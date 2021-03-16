Кулеба відповів на статтю WP, що Байден чекає від Зеленського дій проти олігархів: Немає сенсу вимагати від України чогось, що вона вже робить

Сигнали, які Україна отримує від США після рішень РНБО, діаметрально протилежні припущенням американських і українських журналістів.

Так прокоментував УП глава МЗС Дмитро Кулеба редакційну колонку Washington Post про те, що адміністрація президента США Джо Байдена відкладає його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, чекаючи активних дій, інформує Цензор.НЕТ.

"Редакційна колегія WP, безсумнівно, має право на власний погляд, так само як українські журналісти мають право на власні погляди. Підвищений інтерес до особистої розмови президентів України та США нормальний і зрозумілий, як і кількість конспірологічних теорій, які традиційно супроводжують такі події.

Було б глибоко помилково зводити всі українсько-американські відносини до однієї розмови лідерів наших держав. Факти свідчать про планомірний розвиток діалогу України та США. Я провів телефонну розмову з державним секретарем США вже у перші тижні його перебування на посаді. Невдовзі після цього провели розмову і міністри оборони України та США. Є абсолютно змістовна і широка розмова між нашими країнами з усього спектру питань.

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Після цілої низки нещодавніх рішень РНБО неможливо звинуватити президента України у нерішучості щодо боротьби з корупцією, олігархами та російським впливом. Лише за останній місяць Володимир Зеленський зробив кроки, про які інші у попередні роки навіть не наважувалися говорити.

Сигнали, які ми отримуємо від американської сторони після ухвалення цих рішень, діаметрально протилежні припущенням американських і українських журналістів. Наші партнери вважають їх довгоочікуваними кроками, які демонструють відданість керівництва України реформам.

Тому немає сенсу вимагати від України чогось, що вона вже робить у власних інтересах без будь-яких зовнішніх порад", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, в редакційній статті американського видання Washington Post йдеться, що умовою подальшої співпраці адміністрації президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським є повний розрив відносин останнього з його давнім партнером олігархом Ігорем Коломойським.

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