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Якщо половина областей опиняться в "червоній" зоні, можливе запровадження "жорсткого" карантину для всієї України, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Якщо від 50% до 70% всіх областей України опиняться в "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки, можливе запровадження жорстких карантинних обмежень на території всієї України.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, що ми будемо рухатися стратегією адаптивного карантину. Зрозуміло, якщо понад 50-70% областей опиняться в "червоній" зоні, тоді будемо говорити про жорсткий карантин на території всієї країни", - розповів Степанов.
Топ коментарі
+10 Алексей Достоевский
показати весь коментар16.03.2021 01:34
+7 patriot 095452b7
показати весь коментар16.03.2021 05:39
+6 Игорь Монахов
показати весь коментар16.03.2021 01:38
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Будь ласка, зачекайте...
Остаётся футбол ?
Всі навчальні заклади треба терміново переводити на дистанційку, коледжі та виші - в першу чергу.
ххх
Степашка, уже давно пора говорить о твоем жестком карантине строгого режима.
И твой карантин, ублюдок, лет на 10-15 непременно состоится
інформація... без неї це може стати не хвилею, а цунамі... (
Карантин вводят до того, как все заболеют. Какой смысл вводить карантин, когда 70% людей болеют? Чтобы спасти оставшиеся 5%? Ведь понятно, что если официально выдадут больных в 70% населения, то по факту их будет 95%. Идиотос зеленикус.