Кулеба відповів на статтю WP, що Байден чекає від Зеленського дій проти олігархів: Немає сенсу вимагати від України чогось, що вона вже робить
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сигнали, які Україна отримує від США після рішень РНБО, діаметрально протилежні припущенням американських і українських журналістів.
Так прокоментував УП глава МЗС Дмитро Кулеба редакційну колонку Washington Post про те, що адміністрація президента США Джо Байдена відкладає його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, чекаючи активних дій, інформує Цензор.НЕТ.
"Редакційна колегія WP, безсумнівно, має право на власний погляд, так само як українські журналісти мають право на власні погляди. Підвищений інтерес до особистої розмови президентів України та США нормальний і зрозумілий, як і кількість конспірологічних теорій, які традиційно супроводжують такі події.
Було б глибоко помилково зводити всі українсько-американські відносини до однієї розмови лідерів наших держав. Факти свідчать про планомірний розвиток діалогу України та США. Я провів телефонну розмову з державним секретарем США вже у перші тижні його перебування на посаді. Невдовзі після цього провели розмову і міністри оборони України та США. Є абсолютно змістовна і широка розмова між нашими країнами з усього спектру питань.
Після цілої низки нещодавніх рішень РНБО неможливо звинуватити президента України у нерішучості щодо боротьби з корупцією, олігархами та російським впливом. Лише за останній місяць Володимир Зеленський зробив кроки, про які інші у попередні роки навіть не наважувалися говорити.
Сигнали, які ми отримуємо від американської сторони після ухвалення цих рішень, діаметрально протилежні припущенням американських і українських журналістів. Наші партнери вважають їх довгоочікуваними кроками, які демонструють відданість керівництва України реформам.
Тому немає сенсу вимагати від України чогось, що вона вже робить у власних інтересах без будь-яких зовнішніх порад", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, в редакційній статті американського видання Washington Post йдеться, що умовою подальшої співпраці адміністрації президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським є повний розрив відносин останнього з його давнім партнером олігархом Ігорем Коломойським.
Будь ласка, зачекайте...
Ибо в Штатах - не ЗЕбилы, а нормальные адекватные люди...
1. Ли Сын ман(1948-1960) - свергнут
2. Юн Бо Сон (1960-1962) - свергнут
3. Пак Чон Хи (1962-1979) - убит
4. Чхве Гю Ха (1979 - 1980) - смещен военным переворотом
5. Чон Ду Хван (1981-1988) - приговорен после завершения президентского срока к смертной казни.
6. Ро Дэ У (1988-1993) - приговорен после завершения президентского срока к 22 годам тюрьмы.
7. Ким Ён сам (1993-1998) - Сидел в тюрьме при президенте номер три. Будучи президентом, добился осуждения двух своих предшественников.
8. Ким Дэ чжун (1988-2003) - Сидел в тюрьме при президенте номер три, приговорен к смертной казни при президенте номер 5 (позже помилован). Лауреат Нобелевской премии мира.
9. Но Му хён (2003-2008) - Подвергнут импичменту (отменен Конституционным судом). После окончания президентского срока был под следствием по обвинениям в коррупции. Покончил жизнь самоубийством
10. Ли Мён бак (2008-2013) - после завершения президентского срока арестован и находится под арестом по обвинению в коррупции.
11. Пак Кын хе (2013 -2016) - подвергнута импичменту. Арестована по обвинению в коррупции. 24 года тюрьмы.
12. Мун Джэ ин - действующий президент.
Чон Ду Хван осужден за взяточничество, коррупцию и другие преступления. Он и его семья должны выплатить $370 миллионов, украденных ими из бюджета страны.
Ро Дэ У был осужден за коррупцию и жестокое подавление акции протеста в Кванджу.
ЦЕ ТІЛЬКИ ЛОХОЕЛЕКТОРАТ КУПЛЯЄТЬСЯ НА ВІДОСИКИ. ДЯДЮ ДЖО ВІДОСИКАМИ НЕ ПРОВЕДЕШ, ПОТРІБНІ РЕАЛЬНІ ДІЇ.
Эксперты Atlantic Council подчеркивают, что успешная Украина и тесные связи с ней полностью соответствуют интересам США и внешнеполитическим целям администрации главы государства Джо Байдена.
Они предлагают повысить роль США в переговорах о мире на Донбассе, поддержать Крымскую платформу, увеличить военную помощь Украине и углубить ее интеграцию с НАТО.
Atlantic Council (Атлантический совет, американский аналитический центр) разработал стратегию по Украине для президента США Джо Байдена. Стратегия опубликована 5 марта на сайте Atlantic Council.
Эксперты Atlantic Council отмечают, что с тех пор, как Россия в 2014 году вторглась в Украину, США были для Киева важным партнером. При этом отношения США и Украины «сильно отклонились от курса» во время президентства предшественника Джо Байдена Дональда Трампа.
По мнению экспертов, теперь у Байдена есть возможность направить отношения с Украиной в более конструктивное русло, в частности побудить команду президента Владимира Зеленского «раз и навсегда» взять на себя обязательство проводить долгосрочные реформы в стране и включиться в процесс прекращения конфликта на Донбассе.
По мнению экспертов, успешная Украина и тесные связи с ней полностью соответствуют интересам США и внешнеполитическим целям администрации Байдена. Так, эксперты подчеркивают, что целью российской агрессии поначалу являлась Украина, но наращивание Россией военного потенциала угрожает Европе и США.https://begemot-media.com/news/atlantic-council-predlozhil-bajdenu-strategiyu-po-ukraine/
Ну, таки да.
Потім придумають якісь відмазки, чого це неможливо зробити.
Потім зроблять видимість виконання вимоги (наприклад - звільнять Дубінського, заведуть справи на подільників Бєні).
Потім "печерні" суди виправдають усіх.
І так далі, аж до дефолту України.