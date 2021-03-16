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Якщо половина областей опиняться в "червоній" зоні, можливе запровадження "жорсткого" карантину для всієї України, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Якщо половина областей опиняться в

Якщо від 50% до 70% всіх областей України опиняться в "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки, можливе запровадження жорстких карантинних обмежень на території всієї України.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що ми будемо рухатися стратегією адаптивного карантину. Зрозуміло, якщо понад 50-70% областей опиняться в "червоній" зоні, тоді будемо говорити про жорсткий карантин на території всієї країни", - розповів Степанов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київ, Львівська і Вінницька області близькі до потрапляння в "червону зону" карантину, - Степанов. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Госпаде,откуда берут таких дебилов,а?
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16.03.2021 01:34
+7
А тим часом в Збройних Силах новий "зашквар". Прислали у війська чергову папіру: провести роз'яснювальну роботу щодо вакцинації. Зібрати підписи за вакцинацію чи проти. Потім щоб кожен понаписував рапорт у разі відмови. Відсканувати цей рапорт. Перший примірник відправити "на верх", другий залишити на місці. Задовбала ця паперова маячня. Генералам нєхер зайнятися. Це не армія, це потужна паперова психіатрична клініка.
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16.03.2021 05:39
+6
"если-не если, может-не может"- тфу твари !!! .. Хотелось бы дождаться когда вы ВСЕ упыри мародеры окажитесь в "красной" зоне строгого режима в петушином углу жесткого карантина ваших мозгов.. Если половина областей окажутся в "красной" зоне, возможно введение "жесткого" карантина для всей Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 8975
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16.03.2021 01:38
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Угу, снег тает - кататься негде 😀😀😀( Буковель подзаработал )
Остаётся футбол ?
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16.03.2021 01:20 Відповісти
Госпаде,откуда берут таких дебилов,а?
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16.03.2021 01:34 Відповісти
У Милона спроси
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16.03.2021 01:38 Відповісти
Так нічого ж не робиться в країні, щоб протидіяти епідемії! При таких смертях, це вже за 25 000 нових випадків на день. Просто треба перестати тестувати! Якщо не можете вакцинувати хворих, літніх, медиків, освітян та інші групи ризику, то робіть що-небудь! Переводьте школи на дистанційну освіту, закривайте ресторани, кінотеатри, епіцентри, торгові центри, де натовпи людей. Збільшіть кількість транспорту, забороніть стоячі місця, контроль за масками. Кожен день хтось із знайомих хворіє! Якщо половина областей опиняться в "червоній" зоні, можливе запровадження "жорсткого" карантину для всієї України, - Степанов - Цензор.НЕТ 1635
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16.03.2021 09:03 Відповісти
"если-не если, может-не может"- тфу твари !!! .. Хотелось бы дождаться когда вы ВСЕ упыри мародеры окажитесь в "красной" зоне строгого режима в петушином углу жесткого карантина ваших мозгов.. Если половина областей окажутся в "красной" зоне, возможно введение "жесткого" карантина для всей Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 8975
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16.03.2021 01:38 Відповісти
Наступает сезон мистера Линча.
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16.03.2021 01:51 Відповісти
Боятся переворота в натуре.
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16.03.2021 02:19 Відповісти
Вакцина тещотреба!

