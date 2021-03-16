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Новини Політика України
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Байден (2336) Зеленський (17531) США (14526) Кулеба Дмитро (3205)

Кулеба відповів на статтю WP, що Байден чекає від Зеленського дій проти олігархів: Немає сенсу вимагати від України чогось, що вона вже робить

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба відповів на статтю WP, що Байден чекає від Зеленського дій проти олігархів: Немає сенсу вимагати від України чогось, що вона вже робить

Сигнали, які Україна отримує від США після рішень РНБО, діаметрально протилежні припущенням американських і українських журналістів.

Так прокоментував УП глава МЗС Дмитро Кулеба редакційну колонку Washington Post про те, що адміністрація президента США Джо Байдена відкладає його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, чекаючи активних дій, інформує Цензор.НЕТ.

"Редакційна колегія WP, безсумнівно, має право на власний погляд, так само як українські журналісти мають право на власні погляди. Підвищений інтерес до особистої розмови президентів України та США нормальний і зрозумілий, як і кількість конспірологічних теорій, які традиційно супроводжують такі події.

Було б глибоко помилково зводити всі українсько-американські відносини до однієї розмови лідерів наших держав. Факти свідчать про планомірний розвиток діалогу України та США. Я провів телефонну розмову з державним секретарем США вже у перші тижні його перебування на посаді. Невдовзі після цього провели розмову і міністри оборони України та США. Є абсолютно змістовна і широка розмова між нашими країнами з усього спектру питань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провідні американські медіа та демократична партія США підказують Зеленському, в чому проблема з дзвінком Байдена, - Шабунін

Після цілої низки нещодавніх рішень РНБО неможливо звинуватити президента України у нерішучості щодо боротьби з корупцією, олігархами та російським впливом. Лише за останній місяць Володимир Зеленський зробив кроки, про які інші у попередні роки навіть не наважувалися говорити.

Сигнали, які ми отримуємо від американської сторони після ухвалення цих рішень, діаметрально протилежні припущенням американських і українських журналістів. Наші партнери вважають їх довгоочікуваними кроками, які демонструють відданість керівництва України реформам.

Тому немає сенсу вимагати від України чогось, що вона вже робить у власних інтересах без будь-яких зовнішніх порад", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, в редакційній статті американського видання Washington Post йдеться, що умовою подальшої співпраці адміністрації президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським є повний розрив відносин останнього з його давнім партнером олігархом Ігорем Коломойським.

Також читайте: Адміністрація Байдена приділятиме увагу стану реформ і боротьбі з корупцією в Україні, - Волкер

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+62
Кулеба включид дурака, думает это их спасет))
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16.03.2021 00:20
+46
Проблема в том, товарищ Кулеба, что в руководстве США зебилов нет.
Єто в Украине какой нибудь бостуге можно запилить бодрий видосик и она обкончается от грандиозности борьбы с алегархами. А там вам, с видосиками бубоси и твитиками мендель, ловить нечего.
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16.03.2021 00:17
+35
Я був про Кулебу кращої думки, а він мабуть телепень, як і всі в тій зешоблі. Пояснюю для особливо недотумкуватих: від держави Укріїна ніхто нічого не вимагає. Вимагають від вашого безтолкового уряду.
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16.03.2021 00:22
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кулібаба, твій пісюнковий шеф, буде ще довго чекати телефонної розмови. Справа в тому що і для Байдена і для всіх інших він просто зе-ро...
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16.03.2021 08:41 Відповісти
Нехай этот волохатый дыпломат не оправдывает своего хитрожопого гешефтмахера
Ибо в Штатах - не ЗЕбилы, а нормальные адекватные люди...
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16.03.2021 09:06 Відповісти
Почему Южная Корея входит в в десятку самых развитых стран а Украина невходит в такую десятку? Возможно потому, что практически всех президентов Южной Кореи свергали и сажали за коррупцию. И так называемая «стабильность» в Южной Корее никак не связана с экономикой.
1. Ли Сын ман(1948-1960) - свергнут
2. Юн Бо Сон (1960-1962) - свергнут
3. Пак Чон Хи (1962-1979) - убит
4. Чхве Гю Ха (1979 - 1980) - смещен военным переворотом
5. Чон Ду Хван (1981-1988) - приговорен после завершения президентского срока к смертной казни.
6. Ро Дэ У (1988-1993) - приговорен после завершения президентского срока к 22 годам тюрьмы.
7. Ким Ён сам (1993-1998) - Сидел в тюрьме при президенте номер три. Будучи президентом, добился осуждения двух своих предшественников.
8. Ким Дэ чжун (1988-2003) - Сидел в тюрьме при президенте номер три, приговорен к смертной казни при президенте номер 5 (позже помилован). Лауреат Нобелевской премии мира.
9. Но Му хён (2003-2008) - Подвергнут импичменту (отменен Конституционным судом). После окончания президентского срока был под следствием по обвинениям в коррупции. Покончил жизнь самоубийством
10. Ли Мён бак (2008-2013) - после завершения президентского срока арестован и находится под арестом по обвинению в коррупции.
11. Пак Кын хе (2013 -2016) - подвергнута импичменту. Арестована по обвинению в коррупции. 24 года тюрьмы.
12. Мун Джэ ин - действующий президент.

