьовує імунітет, йому для цього потрібно як мінімум три тижні.

Напрацювання імунітету - це досить тривалий процес, і він залежно від вакцини є різним. Тут (у випадку санітарного лікаря Віктора Ляшка. - Ред.) ми бачимо, що минуло 13 днів. Не треба забувати, що інкубаційний період COVID-19 становить максимально 14 днів", - говорить Родина.

Читайте також: Головний санлікар Ляшко захворів на коронавірус: "зрада" скасовується, у мене тільки 13-й день після щеплення

За його словами, людина може робити щеплення будучи вже зараженою або заразитися коронавірусом на перший-другий день після вакцинації.

"Це не означає, що він захворів внаслідок вакцинації, це означає, що збіглося з вакцинацією і організм не напрацював той імунітет, який захистить цю людину від захворювання", - підкреслив Родина.
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Топ коментарі
+5
После вакцинации от COVID-19 иммунитет нарабатывается минимум три недели, - гендиректор ЦОЗ Родина - Цензор.НЕТ 2595
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15.03.2021 23:44
+2
Ват єта дааа… щоб виправдати піздєцовий ефект вакцин наводять офуїтєльні аргументи!!!
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16.03.2021 00:37
+1
У нас есть данные доказательных журналов научных

Ну да. Те же ноучніе журналы полгода писали,что ковид абсолютно не опасен.
А за баблосы журналисты с жаром опижут его крайнюю полезность для поппуляции прямоходящих приматов
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15.03.2021 23:57
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А чому не на чотирнадцятий?
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15.03.2021 23:38 Відповісти
После вакцинации можно заразиться в тот же день ?
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15.03.2021 23:41 Відповісти
Ковидом
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15.03.2021 23:41 Відповісти
Вряд ли. У меня брат вакцинировался среди первых врачей,1 марта,и сейчас работает сутками на пролет в красной зоне с больными любых форм и любой тяжести болезни. И все нормально! Если есть возможность -вакцинируйтесь!
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16.03.2021 06:21 Відповісти
Вообще то я не об этом
Говорят , что при вакцине иммунитет нарабатывается несколько дней
А если в первый день вакцины , на человека без иммунитета кто-то чихнёт с ковид?

Вот при Пфайзер вроде сидят в карантине после первой прививки. Или я ошибаюсь ?
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16.03.2021 07:28 Відповісти
Не могу Вам сказать,про проблемы не слышал.
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16.03.2021 11:20 Відповісти
После вакцинации от COVID-19 иммунитет нарабатывается минимум три недели, - гендиректор ЦОЗ Родина - Цензор.НЕТ 2595
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15.03.2021 23:44 Відповісти
У нас есть данные доказательных журналов научных

Ну да. Те же ноучніе журналы полгода писали,что ковид абсолютно не опасен.
А за баблосы журналисты с жаром опижут его крайнюю полезность для поппуляции прямоходящих приматов
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15.03.2021 23:57 Відповісти
Во всем мире пять подтвержденных штаммов коронавируса: Сovid-19, британский, испанский, южноафриканский и бразильский. Это пять активных штаммов коронавируса, который разошелся по всему миру из Китая. То, что выявили на Буковине, - это так называемый комбовирус, который циркулирует в Украине наряду с Сovid-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных - его агрессивность, быстрая распространенность и "молодость", - рассказал Рубан.

В Ивано-Франковской области говорят, что третья волна пандемии сильно отличается от двух предыдущих. Болеть начали целыми семьями, улицами и селами. И очень много тяжелых случаев, особенно среди молодых.

"У нас переболели все родственники и сейчас еще есть больные. И представьте себе, что лучше всех, например, с сатурацией было у бабушки, которой 95 лет! У нее она была 97-98. И, если бы не положительный результат теста, мы бы даже не поняли, что она больна. А племянники, которым по 30 лет, жаловались на позывы на рвоту, температурили и даже были госпитализированы. При этом, в отличие от классических проявлений Сovid-19, - сильные боли в суставах, мышцах - мы такого не замечали. В основном у всех температура, ухудшение на седьмой день и страшная слабость",

А ТЕПЕРЬ ПРОСТОЙ ВОПРОС: "Насколько эфективна вакцинация к новым штамам вируса?" Другими словами прививка Covid-19 защищает от вирусов мутантов? Если даже после перененного Ковида люди повторно заболевают!
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16.03.2021 00:03 Відповісти
А ТЕПЕРЬ ПРОСТОЙ ВОПРОС: "Насколько эфективна вакцинация к новым штамам вируса?" Другими словами прививка Covid-19 защищает от вирусов мутантов? Если даже после перененного Ковида люди повторно заболевают!

