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ПДР (364) патрульна поліція (1396) Білошицький Олексій (114)

Камера фотофіксації за місяць виявила понад 3 тис. порушень, пов'язаних із проїздом смугою громадського транспорту, - Білошицький

Новини Цензор.НЕТ Події Авто

Камера фотофіксації за місяць виявила понад 3 тис. порушень, пов'язаних із проїздом смугою громадського транспорту, - Білошицький

Камера автоматичної фотофіксації за місяць виявила понад 3 тисячі порушень, пов'язаних з проїздом смугою громадського транспорту.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Більш як 3000 притягнень до відповідальності ми вже маємо саме щодо порушень, які стосуються руху смугою для громадського транспорту", - повідомив Білошицький.

Нагадаємо, з 15 лютого до системи автоматичної фіксації порушень ПДР додався новий функціонал – фіксування порушень проїзду смугою громадського транспорту. Перша камера, яка запрацювала в такому режимі, встановлена на столичному бульварі Дружби народів, 36.

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Автор: Наталя Джума
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Говорит о том что правил незнают совсем .купили вод удостоверения.
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16.03.2021 03:06 Відповісти
я вот тоже..купил удостоверение но давно. езжу тока по средней полосе и проблем пока небыло. мент который мне сделал права сказал перестраиваца в другие полосы надо тока при повороте. вот тебе и все ПДД....учись студент
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16.03.2021 05:08 Відповісти
Рядність? Ні, ні не чув! Камера фотофиксации за месяц выявила более 3 тыс. нарушений, связанных с проездом по полосе общественного транспорта, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 1682
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16.03.2021 08:05 Відповісти
Не, ну чего, вполне норм! Тормоза должны ездить в среднем и в левый не совацца без надобности.
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16.03.2021 08:33 Відповісти
А транспортное средство такое большое с рогами на крыше и ездит по рельсам?
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16.03.2021 08:28 Відповісти
В игрушке все дороги трехполосные?
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16.03.2021 09:46 Відповісти
Это красноречиво товорит о "культуре" украинских водителей... В Европу надо идти прежде всего мозгами, с коими у совка проблемы! А географически и исторически мы ВСЕГДА в Европе.
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16.03.2021 05:51 Відповісти
Это у наших водителей такая "европейская" культура вождения. Камера фотофіксації за місяць виявила понад 3 тис. порушень, пов'язаних із проїздом смугою громадського транспорту, - Білошицький - Цензор.НЕТ 6137
Народ у нас идет в Европу или Гондурас?
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16.03.2021 08:30 Відповісти
В европе нормы евро 5 и 6, плюс на машинах поголовно старт-стоп который отключает двигатель на светофорах,пробках, и они минимум вредят экологии. У нас тупо по 5 км пробки,ослиная моча в баках, вырезаны через одного катализаторы у кого были, но зато сотня пенсионеров едет по свободной полосн,которая там никогда и не планировалась,но тупо нарисовалась чиновниками.
Сперва нужно строить инфраструктуру расчитанную на полосы общественного движения,велосипедистов, а уж потом камеры цеплять.
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16.03.2021 09:12 Відповісти
А ДЕБИЛЫ ГОССЛУЖАЩИЕ НЕ ДОГАДАЛИСЬ, ЧТО МОЖНО ПОСТАВИТЬ ВСЕМ АВТО GPS ТРЕККЕРЫ И СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ИХ С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ТРАНСПОРТА !!! А НА КАМЕРЫ ПОТРАТИЛИ ЯВНО МИЛЛИОНЫ !!!
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16.03.2021 18:11 Відповісти
 
 