Чон Ду Хван осужден за взяточничество, коррупцию и другие преступления. Он и его семья должны выплатить $370 миллионов, украденных ими из бюджета страны.
Ро Дэ У был осужден за коррупцию и жестокое подавление акции протеста в Кванджу.
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16.03.2021 12:41 Відповісти
Кто такой этот Байден и почему он вмешивается в государственную политику суверенной страны Украина???+
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16.03.2021 09:44 Відповісти
Як це Байден вмішується? Те, що він не хоче говорити з Бубочкою, то є втручання у внутрішні справи?
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16.03.2021 10:31 Відповісти
Рашкотварь,пшло вон отсюда,животное ! Как тебе уровень мышебратства, отвечать не надо
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16.03.2021 11:40 Відповісти
Кулеба дипломат,какого Вы ещё от него ответа ожидали Кулеба відповів на статтю WP, що Байден чекає від Зеленського дій проти олігархів: Немає сенсу вимагати від України чогось, що вона вже робить - Цензор.НЕТ 2291
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16.03.2021 09:46 Відповісти
дипломат это тот который знает где и как промолчать а не тот который фигню о внешних советах говорит....
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16.03.2021 10:30 Відповісти
да никто с этим чмом говорить не булет
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16.03.2021 09:50 Відповісти
Поэтому нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает в собственных интересах без каких-либо внешних советов", - отметил Кулеба.США и не требуют (чего-то в носу ковырятся) у них есть конкретные требования и к конкретным лицам "инвест - няням квартала"
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16.03.2021 10:17 Відповісти
кулеба ну ка расскажи кто с кем бореться и кого уже побороли? да если бы не Байден то у нас бы до сих пор все было тихо и спокойно.... и на второй срок лам ца дрица гоп ца ца!
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16.03.2021 10:23 Відповісти
теперь еще и кулебу никуда звать не будут как министра невдалого президента зельца. кулеба а молча тебе впадлу посидеть? уже один умный комментировал трампу семью байдена что из этого вышло ты как министр мзс хорошо знаешь, так что ж ты фигню лепишь о внешних советах? ты шо тоже прорашистский?
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16.03.2021 10:28 Відповісти
Не будемо так жарстко відноситися до Кулеби. Міністр іноземних справ - людина підневільна, приходиться і йому повторювати дерективи від Єрмака-Зеленського Кулеба відповів на статтю WP, що Байден чекає від Зеленського дій проти олігархів: Немає сенсу вимагати від України чогось, що вона вже робить - Цензор.НЕТ 4488
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16.03.2021 10:35 Відповісти
а шо совесть и забота о своей вечной и неделимой Батькивщине (а не о тымчасовых клоунах у влады) у этнического украинца Кулебы уже закончились??? или её и не было? не надо прикрываться фигней ! когда придет час ответить за приказы и директивы, спрашивать кто приказал не будут!!! пример тебе нужен? будь ласка - что сейчас с харьковскими договоренностями происходит???думаю ,что тогдашнего министра мзс тоже вытянут.
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16.03.2021 11:44 Відповісти
Пардон, "жОрстко"
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16.03.2021 12:30 Відповісти
Борьба с олигархами Зеленского по словам Кулебы уже идет,- на фоне этой борьбы состояние олигархов во время пандемии выросло в 2,5 раза, а прибыль к примеру таких гос, предприятий,как "Одеский припортовый", "Укрзалізниця","Енергоатом" и самого государства услугами которых пользуются так званые олигархи, которые сами ни чего не создали а все прихватизировали за украденные деньги, сменилась на многомилиардные убытки и долги, после чего олигархи будут наказаны еще больше, продажей в одни руки так еше и за копейки уже обанкротившихся предприятий, ресурсов,Земли, после чего они опять заработают с прибылью и будет счастье, состояние олигархов еще больше возростет на фоне обнищания "бестолкового" населения. Вот такие итоги борьбы "инвестиционной" няни с населением, прошу прощения с олигархами, так что борьба с олигархами и коррупцией идет по плану и времени для "реформ" осталось мало,скоро открывается рынок Земли, вместо рынка права жить и работать на Земле людям .
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16.03.2021 10:45 Відповісти
Поки що є гучні заяви , відсутні справи .
ЦЕ ТІЛЬКИ ЛОХОЕЛЕКТОРАТ КУПЛЯЄТЬСЯ НА ВІДОСИКИ. ДЯДЮ ДЖО ВІДОСИКАМИ НЕ ПРОВЕДЕШ, ПОТРІБНІ РЕАЛЬНІ ДІЇ.
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16.03.2021 10:45 Відповісти