На сколько эффективна вакцинация к новым штаммам? На столько же на сколько и к старым.
Ситуация с Ляшко тому пример. На счет повторных заболеваний по второму и даже есть случаи, что уже и по третьему разу всего за год. А кто сказал, что это ковидом болеют? На основании чего? На основании тестов, которые дают точность 50/50? Или может природа все остальные вирусные болезни отменила и только ковид оставила? Вообще-то у многих ОРВИ симптоматика одинаковая.Они то куда подевались? Их что, ковид распугал?
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16.03.2021 08:01 Відповісти
Не берусь утверждать, что все переболевшие Ковидом должны повторно заразиться новым штамом. Но то, что я реально знаю, у нас на скорой, многие сотрудники переболев в декабре Ковид 19 (ПЦР положителен) и после отрицательных тестов приступив к работе, с большим титром антител, повторно дают клинику ковидной инфекции. Опять таки с положительным ПЦР. Правда с измененой клинической картиной. Озноб, слабость, аппатия- в первые 2 дня. Сильное головокружение. Затем дичайшая тошнота, сильные мышечные и суставные боли. Субфибрильная температура пару дней. ДИАРЕЯ У ВСЕХ. Без утраты вкуса и обоняния. У некоторых выражен дерматит на руках. Депрессия,сонливость. Меня больше интересует другой вопрос: "Почему в стране с 1,5 млрд. населением при колосальной плотности в мегаполисах, откуда распространилась пандемия (со всеми мутировавшими штамами) число заболевших несколько сот тысяч, в то время как общее число заболевших на Планете перевалило за 100 млн. и продолжает стремительно расти. Я не верю что китайцы остановили рост количества зараженных только за счет великолепно организованных карантинных мероприятий. Здесь есть, что то такое о чем мы никогда не узнаем. И первое что наталкивает на эту мысль всемирный переполох когда на "Алмазной принцесе" появились первые зараженные. И раньше были вирусные эпидемии, но их начало никогда не сопровождалось такой паникой. Такое впечатление, что ограниченный круг лиц уже знал какого Джина выпустили гулять по Миру.
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16.03.2021 14:21 Відповісти
Могу согласиться с Вашими подозрениями. Достаточно вспомнить откуда пошло первое заражение и какой институт в данном населенном пункте находится. Интересное совпадение. Ну а относительно повторного заражения после болезни могу сказать (просто предположение - не претендую на правоту), что такая реакция может быть у ослабленного ковидом организма на любую другую ОРВИ, коих предостаточно. А на счет показаний тестов - тут может быть еще вопрос относительно точности в показаниях этих самых тестов, ну и генерацией имменной системой организма спектра антител. Заболевшим же делали только тест на ковид. На остальные вирусы никто же не делал тестов.
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16.03.2021 14:30 Відповісти
Полностью с Вами согласен в вопросе недостоверности ПЦР тестов, на что уже многократно указывалось специалистами. А следовательно под большим сомнением "сырые" наспех сработанные вакцины в плане их эфективности. И не совсем понятной является цифра показателей смертности госкомстата за 2020г. Согласно которой смертность от Ковида по отношению к смерности от других заболеваний и травм в прошлом году составила 0,7%. И это при условии, абсурдности статистики как например: если в результате ДТП пострадавший умирал в реанимации, но у него обнаруживали ПЦР + то причиной смерти считался Ковид. Я ни в коем случае не уменьшаю угрозу этой вирусной инфекции, так как видел задыхающихся больных, переполненые отделения, но все же не покидает ощущение, что от всех скрывается полная правда цепочки Источник - причина - последствия - выгода.
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16.03.2021 14:53 Відповісти
Относительно действенности вакцин и их безопасности можно будет говорить только по истечении достаточного времени и наличии достаточно большого числа вакцинированных. Метрикой действенности вакцин может стать резкое падение случаев заражения. Чего покуда не наблюдается. Динамика заражений пока идет только в сторону увеличения числа заболевших.
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16.03.2021 14:59 Відповісти
Пока не будет принят закон о материальной компенсации пострадавшим от вакцинации критерии эфективности вакцин будут под большим сомнением. Откаты и др. коррупционные выгоды от закупки просроченных, неэффективно хранившихся и т.д. не позволят достоверно судить об эфективности "Святых вод Ганга" Показатель заболеваемости легко изменяется командами сверху.
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16.03.2021 15:12 Відповісти
Ну они уже собрались закон принимать. Правда с точностью до наоборот. Після вакцинації проти COVID-19 імунітет напрацьовується мінімум три тижні, - гендиректор ЦГЗ Родина - Цензор.НЕТ 7244
В Кабмине предлагают освободить производителей вакцин от какой-либо ответственности за последствия прививок. Законопроект уже в Раде
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16.03.2021 15:20 Відповісти
После вакцинации от COVID-19 иммунитет нарабатывается минимум три недели, - гендиректор ЦОЗ Родина - Цензор.НЕТ 1676
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16.03.2021 00:05 Відповісти
медленное нарабатывание иммунитета было изначально заложенно в планы медленной вакцинации )
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16.03.2021 00:11 Відповісти
Ват єта дааа… щоб виправдати піздєцовий ефект вакцин наводять офуїтєльні аргументи!!!
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16.03.2021 00:37 Відповісти
Багато країн Європи призупинили вакцинацію препаратом "АстраЗенека", але вони мають інші варіанти
Німеччина, Італія, Франція, Іспанія, Данія, Норвегія, Ірландія, Австрія, Нідерланди, Естонія, Латвія, Литва, Люксембург тимчасово зупинили використання вакцини від коронавірусу, розробленої Університетом Оксфорду та компанією AstraZeneca.

