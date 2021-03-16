Камера фотофіксації за місяць виявила понад 3 тис. порушень, пов'язаних із проїздом смугою громадського транспорту, - Білошицький
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Камера автоматичної фотофіксації за місяць виявила понад 3 тисячі порушень, пов'язаних з проїздом смугою громадського транспорту.
Про це на брифінгу повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Більш як 3000 притягнень до відповідальності ми вже маємо саме щодо порушень, які стосуються руху смугою для громадського транспорту", - повідомив Білошицький.
Нагадаємо, з 15 лютого до системи автоматичної фіксації порушень ПДР додався новий функціонал – фіксування порушень проїзду смугою громадського транспорту. Перша камера, яка запрацювала в такому режимі, встановлена на столичному бульварі Дружби народів, 36.
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Народ у нас идет в Европу или Гондурас?
Сперва нужно строить инфраструктуру расчитанную на полосы общественного движения,велосипедистов, а уж потом камеры цеплять.