Atlantic Council предложил Байдену стратегию по Украине
Эксперты Atlantic Council подчеркивают, что успешная Украина и тесные связи с ней полностью соответствуют интересам США и внешнеполитическим целям администрации главы государства Джо Байдена.
Они предлагают повысить роль США в переговорах о мире на Донбассе, поддержать Крымскую платформу, увеличить военную помощь Украине и углубить ее интеграцию с НАТО.
Atlantic Council (Атлантический совет, американский аналитический центр) разработал стратегию по Украине для президента США Джо Байдена. Стратегия опубликована 5 марта на сайте Atlantic Council.
Эксперты Atlantic Council отмечают, что с тех пор, как Россия в 2014 году вторглась в Украину, США были для Киева важным партнером. При этом отношения США и Украины «сильно отклонились от курса» во время президентства предшественника Джо Байдена Дональда Трампа.
По мнению экспертов, теперь у Байдена есть возможность направить отношения с Украиной в более конструктивное русло, в частности побудить команду президента Владимира Зеленского «раз и навсегда» взять на себя обязательство проводить долгосрочные реформы в стране и включиться в процесс прекращения конфликта на Донбассе.
По мнению экспертов, успешная Украина и тесные связи с ней полностью соответствуют интересам США и внешнеполитическим целям администрации Байдена. Так, эксперты подчеркивают, что целью российской агрессии поначалу являлась Украина, но наращивание Россией военного потенциала угрожает Европе и США.https://begemot-media.com/news/atlantic-council-predlozhil-bajdenu-strategiyu-po-ukraine/
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16.03.2021 10:50 Відповісти
Який же жалюгідний цей "дипломат". Кулеба відповів на статтю WP, що Байден чекає від Зеленського дій проти олігархів: Немає сенсу вимагати від України чогось, що вона вже робить - Цензор.НЕТ 1243
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16.03.2021 11:07 Відповісти
Вам поки копняка не даси, то ви й не ворохнетесь, дєлальщікі срані. Все шо ви робите - це Україну потрохи здаєте ху#лу.
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16.03.2021 11:12 Відповісти
"Нет смысла требовать...".
Ну, таки да.
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16.03.2021 11:19 Відповісти
в смысле - от вас зеленые шо не потребуй вы всеравно всё проср.те....
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16.03.2021 11:48 Відповісти
Спочатку будуть вдавати, що не розуміють, що від них хочуть.
Потім придумають якісь відмазки, чого це неможливо зробити.
Потім зроблять видимість виконання вимоги (наприклад - звільнять Дубінського, заведуть справи на подільників Бєні).
Потім "печерні" суди виправдають усіх.
І так далі, аж до дефолту України.
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16.03.2021 12:45 Відповісти
Кулеба, ну зачем быковать? Ты ж понимаешь, что это не так! И что американцы правы на 100%. Мы понимаем, что ты госслужащий, но зачем же такой бред нести от имени всей Украины? Ты почитай комменты на форумах, где ясно видно что позицию нашего президента, а стало быть и твою никто не разделяет. Мы видим и мы знаем кто и где делает Украине плохо либо своими прямыми действиями либо преступным бездействием, что равносильно предательству интересов Украины. Вы там все жалкие лживые и трусливые засранцы, которые держаться двумя руками за свою миску гос. похлебки и ради этого готовы на все.
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16.03.2021 12:13 Відповісти
Тимошенко тоже притворялась борцом с олигархами. При этом боролась только с одним олигархом фирташем, всегда будучи подругой Коломойского. То есть только участвовала в межолигархических разборках. Чем то ми фирташ не угодил. Вот и сейчас наверняка новый виток межолигархических разборок в пользу своих. И выдают это как борьба с коррупцией и олигархией.
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16.03.2021 12:32 Відповісти
если Зеле стрёмно против олигархов прыгать так возьми премьером кому пох..ю на них, это или Михо Саак....или Юля Тимо.... или Марусю Зверобий, та их руками будет дави....ь)
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16.03.2021 13:02 Відповісти
Кулеба, ты зелёное чудило..., на букву МЭ.
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16.03.2021 13:38 Відповісти
делает))) мертвечук за время ********* цирка под названием ваЗЕлин увеличел наворованное в 20 раз, рыжий в 2 раза, беня вообще в вазелине.....и т.д
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16.03.2021 14:31 Відповісти
Кулеба, и что же вы делаете с коррупцией, кого наказали, кого посадили? Такой же ты брехливый, как и зелень.
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16.03.2021 22:50 Відповісти
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