Тепер розумієте, наскільки важливо було диверсифікувати поставки вакцин?
Країни, які відмовляються від AstraZeneca, просто компенсують її іншими виробниками, і процес вакцінації продовжиться - а Україна знову заручник своїх ЗЕлених "майстрів спорту".
Бо вони, замість минулого літа укласти контракти та надати передплату західним виробникам, вбили фонд на крадівництві, і потім вже стали шукати не якісні засоби щеплення - а схеми в Китаї та Індії, за якими можна було провернути мільярди, знов зі своїм інтересом.
Заробляли двічі: і на "будівництві", і на закупівлях вакцин - тому все засекретили.
Ніякі фейки про "заробляння на війні" не дотягують до того, що відбувається зараз - і до тих 28 тисяч померлих від ковіду додасться ще багато смертей, саме через дії влади.
Чому мовчать "розслідувачі" та "активісти" - питання риторичне, то мафіозна кругова порука, а українцям не вперше переступати через померлих наприклад від голоду, не задаючи зайвих питань.
І захворівший на ковід через два тижня після щеплення, головний СанЛікар Ляшко - хіхікає та просить не бачити "зради" - як символ дна, на яке спустилося суспільство.
В.Прозапас
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16.03.2021 00:38 Відповісти
А тим часом в Збройних Силах новий "зашквар". Прислали у війська чергову папіру: провести роз'яснювальну роботу щодо вакцинації. Зібрати підписи за вакцинацію чи проти. Потім щоб кожен понаписував рапорт у разі відмови. Відсканувати цей рапорт. Перший примірник відправити "на верх", другий залишити на місці. Задовбала ця паперова маячня. Генералам нєхер зайнятися. Це не армія, це потужна паперова психіатрична клініка
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16.03.2021 05:44 Відповісти
Это все большой обман.афера,игра богатых .
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16.03.2021 05:48 Відповісти
Не вакцинируйся,-ты не нужен человечеству!
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16.03.2021 06:22 Відповісти
 
 