Если половина областей окажутся в "красной" зоне, возможно введение "жесткого" карантина для всей Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 7498
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16.03.2021 03:04 Відповісти
Боти, що знову не так він сказав? Ці двоє, Степанов і Ляшко, адекватні. При лікарці-смерть, вже пів країни би померло.
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16.03.2021 03:40 Відповісти
Степанов - її дружбан і послідовник, кажуть, вона його нахвалювала.
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16.03.2021 06:30 Відповісти
Шо, прям по уши?
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16.03.2021 06:43 Відповісти
Аненцифалія- твій діагноз! Якщо половина областей опиняться в "червоній" зоні, можливе запровадження "жорсткого" карантину для всієї України, - Степанов - Цензор.НЕТ 8424
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16.03.2021 07:54 Відповісти
Да, адекватный ляшко, который после вакцинации заразился.
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16.03.2021 08:19 Відповісти
Если половина областей окажутся в "красной" зоне, возможно введение "жесткого" карантина для всей Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 2542
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16.03.2021 03:41 Відповісти
А тим часом в Збройних Силах новий "зашквар". Прислали у війська чергову папіру: провести роз'яснювальну роботу щодо вакцинації. Зібрати підписи за вакцинацію чи проти. Потім щоб кожен понаписував рапорт у разі відмови. Відсканувати цей рапорт. Перший примірник відправити "на верх", другий залишити на місці. Задовбала ця паперова маячня. Генералам нєхер зайнятися. Це не армія, це потужна паперова психіатрична клініка.
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16.03.2021 05:39 Відповісти
И все герои!
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16.03.2021 06:40 Відповісти
***.., нет слов какой локдаун. Вы сначала переведите учебные заведения на дистанционное обучение, которое по сравнению с прошлой весной уже достаточно хорошо отработано а потом если это не поможет а я уверен что поможет вводите свой локдаун. Дети болеющие бессимптомно приносят вирус домой и это дает вирусу распространяться.
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16.03.2021 06:43 Відповісти
Ты шо дурак?такое писать,какое дистанционно ,дети неучами вырастут.пусть нормально учатся
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16.03.2021 06:49 Відповісти
Тобто, краще дочекатись, коли жорсткий карантин введуть для всіх, і тоді економіка ляже на 4 кістки???
Всі навчальні заклади треба терміново переводити на дистанційку, коледжі та виші - в першу чергу.
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16.03.2021 07:13 Відповісти
Ещё один.одень 3 маски сразу и обмотай их скотчем,и сиди дома.а дети пусть учатся
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16.03.2021 07:17 Відповісти
Минулої весни вони шось не дуже чекали, тобто їхні карантини залежать тіки від їхнього бажання.
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16.03.2021 07:21 Відповісти
100%
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16.03.2021 07:13 Відповісти
"Дети болеющие бессимптомно приносят вирус домой и это дает вирусу распространяться."- неїснуючий вірус тільки в головах олігофренів з концентрацією в кієффє! Якщо половина областей опиняться в "червоній" зоні, можливе запровадження "жорсткого" карантину для всієї України, - Степанов - Цензор.НЕТ 367
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16.03.2021 07:56 Відповісти
Карантину взагалі немає. Тобто мало хто його дійсно дотримується. Просто позачиняли дещо.
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16.03.2021 06:55 Відповісти
А яке падло буде відповідати за це?
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16.03.2021 07:10 Відповісти
Правильно, зеленых рабов в стойло, а то еще соображать начнут, что вирус и порох непричем....
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16.03.2021 07:16 Відповісти
"Я думаю, что мы будем двигаться по стратегии адаптивного карантина. Разумеется, если более 50-70% областей окажутся в" красной "зоне, тогда будем говорить о жестком карантине на территории всей страны", - рассказал Степанов,Источник: https://censor.net/ru/n3253535

ххх
Степашка, уже давно пора говорить о твоем жестком карантине строгого режима.
И твой карантин, ублюдок, лет на 10-15 непременно состоится
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16.03.2021 07:38 Відповісти
На каштані його "карантин" ! Щоб довго не знімали ,і коллєги з сімєю в клітці навпроти ,щоб почули запах "бабала" ! Якщо половина областей опиняться в "червоній" зоні, можливе запровадження "жорсткого" карантину для всієї України, - Степанов - Цензор.НЕТ 8216
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16.03.2021 07:58 Відповісти
Чувствую, что с такими темпами вакцинации жесткий карантин нам светит не один десяток лет
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16.03.2021 07:53 Відповісти
Опять по паркам за людьми будут гоняться?
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16.03.2021 08:18 Відповісти
Його треба ще вчора було ввести... Навіщо людей нищити??? Хай мамаші замість того щоб по салонах бігати да в неті сидіти, займуться домашнім вихованням дітей. Я за локдаун!
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16.03.2021 08:36 Відповісти
Гадят одни а напрягают всех!
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16.03.2021 08:39 Відповісти
Стєпанов, ""Я думаю, что мы будем двигаться по стратегии адаптивного карантина" тут не катіт. Збільшуйте кількість тестувань, розширюйте охоплення. МОЗ вже в змозі (перепрошую) робити аналіз штаму(ів), чи так і відсилаємо зразки до Шаріте? B.1.1.7 2021-03-15
інформація... без неї це може стати не хвилею, а цунамі... (
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16.03.2021 09:01 Відповісти
Логики в его словах нет. Это такая власть дегенератов. Уже все привыкли.
Карантин вводят до того, как все заболеют. Какой смысл вводить карантин, когда 70% людей болеют? Чтобы спасти оставшиеся 5%? Ведь понятно, что если официально выдадут больных в 70% населения, то по факту их будет 95%. Идиотос зеленикус.
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16.03.2021 09:04 Відповісти
 
 